Новини
Свят »
САЩ »
„Майкрософт“ ограничи достъпа на израелските въоръжени сили до някои услуги

„Майкрософт“ ограничи достъпа на израелските въоръжени сили до някои услуги

26 Септември, 2025 14:35 772 15

  • ивицата газа-
  • майкрософт-
  • израел-
  • сащ-
  • газа-
  • брад смит

Компанията иска да гарантира, че услугите на „Майкрософт“ няма да могат да бъдат използвани за масово следене на цивилни палестинци

„Майкрософт“ ограничи достъпа на израелските въоръжени сили до някои услуги - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Майкрософт“ (Microsoft) вече не предоставя някои облачни услуги и услуги с изкуствен интелект на Министерството на отбраната на Израел, обяви президентът на компанията Брад Смит в публикация снощи, цитирана от ДПА, предаде БТА.

По думите му компанията иска да гарантира, че услугите на „Майкрософт“ няма да могат да бъдат използвани за масово следене на цивилни палестинци.

„Ние не предоставяме технологии за улесняване на масово следене на цивилни. Прилагаме този принцип във всяка страна по света и сме го отстоявали многократно в продължение на повече от две десетилетия“, написа Смит.

Решението идва, след като британският в. „Гардиън“ публикува информация на 6 август, в която се твърди, че подразделение на израелските въоръжени сили използва облачната платформа на „Майкрософт“ „Азур“ (Azure), за да съхранява данни от телефонни разговори. Според изданието информацията е била събрана чрез масово следене на цивилни в ивицата Газа и на Западния бряг.

„Майкрософт“ тогава обяви, че ще разследва тези твърдения.

Въпреки че разследването все още продължава, по думите на Смит компанията е разкрила „доказателства, които потвърждават някои елементи от информацията на „Гардиън“. Той добави, че става въпрос за употреба на услуги с изкуствен интелект и достъп до капацитет за съхранение на „Азур“ в Нидерландия.

Смит каза още, че компанията „Майкрософт“ е „съсредоточена върху това да гарантира, че нашите услуги няма да бъдат използвани за масово следене на цивилни“. Израелското министерство на отбраната е било информирано за решението, добави той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факти и мара не харесват това

    8 1 Отговор
    веднага да им се възстанов достъпа! Могат да правят каквото си поискат и никой не може да им се мести!

    Коментиран от #3

    14:39 26.09.2025

  • 2 Някой

    7 1 Отговор
    Преди още този конфликт на реклами от Гугъл ми излизаха:
    Еврейско ПВО на камиони Рафаел;
    Еврейски сигурно радари на стойки Елта Системс май се казваше.
    Та такива неща ми излизаха на реклами да си купувам, ама не си взех. Да им ги продавам после обратно. Ако сложа тук снимки, не е ясно дали и евентуално кога ще одобрят коментара.

    14:43 26.09.2025

  • 3 Алабала

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "факти и мара не харесват това":

    Не се знае дали е Мара или е станала Марио

    Коментиран от #9, #11

    14:43 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въх ,на никой дане се случва !

    3 0 Отговор
    Няма държава която да устои след такава тежка санкция !

    14:47 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Честито цифрово евро!

    3 0 Отговор
    Ето ви дигиталната диктатура в действие. Не харесваш марионетката на запада и ти спират банковата сметка.

    Коментиран от #12

    14:56 26.09.2025

  • 8 Дърпай кабела

    1 0 Отговор
    Така им се пада, що народ загина заради тях.

    14:57 26.09.2025

  • 9 или пък

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алабала":

    може да е родена Марио

    15:01 26.09.2025

  • 10 604

    0 0 Отговор
    Те и пиратките у бг ги спирът..мъ то друго немъ в бг!

    15:01 26.09.2025

  • 11 604

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алабала":

    Беше марио сигъ е мичиту..

    15:03 26.09.2025

  • 12 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Честито цифрово евро!":

    нали знаеш, че дори и в момента на повечето хора парите са цифри на монитора в банката? Това, че може да си вземеш хартийка от банкомата не променя съществено нещата.

    Коментиран от #14, #15

    15:03 26.09.2025

  • 13 Читател

    0 0 Отговор
    Лицемерие без край.Приказки от шипковия храст

    15:06 26.09.2025

  • 14 Факт,така е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Разликата е че в момента все още не са под контрола на ЕЦБ. Но много скоро - ще има честито !. Интаресно как стои въпроса ,ако сметката е в долари или паунд или швеиц. фр.?

    15:14 26.09.2025

  • 15 Чети и мисли повече

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Ако могат да ти блокират възможността за разплащане и няма кой да ти приеме цифричките ще разбереш за какво става въпрос. Трансферите на цифри в банката е проблем на банката, обаче те ще те блокират извън банката и не можеш да плащаш към други хора и нямаш банкноти! Сега трябва решение на съда, а както виждаш някакъв фирмаджия ще реши, че не му отговаряш на разбиранията за гендърство или му дишаш азота и хоп, довиждане!

    15:15 26.09.2025