Руски обстрел в Запорожие взе жертва

Руският обстрел по украинския град Запорожие взе жертва и тази нощ, съобщи Укринформ, позовавайки се на управителя на Запорожка област, предава БТА.

Загинал е човек при въздушно бомбено нападение срещу южния град. Поразени са частни домове и промишлена инфраструктура.

Още новини от Украйна

„Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта. Те поразиха частни домове и промишлена инфраструктура“, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров.

Спасителните екипи са извадили тялото на загиналия мъж изпод развалините, допълва Укринформ.