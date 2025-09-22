Новини
Свят »
Германия »
Германия планира да лекува по 1000 ранени войници на ден в случай на конфликт с Русия

Германия планира да лекува по 1000 ранени войници на ден в случай на конфликт с Русия

22 Септември, 2025 18:23 569 40

  • армия-
  • германия-
  • войници-
  • лечение

Москва отхвърля всякакви предположения, че се готви за война

Германия планира да лекува по 1000 ранени войници на ден в случай на конфликт с Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили планират как да лекуват потенциално 1000 ранени войници на ден, ако избухне мащабен конфликт между НАТО и Русия, и на фона на дългогодишните предупреждения от страна на алианса, че Москва може да е в състояние да започне атака през 2029 г., съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва отхвърли всякакви предположения, че се подготвя за война със западния военен алианс, но последните нахлувания на руски самолети и дронове в територията на НАТО породиха опасения от ескалация, посочва Ройтерс.

Главният военен лекар на Германия Ралф Хофман заяви, че броят на ранените войници в евентуален конфликт ще зависи от интензивността на сраженията и от това кои военни части са замесени.

"Реалистично погледнато, става дума за около 1000 ранени войници на ден", заяви той в интервю за Ройтерс.

Европейските въоръжени сили, включително и медицинските им служби, засилиха подготовката си за евентуален конфликт с Москва след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Германия също постоянно адаптира медицинското си обучение, включвайки поуките от войната в Украйна.

"Характерът на войната се промени драстично в Украйна“, каза Хофман, цитирайки преминаването от огнестрелни рани към рани от взривове и изгаряния, причинени от дронове и безпилотни оръжия.

Украинските войници описват коридора, изпълнен с дронове, който обхваща около 10 км от двете страни на фронтовата линия, като "зона на смъртта", тъй като дистанционно пилотираните дронове, разположени от двете страни, могат бързо да засичат и неутрализират целите.

"Украинците често не могат да евакуират ранените си достатъчно бързо, тъй като дроновете бръмчат навсякъде над главите им“, каза Хофман, подчертавайки необходимостта от продължителна стабилизация на ранените войници – понякога в продължение на часове – на фронтовата линия.

Хофман каза, че са необходими гъвкави транспортни възможности за ранените войници, като отбеляза, че Украйна е използвала болнични влакове. По тази причина германската армия обмисля болнични влакове и автобуси и разширява медицинската евакуация по въздух, каза той.

Ранените ще преминат първоначално лечение на фронтовата линия, преди да бъдат транспортирани обратно в Германия за грижи предимно в граждански болници, добави Хофман.

Той оцени, че са необходими приблизително 15 000 болнични легла от общия капацитет на германските болници от до 440 000.

Наброяващата 15 000 души медицинска служба на германската армия ще бъде разширена, за да отговори на бъдещите нужди, добави Хофман.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хартиен самолет

    20 3 Отговор
    Урсула обиколи жертвените държави от източния фронт, които смята да похарчи!

    18:25 22.09.2025

  • 2 Един

    24 2 Отговор
    Европа се управлява от абсолютни малоумници!

    Коментиран от #28

    18:27 22.09.2025

  • 3 Война с Русия ли

    26 1 Отговор
    ще прави Германия? Дали ще има време да лекува? Що за глупава пропаганда срещу Русия?

    18:27 22.09.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 1 Отговор
    А луксозни ковчези,по колко на ден планира?🦧🕌🖕🕌🦧

    Коментиран от #18

    18:27 22.09.2025

  • 5 Боже Господи

    19 1 Отговор
    За какви простотии мислвт само....

    18:28 22.09.2025

  • 6 Pyccкий Карлик 😄

    13 1 Отговор
    Большая ошибка !!!
    Русия не планира да има ранени ....😄👍

    18:28 22.09.2025

  • 7 Смех, бате

    24 1 Отговор
    Абе те швабите и предния път бяха готови ама Берлин беше разделен на две. Историята учи.

    18:30 22.09.2025

  • 8 Иван

    11 1 Отговор
    Украйна дава по един ранен на седмица.......Блумберг

    18:30 22.09.2025

  • 9 Мъка, мъкааа

    9 1 Отговор
    Ще лекуват като нямат войска да се защитят поне имат мед сестри ха ха ха

    18:32 22.09.2025

  • 10 Некой

    10 1 Отговор
    А останалите планира да не ги лекува.

    18:32 22.09.2025

  • 11 Някакъв

    9 2 Отговор
    Тошко от Ямбол , търсел за 500 € на месец лекари от чужбина , така , че Ганьо не може да предложи помощ . България не може да предложи адекватна лекарска помощ на гражданите си дири .

    18:33 22.09.2025

  • 12 Стенли

    8 2 Отговор
    Те дойчовците също като ингилизите у прибалтийските пудели все нападение от Русия им се привижда защо един път не чухме Грузия да казва че Русия се готви да я напада

    Коментиран от #15, #17

    18:34 22.09.2025

  • 13 Много сте зле

    8 2 Отговор
    Пак свободни съчинения.

