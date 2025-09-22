Новини
Доналд тръмп се срещна с президента на Казахстан Токаев
  Тема: Казахстан

22 Септември, 2025 21:45 505 4

  • сащ-
  • казахстан-
  • соналд тръмп-
  • касим - жормат токаев-
  • среща

Фокусът на срещата е бил върху перспективите за двустранно сътрудничество между Казахстан и САЩ

Доналд тръмп се срещна с президента на Казахстан Токаев - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентите на САЩ и Казахстан - Доналд Тръмп и Касим-Жомарт Токаев проведоха разговор. Фокусът е бил върху перспективите за двустранно сътрудничество между двете страни.

Доналд Тръмп отбеляза важността на разширяването на икономическото и търговското сътрудничество.

Президентите обсъдиха и актуални въпроси, свързани с международната обстановка.

Токаев е на работно посещение в Ню Йорк. Визитата му започна вчера със среща с ръководителя на канадска мултинационална компания, по време на която бяха обсъдени перспективите за сътрудничество в урановата индустрия. Президентът се срещна и с Джаред Коен, президент по глобалните въпроси в Goldman Sachs Global Institute, Амит Севак, президент и главен изпълнителен директор на Educational Testing Service (ETS), и Хале Батвин, директор на специални проекти в Smithsonian Center for Folklore and Heritage.

По-късно министърът на науката и висшето образование Саясат Нурбек докладва за резултатите от срещите на президента с ETS и Smithsonian Institution. Министърът на цифровото развитие на Казахстан, Жаслан Мадиев, коментира срещата на Касим-Жомарт Токаев с представител на американска инвестиционна банка.

Днес държавният глава прие Стивън Кийхоу, председател на Съвета на директорите на PepsiCo, Дейвид Заполски, старши вицепрезидент на Amazon, и Франк Бруно, главен изпълнителен директор на Cerberus Capital Management.

Касим-Жомарт Токаев се срещна и с главния изпълнителен директор на Chevron Corporation, както и с вицепрезидента на Meta Ян ЛеКун и Серхио Гора, специален президентски пратеник на САЩ за Южна и Централна Азия.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рижавият лисунгер

    2 0 Отговор
    Е вдигнал мерника на Казахстан.

    Коментиран от #4

    21:50 22.09.2025

  • 2 Репортер

    2 0 Отговор
    Доналд "тръмп"...😂 Ще ви дърпат ушите май😎

    22:01 22.09.2025

  • 3 Токаев е руско прокси!

    1 0 Отговор
    Чрез него Путин заобикаля санкциите!

    22:02 22.09.2025

  • 4 не на самия Казахстан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рижавият лисунгер":

    а на природните му ресурси/петрол,газ,уран и най вече на редкоземните метали и минерали.Рижата е хитър,но не и умен,така че точно при казахите ще удари на камък.Казахстан търси съдрудничество в тази области,както в ядрената енергетика с Русия,Китай и Канада.САЩ не му влизат в сметките.

    22:13 22.09.2025