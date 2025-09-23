Новини
Свят »
Украйна »
Напускат ли младите хора Украйна?
  Тема: Украйна

Напускат ли младите хора Украйна?

23 Септември, 2025 13:38 1 472 43

  • украйна-
  • мобилизация-
  • украинци-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

От август насам украинците на възраст между 18 и 22 години имат право да напускат страната. Води ли това до масова емиграция?

Напускат ли младите хора Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, полски войници охраняват границата
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В девет часа сутринта на пункта Шехини на украинско-полската граница е пълно с автобуси и автомобили. Преминават предимно жени, деца и по-възрастни хора - но и много мъже.

В края на август украинското правителство разреши на мъжете между 18 и 22 години да напускат страната, която от нахлуването на Русия през февруари 2022 година е във военно положение. Президентът Володимир Зеленски обяви, че тази стъпка трябва да допринесе за задържането на младите хора в Украйна. Новата разпоредба не би трябвало да повлияе на отбранителните способности на страната.

Тя обаче предизвика дебати в Украйна - някои я оценяват положително, други я намират за несправедлива по отношение на активните войници и другите, подлежащи на мобилизация. А наблюдателите, с които разговаря ДВ, се съмняват, че младите мъже, напускащи Украйна, ще се върнат някога.

Защо младите искат да заминат за чужбина?

Десетимата млади мъже, с които ДВ се срещна на украинско-полската граница, посочват различни причини за своето заминаване. 22-годишният Микола, автобусен шофьор, казва, че иска да замине при зет си в Полша. "Най-много за седмица или две", уверява той и допълва, че след това щял отново да се върне у дома, където го чака приятелката му.

22-годишният Иля също иска да посети роднини, тръгнал е за Варшава. "Трябва да използваме шанса да видим роднините си за няколко дни", отбелязва той.

Но срещите с близките не са единствената причина за заминаванията на младите хора. В един от автобусите пътува група приятели - украинки и украинци, които искат да отидат на мач във Вроцлав. Някои излизат за първи път в чужбина. Споделят, че си купили билетите само няколко дни преди мача и решили да попътуват за пет дни. След това щели да се върнат да продължат следването си в Украйна.

21-годишният Иван и майка му Глория пък пресичат границата пеша. Нямат багаж, носят само пазарски чанти и искат да отидат до близкия полски супермаркет. "Ще помогна на майка ми с носенето на чантите - сигурно ще са тежки", казва Иван. Двамата искат да се върнат в Украйна още същия ден.

Иван засега не планира по-дълги излизания в чужбина. Той е професионален танцьор и вече е посетил доста страни по света. Засега за него е най-важно да продължи следването си. "През следващата година започвам магистратура в Политехническия институт. Доволен съм от всичко в Украйна. Войната естествено е нещо лошо, но тук са семейството ми и приятелите", заявява младият мъж.

Ще се завърнат ли в Украйна?

Не всички млади мъже между 18 и 22 години обаче мислят за завръщане в Украйна. Андрий е на 21 години, работил е в енергетиката и сега иска да замине да печели в чужбина. Тръгнал е за Нидерландия, където има роднини и познати. Казва, че ще се върне в Украйна за новогодишните празници, след което отново ще замине.

За мъжете между 18 и 22-годишна възраст няма и ограничения да останат в чужбина, ако решат - тях не ги заплашва наказателно преследване. Заминаването е възможно до деня преди 23-я рожден ден, а от 25 години нататък те подлежат на мобилизация. Ако някой не се върне в Украйна след 25-я си рожден ден и не се свърже с военните, го заплашва съд, гласят новите правила.

Роман, шофьор на минибус, превозва хора към Чехия и Германия. Той споделя, че откакто младите мъже могат да заминават за чужбина, броят на пътуващите се е увеличил. "Тази седмица имаше много запитвания", казва Роман. Всяка седмица му се обаждат между пет и десет мъже. В този ден в минибуса има само един младеж на 22 години - Микола, но друг на същата възраст е заявил пътуване през следващата седмица.

