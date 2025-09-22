Новини
Трима цивилни руснаци загинаха при украинска атака в Белгородска област
Трима цивилни руснаци загинаха при украинска атака в Белгородска област

22 Септември, 2025 07:24, обновена 22 Септември, 2025 07:31 744 23

Трима цивилни руснаци загинаха при украинска атака в Белгородска област - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в два района на Белгородска област – Ркайняцки и Красноярск – е изключително тежка поради атаките на украинските въоръжени сили, съобщи Вячеслав Гладков, губернатор на руския регион, в своя Telegram канал.

"За съжаление, оперативната обстановка остава изключително трудна. През последните дни ситуацията е изключително тежка в Красноярски и Ракитянски райони. Само вчера 10 души бяха ранени. Трима души загинаха: един в Шебекински район и двама в Ракитянски", пише Гладков.

Ръководителят на областта изрази съболезнования на семействата на жертвите от атаките на украинските въоръжени сили. Той подчерта, че силите за териториална отбрана и Министерството на отбраната правят всичко възможно, за да подобрят ситуацията и да стабилизират оперативната обстановка.

Тази нощ украинските въоръжени сили изстреляха над 100 дрона към Русия, съобщи руското Министерство на отбраната в своя Telegram канал.

Според ведомството, силите за противовъздушна отбрана са свалили 114 дрона през нощта над десет руски региона, Черно и Азовско море. Най-голям брой дронове - по 25 - са били прихванати над Ростовска област и Краснодарски край.

Други 19 апарата са свалени над Белгородска област, 13 над Астраханска област, 10 над Крим, седем над Брянска област, пет над Азовско море, по три над Ярославска и Волгоградска област, два над Черно море и по един над Курска и Воронежска област.

В нощта на 22 септември руското Министерство на отбраната съобщи и за удар на украинските въоръжени сили в Крим, при който загинаха трима души и бяха ранени други 16 други. Според губернатора на Крим Сергей Аксьонов, са били ударени санаториум и училище в село Форос.


  • 1 А аз

    0 5 Отговор
    Четири пъти ударих една мадама. Удържа и не загина.

    Коментиран от #11

    07:33 22.09.2025

  • 2 Димитринчо

    3 2 Отговор
    Повечко са.

    07:35 22.09.2025

  • 3 Удри по тая Иzмет!

    9 6 Отговор
    Бий копейката с лопата!

    Коментиран от #20

    07:36 22.09.2025

  • 4 Димитър Георгиев

    9 6 Отговор
    Добри новини със сутрешното кафе.

    07:38 22.09.2025

  • 5 Кремълски, бункерен плъх

    14 7 Отговор
    Всичко е по план ! Вече съм заповядал да се шият бели знамена. 😂😂😂

    07:41 22.09.2025

  • 6 Гук

    7 5 Отговор
    Радвам се.

    07:48 22.09.2025

  • 7 Pyccкий Карлик 😄

    10 6 Отговор
    Все в порядке, най-обикновен понедельник !!!
    В Русия умираме по-често от чакане на опашките за бензин, хляб и обувки 😁👍

    Коментиран от #9, #10

    07:50 22.09.2025

  • 8 Добро утро!

    5 4 Отговор
    Другари комунисти Артилеристи, Механици,байтошовци и друга подобна русодебилска иzzмет,где МОЧАТА?

    Коментиран от #12, #16, #22

    07:51 22.09.2025

  • 9 Руснак

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Остави бензина.Картофите свършват.

    Коментиран от #21

    07:52 22.09.2025

  • 10 Град Козлодуй

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Точен сте господине 👌. Копейките мълчат оглушително господине.

    07:53 22.09.2025

  • 11 Викаш директно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А аз":

    Да ни споделиш в 7:30 сутринта да не се минеш..
    Ех, едно време кви опорки имаше

    Коментиран от #13

    07:55 22.09.2025

  • 12 Добро утро!

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро!":

    И твоят ред ще дойде, не бързай. И ти ще отидеш при мочата по същия начин. Ще се радвам да те приветствам там. Ще сте до лика прилика.

    07:57 22.09.2025

  • 13 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Викаш директно":

    Преди десетина години бе! Сега мога само по три пъти!

    07:58 22.09.2025

  • 14 Механик

    3 2 Отговор
    Днес е ден 1307 от тридневната СВО.Да напомня!

    07:58 22.09.2025

  • 15 Фен

    1 2 Отговор
    Ами те, НАТОфашистите, освен да стрелят сватбарската, друго не могат

    Коментиран от #18

    07:59 22.09.2025

  • 16 ВЗРИВЯВАЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро!":

    АЛЬОША

    07:59 22.09.2025

  • 17 Витанов

    3 1 Отговор
    Щом руснаци казват за трима убити значи са 50 убитите.Поне.

    08:00 22.09.2025

  • 18 Гук

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Стрелят много добре.

    08:01 22.09.2025

  • 19 Pyccкий Карлик 😄

    3 0 Отговор
    В Кремле всичко е спокойно, птичките чуруликат, Вовчик пие чай с лимонче, хапва руска салатка и чете Pyccкая Правда. Идиллия 😁👍

    08:03 22.09.2025

  • 20 и най

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Удри по тая Иzмет!":

    Вжното копейката да е украинска нали така.

    08:06 22.09.2025

  • 21 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Руснак":

    Живея в Калуга и оня ден срещнах един съсед, който беше ходил на пазара за картофи и ги беше купил по 25 руб. за килограм.А аз не купувам ,защото си имам свое производство картофи.А ти вярвай че няма картофи.Хахахаха

    08:12 22.09.2025

  • 22 абе

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро!":

    Специално за тебе сега напълних една бутилка,явно си много жаден дай адрес да ти я изпратя.

    08:16 22.09.2025

  • 23 посейдон

    0 1 Отговор
    Недопустимо е главен редактор да допусне такава грешка . Красноярск е в Сибир , драги . Може би става въпрос за Краснодар . Не е лошо човек да е правилно информиран , преди да публикува нещо .

    08:21 22.09.2025

