Тръмп: САЩ ще защитят Полша и балтийските страни при ескалация от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да защити Полша и балтийските държави, ако Русия засили враждебните си действия. Думите му идват на фона на нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители в петък, съобщи Франс прес, предава БТА.

На въпрос на журналисти дали би помогнал на страните от Европейския съюз в случай на ескалация, Тръмп отговори: „Бих го направил“. Той добави, че действията на Москва „не се харесват“ на САЩ.

По данни на Естония три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без разрешение в нейното въздушно пространство, в района на остров Вайндло във Финския залив. В отговор Северноатлантическият съвет на НАТО насрочи заседание за вторник, за да обсъди инцидента.

Само седмица по-рано полските и съюзническите сили свалиха за първи път руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни апарата навлязоха тогава над Полша, като бяха неутрализирани със съдействието на военни самолети на други страни от алианса, припомня ДПА.