Дали двамата ще се върнат отново в Украйна седмица по-късно? Микола уверява, че той на всяка цена ще се прибере. "У дома си е у дома. Не се виждам в чужбина и не бих искал да живея там."

Кой е искал - вече е заминал

Граничните служители от региона заявяват пред ДВ, че не са забелязали осезаем ръст на заминаващите млади мъже. Ако има увеличение на пътуващите, то е заради летния и туристическия сезон, обяснява Свитлана Бурда от граничните власти. Тя допълва: "На контролните пунктове в района на Лвов потокът от преминаващи е нараснал с 40 процента в сравнение със сезона преди лятото". Граничните служители обаче очакват до края на септември пътуванията да спаднат.

21-годишният Андрий, който работи в чужбина, оценява положително новите разпоребди. "Хората ще бъдат по-сигурни, ще пътуват, ще печелят и ще могат да ходят на почивка." А шофьорът на минибус Роман е убеден: "Ако имаш възможност да се върнеш и след това отново да заминеш в чужбина, това ще привърже младите хора към Украйна". Без тази възможност вероятно младите биха останали в чужбина, предполага той.

Глория, майката на Иван, вярва, че тези, които са искали да заминат, отдавна са го направили. Според нея още някаква част от младите хора ще напусне Украйна, докато останали ще реализират плановете си за бъдещето в родината. "Никой не променя живота си от днес за утре. Само за да се измъкне от Украйна? Пътят е отворен - може да се замине във ваканция или за да се види света", казва жената, според която всичко ще се движи в нормални граници.

Автор: Ирина Укина


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Да хванем един автобус украинци от Слънчев бряг и да ги разменим за нашето отвлечено момче в Украйна.

    13:39 23.09.2025

  • 2 българин

    8 26 Отговор
    младите в русия избягаха който може в началото на СВО, другите се връщат в чувал.

    Коментиран от #7

    13:39 23.09.2025

  • 3 историк

    39 1 Отговор
    Украйна няма шанс да е повече държава ,защото няма да има жители

    Коментиран от #40

    13:39 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 За това ли

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Украйна губи територия всеки ден?

    13:41 23.09.2025

  • 8 Госあ

    26 1 Отговор
    Ако им се живее, е добре да я напуснат. Бандерите мислят за украинците като за жив щит и пушечно месо…

    13:41 23.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 1 Отговор
    Ще биетеРусия га ....ъдне гугутката

    Коментиран от #19

    13:42 23.09.2025

  • 10 604

    32 1 Отговор
    Да бегат ...при тия фашисти бъдеще няма!

    13:43 23.09.2025

  • 11 само питам

    24 1 Отговор
    за газа нещо да напишете или не е поличитечки коректно да се пише за газ?

    Коментиран от #17

    13:43 23.09.2025

  • 12 Кви глупости пишете само

    26 1 Отговор
    На мач на пазар за 3дни при роднини
    Хахахаха

    13:43 23.09.2025

  • 13 Русия може би в момента е в състояние да

    17 1 Отговор
    "Русия може би в момента е в състояние да си позволи да изгради стратегически резерв, защото по-малко войници биват ранявани или убивани на бойното поле". Факти

    13:44 23.09.2025

  • 14 Да бе , да ! 😜

    20 1 Отговор
    Всеки от младите украинци си е измислил къс разказ за да избяга .

