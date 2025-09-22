Майк Уолц: Русия да преговаря с Украйна. САЩ ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО

Новият постоянен представител на САЩ в ООН, Майк Уолц, призова Русия и Украйна да започнат преки преговори за мирно разрешаване на конфликта.

„Призовавам Русия да започне преки преговори с Украйна за тази война“, каза той по време на реч на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Уолц добави, че администрацията на САЩ при президента Доналд Тръмп е „отделила огромно количество време и усилия“ за разрешаване на украинската криза и очаква „Русия да търси начини за деескалация на конфликта“.

Съединените американски щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО, обяви Уолц.



Той отбеляза, че само преди девет дни този Съвет се е събрал, за да обсъди нарушаването на полското въздушно пространство от Русия с голям брой военни дронове. Уолц припомни, че още тогава е призовал Русия да прекрати войната в Украйна и да спре действията, които биха могли да доведат до ескалацията ѝ в по-широк конфликт, съобщава Guardian.



Уолц също така обяви, че днешната среща, свикана по искане на Естония, след като руски самолети нарушиха въздушното пространство на страната - събитие, последвало непосредствено след нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство, създава впечатлението, че Русия или иска да ескалира и да въвлече още държави в конфликта с Украйна, или "няма пълен контрол над тези, които управляват нейните изтребители и дронове“.



