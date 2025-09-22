Новини
Свят »
САЩ »
Майк Уолц призова Русия и Украйна да започнат преки преговори

Майк Уолц призова Русия и Украйна да започнат преки преговори

22 Септември, 2025 18:46, обновена 22 Септември, 2025 18:50 476 9

  • майк уолц-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • оон

Новият постоянен представител на САЩ в ООН очаква Москва "да търси начини за деескалация на конфликта“

Майк Уолц призова Русия и Украйна да започнат преки преговори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият постоянен представител на САЩ в ООН, Майк Уолц, призова Русия и Украйна да започнат преки преговори за мирно разрешаване на конфликта.

„Призовавам Русия да започне преки преговори с Украйна за тази война“, каза той по време на реч на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Уолц добави, че администрацията на САЩ при президента Доналд Тръмп е „отделила огромно количество време и усилия“ за разрешаване на украинската криза и очаква „Русия да търси начини за деескалация на конфликта“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    8 0 Отговор
    Да де, те точно пряко..преговарят
    Така преговарят руските с нацисти..

    18:51 22.09.2025

  • 2 Спецназ

    8 0 Отговор
    САЩ са започнали да зачитат и ООН за живи???

    Това вече е новина.
    Досега си ги слагаха на у.я с техните "Декларации" и т.н.! ФАКТ!

    18:52 22.09.2025

  • 3 Малий

    3 6 Отговор
    Братушките искат още земя, макар, че притежават най много. Цената плащат с живота на много биещи се за пари

    18:55 22.09.2025

  • 4 Русия кво да търси

    6 1 Отговор
    Не е Майк Уолц човека "институция" която ще го казва. Той може да помоли, да посъветва, да призове но не да казва! И впрочем да се фиксира върху Израел по добре защото на него САЩ може да им "казва"

    18:57 22.09.2025

  • 5 Българин

    1 4 Отговор
    Ако се срещат Зеленски и Путин, вторият ще бъде удушен.

    18:57 22.09.2025

  • 6 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Докога Тръмп ще пази Хаяско?

    18:59 22.09.2025

  • 7 То и Тръмп

    3 1 Отговор
    това го зове ама Урсула е забранила на Зеленски да напусне поста и да го замести читав украинец! С лудия наркоман и просяк не се получава - той иска да превземе Кремъл.

    18:59 22.09.2025

  • 8 Цвете

    2 1 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. ТОЛКОВА МНОГО ХОРА ЗАГУБИХА ЖИВОТА СИ. ЗА КАКВО???? ДА СЕ ДЕЛИ ЗЕМЯ, И КОЙ ЩЕ Е ЗАНЕСЕ В ОТВЪДНОТО????

    19:01 22.09.2025

  • 9 От какъв зор

    0 0 Отговор
    С нацисти и терористи не се преговаря! Да вдигат бялото знаме по бързо

    19:04 22.09.2025