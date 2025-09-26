„Майкрософт“ ограничи достъпа на израелските въоръжени сили до някои услуги

„Майкрософт“ (Microsoft) вече не предоставя някои облачни услуги и услуги с изкуствен интелект на Министерството на отбраната на Израел, обяви президентът на компанията Брад Смит в публикация снощи, цитирана от ДПА, предаде БТА.
По думите му компанията иска да гарантира, че услугите на „Майкрософт“ няма да могат да бъдат използвани за масово следене на цивилни палестинци.
„Ние не предоставяме технологии за улесняване на масово следене на цивилни. Прилагаме този принцип във всяка страна по света и сме го отстоявали многократно в продължение на повече от две десетилетия“, написа Смит.
Решението идва, след като британският в. „Гардиън“ публикува информация на 6 август, в която се твърди, че подразделение на израелските въоръжени сили използва облачната платформа на „Майкрософт“ „Азур“ (Azure), за да съхранява данни от телефонни разговори. Според изданието информацията е била събрана чрез масово следене на цивилни в ивицата Газа и на Западния бряг.
„Майкрософт“ тогава обяви, че ще разследва тези твърдения.
Въпреки че разследването все още продължава, по думите на Смит компанията е разкрила „доказателства, които потвърждават някои елементи от информацията на „Гардиън“. Той добави, че става въпрос за употреба на услуги с изкуствен интелект и достъп до капацитет за съхранение на „Азур“ в Нидерландия.
Смит каза още, че компанията „Майкрософт“ е „съсредоточена върху това да гарантира, че нашите услуги няма да бъдат използвани за масово следене на цивилни“. Израелското министерство на отбраната е било информирано за решението, добави той.
