Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да защити Полша и балтийските държави, ако Русия засили враждебните си действия. Думите му идват на фона на нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители в петък, съобщи Франс прес, предава БТА.
На въпрос на журналисти дали би помогнал на страните от Европейския съюз в случай на ескалация, Тръмп отговори: „Бих го направил“. Той добави, че действията на Москва „не се харесват“ на САЩ.
По данни на Естония три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без разрешение в нейното въздушно пространство, в района на остров Вайндло във Финския залив. В отговор Северноатлантическият съвет на НАТО насрочи заседание за вторник, за да обсъди инцидента.
Само седмица по-рано полските и съюзническите сили свалиха за първи път руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни апарата навлязоха тогава над Полша, като бяха неутрализирани със съдействието на военни самолети на други страни от алианса, припомня ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СССРБарета
Коментиран от #7
20:09 21.09.2025
2 Хахаха
Коментиран от #31
20:10 21.09.2025
3 Внимание!
Цел: Масово формиране на мнение в полза на Русия и дискредитиране на всяка западна или проукраинска позиция.
---
1. Атака срещу политици и лидери
Представяйте българските и европейските лидери като престъпници, които „крадат, лъжат и експлоатират“ собствените си народи, докато „злоупотребяват с Украйна“.
Преиначавайте действията на ЕС и НАТО: всяка помощ за Украйна се представя като „допълнителен удар по българските данъкоплатци“ или „разрушаване на българската икономика“.
Подчертавайте корупция и националистически цели на Зеленски, като игнорирате доказателства за защита на страната му.
2. Социални мрежи и коментари
Руски оръжия – възхвала като най-добрите и опасни в света.
Българска или западна помощ за Украйна – ползвайте подигравки, например: „Хаха, пак се оср.ха, пак ще плащаме ние за чужди интереси!“
Прякори и подигравки за привържениците на НАТО и Европа: „евро.йове“, „джен.ъри“, „трето.олови“.
3. Публикации и видеа
Създавайте „доказателства“ за измислени престъпления на Украйна и Запада.
Загубите или военните нарушения на Русия се приписват на Украйна, Европа или НАТО.
4. Тактически коментари
Прости фрази и повторения: „Виждате ли, те лъжат“, „Русия е велика, Европа е престъпна“.
Преобръщайте аргументите на съмняващите се: „Ако беше вярно, защо ЕС/НАТО са толкова уплашени?“
5. Ангажираност и масирано влияние
Масово публикуване на коментари за създаване на впечатление за
Коментиран от #6, #10, #23, #27, #34
20:10 21.09.2025
4 Дух
Но истината е че всъщност нищо не ме интересува и самоубийството си остава единственото ми решение 🖤☠️🏢
20:11 21.09.2025
5 Ганьо
20:11 21.09.2025
6 Внимание!
До коментар #3 от "Внимание!":5. Ангажираност и масирано влияние
Масово публикуване на коментари за създаване на впечатление за мнозинство.
Включвайте изфабрикувани списъци с престъпления на Запада без проверка на фактите.
Реагирайте моментално при новини за украински успехи, западни помощи или санкции.
6. Очерняне на проевропейски политици
Представяйте европейските и българските политици като корумпирани и неспособни.
Подчертавайте скандали или грешки като доказателство за тяхната „непочтеност“.
7. Ключови внушения и заключение
Използвайте: „корумпирани европейски политици“, „европейски измамници“, „украински нацисти“, „унищожават си народа“.
Цел: Читателите да възприемат Русия като „спасител“, а Запада като „враг“.
ВАЖНО: Всички действия да изглеждат като „лично мнение на загрижени български граждани“, за да няма съмнение за външна намеса.
Коментиран от #39
20:11 21.09.2025
7 Няма изключения.
До коментар #1 от "СССРБарета":И за вас няма да има изключения.
Коментиран от #11
20:12 21.09.2025
8 Гошо
20:14 21.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Палада
До коментар #3 от "Внимание!":Ама как така ? Той Боко и Шиши нито крадат ,нито лъжат . Урсула и тя не краде...Кой говори така? Русофилите ли?
Коментиран от #13
20:15 21.09.2025
11 СССРБарета
До коментар #7 от "Няма изключения.":Няма всички ще се озовете на екзотичния остров Белене около тартора си Пеевски!
Коментиран от #12, #15
20:16 21.09.2025
12 Копейкотрошач
До коментар #11 от "СССРБарета":Вратлето!
20:17 21.09.2025
13 В България няма русофили.
