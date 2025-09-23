Напускат ли младите хора Украйна?

В девет часа сутринта на пункта Шехини на украинско-полската граница е пълно с автобуси и автомобили. Преминават предимно жени, деца и по-възрастни хора - но и много мъже.
В края на август украинското правителство разреши на мъжете между 18 и 22 години да напускат страната, която от нахлуването на Русия през февруари 2022 година е във военно положение. Президентът Володимир Зеленски обяви, че тази стъпка трябва да допринесе за задържането на младите хора в Украйна. Новата разпоредба не би трябвало да повлияе на отбранителните способности на страната.
Тя обаче предизвика дебати в Украйна - някои я оценяват положително, други я намират за несправедлива по отношение на активните войници и другите, подлежащи на мобилизация. А наблюдателите, с които разговаря ДВ, се съмняват, че младите мъже, напускащи Украйна, ще се върнат някога.
Защо младите искат да заминат за чужбина?
Десетимата млади мъже, с които ДВ се срещна на украинско-полската граница, посочват различни причини за своето заминаване. 22-годишният Микола, автобусен шофьор, казва, че иска да замине при зет си в Полша. "Най-много за седмица или две", уверява той и допълва, че след това щял отново да се върне у дома, където го чака приятелката му.
22-годишният Иля също иска да посети роднини, тръгнал е за Варшава. "Трябва да използваме шанса да видим роднините си за няколко дни", отбелязва той.
Но срещите с близките не са единствената причина за заминаванията на младите хора. В един от автобусите пътува група приятели - украинки и украинци, които искат да отидат на мач във Вроцлав. Някои излизат за първи път в чужбина. Споделят, че си купили билетите само няколко дни преди мача и решили да попътуват за пет дни. След това щели да се върнат да продължат следването си в Украйна.
21-годишният Иван и майка му Глория пък пресичат границата пеша. Нямат багаж, носят само пазарски чанти и искат да отидат до близкия полски супермаркет. "Ще помогна на майка ми с носенето на чантите - сигурно ще са тежки", казва Иван. Двамата искат да се върнат в Украйна още същия ден.
Иван засега не планира по-дълги излизания в чужбина. Той е професионален танцьор и вече е посетил доста страни по света. Засега за него е най-важно да продължи следването си. "През следващата година започвам магистратура в Политехническия институт. Доволен съм от всичко в Украйна. Войната естествено е нещо лошо, но тук са семейството ми и приятелите", заявява младият мъж.
Ще се завърнат ли в Украйна?
Не всички млади мъже между 18 и 22 години обаче мислят за завръщане в Украйна. Андрий е на 21 години, работил е в енергетиката и сега иска да замине да печели в чужбина. Тръгнал е за Нидерландия, където има роднини и познати. Казва, че ще се върне в Украйна за новогодишните празници, след което отново ще замине.
За мъжете между 18 и 22-годишна възраст няма и ограничения да останат в чужбина, ако решат - тях не ги заплашва наказателно преследване. Заминаването е възможно до деня преди 23-я рожден ден, а от 25 години нататък те подлежат на мобилизация. Ако някой не се върне в Украйна след 25-я си рожден ден и не се свърже с военните, го заплашва съд, гласят новите правила.
Роман, шофьор на минибус, превозва хора към Чехия и Германия. Той споделя, че откакто младите мъже могат да заминават за чужбина, броят на пътуващите се е увеличил. "Тази седмица имаше много запитвания", казва Роман. Всяка седмица му се обаждат между пет и десет мъже. В този ден в минибуса има само един младеж на 22 години - Микола, но друг на същата възраст е заявил пътуване през следващата седмица.
Дали двамата ще се върнат отново в Украйна седмица по-късно? Микола уверява, че той на всяка цена ще се прибере. "У дома си е у дома. Не се виждам в чужбина и не бих искал да живея там."
Кой е искал - вече е заминал
Граничните служители от региона заявяват пред ДВ, че не са забелязали осезаем ръст на заминаващите млади мъже. Ако има увеличение на пътуващите, то е заради летния и туристическия сезон, обяснява Свитлана Бурда от граничните власти. Тя допълва: "На контролните пунктове в района на Лвов потокът от преминаващи е нараснал с 40 процента в сравнение със сезона преди лятото". Граничните служители обаче очакват до края на септември пътуванията да спаднат.
