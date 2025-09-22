Новини
Свят »
Швейцария »
Швейцарската гвардия търси новобранци поради недостиг на работна ръка

Швейцарската гвардия търси новобранци поради недостиг на работна ръка

22 Септември, 2025 16:21 882 8

  • швейцария-
  • армия-
  • набиране-
  • трудности-
  • персонал

Дълго време набирането на персонал е било лесно, въпреки ниската заплата по швейцарските стандарти от 1800 евро преди данъци

Швейцарската гвардия търси новобранци поради недостиг на работна ръка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцарската папска гвардия е принудена да се конкурира за новобранци на фона на общ недостиг на квалифициран персонал в Швейцария, съобщава вестник Neue Zürcher Zeitung.

Папската гвардия е „заобиколена от ореол на легенда“. Дълго време набирането на персонал е било лесно, въпреки ниската заплата по швейцарските стандарти от 1800 EUR преди данъци. Според капитан Кристиан Кюне, отговарящ за персонала и комуникациите, с увеличаването на броя на гвардейците от 110 на 135 през 2018 г., традиционният метод за набиране на персонал „от уста на уста“, вече не е бил достатъчен. Представители на гвардията сега изнасят лекции на членове на швейцарската армия и участват със собствен щанд на различни трудови борси в немскоезичната и френскоговорящата Швейцария.

Кюне признава, че Гвардията е принудена да се конкурира за своите новобранци на фона на общ недостиг на квалифициран персонал в Швейцария. Членовете на поколение Z - млади хора на възраст 20-21 години, завършили основно обучение в швейцарската армия - се считат за най-подходящи за Гвардията. Според Кюне, Гвардията трябва да набира 30 до 35 членове на поколение Z с швейцарски паспорти годишно, за да компенсира месечните съкращения. Той също така отбеляза, че в момента Гвардията се състои от 140 членове, 14 от които са на обучение, но този брой постоянно се променя.

Швейцарската гвардия се смята за най-старата и най-малка армия в света. Създадена е през 1506 г. с указ на папа Юлий II (управлявал 1503-1513 г.). Един от неговите наследници на папството, Климент VII (управлявал 1523-1534 г.), дължи спасението си на Гвардията. Защитавайки го, 147 гвардейци загиват на 6 май 1527 г. по време на превземането на Рим от войските на император на Свещената Римска империя Карл V. В памет на това събитие новобранците от гвардията полагат клетва за вярност на 6 май, а швейцарците са заслужили честта да служат като лична гвардия на папите. Гвардейците изпълняват няколко функции, включително придружаване на папата навсякъде, включително при пътувания в чужбина.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Щото поколение Z усеща ,че отива на СВО Z

    16:23 22.09.2025

  • 2 Един

    11 1 Отговор
    Да си наемат мирганти бе

    Коментиран от #4

    16:25 22.09.2025

  • 3 Механик

    12 2 Отговор
    Ако дадете обява, че набирате розАви понита за езда на тротинетки, ще има як наплив.
    А инак за армията трвбат мъже, ама не от другия пол. А такива са на свършване.

    16:27 22.09.2025

  • 4 Механик

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Ще падне голям смех, папата да го охраняват тъмнокожи амуджи с талибански бради. Особено ще им прилича шарената униформа.
    Направо ша са спукам от смех!!!

    16:29 22.09.2025

  • 5 За тези 1800 евро

    7 0 Отговор
    и нашия бай Иван нема да си мръдне пръста.

    16:52 22.09.2025

  • 6 джо

    3 1 Отговор
    Тези ид...оти 30-35 кандидати не могат да намерят как ще създадат армия боеспособна и многочислена да може да воюва .? Освен организиране на паради като " Парад гордости " Гей Паради " Трансгенни Паради " на друго не са способни. Оставете Арабите , Африканците , Сирийците да ви правят децата , колите Китай а вие се занимавайте с вашите нови ценности наречени Паради .

    Коментиран от #8

    17:00 22.09.2025

  • 7 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Оня Ким от северната Корея има. Да го помолят да им прати.

    17:04 22.09.2025

  • 8 Колко голяма армия

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "джо":

    мислиш, че трябва да имат?
    Като руската? Да я избиват с некадърно командване?
    Числеността не е вече толкова важна. Братята украинци го доказват 4-та година.

    17:04 22.09.2025

