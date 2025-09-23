Токаев призова Зеленски да продължи дипломацията за уреждане на конфликта в Украйна

По време на среща с Володимир Зеленски, казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев изрази подкрепа за дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер.
„В кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, президентът Касим-Жомарт Токаев се срещна с Володимир Зеленски. Казахският президент изрази мнение, че в тази изключително трудна ситуация дипломатическите усилия трябва да продължат за намиране на начини за прекратяване на конфликта“, се казва в изявлението.
„Зеленски изложи своите виждания за ситуацията в Украйна“, добави пресслужбата.
Съобщава се, че страните са обсъдили и двустранното икономическо и хуманитарно сътрудничество.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
07:09 23.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Pyccкий Карлик 😄
Украйна се нуждае от Aтом !!!
07:11 23.09.2025
5 Няма край руският позор!
07:11 23.09.2025
6 Сатана Z
07:12 23.09.2025
7 Атина Палада
07:13 23.09.2025
8 Ццц
Коментиран от #10, #12
07:13 23.09.2025
9 Ццц
07:15 23.09.2025
10 Тихо пръдльо!
До коментар #8 от "Ццц":Не си компетентен.
07:16 23.09.2025
11 Ццц
07:17 23.09.2025
12 Простак
До коментар #8 от "Ццц":200%
07:18 23.09.2025