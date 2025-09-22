Трима цивилни руснаци загинаха при украинска атака в Белгородска област

Ситуацията в два района на Белгородска област – Ркайняцки и Красноярск – е изключително тежка поради атаките на украинските въоръжени сили, съобщи Вячеслав Гладков, губернатор на руския регион, в своя Telegram канал.

"За съжаление, оперативната обстановка остава изключително трудна. През последните дни ситуацията е изключително тежка в Красноярски и Ракитянски райони. Само вчера 10 души бяха ранени. Трима души загинаха: един в Шебекински район и двама в Ракитянски", пише Гладков.

Ръководителят на областта изрази съболезнования на семействата на жертвите от атаките на украинските въоръжени сили. Той подчерта, че силите за териториална отбрана и Министерството на отбраната правят всичко възможно, за да подобрят ситуацията и да стабилизират оперативната обстановка.

Тази нощ украинските въоръжени сили изстреляха над 100 дрона към Русия, съобщи руското Министерство на отбраната в своя Telegram канал.

Според ведомството, силите за противовъздушна отбрана са свалили 114 дрона през нощта над десет руски региона, Черно и Азовско море. Най-голям брой дронове - по 25 - са били прихванати над Ростовска област и Краснодарски край.

Други 19 апарата са свалени над Белгородска област, 13 над Астраханска област, 10 над Крим, седем над Брянска област, пет над Азовско море, по три над Ярославска и Волгоградска област, два над Черно море и по един над Курска и Воронежска област.

В нощта на 22 септември руското Министерство на отбраната съобщи и за удар на украинските въоръжени сили в Крим, при който загинаха трима души и бяха ранени други 16 други. Според губернатора на Крим Сергей Аксьонов, са били ударени санаториум и училище в село Форос.