Шефът на НАТО: Ще сваляме руски дронове и самолети

Шефът на НАТО: Ще сваляме руски дронове и самолети

25 Септември, 2025 17:55 595 27

Марк Рюте отново похвали усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като изтъкна че американският лидер е бил много последователен в подхода си

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп от тази седмица, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство и ако подобно действие е необходимо, съобщава "Ройтерс".

"Ако е необходимо. Така че съм напълно съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо", подчерта Рюте.

Той добави, че военните на НАТО са обучени да оценяват подобни заплахи и да определят дали могат да ескортират руски самолети от съюзническата територия, или да предприемат по-нататъшни действия.

Рюте отново похвали усилията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като изтъкна че американският лидер е бил "много последователен" в подхода си.

"Кремъл ни каза, че не е "хартиен тигър", а мечка. Ако си мечка, не е нужно да се обявяваш за мечка", отбеляза той и подчерта, че това показва "голяма слабост" от страна на Москва.

Руският президент Владимир Путин "не е готов да съдейства", заяви генералният директор на НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАЙ МНОГО ЩЕ СВАЛЯШ

    25 1 Отговор
    ШОРТИТЕ СИ ЗА ДА ТЕ НАНИЖАТ ИЗОЗАДЗЕ.АМАН ОТ ДЖЕНДЪРИ

    17:57 25.09.2025

  • 2 Ох аман от глупава пропаганда

    16 1 Отговор
    Ден и нощ от жалко то гето наречено запад. Пък и димукратичен. 😄

    17:58 25.09.2025

  • 3 Европеец

    14 1 Отговор
    Добре ,това заглавие и тоя рютето-много смел ще излезе либераста....

    17:58 25.09.2025

  • 4 Само внимателно

    12 0 Отговор
    Те и онези с купола много се ежеха, ама купола се оказа кух и с липси на огнева мощ,

    17:58 25.09.2025

  • 5 ахахха

    1 11 Отговор
    Пуслер не е мечка а мече

    Коментиран от #24

    17:58 25.09.2025

  • 6 Раковски

    1 9 Отговор
    Под московски гнет отечеството стене
    Троянски кон е паднал на колене
    Макар и в НАТО Боташ Крадев е начело
    В угода руска върши пъкленото дело
    Вече 20 годин никакво въоръжение
    Всеки гледа нам със срам и пренебрежение
    Партньорите ни считат за руски марионетки
    Отвсякъде настърчат русофилските подметки
    Слава Путина крещят, за Бегето не ми дреме
    Ушанка българска да се наричам първа радост е за мене!

    Коментиран от #18

    17:58 25.09.2025

  • 7 Някой

    10 0 Отговор
    Чакаме. Да видим.
    Украинските дронови, представени ни за руски, ги сваляхте тъй, че реално само 3 или 4 свалихте. Отстреляхте една циилна къща, междувременно. А и изразходихте няколко милиона за ракети, още толкова за гориво и ресурс на F-ките.
    ного позитивно.
    Не ми се мисли как ще се справите с няколко въоръжени руски изтребителя...

    17:59 25.09.2025

  • 8 Митака

    6 0 Отговор
    Сваляй! Ако ги видиш... хахахахахахах....

    17:59 25.09.2025

  • 9 Бонев

    11 0 Отговор
    Този Рюте излезе по голям натегач от нашите..Кот каже бай Дончо и за европейските инфантили става закон.

    17:59 25.09.2025

  • 10 Авеее

    3 0 Отговор
    Тигри, мечки, понита, какъв е тоя зоопарк ве, дръжте се като мъже!

    17:59 25.09.2025

  • 11 коректен

    1 5 Отговор
    к у r за Пуслер

    17:59 25.09.2025

  • 12 факуса

    3 0 Отговор
    и кой ще решава убходимо ли е или не,да няма после ама ние не искахме,а рюте

    17:59 25.09.2025

  • 13 мошЕто

    5 0 Отговор
    Дано не им са налага на рютетата да се убеждават дали е мечка , или хартиен тигър ...Голям майтап ще пада след тия убеждения ....

    18:00 25.09.2025

  • 14 гинеколог

    0 3 Отговор
    пуслер е мъж с матка

    18:00 25.09.2025

  • 15 Дориана

    3 1 Отговор
    Започнете Трета Световна война. Вие от НАТО отдавна провокирате тази война. но, тя ще рефлектира унищожително точно за Европа, а Тръмп ще се отдръпне. Може би така ви се пада.Сами ще се избийте.

    18:01 25.09.2025

  • 16 Нали трябва

    3 0 Отговор
    Някаква тъпотия да изръси Марк Рюте все пак

    18:02 25.09.2025

  • 17 Наистина смешно

    3 0 Отговор
    Тва Рютето, който вика на Тръмп котенце, пак не е разбрало. Чувам, че Урсула и тя щяла да сваля самолети. Тези двамата плюс целуната Кая и щурмбанфюрер Мерц са изключително опасни за Европа.

    18:02 25.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще сваляте вие...?!

    3 1 Отговор
    Скоро...гащите ще сваляте...!

    18:03 25.09.2025

  • 20 Охооо, така

    2 1 Отговор
    Ще те свалят тебе, че няма да помниш от кой пол си!

    18:04 25.09.2025

  • 21 Дедо

    1 0 Отговор
    Ша ми сваляш Дедовия след излитане...

    18:05 25.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МЕЧЕШКО ХАЙКУ ЗА НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ
    . ..
    ИЗ ОКНА МОЕГО БРЮКСЕЛСКОГО ДОМА
    РЕАКЦИЯ ТЕРМОЯДРЕРНАЯ ВИДНА :)

    18:05 25.09.2025

  • 24 хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ахахха":

    Ами уж...,,мече",пък сега ще строим... ,,стена от дронове",срещу това...,,мече"...?!?!

    18:05 25.09.2025

  • 25 Само над София

    2 0 Отговор
    Не ги сваляйте моля !

    18:05 25.09.2025

  • 26 Свяйте, но ще се

    1 0 Отговор
    Варите в ядрената супа на Гигатоновете.
    Русия е най-добре въоръжената днес страна в сферата на стратегическите оръжия. А вие сте десетки години изостанали от нея. Еми действайте, самоубийци...

    18:06 25.09.2025

  • 27 Поет

    2 0 Отговор
    Рюте Рюте
    Знам те аз
    Ти си същий еерас
    Кат Урсула тъпанар
    И слуга на говедар

    18:06 25.09.2025