    13:45 23.09.2025

  • 15 Роден в НРБ

    24 1 Отговор
    Дано скоро изчесне тази измислена държава заедно с измисления си език и измисления народ

    13:46 23.09.2025

  • 16 Всяка страна Която е във Война

    15 3 Отговор
    Е напускана от младите хора
    Това е нещо нормално
    Това е инстинкт

    13:46 23.09.2025

  • 17 604

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "само питам":

    Пишът ве...подкрепяме изсраил...туй пишът...и то съ исказвът без дъ ги питъ никуй..лумпенскъ работъ

    13:46 23.09.2025

  • 18 Смешник

    19 1 Отговор
    Бързат да напуснат докато Зеления клоун не е променил решението си и не ги пратил за пушечно месо на фронта

    13:49 23.09.2025

  • 19 Госあ

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Такъв вариант - няма. И това се знаеше от самото начало на Майдана и геноцида над руснаци в източна Украйна. Една планирана далавера с оръжие и земи. Много кървава, но на западняците им е специалитет.

    13:49 23.09.2025

  • 20 Я пък тоя

    19 1 Отговор
    Леле колко туристи и всички ще се върнат. Даже ще се запишат сами в армията, защото им харесва.
    Въздухари.

    13:52 23.09.2025

  • 21 Предимно

    7 1 Отговор
    А чували я напускат..

    13:53 23.09.2025

  • 22 Толко се смях на тази статия

    16 1 Отговор
    На коя страна във време на война
    Жителите и ходят на пазар в други страни ходят по стадиони и други подобни
    Хахаха

    Коментиран от #23

    13:54 23.09.2025

  • 23 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Толко се смях на тази статия":

    Украйна играе мачовете от евротурнирите в Полша.

    Коментиран от #28

    13:57 23.09.2025

  • 24 Съветският пeHиc аkp00батTT

    8 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи

    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“

    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“

    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“

    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    13:59 23.09.2025

  • 25 Съветският пeHиc аkp00батTT

    7 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:59 23.09.2025

  • 26 Съветският пeHиc аkp00батTT

    10 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #30

    13:59 23.09.2025

  • 27 Дудов

    6 1 Отговор
    На никой не му се мре заради гъ30давни политици.Живота е сладка работа.Даже и полуумната Урсула го знае

    14:00 23.09.2025

  • 28 А палестинците къде играят

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Това е война
    А не реването на клоуна за още пари за кражби

    14:01 23.09.2025

  • 29 Лада Ташакларъ

    0 8 Отговор
    ‼️🤣През октомври 2024 г. Путин 💩стартира производството на Lada Aura.
    През януари 2025 г. Путин, пред редица от преоблечени служители на Федералната служба за сигурност, обяви Lada Aura за прекрасна кола.
    😁През септември 2025 г. производството на Lada Aura беше ефективно прекратено. Бяха продадени по-малко от 800 автомобила.
    И дори самохвалството на Путин не можа да я спаси.

    Коментиран от #31

    14:02 23.09.2025

  • 30 К00ПЕЙКИ разбирачи 🤩🤡📢💤

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Тоя такъв мъдрец на управлението излезна че половината му население избяга в лошите с. щати а другата гладува в просперираща коми хУба

    14:06 23.09.2025

  • 31 А Украйна

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Лада Ташакларъ":

    Нещо прави ли или само проси?

    14:06 23.09.2025

  • 32 Артилерист

    6 1 Отговор
    Според това, което чета за насилствената мобилизация на украинските мъже, съм сигурен, че те напускат в спешен порядък, за да се спасят от пребиване в териториалните мобилизационни центрове и принудително отвеждане за еднократно ползване на фронта. Всичко друго в матряла на dw е абсолютна пропаганда и заблуда.

    Коментиран от #36

    14:07 23.09.2025

  • 33 Диваци, фашисти!

    0 7 Отговор
    Любомир Киров Любомиров, млад български гражданин от Сандански, замина за Русия през есента на 2024 г. в търсене на работа. Никой тогава не е предполагал, че този път ще се превърне в кошмар.

    Любомир от години имал здравословни проблеми – стара травма на ръката и хронични болки в гърдите, които изисквали постоянен контрол. Лекарите у дома винаги го съветвали да внимава и да избягва тежки физически натоварвания. Но в Русия съдбата не пощадила слабостите му.

