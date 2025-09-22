Майк Уолц: Русия да преговаря с Украйна. САЩ ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО

Новият постоянен представител на САЩ в ООН, Майк Уолц, призова Русия и Украйна да започнат преки преговори за мирно разрешаване на конфликта.
„Призовавам Русия да започне преки преговори с Украйна за тази война“, каза той по време на реч на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
Уолц добави, че администрацията на САЩ при президента Доналд Тръмп е „отделила огромно количество време и усилия“ за разрешаване на украинската криза и очаква „Русия да търси начини за деескалация на конфликта“.
Съединените американски щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО, обяви Уолц.
Той отбеляза, че само преди девет дни този Съвет се е събрал, за да обсъди нарушаването на полското въздушно пространство от Русия с голям брой военни дронове. Уолц припомни, че още тогава е призовал Русия да прекрати войната в Украйна и да спре действията, които биха могли да доведат до ескалацията ѝ в по-широк конфликт, съобщава Guardian.
Уолц също така обяви, че днешната среща, свикана по искане на Естония, след като руски самолети нарушиха въздушното пространство на страната - събитие, последвало непосредствено след нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство, създава впечатлението, че Русия или иска да ескалира и да въвлече още държави в конфликта с Украйна, или "няма пълен контрол над тези, които управляват нейните изтребители и дронове“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Така преговарят руските с нацисти..
Коментиран от #19
18:51 22.09.2025
2 Спецназ
Това вече е новина.
Досега си ги слагаха на у.я с техните "Декларации" и т.н.! ФАКТ!
18:52 22.09.2025
3 Малий
Коментиран от #17
18:55 22.09.2025
4 Русия кво да търси
18:57 22.09.2025
5 Българин
18:57 22.09.2025
6 Дон Корлеоне
18:59 22.09.2025
7 То и Тръмп
18:59 22.09.2025
8 Цвете
19:01 22.09.2025
9 От какъв зор
19:04 22.09.2025
10 Цвете
19:09 22.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 От Украйна
25% я няма
Най-хубавото .....
Коментиран от #24
19:49 22.09.2025
16 Боруна Лом
19:49 22.09.2025
17 Малий
До коментар #3 от "Малий":че си проооо.......зд
19:50 22.09.2025
18 Жица
19:50 22.09.2025
19 Европеец
До коментар #1 от "Майна":Русия никога не е отказвала преговори, за разлика от зеленото наркосано джудже..... Зеления не спази Минск 1 и 2-тогава Украйна щеше да бъде цяла..... Зеления не подписа истанбулски споразумения, сега ще подписва капитулацията... Иска или не иска това е пътят за Украйна...
19:51 22.09.2025
20 Наглите!
19:51 22.09.2025
21 Ми то.....
19:52 22.09.2025
22 Сатана Z
Коментиран от #28
19:52 22.09.2025
23 Европа умря както укрия
19:53 22.09.2025
24 Засега!
До коментар #15 от "От Украйна":Очаквс се колапс с армията на укра,и тогава няма да са 25%,а колко решат руснаците!
19:54 22.09.2025
25 Кривоверен алкаш
19:54 22.09.2025
26 КРАВАРИТЕ НЕ СА НАТО
19:54 22.09.2025
27 Пич
19:56 22.09.2025
28 Да де
До коментар #22 от "Сатана Z":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.Един милион ушанки станаха матор в Донбас.
20:09 22.09.2025
29 Търновец
20:10 22.09.2025
30 Факт
Иначе ще рухне нацяло мита за "непобедимата, руска армия" 😁 Даже не го интересуват загубите на башибозука му нито украинската територия която окупират и изпепеляват.
20:20 22.09.2025
31 Чорбара
Педигрипали .
20:27 22.09.2025