Новини
Свят »
САЩ »
Майк Уолц: Русия да преговаря с Украйна. САЩ ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО

Майк Уолц: Русия да преговаря с Украйна. САЩ ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО

22 Септември, 2025 18:46, обновена 22 Септември, 2025 19:45 1 559 31

  • майк уолц-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • оон

Новият постоянен представител на САЩ в ООН очаква Москва "да търси начини за деескалация на конфликта“

Майк Уолц: Русия да преговаря с Украйна. САЩ ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият постоянен представител на САЩ в ООН, Майк Уолц, призова Русия и Украйна да започнат преки преговори за мирно разрешаване на конфликта.

„Призовавам Русия да започне преки преговори с Украйна за тази война“, каза той по време на реч на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Уолц добави, че администрацията на САЩ при президента Доналд Тръмп е „отделила огромно количество време и усилия“ за разрешаване на украинската криза и очаква „Русия да търси начини за деескалация на конфликта“.

Съединените американски щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО, обяви Уолц.

Той отбеляза, че само преди девет дни този Съвет се е събрал, за да обсъди нарушаването на полското въздушно пространство от Русия с голям брой военни дронове. Уолц припомни, че още тогава е призовал Русия да прекрати войната в Украйна и да спре действията, които биха могли да доведат до ескалацията ѝ в по-широк конфликт, съобщава Guardian.

Уолц също така обяви, че днешната среща, свикана по искане на Естония, след като руски самолети нарушиха въздушното пространство на страната - събитие, последвало непосредствено след нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство, създава впечатлението, че Русия или иска да ескалира и да въвлече още държави в конфликта с Украйна, или "няма пълен контрол над тези, които управляват нейните изтребители и дронове“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    24 4 Отговор
    Да де, те точно пряко..преговарят
    Така преговарят руските с нацисти..

    Коментиран от #19

    18:51 22.09.2025

  • 2 Спецназ

    20 2 Отговор
    САЩ са започнали да зачитат и ООН за живи???

    Това вече е новина.
    Досега си ги слагаха на у.я с техните "Декларации" и т.н.! ФАКТ!

    18:52 22.09.2025

  • 3 Малий

    7 26 Отговор
    Братушките искат още земя, макар, че притежават най много. Цената плащат с живота на много биещи се за пари

    Коментиран от #17

    18:55 22.09.2025

  • 4 Русия кво да търси

    23 4 Отговор
    Не е Майк Уолц човека "институция" която ще го казва. Той може да помоли, да посъветва, да призове но не да казва! И впрочем да се фиксира върху Израел по добре защото на него САЩ може да им "казва"

    18:57 22.09.2025

  • 5 Българин

    3 17 Отговор
    Ако се срещат Зеленски и Путин, вторият ще бъде удушен.

    18:57 22.09.2025

  • 6 Дон Корлеоне

    5 16 Отговор
    Докога Тръмп ще пази Хаяско?

    18:59 22.09.2025

  • 7 То и Тръмп

    14 2 Отговор
    това го зове ама Урсула е забранила на Зеленски да напусне поста и да го замести читав украинец! С лудия наркоман и просяк не се получава - той иска да превземе Кремъл.

    18:59 22.09.2025

  • 8 Цвете

    3 6 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. ТОЛКОВА МНОГО ХОРА ЗАГУБИХА ЖИВОТА СИ. ЗА КАКВО???? ДА СЕ ДЕЛИ ЗЕМЯ, И КОЙ ЩЕ Е ЗАНЕСЕ В ОТВЪДНОТО????

    19:01 22.09.2025

  • 9 От какъв зор

    12 1 Отговор
    С нацисти и терористи не се преговаря! Да вдигат бялото знаме по бързо

    19:04 22.09.2025

  • 10 Цвете

    2 4 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. ТОЛКОВА МНОГО ХОРА ЗАГУБИХА ЖИВОТА СИ. ЗА КАКВО???? ДА СЕ ДЕЛИ ЗЕМЯ, И КОЙ ЩЕ Е ЗАНЕСЕ В ОТВЪДНОТО????

