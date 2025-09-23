Новини
Свят »
Украйна »
Русия взима систематично под прицел ключови железопътни артерии
  Тема: Украйна

Русия взима систематично под прицел ключови железопътни артерии

23 Септември, 2025 15:34 849 17

  • украйна-
  • влакове-
  • русия-
  • война-
  • олександър перцовски

Първата им цел е да всеят паника всред пътниците, а втората - да поразят цялостната икономика на Украйна

Русия взима систематично под прицел ключови железопътни артерии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия започна поредица от масирани атаки срещу украинските жп линии, използвайки нови тактики, за да удари ключови жп възли, но транспортната мрежа все още е в изправност, заяви генералният директор на украинските железници Олександър Перцовски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Първата им цел е да всеят паника всред пътниците, а втората - да поразят цялостната икономика на страната. Не изглежда да е имало преднамерени удари върху влакове, пренасящи военни товари. По същество всички тези удари са върху гражданска инфраструктура", добави директорът пред журналисти.

Атаките срещу жп линиите са се засилили

Държавната компания на Украинските железници (УЖ), която има 170 000 служители, е обект на атаки от страна на Русия още от началото на тригодишната война, но ударите са се засилили, което причинява редовни закъснения. От началото на войната през февруари 2022 г. железопътната мрежа е жизненоважна за хората, които се придвижват и напускат страната, тъй като всички граждански полети бяха спрени.

Световни лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, индийският премиер Нарендра Моди или бившият американски президент Джо Байдън осъществяваха държавните си визити с влак, напомня Ройтерс.

Популярните спални вагони на УЖ се смятат за надежден начин за пътуване през нощта и пристигане рано сутрин в градове, отдалечени на стотици километри. Последните руски удари започнаха обаче да забавят пътниците с няколко часа. Железниците играят и ключова роля за пренасяне на военно оборудване и търговски товари, въпреки че обемът на последните рязко се понижи по време на войната, което се отрази чувствително на финансите на компанията.

Перцовски заяви, че руските атаки, които са засегнали десетки жп гари са свързани с огромното покачване на дроновете, произведени от руския военнопромишлен комплекс. "Преди те не разполагаха с достатъчно средства с един единствен дрон Шахед да ударят локомотив, а сега могат да използват няколко дрона от същия тип, за да се прицелят в няколко локомотива отколкото в други стратегически цели.", добави той.

Бързо, но скъпо възстановяване

Засега жп линиите се възстановяват от всеки нанесен удар, като непосредственото прекъсване на транспорта обикновено трае от 6 до 12 часа, при което електрическите локомотиви се заменят с дизелови докато електрозахранването бъде възстановено.

"От средата на това лято Русия нападна няколко електрически жп подстанции и други ключови инфраструктурни възли със средно шест или седем дрона Шахед с голям обсег по време на нощта. Шест ключови жп гари са били бомбардирани от началото на лятото", уточни Перцовски.

УЖ се изправя и пред саботажи от агенти, вербувани от Русия. Украинските разузнавателни служби редовно задържат заподозрени, обвинени в залагането на взривове на уязвими точки от жп мрежата, отбелязва Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маро, Маро

    15 0 Отговор
    Ти пържени яйца ли чакаш....Пхахаха.🤣🤣🤣🤣

    15:36 23.09.2025

  • 2 си дзън

    1 18 Отговор
    Време е и укрите да удрят по руските подстанции. Да не ги жалят толкова.

    15:38 23.09.2025

  • 3 Леле - леле ! 🤔

    14 1 Отговор
    Да видим сега как нашите евроатлантици как ще карат рейнметалните барути и снаряди , които произведат ?!

    Коментиран от #7

    15:39 23.09.2025

  • 4 Ужас!

    0 18 Отговор
    През юни 2024 г. трима българи – инж. Петър Димитров от Тутракан, Иван Колев от Варна и Христо Петров от Силистра – заминават за Русия по работа, свързана с технически проекти. Никой не предполага какво ги очаква.

