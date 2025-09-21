Естонският министър на отбраната похвали готовността на НАТО след руската провокация

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви днес, че реакцията на Естония и НАТО на руската провокация в петък показва ефективността на противовъздушната отбрана на Алианса и готовността ѝ да използва сила при необходимост, съобщава ERR, цитирана от Фокус.
„В петък видяхме, че НАТО работи много ефикасно и ефективно. Дори в случай, че се наложеше да използваме крайната мярка - сила, имаше пълна готовност за това. Ние можем да защитаваме естонското въздушно пространство заедно с нашите съюзници“, заяви Певкур пред естонската обществена служба.
Той отбеляза, че целта на руските провокации е „да принудят Запада да се занимава със себе си, докато Русия се фокусира върху Украйна“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4
16:59 21.09.2025
2 БОЛШЕВИК
17:00 21.09.2025
3 Pyccкий Карлик 😄
17:01 21.09.2025
4 Пак ли си тук
До коментар #1 от "си дзън":безполезнико?
Иди свърши нещо полезно, maлоумник.
17:04 21.09.2025
5 Гано Перzкур
17:04 21.09.2025
6 Росен ЖeлязкОFF
Коментиран от #13
17:05 21.09.2025
7 минувач
17:05 21.09.2025
8 Бялджип
17:06 21.09.2025
9 онзи
17:07 21.09.2025
10 ха-ха
17:08 21.09.2025
11 Ахаха
17:09 21.09.2025
12 А похвали ли
17:10 21.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Божинко
17:14 21.09.2025
15 Вече
Коментиран от #16
17:14 21.09.2025
16 тоя
До коментар #15 от "Вече":Ха-ха , май ще се окажеш прав ..
Коментиран от #17
17:16 21.09.2025
17 С губене
До коментар #16 от "тоя":На територия, липса на войници, оръжие ли ще го постигнат. Е браво.
17:18 21.09.2025
18 НАТО
17:21 21.09.2025
19 Пламен
Вие някога виждали сте изкормените черва на свой близък ?
Това е войната .Това ли искате ?!
Вие знаете ли от коя страна се хваща Калашника ?
Вие искате ли някоя Орешник да ви удари по простите тикви ?
Коментиран от #21
17:22 21.09.2025
20 Певкурът
17:27 21.09.2025
21 Хгйхцг
До коментар #19 от "Пламен":Срещнеш ли копейка трепИ!
17:27 21.09.2025
22 Тея имат Смешна армия със Смешмик
17:28 21.09.2025
23 Щото Русия влязла незаконно
"наруши международното въздушно пространство"
Кой каквото си го търси ще си го намери- и пак ще е непредизвикано и пълномащабно и пак рев и сополи.
17:39 21.09.2025
24 И какъв им е проблема
-Доналд Тръмп
17:45 21.09.2025
25 Ганя Тъпото
17:46 21.09.2025
26 Стига лъгахте бе боклуци
17:54 21.09.2025
27 факуса
18:04 21.09.2025