    19:09 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 От Украйна

    10 1 Отговор
    какво остана.
    25% я няма
    Най-хубавото .....

    Коментиран от #24

    19:49 22.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ТО ОБОРА ЗАБЪРКА ТАЗИ КАША!

    19:49 22.09.2025

  • 17 Малий

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Малий":

    че си проооо.......зд

    19:50 22.09.2025

  • 18 Жица

    5 1 Отговор
    Не Русия да преговаря с Украйна. Обратно....

    19:50 22.09.2025

  • 19 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Русия никога не е отказвала преговори, за разлика от зеленото наркосано джудже..... Зеления не спази Минск 1 и 2-тогава Украйна щеше да бъде цяла..... Зеления не подписа истанбулски споразумения, сега ще подписва капитулацията... Иска или не иска това е пътят за Украйна...

    19:51 22.09.2025

  • 20 Наглите!

    6 4 Отговор
    Изтеглете се от Украйна и останалите държави от източна европа! Сащ нямат работа в Европа! Само тогава ще има мир!

    19:51 22.09.2025

  • 21 Ми то.....

    5 4 Отговор
    Русия го е намерила решението на въпроса бе Уолц надрусаняка да развее бялото знаме , пълна капитолация и отива на почивка във Сибир !!! После тръмп ще прави бизнес със Путин за минералите в оокрайна !!!!!

    19:52 22.09.2025

  • 22 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Владимир Путин каза,че НАТО трябва да се върне в границите си от 1997.Какво не е разбрал реднека Уолц?СВО почти приключи,а НАТО се готви за война с Русия

    Коментиран от #28

    19:52 22.09.2025

  • 23 Европа умря както укрия

    4 2 Отговор
    Удряма се като напикано мушкато !

    19:53 22.09.2025

  • 24 Засега!

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "От Украйна":

    Очаквс се колапс с армията на укра,и тогава няма да са 25%,а колко решат руснаците!

    19:54 22.09.2025

  • 25 Кривоверен алкаш

    4 2 Отговор
    Идва ред на тоягата и Кремъл.ще го разбере..то се лъже до време..

    19:54 22.09.2025

  • 26 КРАВАРИТЕ НЕ СА НАТО

    3 4 Отговор
    ( краварите са ЧЛЕН на ( нато ) ПИТА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН 😂

    19:54 22.09.2025

  • 27 Пич

    4 5 Отговор
    Врещенето на НАТО вече не върши работа !!! В глупостта си да застанат срещу Русия показаха на цял свят че са сламено плашило !!!

    19:56 22.09.2025

  • 28 Да де

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.Един милион ушанки станаха матор в Донбас.

    20:09 22.09.2025

  • 29 Търновец

    2 1 Отговор
    Този Янки духа въздух - ако утре България бъде атакувана с дронове и самолети Янките няма да си мръднат пръста. Не знам колко Американски войници има в момента в България но те да леко въоръжени и дори те могат да бъдат атакувани с дронове. Американците няма да се махнат от ЕС защото искат да имат политическа тежест и като вследствие да ни продават на големи цени морално устаряващи оръжие.

    20:10 22.09.2025

  • 30 Факт

    5 1 Отговор
    Путлер и неговата хунта най-много се притесняват за имиджа (статуса) на Раша като супер сила който тя губи... с всеки изминал ден заради упоритостта на Украйна. Затова не искат мир .
    Иначе ще рухне нацяло мита за "непобедимата, руска армия" 😁 Даже не го интересуват загубите на башибозука му нито украинската територия която окупират и изпепеляват.

    20:20 22.09.2025

  • 31 Чорбара

    1 1 Отговор
    С какво бе,крави?
    Педигрипали .

    20:27 22.09.2025