Венецуела обучава цивилни за защита срещу евентуално американско нападение

Правителството на Венецуела обучава цивилни за използване на оръжие с цел защита на страната при евентуално нападение от САЩ, съобщава ДПА, предава БТА.

Президентът Николас Мадуро заяви, че под мотото „Казармите отиват при народа“ войници са провели първите обучения в различни региони на страната. Той призова венецуелските земеделци да бъдат готови и при необходимост масово да вземат оръжие в ръка.

„Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите“, отбеляза Мадуро на събрание пред земеделци. Според него, докато САЩ отправят заплахи към Венецуела, страната е по-единна от всякога в защитата на своя суверенитет.

Само преди няколко дни Каракас започна мащабно военно учение на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон. През последните месеци американските въоръжени сили атакуваха плавателни съдове южно от САЩ, за които твърдят, че превозват наркотици, при което загинаха няколко души. Президентът Доналд Тръмп обвинява Венецуела в организиране на трафик на наркотици към САЩ.