Напускат ли младите хора Украйна?

В девет часа сутринта на пункта Шехини на украинско-полската граница е пълно с автобуси и автомобили. Преминават предимно жени, деца и по-възрастни хора - но и много мъже.

В края на август украинското правителство разреши на мъжете между 18 и 22 години да напускат страната, която от нахлуването на Русия през февруари 2022 година е във военно положение. Президентът Володимир Зеленски обяви, че тази стъпка трябва да допринесе за задържането на младите хора в Украйна. Новата разпоредба не би трябвало да повлияе на отбранителните способности на страната.

Тя обаче предизвика дебати в Украйна - някои я оценяват положително, други я намират за несправедлива по отношение на активните войници и другите, подлежащи на мобилизация. А наблюдателите, с които разговаря ДВ, се съмняват, че младите мъже, напускащи Украйна, ще се върнат някога.

Защо младите искат да заминат за чужбина?

Десетимата млади мъже, с които ДВ се срещна на украинско-полската граница, посочват различни причини за своето заминаване. 22-годишният Микола, автобусен шофьор, казва, че иска да замине при зет си в Полша. "Най-много за седмица или две", уверява той и допълва, че след това щял отново да се върне у дома, където го чака приятелката му.

22-годишният Иля също иска да посети роднини, тръгнал е за Варшава. "Трябва да използваме шанса да видим роднините си за няколко дни", отбелязва той.

Но срещите с близките не са единствената причина за заминаванията на младите хора. В един от автобусите пътува група приятели - украинки и украинци, които искат да отидат на мач във Вроцлав. Някои излизат за първи път в чужбина. Споделят, че си купили билетите само няколко дни преди мача и решили да попътуват за пет дни. След това щели да се върнат да продължат следването си в Украйна.

21-годишният Иван и майка му Глория пък пресичат границата пеша. Нямат багаж, носят само пазарски чанти и искат да отидат до близкия полски супермаркет. "Ще помогна на майка ми с носенето на чантите - сигурно ще са тежки", казва Иван. Двамата искат да се върнат в Украйна още същия ден.

Иван засега не планира по-дълги излизания в чужбина. Той е професионален танцьор и вече е посетил доста страни по света. Засега за него е най-важно да продължи следването си. "През следващата година започвам магистратура в Политехническия институт. Доволен съм от всичко в Украйна. Войната естествено е нещо лошо, но тук са семейството ми и приятелите", заявява младият мъж.

Ще се завърнат ли в Украйна?

Не всички млади мъже между 18 и 22 години обаче мислят за завръщане в Украйна. Андрий е на 21 години, работил е в енергетиката и сега иска да замине да печели в чужбина. Тръгнал е за Нидерландия, където има роднини и познати. Казва, че ще се върне в Украйна за новогодишните празници, след което отново ще замине.

За мъжете между 18 и 22-годишна възраст няма и ограничения да останат в чужбина, ако решат - тях не ги заплашва наказателно преследване. Заминаването е възможно до деня преди 23-я рожден ден, а от 25 години нататък те подлежат на мобилизация. Ако някой не се върне в Украйна след 25-я си рожден ден и не се свърже с военните, го заплашва съд, гласят новите правила.

Роман, шофьор на минибус, превозва хора към Чехия и Германия. Той споделя, че откакто младите мъже могат да заминават за чужбина, броят на пътуващите се е увеличил. "Тази седмица имаше много запитвания", казва Роман. Всяка седмица му се обаждат между пет и десет мъже. В този ден в минибуса има само един младеж на 22 години - Микола, но друг на същата възраст е заявил пътуване през следващата седмица.

Дали двамата ще се върнат отново в Украйна седмица по-късно? Микола уверява, че той на всяка цена ще се прибере. "У дома си е у дома. Не се виждам в чужбина и не бих искал да живея там."

Кой е искал - вече е заминал

Граничните служители от региона заявяват пред ДВ, че не са забелязали осезаем ръст на заминаващите млади мъже. Ако има увеличение на пътуващите, то е заради летния и туристическия сезон, обяснява Свитлана Бурда от граничните власти. Тя допълва: "На контролните пунктове в района на Лвов потокът от преминаващи е нараснал с 40 процента в сравнение със сезона преди лятото". Граничните служители обаче очакват до края на септември пътуванията да спаднат.

21-годишният Андрий, който работи в чужбина, оценява положително новите разпоребди. "Хората ще бъдат по-сигурни, ще пътуват, ще печелят и ще могат да ходят на почивка." А шофьорът на минибус Роман е убеден: "Ако имаш възможност да се върнеш и след това отново да заминеш в чужбина, това ще привърже младите хора към Украйна". Без тази възможност вероятно младите биха останали в чужбина, предполага той.

Глория, майката на Иван, вярва, че тези, които са искали да заминат, отдавна са го направили. Според нея още някаква част от младите хора ще напусне Украйна, докато останали ще реализират плановете си за бъдещето в родината. "Никой не променя живота си от днес за утре. Само за да се измъкне от Украйна? Пътят е отворен - може да се замине във ваканция или за да се види света", казва жената, според която всичко ще се движи в нормални граници.

Автор: Ирина Укина