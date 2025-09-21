Естонският министър на отбраната похвали готовността на НАТО след руската провокация

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви днес, че реакцията на Естония и НАТО на руската провокация в петък показва ефективността на противовъздушната отбрана на Алианса и готовността ѝ да използва сила при необходимост, съобщава ERR, цитирана от Фокус.

„В петък видяхме, че НАТО работи много ефикасно и ефективно. Дори в случай, че се наложеше да използваме крайната мярка - сила, имаше пълна готовност за това. Ние можем да защитаваме естонското въздушно пространство заедно с нашите съюзници“, заяви Певкур пред естонската обществена служба.

Той отбеляза, че целта на руските провокации е „да принудят Запада да се занимава със себе си, докато Русия се фокусира върху Украйна“.