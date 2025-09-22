Новият постоянен представител на САЩ в ООН, Майк Уолц, призова Русия и Украйна да започнат преки преговори за мирно разрешаване на конфликта.

„Призовавам Русия да започне преки преговори с Украйна за тази война“, каза той по време на реч на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Уолц добави, че администрацията на САЩ при президента Доналд Тръмп е „отделила огромно количество време и усилия“ за разрешаване на украинската криза и очаква „Русия да търси начини за деескалация на конфликта“.