Неутрализиране на предполагаеми престъпници! Обвиниха Родриго Дутерте в престъпления срещу човечеството

23 Септември, 2025 15:23 946 12

  • родриго дутерте-
  • филипини-
  • международен наказателен съд

МНС на практика няма правомощия да арестува хора без сътрудничеството на страните, в които се намират, което най-често се отказва

Неутрализиране на предполагаеми престъпници! Обвиниха Родриго Дутерте в престъпления срещу човечеството - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият филипински президент Родриго Дутерте е обвинен в престъпления срещу човечеството от Международния наказателен съд (МНС). Той е привлечен към наказателна отговорност за десетки убийства, за които се твърди, че са извършени като част от неговата война срещу наркотиците, съобщава БиБиСи.

Прокурорът от МНС Маме Мандиайе Нианг заяви, че Дутерте е косвен съизвършител в убийствата, за които съдът твърди, че са извършени от други лица, включително полицията. Първото обвинение срещу Дутерте се отнася до предполагаемото му участие в убийствата на 19 души в град Давао между 2013 и 2016 г., докато е бил кмет там.

Другите две обвинения касаят времето, когато той е бил президент на Филипините, между 2016 и 2022 г., и е започнал война си срещу наркотиците. Второто обвинение се отнася до убийствата на 14 "ценни цели" в цялата страна, докато третото се отнася до убийството и опита за убийство на 45 души при операции по разчистване на села.

Според МНС Дутерте и неговите предполагаеми съизвършители са споделяли общ план или споразумение за "неутрализиране" на предполагаеми престъпници във Филипините чрез насилствени престъпления, включително убийство. Дутерте твърди, че е предприел мерки срещу наркодилърите, за да избави страната от уличните престъпления.

Родриго Дутерте е първият бивш държавен глава от Азия, обвинен от МНС - и първият заподозрян, откаран в Хага, Нидерландия, където се намира съдът. Той е в ареста от март 2025 г. Адвокатът му посочи, че Родриго Дутерте не може да бъде съден поради лошото му здравословно състояние.

МНС на практика няма правомощия да арестува хора без сътрудничеството на страните, в които се намират, което най-често се отказва.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    20 0 Отговор
    Убийството на бандити от наркокартели престъпление ли е ? Ако е такова , обвинени ли са американските военни , които потапят плавателни съдове с предполагаеми наркобандите ?

    Коментиран от #11

    15:31 23.09.2025

  • 2 неудобен

    12 0 Отговор
    за останалите. иначе има далеч по престъпни хора които си живуркат необезпокоявани на топлите острови или дубай и никой никога няма да ги обвини. Сметките стават чисти ако предадеш достатъчно природни или човешки ресурси на когото трябва

    15:34 23.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ УБИВА МАЛКО НО КАЧЕСТВЕНО - КИРО ГЕЛА ДОМУСЧИЕВ, БРАТЯ МАРГИНИ, МАДЖО,
    ДОН РАПОНЕ, ПРАСЧО ..
    .....

    15:45 23.09.2025

  • 4 Дойче зеле

    8 0 Отговор
    Този не беше приятел на краварите и ....

    15:51 23.09.2025

  • 5 Сатана Z

    6 0 Отговор
    А Евреинът Хитлеряху,кога?

    15:55 23.09.2025

  • 6 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Да разбираме че тези които подкрепят ,извършват тровят децата покрай училищата и съсипват живота на много покрай тях са пида закрилата на закона ,за подкрепящите и геноцида в Палестина също ,това ли е демокрация и справедливост ,ако е това ,е без мен

    15:56 23.09.2025

  • 7 Коста

    8 0 Отговор
    Търговията с наркотици значително намаля по време на неговото управление.
    Сега процъфтява отново. А този го съдят. В същото време американците убиват венецуелски рибари само с подозрение за наркотрафик... В какъв чудесен свят живеем

    15:58 23.09.2025

  • 8 Горките холандци

    5 0 Отговор
    не са могли да ходят на кекс туризъм във Филипините и да шмъркат кока-кола до припадък.

    16:05 23.09.2025

  • 9 123456

    6 0 Отговор
    Човека трепе наркоразпространители , те го съдят за това ! Извратена работа - вместо да му дадат още 4 пълнителя ...

    16:09 23.09.2025

  • 10 Лицемерния

    1 0 Отговор
    "Запад" си игарае със съдбите на хората ,уж се бори срещу наркотрафика а сега съди човек който се е борил реално срещу Н.Т. и вече стана преатъпление срещу човечеството ,пореднара неолибееална фразичка

    16:25 23.09.2025

  • 11 Американеца

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Правилата ги правим ние.

    16:26 23.09.2025

  • 12 Все тая

    0 0 Отговор
    Американското мекере Маркос се отърва от него. Дутерте е пич на място. Или си мислите , че война срещу картелите става с “ма моля ви сА спрете с тая дрога да не се наказваме ???” 🤣Дутерте форевър 🤛🏽

    16:32 23.09.2025