21-годишният Андрий, който работи в чужбина, оценява положително новите разпоребди. "Хората ще бъдат по-сигурни, ще пътуват, ще печелят и ще могат да ходят на почивка." А шофьорът на минибус Роман е убеден: "Ако имаш възможност да се върнеш и след това отново да заминеш в чужбина, това ще привърже младите хора към Украйна". Без тази възможност вероятно младите биха останали в чужбина, предполага той.
Глория, майката на Иван, вярва, че тези, които са искали да заминат, отдавна са го направили. Според нея още някаква част от младите хора ще напусне Украйна, докато останали ще реализират плановете си за бъдещето в родината. "Никой не променя живота си от днес за утре. Само за да се измъкне от Украйна? Пътят е отворен - може да се замине във ваканция или за да се види света", казва жената, според която всичко ще се движи в нормални граници.
Автор: Ирина Укина
1 Последния Софиянец
13:39 23.09.2025
2 българин
Коментиран от #7
13:39 23.09.2025
3 историк
Коментиран от #40
13:39 23.09.2025
7 За това ли
До коментар #2 от "българин":Украйна губи територия всеки ден?
13:41 23.09.2025
8 Госあ
13:41 23.09.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #19
13:42 23.09.2025
10 604
13:43 23.09.2025
11 само питам
Коментиран от #17
13:43 23.09.2025
12 Кви глупости пишете само
Хахахаха
13:43 23.09.2025
13 Русия може би в момента е в състояние да
13:44 23.09.2025
14 Да бе , да ! 😜
13:45 23.09.2025
15 Роден в НРБ
13:46 23.09.2025
16 Всяка страна Която е във Война
Това е нещо нормално
Това е инстинкт
13:46 23.09.2025
17 604
До коментар #11 от "само питам":Пишът ве...подкрепяме изсраил...туй пишът...и то съ исказвът без дъ ги питъ никуй..лумпенскъ работъ
13:46 23.09.2025
18 Смешник
13:49 23.09.2025
19 Госあ
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Такъв вариант - няма. И това се знаеше от самото начало на Майдана и геноцида над руснаци в източна Украйна. Една планирана далавера с оръжие и земи. Много кървава, но на западняците им е специалитет.
13:49 23.09.2025
20 Я пък тоя
Въздухари.
13:52 23.09.2025
21 Предимно
13:53 23.09.2025
22 Толко се смях на тази статия
Жителите и ходят на пазар в други страни ходят по стадиони и други подобни
Хахаха
Коментиран от #23
13:54 23.09.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Толко се смях на тази статия":Украйна играе мачовете от евротурнирите в Полша.
Коментиран от #28
13:57 23.09.2025
24 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
13:59 23.09.2025
25 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:59 23.09.2025
26 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #30
13:59 23.09.2025
27 Дудов
14:00 23.09.2025
28 А палестинците къде играят
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Това е война
А не реването на клоуна за още пари за кражби
14:01 23.09.2025
29 Лада Ташакларъ
През януари 2025 г. Путин, пред редица от преоблечени служители на Федералната служба за сигурност, обяви Lada Aura за прекрасна кола.
😁През септември 2025 г. производството на Lada Aura беше ефективно прекратено. Бяха продадени по-малко от 800 автомобила.
И дори самохвалството на Путин не можа да я спаси.
Коментиран от #31
14:02 23.09.2025
30 К00ПЕЙКИ разбирачи 🤩🤡📢💤
До коментар #26 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Тоя такъв мъдрец на управлението излезна че половината му население избяга в лошите с. щати а другата гладува в просперираща коми хУба
14:06 23.09.2025
31 А Украйна
До коментар #29 от "Лада Ташакларъ":Нещо прави ли или само проси?
14:06 23.09.2025
32 Артилерист
Коментиран от #36
14:07 23.09.2025
33 Диваци, фашисти!
