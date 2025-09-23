Новини
Свят »
Русия »
Руски обстрел в Запорожие взе жертва
  Тема: Украйна

Руски обстрел в Запорожие взе жертва

23 Септември, 2025 08:14 813 13

  • русия-
  • руски удар-
  • запорожие-
  • украйна

Ударени са частни домове и промишлена инфраструктура

Руски обстрел в Запорожие взе жертва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският обстрел по украинския град Запорожие взе жертва и тази нощ, съобщи Укринформ, позовавайки се на управителя на Запорожка област, предава БТА.

Загинал е човек при въздушно бомбено нападение срещу южния град. Поразени са частни домове и промишлена инфраструктура.

Още новини от Украйна

„Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта. Те поразиха частни домове и промишлена инфраструктура“, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров.

Спасителните екипи са извадили тялото на загиналия мъж изпод развалините, допълва Укринформ.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТ

    14 2 Отговор
    Никой не вярва на западната пропаганда на пропадналия кървав западен режим

    Коментиран от #6

    08:17 23.09.2025

  • 3 Платени с "грантове"

    12 1 Отговор
    Никой не ви чете глучостите

    08:18 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Още новини от Украйна

    12 0 Отговор
    "Ударени са частни домове ..." Не ме е яд, че ме лъжат, яд ме е, че мислят че вярвам на профашистката им пропаганда.

    08:29 23.09.2025

  • 6 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Простотията кара единици да говорят от името на всички /никой/ което си е чиста манипулация ,а като си с ник неим "факти"манипулацията е пълна!!!

    08:31 23.09.2025

  • 7 Разумен

    13 0 Отговор
    Значи,в Запорожие една жертва,а Газа,46 само за един ден и нито дума?То бива изкривяване,че няма накъде повече

    08:31 23.09.2025

  • 8 Механик

    9 0 Отговор
    Пак е имало яка пачанга.
    Квиййк!

    08:34 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коко Джъмбо

    0 6 Отговор
    Титани. Просто невероятни титани💪
    Украински войници от Силите за специални операции - унищожиха гордостта на отбранителната индустрия на блатото, най-новата зенитно-ракетна система С-400 "Триумф"🔥🔥🔥

    И чакайте малко, цената на тази кутия е повече от милиард‼️ долара.
    Повече от милиард‼️

    Коментиран от #13

    08:42 23.09.2025

  • 11 Толкова ракети и дронове

    1 0 Отговор
    по цивилното население и само една жертва?
    Пълна излагация!

    А западни военни експерти ни будалкат, че Русия била станала вече Първата Сила

    08:46 23.09.2025

  • 12 Възраждане

    3 1 Отговор
    Ами нормално. Неонацистите не се денацифицират сами. Другарят Путин влага много средства в това и заслужава само уважение

    08:53 23.09.2025

  • 13 Искаш да кажеш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коко Джъмбо":

    че Украйна е Титаник, нали?

    А оркестъра свири до последно за да ободрява отчаяната публика.

    08:53 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания