Новият постоянен представител на САЩ в ООН, Майк Уолц, призова Русия и Украйна да започнат преки преговори за мирно разрешаване на конфликта.
„Призовавам Русия да започне преки преговори с Украйна за тази война“, каза той по време на реч на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
Уолц добави, че администрацията на САЩ при президента Доналд Тръмп е „отделила огромно количество време и усилия“ за разрешаване на украинската криза и очаква „Русия да търси начини за деескалация на конфликта“.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Така преговарят руските с нацисти..
18:51 22.09.2025
2 Спецназ
Това вече е новина.
Досега си ги слагаха на у.я с техните "Декларации" и т.н.! ФАКТ!
18:52 22.09.2025
3 Малий
18:55 22.09.2025
4 Русия кво да търси
18:57 22.09.2025
5 Българин
18:57 22.09.2025
6 Дон Корлеоне
18:59 22.09.2025
7 То и Тръмп
18:59 22.09.2025
8 Цвете
19:01 22.09.2025
9 От какъв зор
19:04 22.09.2025