Любомир от години имал здравословни проблеми – стара травма на ръката и хронични болки в гърдите, които изисквали постоянен контрол. Лекарите у дома винаги го съветвали да внимава и да избягва тежки физически натоварвания. Но в Русия съдбата не пощадила слабостите му.
През декември майка му Мария разказва, че по телефона синът ѝ започнал да звучи все по-странно – гласът му бил напрегнат, сякаш говори под зоркия поглед на някой друг. „Мамо, тук е трудно… ама дръж се“, прошепнал ѝ той. Малко след това разговорът прекъснал рязко.
След дни дошла ужасната новина – Любомир бил задържан от руските власти и насилствено принуден да подпише контракт с армията. Здравословните му проблеми не били никакво оправдание – напротив, командирите цинично му заявили, че „фронтът лекува всичко“.
Оттогава Мария живее в ад. Съседите я виждат да се лута по тъмното между блока и църквата, със свещ в ръка. Очите ѝ плачат странно – без глас, без сълзи, само с тежка тъга. „Господи, върни ми го жив, върни ми го…“, повтаря всяка вечер пред иконата.
Историята на Любомир е като разкъсано писмо – млад мъж със здравословни проблеми, попаднал в безмилостните зъби на една военна машина, която не познава нито милост, нито човечност.
Коментиран от #37, #38, #39, #41
14:09 23.09.2025
34 Абе
14:13 23.09.2025
35 Вельо Дойчев
14:16 23.09.2025
36 Бай Ху (By Who)
До коментар #32 от "Артилерист":Здраве желая другарю Артилерист.
14:17 23.09.2025
37 Абе
До коментар #33 от "Диваци, фашисти!":ОбъркАл си държавата нещо.
14:19 23.09.2025
39 Чебурашка
До коментар #33 от "Диваци, фашисти!":Някой те е излъгал, че можеш да съчиняваш приказки! Не вярвай на такива "приятели"! Само те карат да се излагаш...
14:22 23.09.2025
40 Янлъж си бе човек!
До коментар #3 от "историк":Че тук в България вече над 35 години пъдарна икономика изпопъди всички работоспособни хора да бачакат на Запад и виж, че пак си има държава, има си и народно събрание и премиер и президент, приемат държавата в НАТО , в ЕС , в Шенген , в Еврозоната, политиците се пъчат и се пенат яко, но хора си няма, на Запад са където плащат все пак. Тук останаха новобогаташите, които искат да строят капитализъм с Бай Тошовски размери на заплатите, но настояват да се работело "както на Запад" макар те самите никога да не са работили там и да не знаят какво всъщност означава да работиш "както на Запад" отделно където нито могат нито искат да плащат "както на Запад". Пъдарна икономика и пак има държава.
14:27 23.09.2025
41 Хммм
До коментар #33 от "Диваци, фашисти!":Ето истинската история на момчето
На 01.09.2025г. в град Одеса, Украйна е отвлечен от ТЦК, бългаския гражданин Любомир Киров родом от гр. Сандански. Момчето е с тежък физически недъг-дясната му ръка е обездвижена и не може да държи с нея нищо а също така има и сърдечни проблеми. Ако държавата България не се намеси след две седмици ще бъде изпратен на предната линия при Покровск и ще бъде убит! Апелираме към всички имащи власт в България да се застъпят за живота на Любо и да не позволят един български гражданин да бъде убит в Украйна! Споделяйте и подписвайте! Заедно можем да спасим това младо момче от сигурна смърт!”
Това е текстът към петицията за спасяване и прибирането в България на българина Любомир Киров, който е принудително мобилизиран от украинската армия.
Всеки може да види в ютуб молбата за помощ на бащата на момчето
..
Коментиран от #42
14:28 23.09.2025
42 Чебурашка
До коментар #41 от "Хммм":Ааааааа, значи не били компютри, а компоти, така ли? Не си правете т@ш@к с такива неща, че не се знае утре как ще се събудите...
Коментиран от #43
14:41 23.09.2025
43 Ха-ха-ха
До коментар #42 от "Чебурашка":Ами за жалост не е "т@ш@к".
14:45 23.09.2025