    През декември майка му Мария разказва, че по телефона синът ѝ започнал да звучи все по-странно – гласът му бил напрегнат, сякаш говори под зоркия поглед на някой друг. „Мамо, тук е трудно… ама дръж се“, прошепнал ѝ той. Малко след това разговорът прекъснал рязко.

    След дни дошла ужасната новина – Любомир бил задържан от руските власти и насилствено принуден да подпише контракт с армията. Здравословните му проблеми не били никакво оправдание – напротив, командирите цинично му заявили, че „фронтът лекува всичко“.

    Оттогава Мария живее в ад. Съседите я виждат да се лута по тъмното между блока и църквата, със свещ в ръка. Очите ѝ плачат странно – без глас, без сълзи, само с тежка тъга. „Господи, върни ми го жив, върни ми го…“, повтаря всяка вечер пред иконата.

    Историята на Любомир е като разкъсано писмо – млад мъж със здравословни проблеми, попаднал в безмилостните зъби на една военна машина, която не познава нито милост, нито човечност.

    Коментиран от #37, #38, #39, #41

    14:09 23.09.2025

  • 34 Абе

    4 1 Отговор
    Тиа са луди ако не напуснат веднага.

    14:13 23.09.2025

  • 35 Вельо Дойчев

    4 1 Отговор
    Ама ще се върнат, бе, как няма да се върнат. Само ще изчакат навън да им приготвят новите паспорти... Руските паспорти!

    14:16 23.09.2025

  • 36 Бай Ху (By Who)

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Здраве желая другарю Артилерист.

    14:17 23.09.2025

  • 37 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Диваци, фашисти!":

    ОбъркАл си държавата нещо.

    14:19 23.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Чебурашка

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Диваци, фашисти!":

    Някой те е излъгал, че можеш да съчиняваш приказки! Не вярвай на такива "приятели"! Само те карат да се излагаш...

    14:22 23.09.2025

  • 40 Янлъж си бе човек!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    Че тук в България вече над 35 години пъдарна икономика изпопъди всички работоспособни хора да бачакат на Запад и виж, че пак си има държава, има си и народно събрание и премиер и президент, приемат държавата в НАТО , в ЕС , в Шенген , в Еврозоната, политиците се пъчат и се пенат яко, но хора си няма, на Запад са където плащат все пак. Тук останаха новобогаташите, които искат да строят капитализъм с Бай Тошовски размери на заплатите, но настояват да се работело "както на Запад" макар те самите никога да не са работили там и да не знаят какво всъщност означава да работиш "както на Запад" отделно където нито могат нито искат да плащат "както на Запад". Пъдарна икономика и пак има държава.

    14:27 23.09.2025

  • 41 Хммм

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Диваци, фашисти!":

    Ето истинската история на момчето
    На 01.09.2025г. в град Одеса, Украйна е отвлечен от ТЦК, бългаския гражданин Любомир Киров родом от гр. Сандански. Момчето е с тежък физически недъг-дясната му ръка е обездвижена и не може да държи с нея нищо а също така има и сърдечни проблеми. Ако държавата България не се намеси след две седмици ще бъде изпратен на предната линия при Покровск и ще бъде убит! Апелираме към всички имащи власт в България да се застъпят за живота на Любо и да не позволят един български гражданин да бъде убит в Украйна! Споделяйте и подписвайте! Заедно можем да спасим това младо момче от сигурна смърт!”
    Това е текстът към петицията за спасяване и прибирането в България на българина Любомир Киров, който е принудително мобилизиран от украинската армия.
    Всеки може да види в ютуб молбата за помощ на бащата на момчето
    ..​

    Коментиран от #42

    14:28 23.09.2025

  • 42 Чебурашка

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хммм":

    Ааааааа, значи не били компютри, а компоти, така ли? Не си правете т@ш@к с такива неща, че не се знае утре как ще се събудите...

    Коментиран от #43

    14:41 23.09.2025

  • 43 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Чебурашка":

    Ами за жалост не е "т@ш@к".

    14:45 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания