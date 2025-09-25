Шефът на НАТО: Ще сваляме руски дронове и самолети

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство и ако подобно действие е необходимо, съобщава "Ройтерс".
"Ако е необходимо. Така че съм напълно съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", подчерта Рюте.
Той добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват подобни заплахи и да определят дали могат да ескортират руски самолети от съюзническата територия, или да предприемат по-нататъшни действия.
Рюте отново похвали усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като изтъкна че американският лидер е бил "много последователен" в подхода си.
"Кремъл ни каза, че не е "хартиен тигър", а мечка. Ако си мечка, не е нужно да се обявяваш за мечка", отбеляза той и подчерта, че това показва "голяма слабост" от страна на Москва.
Руският президент Владимир Путин "не е готов да съдейства", заяви генералният директор на НАТО.
Раковски
Троянски кон е паднал на колене
Макар и в НАТО Боташ Крадев е начело
В угода руска върши пъкленото дело
Вече 20 годин никакво въоръжение
Всеки гледа нам със срам и пренебрежение
Партньорите ни считат за руски марионетки
Отвсякъде настърчат русофилските подметки
Слава Путина крещят, за Бегето не ми дреме
Ушанка българска да се наричам първа радост е за мене!
Коментиран от #18
17:58 25.09.2025
Някой
Украинските дронови, представени ни за руски, ги сваляхте тъй, че реално само 3 или 4 свалихте. Отстреляхте една циилна къща, междувременно. А и изразходихте няколко милиона за ракети, още толкова за гориво и ресурс на F-ките.
ного позитивно.
Не ми се мисли как ще се справите с няколко въоръжени руски изтребителя...
17:59 25.09.2025
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
. ..
ИЗ ОКНА МОЕГО БРЮКСЕЛСКОГО ДОМА
РЕАКЦИЯ ТЕРМОЯДРЕРНАЯ ВИДНА :)
18:05 25.09.2025
хахахаха
До коментар #5 от "ахахха":Ами уж...,,мече",пък сега ще строим... ,,стена от дронове",срещу това...,,мече"...?!?!
18:05 25.09.2025
Свяйте, но ще се
Русия е най-добре въоръжената днес страна в сферата на стратегическите оръжия. А вие сте десетки години изостанали от нея. Еми действайте, самоубийци...
18:06 25.09.2025
Поет
Знам те аз
Ти си същий еерас
Кат Урсула тъпанар
И слуга на говедар
18:06 25.09.2025