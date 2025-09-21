Новини
Тръмп: САЩ ще защитят Полша и балтийските страни при ескалация от Русия

Тръмп: САЩ ще защитят Полша и балтийските страни при ескалация от Русия

21 Септември, 2025

Американският президент реагира след нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да защити Полша и балтийските държави, ако Русия засили враждебните си действия. Думите му идват на фона на нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители в петък, съобщи Франс прес, предава БТА.

На въпрос на журналисти дали би помогнал на страните от Европейския съюз в случай на ескалация, Тръмп отговори: „Бих го направил“. Той добави, че действията на Москва „не се харесват“ на САЩ.

По данни на Естония три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без разрешение в нейното въздушно пространство, в района на остров Вайндло във Финския залив. В отговор Северноатлантическият съвет на НАТО насрочи заседание за вторник, за да обсъди инцидента.

Само седмица по-рано полските и съюзническите сили свалиха за първи път руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни апарата навлязоха тогава над Полша, като бяха неутрализирани със съдействието на военни самолети на други страни от алианса, припомня ДПА.


