Доналд тръмп се срещна с президента на Казахстан Токаев

Президентите на САЩ и Казахстан - Доналд Тръмп и Касим-Жомарт Токаев проведоха разговор. Фокусът е бил върху перспективите за двустранно сътрудничество между двете страни.

Доналд Тръмп отбеляза важността на разширяването на икономическото и търговското сътрудничество.

Президентите обсъдиха и актуални въпроси, свързани с международната обстановка.

Токаев е на работно посещение в Ню Йорк. Визитата му започна вчера със среща с ръководителя на канадска мултинационална компания, по време на която бяха обсъдени перспективите за сътрудничество в урановата индустрия. Президентът се срещна и с Джаред Коен, президент по глобалните въпроси в Goldman Sachs Global Institute, Амит Севак, президент и главен изпълнителен директор на Educational Testing Service (ETS), и Хале Батвин, директор на специални проекти в Smithsonian Center for Folklore and Heritage.

По-късно министърът на науката и висшето образование Саясат Нурбек докладва за резултатите от срещите на президента с ETS и Smithsonian Institution. Министърът на цифровото развитие на Казахстан, Жаслан Мадиев, коментира срещата на Касим-Жомарт Токаев с представител на американска инвестиционна банка.

Днес държавният глава прие Стивън Кийхоу, председател на Съвета на директорите на PepsiCo, Дейвид Заполски, старши вицепрезидент на Amazon, и Франк Бруно, главен изпълнителен директор на Cerberus Capital Management.

Касим-Жомарт Токаев се срещна и с главния изпълнителен директор на Chevron Corporation, както и с вицепрезидента на Meta Ян ЛеКун и Серхио Гора, специален президентски пратеник на САЩ за Южна и Централна Азия.