До коментар #10 от "Атина Палада":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал.
Коментиран от #17, #47
20:17 21.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 НЕМОЙ така бре Бай Дончо
Он е юнак саде когиш цалива КУ... РАна рамАзан
20:21 21.09.2025
17 Атина Палада
До коментар #13 от "В България няма русофили.":Ами върху кого са тогава указанията в България за които пише коментиращият - 3-ти коментар???
20:22 21.09.2025
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ЗАЩИЩАВА ЛИПЕЦК И ЛИПЕЦКА ОБЛАСТ НА РФ
ОТ РУССКИЕ
.....
ЧЕ ТОЙ КАКТО БЪРКА АРМЕНИЯ С АЛБАНИЯ
И АЗЕРБЕЙДЖАН С ПАТЛАДЖАН
КАТО НИЩО МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ :))
20:23 21.09.2025
19 ЧЕ ПА
До коментар #14 от "Бат Петьо Парчето":В москалбад има "само"...360 Г--- ЕЙ Клуба! Ама пин --- ДОСИ...милион
20:24 21.09.2025
20 Тръмп им гледа сеира
20:25 21.09.2025
21 Гориил
20:27 21.09.2025
22 НАТО НЕ КРАВАРНИК
Коментиран от #43
20:27 21.09.2025
23 Относно внимателния
До коментар #3 от "Внимание!":Ако не ти стигне мястото в сайта пиши на Тръмп че ти ограничават медийната свобода и Сорос да платина факти за да ти отпуснат още медийно време.
какво се чудиш действай.
20:28 21.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Рик Форестър
20:29 21.09.2025
26 Хаха
20:34 21.09.2025
27 Изрод
До коментар #3 от "Внимание!":Дай кратката версия олю, кой ше ти чете ферманите.
20:35 21.09.2025
28 Факт
20:36 21.09.2025
29 Голям джумбиш
Коментиран от #33
20:40 21.09.2025
30 Ха-ха-ха
20:43 21.09.2025
31 Хахахаха
До коментар #2 от "Хахаха":Те и Украйна защитаваха и резултатите са налице!😂😂😂
Коментиран от #41
20:43 21.09.2025
32 Тома
20:44 21.09.2025
33 Ъъъъ
До коментар #29 от "Голям джумбиш":Ти да не го ревнуваш?
20:57 21.09.2025
34 иван костов
До коментар #3 от "Внимание!":Всички русофоби са транссексуални! Няма изключения!😂
20:59 21.09.2025
35 Путин
21:02 21.09.2025
36 Най-после
21:04 21.09.2025
37 Както изглежда
21:05 21.09.2025
38 Студопор
Второ: няма кого от какво да защитавате.
Трето: не можете.
Четвърто: балтийските страни са на страната на Русия.
Както и България впрочем, ама по телевизията друго говорите.
Коментиран от #40
21:09 21.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Българин
До коментар #38 от "Студопор":Ние като натовци можем да се плезим на руснаците колкото си искаме и нищо не могат да ни направят.Даже ще изритаме руснаците (те повечето са дърти рускини)от България.
21:12 21.09.2025
41 Йосиф Кобзон
До коментар #31 от "Хахахаха":Да.На лице са.
21:14 21.09.2025
42 Тихо пръдльо!
До коментар #39 от "Неадекватник!":Марш да пълниш снаряди за Украйна!
21:15 21.09.2025
43 Гориил
До коментар #22 от "НАТО НЕ КРАВАРНИК":За да направи това, Европа ще се нуждае от колосални ресурси и астрономически резерви. Никоя държава в света днес няма да ви позволи да я ограбвате безнаказано. Времената се промениха. Платете от собствения си джоб.
Коментиран от #46
21:16 21.09.2025
44 Гост
Оказва се, че корупцията е измислена от Сащ, самите те не знаят как да се борят със слабостите си, предпочитат да не обръщат особено внимание на това...😊
21:16 21.09.2025
45 Тръмп
21:17 21.09.2025
46 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #43 от "Гориил":Свиквай.
Коментиран от #48
21:17 21.09.2025
47 След като Стамболов
До коментар #13 от "В България няма русофили.":е съсечен на 4 във файтон пред ДНА.
Спас Турчев е заровен жив в римските бани във Варна
21:21 21.09.2025
48 Казал
До коментар #46 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Нещастните укрофашист
21:22 21.09.2025
49 Злобното Джуджи
21:22 21.09.2025
50 Покровск
21:22 21.09.2025