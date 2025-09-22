Швейцарската гвардия търси новобранци поради недостиг на работна ръка

Швейцарската папска гвардия е принудена да се конкурира за новобранци на фона на общ недостиг на квалифициран персонал в Швейцария, съобщава вестник Neue Zürcher Zeitung.

Папската гвардия е „заобиколена от ореол на легенда“. Дълго време набирането на персонал е било лесно, въпреки ниската заплата по швейцарските стандарти от 1800 EUR преди данъци. Според капитан Кристиан Кюне, отговарящ за персонала и комуникациите, с увеличаването на броя на гвардейците от 110 на 135 през 2018 г., традиционният метод за набиране на персонал „от уста на уста“, вече не е бил достатъчен. Представители на гвардията сега изнасят лекции на членове на швейцарската армия и участват със собствен щанд на различни трудови борси в немскоезичната и френскоговорящата Швейцария.

Кюне признава, че Гвардията е принудена да се конкурира за своите новобранци на фона на общ недостиг на квалифициран персонал в Швейцария. Членовете на поколение Z - млади хора на възраст 20-21 години, завършили основно обучение в швейцарската армия - се считат за най-подходящи за Гвардията. Според Кюне, Гвардията трябва да набира 30 до 35 членове на поколение Z с швейцарски паспорти годишно, за да компенсира месечните съкращения. Той също така отбеляза, че в момента Гвардията се състои от 140 членове, 14 от които са на обучение, но този брой постоянно се променя.

Швейцарската гвардия се смята за най-старата и най-малка армия в света. Създадена е през 1506 г. с указ на папа Юлий II (управлявал 1503-1513 г.). Един от неговите наследници на папството, Климент VII (управлявал 1523-1534 г.), дължи спасението си на Гвардията. Защитавайки го, 147 гвардейци загиват на 6 май 1527 г. по време на превземането на Рим от войските на император на Свещената Римска империя Карл V. В памет на това събитие новобранците от гвардията полагат клетва за вярност на 6 май, а швейцарците са заслужили честта да служат като лична гвардия на папите. Гвардейците изпълняват няколко функции, включително придружаване на папата навсякъде, включително при пътувания в чужбина.