    18:34 22.09.2025

  • 14 Ачо

    3 10 Отговор
    Руснаците ги копат общи и накуп.Копане от нов вид.

    18:34 22.09.2025

  • 15 Град Козлодуй

    3 11 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #36

    18:35 22.09.2025

  • 16 Айде пак

    9 2 Отговор
    Евтина пропаганда за слабоумни центажии.

    18:35 22.09.2025

  • 17 Копеи не философствай!

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Прибери се в България да пълниш барут за братска Украйна!

    Коментиран от #29

    18:36 22.09.2025

  • 18 Един

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    За луксозни ковчези трябва да имаш пари... Германия вече няма!
    Хората не осъзнават колко е зле германската икономика и че десетилетия наред няма да се възстанови... а ние сме почти изцяло вързани с тия откаченяци и ще има много да гладуваме ако не почнем да мислим с главите си и не почнем да си търсим личния интерес, а не на Европа, на Брюксел, на Германия, Украйна или бог знае на кой...

    18:38 22.09.2025

  • 19 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Едно е да планираш друго е да можеш ,в германистан покрай социалните домове е пълно с бездомници германците като се пенсионират бягат в чужбина и апе пенсията им не стига ,навсякъде се търсят работници включително и лекари и специалисти ,и планирали били да лекуват по 1000 болни на ден в случай на война ,която с магарешкия си инат предизвикват за радост на Ротшилд ,жалко че и ние пак ще страдаме заради чужда алчност

    18:38 22.09.2025

  • 20 хихи

    9 1 Отговор
    Пак сме от страната на Булката...

    18:39 22.09.2025

  • 21 откриха ли

    7 1 Отговор
    вече лек за лъчевата болест Германците?

    Коментиран от #24

    18:41 22.09.2025

  • 22 Че Русия е заявила че няма намерение

    10 1 Отговор
    да напада НАТО, не означава, че ако някоя натовска държава си го поиска упорито, нагло и брутално, няма и бъде удоволетворено желанието.

    И да няма после пак цвърчане - "Ама Русия каза че нямало!"

    18:44 22.09.2025

  • 23 Вениамин

    7 0 Отговор
    Фантазиите на едни халюциниращи и ояли се психопати със затънала икономика и нисък демографски ръст, наводнени от ислям и несигурност, бълнуват болно за богатства и за минало славно забравено.. Нищо ново под слънцето, пак ще се мре.

    18:44 22.09.2025

  • 24 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "откриха ли":

    При ядрен взрив:
    Покриваш се с бял чаршав и бавно(за да не създаваш паника) тръгваш към гробищата, като държиш автомата назад за да не ти капе разтопеото желязо в краката...

    18:44 22.09.2025

  • 25 Босия

    6 0 Отговор
    Страха е голяма работа
    Обработиха оФцете да знаят де им отиват парите, горе долу като през 2008 като им продадоха бункери за 2012 -края на света

    18:46 22.09.2025

  • 26 Ще ги събира от останките им

    6 0 Отговор
    И ще им дават нов живот ли ,Дойчовците значи са много напреднали в медицината ,щом но натовците са им гласували доверие че ще ги съживяват успех в сглобяването ,ние сме с Русия

    18:46 22.09.2025

  • 27 Да купят от Китай

    7 0 Отговор
    черни чували ще е по-лесно и по-евтино.
    Ще спестят пари за Зеленски.

    18:47 22.09.2025

  • 28 наблюдател

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    до 2 а русия от умни ли се управлява другарче обичащо путин

    18:47 22.09.2025

  • 29 Пониии🦄,

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Копеи не философствай!":

    Най-много да ти напълни аycпуха с бяло сладко🤣

    18:49 22.09.2025

  • 30 Наритай руснак

    1 4 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    18:52 22.09.2025

  • 31 Хасан Хамбург

    3 0 Отговор
    По 10 000 льрвени костюма на ден да готви .

    18:55 22.09.2025

  • 32 Гост

    5 0 Отговор
    Хм. Че колко армия ще има Германия? Турците и арабите броим ли ги? Ще искат ли да се бият?

    18:56 22.09.2025

  • 33 Тоя вярва ли си?

    7 0 Отговор
    "Той оцени, че са необходими приблизително 15 000 болнични легла"

    И окъде ще събере толкова желаещи германци да легнат в тях заради кефа му?

    18:56 22.09.2025

  • 34 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Хи хи дайте да се бием, ама французите щели да лекуват само, германците и те се готвят само да лекуват. Кой тогава ще умира на фронта?

    Коментиран от #39

    18:58 22.09.2025

  • 35 Наритайте джуджето

    2 0 Отговор
    Спасете малките момченца

    19:01 22.09.2025

  • 36 Тарас

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Град Козлодуй":

    15 Милиона Гастарбайтери бачкаме в РУСИЯ ! Слава !

    19:01 22.09.2025

  • 37 коко

    0 0 Отговор
    до колкото си спомням химията помня че хората се изпаряват от ядрен взрив

    19:03 22.09.2025

  • 38 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:04 22.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Германец брюнет с черна брада

    0 0 Отговор
    Аз на война не отивам. Аз съм от новите германци.

    19:04 22.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания