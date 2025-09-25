Шефът на НАТО: Ще сваляме руски дронове и самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство и ако подобно действие е необходимо, съобщава "Ройтерс".

"Ако е необходимо. Така че съм напълно съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", подчерта Рюте.

Той добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват подобни заплахи и да определят дали могат да ескортират руски самолети от съюзническата територия, или да предприемат по-нататъшни действия.

Рюте отново похвали усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като изтъкна че американският лидер е бил "много последователен" в подхода си.

"Кремъл ни каза, че не е "хартиен тигър", а мечка. Ако си мечка, не е нужно да се обявяваш за мечка", отбеляза той и подчерта, че това показва "голяма слабост" от страна на Москва.

Руският президент Владимир Путин "не е готов да съдейства", заяви генералният директор на НАТО.