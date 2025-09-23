Русия взима систематично под прицел ключови железопътни артерии

Русия започна поредица от масирани атаки срещу украинските жп линии, използвайки нови тактики, за да удари ключови жп възли, но транспортната мрежа все още е в изправност, заяви генералният директор на украинските железници Олександър Перцовски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Първата им цел е да всеят паника всред пътниците, а втората - да поразят цялостната икономика на страната. Не изглежда да е имало преднамерени удари върху влакове, пренасящи военни товари. По същество всички тези удари са върху гражданска инфраструктура", добави директорът пред журналисти.
Атаките срещу жп линиите са се засилили
Държавната компания на Украинските железници (УЖ), която има 170 000 служители, е обект на атаки от страна на Русия още от началото на тригодишната война, но ударите са се засилили, което причинява редовни закъснения. От началото на войната през февруари 2022 г. железопътната мрежа е жизненоважна за хората, които се придвижват и напускат страната, тъй като всички граждански полети бяха спрени.
Световни лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, индийският премиер Нарендра Моди или бившият американски президент Джо Байдън осъществяваха държавните си визити с влак, напомня Ройтерс.
Популярните спални вагони на УЖ се смятат за надежден начин за пътуване през нощта и пристигане рано сутрин в градове, отдалечени на стотици километри. Последните руски удари започнаха обаче да забавят пътниците с няколко часа. Железниците играят и ключова роля за пренасяне на военно оборудване и търговски товари, въпреки че обемът на последните рязко се понижи по време на войната, което се отрази чувствително на финансите на компанията.
Перцовски заяви, че руските атаки, които са засегнали десетки жп гари са свързани с огромното покачване на дроновете, произведени от руския военнопромишлен комплекс. "Преди те не разполагаха с достатъчно средства с един единствен дрон Шахед да ударят локомотив, а сега могат да използват няколко дрона от същия тип, за да се прицелят в няколко локомотива отколкото в други стратегически цели.", добави той.
Бързо, но скъпо възстановяване
Засега жп линиите се възстановяват от всеки нанесен удар, като непосредственото прекъсване на транспорта обикновено трае от 6 до 12 часа, при което електрическите локомотиви се заменят с дизелови докато електрозахранването бъде възстановено.
"От средата на това лято Русия нападна няколко електрически жп подстанции и други ключови инфраструктурни възли със средно шест или седем дрона Шахед с голям обсег по време на нощта. Шест ключови жп гари са били бомбардирани от началото на лятото", уточни Перцовски.
УЖ се изправя и пред саботажи от агенти, вербувани от Русия. Украинските разузнавателни служби редовно задържат заподозрени, обвинени в залагането на взривове на уязвими точки от жп мрежата, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маро, Маро
15:36 23.09.2025
2 си дзън
15:38 23.09.2025
3 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #7
15:39 23.09.2025
4 Ужас!
След няколко седмици престой са арестувани в квартирата им без обяснение от мъже в цивилни дрехи и принудително са включени в руската армия. Петър, който има проблеми със сърцето, почти не може да диша под натиска на военната подготовка. Иван и Христо са силни физически, но психически не могат да понесат насилието, жестоките тренировки и липсата на храна.
Майките им и семействата получават сърцераздирателни обаждания: „Помогнете ни! Не сме войници, а обикновени хора!“, плачат те по телефона, но бюрокрацията на режима и тоталитарната система на Путин оставя всичко без отговор.
През август са изпратени в най-смъртоносната точка на фронта- Покровск. Петър пада при първата атака, но по чудо оцелява, докато Иван и Христо загиват при боевете, техните тела никога не са намерени. Петър получава сериозни рани, които го инвалидизират за цял живот.
След месеци на ужас и страдание, макар само с един останал крак, той успява да избяга през границата и да се върне в България. Сега чрез сайта ни той разказва на света за мъченията, насилието, произвола и нечовешката жестокост, които е видял. Разказите му са болезнени: истории за глад, унижения, страх и смърт, които показват истинското лице на путиновата система.
Неговата младост и здраве са разруш
Коментиран от #6, #10, #11
15:40 23.09.2025
5 Аз знам
Ама то се почна бандери в Детски градини
азовци в мазета
укри по родилните отделения
и так далее
А по едно време путлепристите най-много биеха по Подстанциите та Укрлите да се върнат в пщерите и да си варят лещата пред разбутаните блокове.
Въобще само маоистите са по-пропаднали от путлеристите!
15:41 23.09.2025
6 Ужас!
До коментар #4 от "Ужас!":Неговата младост и здраве са разрушени, приятелите му загиват, а семейството му остава с разбити сърца. Петър става жив свидетел на това как обикновени хора биват експлоатирани и унищожавани от машина, за която човешкият живот няма абсолютно никаква стойност.
Коментиран от #12, #13
15:41 23.09.2025
8 Ако беше вярно
Най-вече МарЪТъпутУ и ДжамбУПомака. Хахаха. Не се хаби с лъжи.
15:44 23.09.2025
11 Ако беше вярно
До коментар #4 от "Ужас!":всички медии, вкл. факти щяха да реват до бога.
Най-вече МарЪТъпутУ и ДжамбУПомака. Хахаха. Не се хаби с лъжи.
15:47 23.09.2025
12 УжасТ 😡
До коментар #6 от "Ужас!":От Козяк не можаха ли да измислят друга история , та преиначават Истинската история с отвлечения от Украински заптиета млад българин ? 😟 Едно време в Лондон какви истории съчиняваха срещу КГБ и ДС ?! А сега само обръщат истината !
15:47 23.09.2025
13 си дзън
До коментар #6 от "Ужас!":Петър да идва тука и да се включва в битката с капейките.
15:48 23.09.2025
14 ФАКТИ
15:56 23.09.2025
15 Мишел
16:09 23.09.2025
16 Някой
16:29 23.09.2025
17 Госあ
16:31 23.09.2025