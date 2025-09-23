Токаев призова Зеленски да продължи дипломацията за уреждане на конфликта в Украйна

По време на среща с Володимир Зеленски, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев изрази подкрепа за дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер.

„В кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, президентът Касим-Жомарт Токаев се срещна с Володимир Зеленски. Казахският президент изрази мнение, че в тази изключително трудна ситуация дипломатическите усилия трябва да продължат за намиране на начини за прекратяване на конфликта“, се казва в изявлението.

„Зеленски изложи своите виждания за ситуацията в Украйна“, добави пресслужбата.

Съобщава се, че страните са обсъдили и двустранното икономическо и хуманитарно сътрудничество.