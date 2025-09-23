Неутрализиране на предполагаеми престъпници! Обвиниха Родриго Дутерте в престъпления срещу човечеството

Бившият филипински президент Родриго Дутерте е обвинен в престъпления срещу човечеството от Международния наказателен съд (МНС). Той е привлечен към наказателна отговорност за десетки убийства, за които се твърди, че са извършени като част от неговата война срещу наркотиците, съобщава БиБиСи.

Прокурорът от МНС Маме Мандиайе Нианг заяви, че Дутерте е косвен съизвършител в убийствата, за които съдът твърди, че са извършени от други лица, включително полицията. Първото обвинение срещу Дутерте се отнася до предполагаемото му участие в убийствата на 19 души в град Давао между 2013 и 2016 г., докато е бил кмет там.

Другите две обвинения касаят времето, когато той е бил президент на Филипините, между 2016 и 2022 г., и е започнал война си срещу наркотиците. Второто обвинение се отнася до убийствата на 14 "ценни цели" в цялата страна, докато третото се отнася до убийството и опита за убийство на 45 души при операции по разчистване на села.

Според МНС Дутерте и неговите предполагаеми съизвършители са споделяли общ план или споразумение за "неутрализиране" на предполагаеми престъпници във Филипините чрез насилствени престъпления, включително убийство. Дутерте твърди, че е предприел мерки срещу наркодилърите, за да избави страната от уличните престъпления.

Родриго Дутерте е първият бивш държавен глава от Азия, обвинен от МНС - и първият заподозрян, откаран в Хага, Нидерландия, където се намира съдът. Той е в ареста от март 2025 г. Адвокатът му посочи, че Родриго Дутерте не може да бъде съден поради лошото му здравословно състояние.

МНС на практика няма правомощия да арестува хора без сътрудничеството на страните, в които се намират, което най-често се отказва.