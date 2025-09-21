Новини
Венецуела обучава цивилни за защита срещу евентуално американско нападение

21 Септември, 2025 18:12 698 13

  • венецуела-
  • цивилни-
  • сащ-
  • нападение

Мадуро призова земеделците да вземат оръжие в случай на заплаха за суверенитета

Венецуела обучава цивилни за защита срещу евентуално американско нападение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Правителството на Венецуела обучава цивилни за използване на оръжие с цел защита на страната при евентуално нападение от САЩ, съобщава ДПА, предава БТА.

Президентът Николас Мадуро заяви, че под мотото „Казармите отиват при народа“ войници са провели първите обучения в различни региони на страната. Той призова венецуелските земеделци да бъдат готови и при необходимост масово да вземат оръжие в ръка.

„Венецуелският народ каза на империята да спре със заплахите“, отбеляза Мадуро на събрание пред земеделци. Според него, докато САЩ отправят заплахи към Венецуела, страната е по-единна от всякога в защитата на своя суверенитет.

Само преди няколко дни Каракас започна мащабно военно учение на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон. През последните месеци американските въоръжени сили атакуваха плавателни съдове южно от САЩ, за които твърдят, че превозват наркотици, при което загинаха няколко души. Президентът Доналд Тръмп обвинява Венецуела в организиране на трафик на наркотици към САЩ.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А шаманите

    4 8 Отговор
    на венецуелските индианци-фермери ще водят дружината срещу армията на САЩ.

    18:16 21.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бат Петьо Парчето

    4 3 Отговор
    Надувал съм венецуелски вувузели.

    Коментиран от #9, #10

    18:30 21.09.2025

  • 5 Трябва хората да се бранят

    8 3 Отговор
    От американските терористи .

    18:30 21.09.2025

  • 6 А по информация

    1 1 Отговор
    на в западна информационна агенция посолствата на западноевропейски държави се страхуват от присъствието на руския министър на отбраната на парада в Сърбия. А ако там присъства и Путин двамата ще отрежат гърлата на всички западни дипломати. Много смешно. Нали я ташетата се разведки защо не му се противопоставят.

    18:33 21.09.2025

  • 7 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Говедата не могат без войни и кражби ,или трябва да им се подчиняваш и да си им модерен роб .или ще страдаш

    18:33 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бикът от Шри Ланка

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":

    Аз ти вярвам,дори си пял марсилезата

    Коментиран от #12

    18:36 21.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Морския

    0 0 Отговор
    На гол тумбак чифте пичови..Също като нашите червни цървули дето изпълзяха през 44та от планината и яхнаха власта.

    19:36 21.09.2025