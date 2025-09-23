Руски обстрел в Запорожие взе жертва

Руският обстрел по украинския град Запорожие взе жертва и тази нощ, съобщи Укринформ, позовавайки се на управителя на Запорожка област, предава БТА.
Загинал е човек при въздушно бомбено нападение срещу южния град. Поразени са частни домове и промишлена инфраструктура.
„Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта. Те поразиха частни домове и промишлена инфраструктура“, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров.
Спасителните екипи са извадили тялото на загиналия мъж изпод развалините, допълва Укринформ.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ФАКТ
Коментиран от #6
08:17 23.09.2025
3 Платени с "грантове"
08:18 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Още новини от Украйна
08:29 23.09.2025
6 Лука
До коментар #2 от "ФАКТ":Простотията кара единици да говорят от името на всички /никой/ което си е чиста манипулация ,а като си с ник неим "факти"манипулацията е пълна!!!
08:31 23.09.2025
7 Разумен
08:31 23.09.2025
8 Механик
Квиййк!
08:34 23.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коко Джъмбо
Украински войници от Силите за специални операции - унищожиха гордостта на отбранителната индустрия на блатото, най-новата зенитно-ракетна система С-400 "Триумф"🔥🔥🔥
И чакайте малко, цената на тази кутия е повече от милиард‼️ долара.
Повече от милиард‼️
Коментиран от #13
08:42 23.09.2025
11 Толкова ракети и дронове
Пълна излагация!
А западни военни експерти ни будалкат, че Русия била станала вече Първата Сила
08:46 23.09.2025
12 Възраждане
08:53 23.09.2025
13 Искаш да кажеш
До коментар #10 от "Коко Джъмбо":че Украйна е Титаник, нали?
А оркестъра свири до последно за да ободрява отчаяната публика.
08:53 23.09.2025