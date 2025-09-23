Русия взима систематично под прицел ключови железопътни артерии

Русия започна поредица от масирани атаки срещу украинските жп линии, използвайки нови тактики, за да удари ключови жп възли, но транспортната мрежа все още е в изправност, заяви генералният директор на украинските железници Олександър Перцовски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Първата им цел е да всеят паника всред пътниците, а втората - да поразят цялостната икономика на страната. Не изглежда да е имало преднамерени удари върху влакове, пренасящи военни товари. По същество всички тези удари са върху гражданска инфраструктура", добави директорът пред журналисти.

Атаките срещу жп линиите са се засилили

Държавната компания на Украинските железници (УЖ), която има 170 000 служители, е обект на атаки от страна на Русия още от началото на тригодишната война, но ударите са се засилили, което причинява редовни закъснения. От началото на войната през февруари 2022 г. железопътната мрежа е жизненоважна за хората, които се придвижват и напускат страната, тъй като всички граждански полети бяха спрени.

Световни лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, индийският премиер Нарендра Моди или бившият американски президент Джо Байдън осъществяваха държавните си визити с влак, напомня Ройтерс.

Популярните спални вагони на УЖ се смятат за надежден начин за пътуване през нощта и пристигане рано сутрин в градове, отдалечени на стотици километри. Последните руски удари започнаха обаче да забавят пътниците с няколко часа. Железниците играят и ключова роля за пренасяне на военно оборудване и търговски товари, въпреки че обемът на последните рязко се понижи по време на войната, което се отрази чувствително на финансите на компанията.

Перцовски заяви, че руските атаки, които са засегнали десетки жп гари са свързани с огромното покачване на дроновете, произведени от руския военнопромишлен комплекс. "Преди те не разполагаха с достатъчно средства с един единствен дрон Шахед да ударят локомотив, а сега могат да използват няколко дрона от същия тип, за да се прицелят в няколко локомотива отколкото в други стратегически цели.", добави той.

Бързо, но скъпо възстановяване

Засега жп линиите се възстановяват от всеки нанесен удар, като непосредственото прекъсване на транспорта обикновено трае от 6 до 12 часа, при което електрическите локомотиви се заменят с дизелови докато електрозахранването бъде възстановено.

"От средата на това лято Русия нападна няколко електрически жп подстанции и други ключови инфраструктурни възли със средно шест или седем дрона Шахед с голям обсег по време на нощта. Шест ключови жп гари са били бомбардирани от началото на лятото", уточни Перцовски.

УЖ се изправя и пред саботажи от агенти, вербувани от Русия. Украинските разузнавателни служби редовно задържат заподозрени, обвинени в залагането на взривове на уязвими точки от жп мрежата, отбелязва Ройтерс.