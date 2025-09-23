Новини
Токаев призова Зеленски да продължи дипломацията за уреждане на конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Токаев призова Зеленски да продължи дипломацията за уреждане на конфликта в Украйна

23 Септември, 2025 06:54, обновена 23 Септември, 2025 06:58 530 12

Двете страни са обсъдили и двустранното икономическо и хуманитарно сътрудничество

Токаев призова Зеленски да продължи дипломацията за уреждане на конфликта в Украйна - 1
Снимка: Президентство на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на среща с Володимир Зеленски, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев изрази подкрепа за дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер.

„В кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, президентът Касим-Жомарт Токаев се срещна с Володимир Зеленски. Казахският президент изрази мнение, че в тази изключително трудна ситуация дипломатическите усилия трябва да продължат за намиране на начини за прекратяване на конфликта“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

„Зеленски изложи своите виждания за ситуацията в Украйна“, добави пресслужбата.

Съобщава се, че страните са обсъдили и двустранното икономическо и хуманитарно сътрудничество.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Зеленски доста дипломатично чувализира алкохолизираните пълчища на бункерното, поклонете се копейки!

    07:09 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Pyccкий Карлик 😄

    1 1 Отговор
    Да припомня на тoвapищь Токаев че дипломация + Aтом е далеч по-ефективна от дипломация и благи приказки.
    Украйна се нуждае от Aтом !!!

    07:11 23.09.2025

  • 5 Няма край руският позор!

    3 2 Отговор
    Няма...

    07:11 23.09.2025

  • 6 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Ще почва финалната загрузка на блатна вата, гойдаа копейки съдрани...

    07:12 23.09.2025

  • 7 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Само от млатене разбира алкохолизария клошар и гладните му задунайски раби!

    07:13 23.09.2025

  • 8 Ццц

    2 3 Отговор
    Дрогираният изглежда много горд, че се е снимал с някой друг освен Макрон. Токаев обаче е за мислене. Всеки, който се ръкува с този прокълнат глист е политически труп на следващите избори.

    Коментиран от #10, #12

    07:13 23.09.2025

  • 9 Ццц

    3 0 Отговор
    Но като се замисля има право да е горд, за няма и 4 години унищожи алкохолната джамахирия с подръчни средства, срам за копейките!

    07:15 23.09.2025

  • 10 Тихо пръдльо!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ццц":

    Не си компетентен.

    07:16 23.09.2025

  • 11 Ццц

    1 0 Отговор
    И Алиев каза на Зеленски, че блатара разбира само от прибиране в чувала, приказките са излишни, добре е запомнил препоръките му!

    07:17 23.09.2025

  • 12 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ццц":

    200%

    07:18 23.09.2025