Естонският министър на отбраната похвали готовността на НАТО след руската провокация

21 Септември, 2025 16:56 736 27

Хано Певкур подчерта ефективността на противовъздушната отбрана и готовността за използване на сила

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви днес, че реакцията на Естония и НАТО на руската провокация в петък показва ефективността на противовъздушната отбрана на Алианса и готовността ѝ да използва сила при необходимост, съобщава ERR, цитирана от Фокус.

„В петък видяхме, че НАТО работи много ефикасно и ефективно. Дори в случай, че се наложеше да използваме крайната мярка - сила, имаше пълна готовност за това. Ние можем да защитаваме естонското въздушно пространство заедно с нашите съюзници“, заяви Певкур пред естонската обществена служба.

Той отбеляза, че целта на руските провокации е „да принудят Запада да се занимава със себе си, докато Русия се фокусира върху Украйна“.


  • 1 си дзън

    16 4 Отговор
    НАТО даже не са засекли новият Су-61ГЗ, който обикалял няколко часа над Естония.

    Коментиран от #4

    16:59 21.09.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    21 1 Отговор
    Тия много искат да разпалят ТСВ, но дали те и децата им ще воюват в тая война?

    17:00 21.09.2025

  • 3 Pyccкий Карлик 😄

    18 3 Отговор
    Нека хвали НАТО га Естония стане част от Калиниградския анклав. Асансьораджия про3д 😁

    17:01 21.09.2025

  • 4 Пак ли си тук

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    безполезнико?
    Иди свърши нещо полезно, maлоумник.

    17:04 21.09.2025

  • 5 Гано Перzкур

    15 1 Отговор
    Колегата от Естония се е взел мног насериозно.

    17:04 21.09.2025

  • 6 Росен ЖeлязкОFF

    16 1 Отговор
    А аз си мислех, че само аз ставам за смях !

    Коментиран от #13

    17:05 21.09.2025

  • 7 минувач

    16 2 Отговор
    Тия естонски болонки са по-неумни и от укрите !

    17:05 21.09.2025

  • 8 Бялджип

    14 2 Отговор
    Някой дали разбра каква беше "готовността на НАТО"? Русия едва ли. Ние разбрахме че са се съвещавали, свикали са се по някакъв чл.4, който вероятно не плаши никого? Може да са подготвили и памперсите, но това не се, то е военна тайна.

    17:06 21.09.2025

  • 9 онзи

    14 2 Отговор
    Естонците са голям майтап - от един самолет ореваха орталъка , че и за отговор със сила говорят ....Смях в залата ...

    17:07 21.09.2025

  • 10 ха-ха

    9 1 Отговор
    Да се запасяват с памперси тия пер - куровци , ще им трябват !

    17:08 21.09.2025

  • 11 Ахаха

    10 2 Отговор
    Смешници 😂😂😂🤣

    17:09 21.09.2025

  • 12 А похвали ли

    5 7 Отговор
    бащата на някаква Саяна, който обикаля всеки ден всички телевизии с оскубаните вежди?

    17:10 21.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Божинко

    0 9 Отговор
    Кремъл ми е като дядовата ръкавичка.

    17:14 21.09.2025

  • 15 Вече

    2 12 Отговор
    само Украйна може да опази НАТО от Русия !

    Коментиран от #16

    17:14 21.09.2025

  • 16 тоя

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Вече":

    Ха-ха , май ще се окажеш прав ..

    Коментиран от #17

    17:16 21.09.2025

  • 17 С губене

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "тоя":

    На територия, липса на войници, оръжие ли ще го постигнат. Е браво.

    17:18 21.09.2025

  • 18 НАТО

    4 6 Отговор
    трябва да го ръководят мъже ,като Нетаняху !

    17:21 21.09.2025

  • 19 Пламен

    5 6 Отговор
    Копейки , става дума за ВОЙНА .

    Вие някога виждали сте изкормените черва на свой близък ?
    Това е войната .Това ли искате ?!
    Вие знаете ли от коя страна се хваща Калашника ?
    Вие искате ли някоя Орешник да ви удари по простите тикви ?

    Коментиран от #21

    17:22 21.09.2025

  • 20 Певкурът

    1 1 Отговор
    си е певкур, откъдето и да го погледнеш!

    17:27 21.09.2025

  • 21 Хгйхцг

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    17:27 21.09.2025

  • 22 Тея имат Смешна армия със Смешмик

    7 1 Отговор
    Министър! Като Българско министерство на Правосъдието!?

    17:28 21.09.2025

  • 23 Щото Русия влязла незаконно

    5 2 Отговор
    и без негово разрешение в международното въздушно пространство?

     "наруши международното въздушно пространство"

    Кой каквото си го търси ще си го намери- и пак ще е непредизвикано и пълномащабно и пак рев и сополи.

    17:39 21.09.2025

  • 24 И какъв им е проблема

    6 1 Отговор
    на евро-психопатите след като Зеленски и Сирски, яко млатят руснаците по медиите.

    -Доналд Тръмп

    17:45 21.09.2025

  • 25 Ганя Тъпото

    3 6 Отговор
    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да върнат Ганя в Кремиковци!

    17:46 21.09.2025

  • 26 Стига лъгахте бе боклуци

    6 0 Отговор
    Отвратихте хората от Европа с тези лъжи.

    17:54 21.09.2025

  • 27 факуса

    2 0 Отговор
    то от неколко години само готовност се демонстрира а складовете с оръжие ту тууу заминаха укрото и то,остана само готовноста,айде да я видим гайтаци

    18:04 21.09.2025

