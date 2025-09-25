Испански военен кораб ще охранява хуманитарната флотилия, плаваща към Газа

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му ще последва примера на Италия и също ще изпрати военен кораб в защита на международната флотилия, опитваща се достави хуманитарна помощ в Газа, след като тя беше атакувана край бреговете на Гърция от дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Санчес каза на пресконференция в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, че на борда на плавателните съдове от флотилията има граждани на 45 страни, които искат да доставят храна в палестинския анклав и да покажат солидарността си с жителите му.
"Испанското правителство настоява международното право и правото на нашите граждани да плават безопасно през Средиземно море да бъдат зачитани", каза той. "Утре (тоест днес) изпращаме от Картахена военен плавателен съд, разполагащ с всичко необходимо да подпомогне флотилията и в случай на нужда да организира спасителна операция."
Глобалната флотилия "Сумуд" се състои от около 50 малки граждански плавателни съда, чиято цел е да пробият израелската блокада на Газа. На борда им има много адвокати и активисти, сред тях и шведската природозащитничка Грета Тунберг.
Плавателните съдове бяха атакувани на 30 морски мили (56 км) от гръцкия остров Гавдос, каза Марикаити Стасину, говорител на гръцкия филиал на глобалната инициатива "Поход към Газа", която е част от флотилията. В понеделник Тунберг каза пред Ройтерс, че над главите им всяка нощ летят дронове.
"Тази мисия е за Газа, не е за нас. Всички рискове, които бихме поели, по нищо не се равняват на тези, пред които палестинците са изправени ежедневно", посочи тя по видеоконферентна връзка от палубата на своя кораб. Израел многократно разкритикува акцията с флотилията, че обслужва целите на "Хамас", но не коментира дали стои зад прелитането на дроновете. Израел започна войната в отговор на нападението от 7 октомвири 2023 г., когато бойци на "Хамас" убиха 1200 души и взеха по израелски данни 251 за заложници.
Последвалите бойни действия в палестинския анклав са отнели живота на над 65 000 палестинци, според здравните власти в Газа, и доведоха до глад, разрушения и разселване на население. Много от бежанците трябваше да бягат от родните си места по няколко пъти.
1 Винкело
Че то от граждани не е останало място за манджата.
08:14 25.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фен
Коментиран от #11, #16, #17
08:21 25.09.2025
4 Тренч
Коментиран от #15, #20
08:21 25.09.2025
5 защо
"Солиден съюз! Военна сделка за 6 млрд. долара между САЩ и Израел"
Да живее солидният съюз!
Да живее сделката!
Да живее МИРЪТ!!!
08:28 25.09.2025
6 Навремето
08:30 25.09.2025
7 Бен Гурион
Коментиран от #22
08:35 25.09.2025
8 Ха, Ха
Коментиран от #19
08:36 25.09.2025
9 "трябваше да бягат от родните си места
08:43 25.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Премиерчето дЖилезку
До коментар #3 от "Фен":и ционистчето проклето ГЕЙргиев са от малкото олигофрени които продължават нацизма и геноцида на ционистите в Израел да подкрепят. Позор и гнус ....
08:46 25.09.2025
12 Тамън да тръгнат и се скараха
08:47 25.09.2025
13 Ако отново ционистите избият
08:54 25.09.2025
14 Абе я да си го наааачукате
08:57 25.09.2025
15 Дж. Борн
До коментар #4 от "Тренч":Там от където са изгонени евреите, следва нищета и разпад. Примери да ти дам ли или сам ще се сетиш?
09:01 25.09.2025
16 плевен
До коментар #3 от "Фен":Няма никакво значение за кого е Фалшивият премиер. Важното е ти на чия пропаганда се връзваш. На еврейската или арабската?
09:01 25.09.2025
17 факуса
До коментар #3 от "Фен":палестина не я подкрепя режима на свинете,инак българия я е признала преди 39г.май
09:01 25.09.2025
18 Свобода за Гааза, свобода
09:04 25.09.2025
19 факуса
До коментар #8 от "Ха, Ха":ха ха ционите помнят как ги изритаха до един от цяла испания, може пак да се скитат по света ама около тях хич няма да ги жалят,не че и в останалия свят ги обичат
09:04 25.09.2025
20 село
До коментар #4 от "Тренч":Всички спирате до изгонването на евреитеот Изабела. А то е било по религиозни причини. Изгонени са били и арабите.
По интересен е краят на тази история. Изгонените се заселват в Турция. Там където се остановяват техните общности, се наблюдава видим подем на икономиката. Турците са практични хора. Но и те дълго са се чудили как можеш да изгониш толкова ценни граждани. В края на краищата са рещили, че испанците ги хапе кучето.
09:10 25.09.2025
21 И чак сега ли се сетиха да го отразят ?
09:13 25.09.2025
22 Интересно ще е верно
До коментар #7 от "Бен Гурион":Ако нацистки Израел потопи и тези кораби с помощи ! ....
09:16 25.09.2025