    След няколко седмици престой са арестувани в квартирата им без обяснение от мъже в цивилни дрехи и принудително са включени в руската армия. Петър, който има проблеми със сърцето, почти не може да диша под натиска на военната подготовка. Иван и Христо са силни физически, но психически не могат да понесат насилието, жестоките тренировки и липсата на храна.

    Майките им и семействата получават сърцераздирателни обаждания: „Помогнете ни! Не сме войници, а обикновени хора!“, плачат те по телефона, но бюрокрацията на режима и тоталитарната система на Путин оставя всичко без отговор.

    През август са изпратени в най-смъртоносната точка на фронта- Покровск. Петър пада при първата атака, но по чудо оцелява, докато Иван и Христо загиват при боевете, техните тела никога не са намерени. Петър получава сериозни рани, които го инвалидизират за цял живот.

    След месеци на ужас и страдание, макар само с един останал крак, той успява да избяга през границата и да се върне в България. Сега чрез сайта ни той разказва на света за мъченията, насилието, произвола и нечовешката жестокост, които е видял. Разказите му са болезнени: истории за глад, унижения, страх и смърт, които показват истинското лице на путиновата система.

    Неговата младост и здраве са разруш

    Коментиран от #6, #10, #11

    15:40 23.09.2025

  • 5 Аз знам

    1 10 Отговор
    че тутлеристите щеха да водят война само с бандерите и нямало да страда населението.
    Ама то се почна бандери в Детски градини
    азовци в мазета
    укри по родилните отделения
    и так далее

    А по едно време путлепристите най-много биеха по Подстанциите та Укрлите да се върнат в пщерите и да си варят лещата пред разбутаните блокове.

    Въобще само маоистите са по-пропаднали от путлеристите!

    15:41 23.09.2025

  • 6 Ужас!

    1 13 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас!":

    Неговата младост и здраве са разрушени, приятелите му загиват, а семейството му остава с разбити сърца. Петър става жив свидетел на това как обикновени хора биват експлоатирани и унищожавани от машина, за която човешкият живот няма абсолютно никаква стойност.

    Коментиран от #12, #13

    15:41 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ако беше вярно

    7 0 Отговор
    всички медии, вкл. факти щяха да реват до бога.
    Най-вече МарЪТъпутУ и ДжамбУПомака. Хахаха. Не се хаби с лъжи.

    15:44 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ако беше вярно

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ужас!":

    всички медии, вкл. факти щяха да реват до бога.
    Най-вече МарЪТъпутУ и ДжамбУПомака. Хахаха. Не се хаби с лъжи.

    15:47 23.09.2025

  • 12 УжасТ 😡

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас!":

    От Козяк не можаха ли да измислят друга история , та преиначават Истинската история с отвлечения от Украински заптиета млад българин ? 😟 Едно време в Лондон какви истории съчиняваха срещу КГБ и ДС ?! А сега само обръщат истината !

    15:47 23.09.2025

  • 13 си дзън

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас!":

    Петър да идва тука и да се включва в битката с капейките.

    15:48 23.09.2025

  • 14 ФАКТИ

    3 0 Отговор
    Железниците са създавани В О КРАЙНА от РУСИЯ И ВСИЧКО Е РУСКО !

    15:56 23.09.2025

  • 15 Мишел

    3 0 Отговор
    Руската армия готви голямо настъпление и с унищожаването на жп- и автотранспортната инфраструктура на Украйна блокира възможностите на ВСУ да маневрират с оскъдните си резерви и военни части по фронта.

    16:09 23.09.2025

  • 16 Някой

    1 0 Отговор
    Много хора се чудеха защо не се започна с унищожаване на ЖП инфраструктура и мостове, защото се знаеше, че се използват за пренос на оръжие към ффронта. Явно руския ГЩ е узрял за идеята да се разруши тази инфраструктура.

    16:29 23.09.2025

  • 17 Госあ

    0 0 Отговор
    По добре късно, отколкото никога ! Портокала плаши гаргите - Китай и Индия го отсвириха. Джендърите от ЕС не могат да воюват с Русия, най малкото - могат да отнесат ядрата. Украйна трябва да бъде смазана и икономически, да няма мърдане - население - 15 млн макс, разпарчетосана и икономически смазана. Да не прави проблеми повече !

    16:31 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания