Испански военен кораб ще охранява хуманитарната флотилия, плаваща към Газа

Испански военен кораб ще охранява хуманитарната флотилия, плаваща към Газа

25 Септември, 2025 08:11

На борда на плавателните съдове от флотилията има граждани на 45 страни, които искат да доставят храна в палестинския анклав

Испански военен кораб ще охранява хуманитарната флотилия, плаваща към Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му ще последва примера на Италия и също ще изпрати военен кораб в защита на международната флотилия, опитваща се достави хуманитарна помощ в Газа, след като тя беше атакувана край бреговете на Гърция от дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Санчес каза на пресконференция в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, че на борда на плавателните съдове от флотилията има граждани на 45 страни, които искат да доставят храна в палестинския анклав и да покажат солидарността си с жителите му.

"Испанското правителство настоява международното право и правото на нашите граждани да плават безопасно през Средиземно море да бъдат зачитани", каза той. "Утре (тоест днес) изпращаме от Картахена военен плавателен съд, разполагащ с всичко необходимо да подпомогне флотилията и в случай на нужда да организира спасителна операция."

Глобалната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти, сред тях и шведската природозащитничка Грета Тунберг.

Плавателните съдове бяха атакувани на 30 морски мили (56 км) от гръцкия остров Гавдос, каза Марикаити Стасину, говорител на гръцкия филиал на глобалната инициатива "Поход към Газа", която е част от флотилията. В понеделник Тунберг каза пред Ройтерс, че над главите им всяка нощ летят дронове.

"Тази мисия е за Газа, не е за нас. Всички рискове, които бихме поели, по нищо не се равняват на тези, пред които палестинците са изправени ежедневно", посочи тя по видеоконферентна връзка от палубата на своя кораб. Израел многократно разкритикува акцията с флотилията, че обслужва целите на "Хамас", но не коментира дали стои зад прелитането на дроновете. Израел започна войната в отговор на нападението от 7 октомвири 2023 г., когато бойци на "Хамас" убиха 1200 души и взеха по израелски данни 251 за заложници.

Последвалите бойни действия в палестинския анклав са отнели живота на над 65 000 палестинци, според здравните власти в Газа, и доведоха до глад, разрушения и разселване на население. Много от бежанците трябваше да бягат от родните си места по няколко пъти.


Палестина
