Генерал Валерий Залужни: Русия и Украйна отдавна са в пълна позиционна безизходица
  Тема: Украйна

Генерал Валерий Залужни: Русия и Украйна отдавна са в пълна позиционна безизходица

24 Септември, 2025 20:37

Отделно Залужни дава пример с украинската операция в Курска област на РФ като неуспешен опит за нанасяне на внезапен удар

Генерал Валерий Залужни: Русия и Украйна отдавна са в пълна позиционна безизходица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна ВСУ, а сега посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни коментира, че украинското настъпление през 2023 г. е претърпяло неуспех поради липса на сили, а Курската операция не е донесла оперативен успех на украинската армия. Залужни коментира Курската операция и контраофанзивата от 2023 година в сатия за Дзеркало тижня, пише Фокус.

Текстът на Залужни като цяло засяга ролята на иновациите при стратегическото планиране на бойните действия. В същото време той прави оценка на някои събития от миналото, по-специално украинското контранастъпление през 2023 г., когато все още е бил на поста главнокомандващ. Според него спирането на това контранастъпление е било обусловено от фактора "недостатъчност на сили и средства на групировките, провеждащи настъпателни действия“.

"За да се пробие такъв фронт на противника, беше необходимо да имаме решаващо преимущество в силите и средства именно в участъка на пробива, както и да разполагаме с мобилни резерви, способни бързо да влязат в образувания пробив и да излязат в оперативното пространство, преди да пристигнат резервите на противника за контраофанзива или да бъде организирана нова линия на отбрана. За съжаление, по обективни и субективни причини, ние вече не можехме да създадем такова предимство преди самото настъпление".

"Дълбокото преосмисляне на резултатите от лятното настъпление (през 2023 г.) беше обусловено не само от реакцията на опита да се превърне такъв тежък елемент от войната в риалити шоу, където първо нашите планове по странен начин стигнаха до Русия, а след това ходът им беше коментиран онлайн от различни предсказатели и пророци, които впоследствие се оказаха под санкции или в неизвестност. Досега болезнено усещам провала на тези планове. Но най-важното е, че беше изключително необходимо да се извлекат поуки и незабавно да се промени стратегията. Стратегия, която би дала възможност да се оцелее в една напълно нова война".

Залужни пише, че още от 2022 г. бойните действия на фронта започнаха да придобиват позиционен характер.

"Днес, анализирайки онези дни и изучавайки собствените си материали, аз отново и отново потвърждавам, че всъщност въоръжените сили и на Русия, и на Украйна наистина са стигнали до позиционна безизходица, подобна на тази, която е имало по време на Първата световна война. Фактически още от есента на 2022 г. именно в Донецката област военните действия вече постепенно придобиха позиционен характер“.

При това, според Залужни, руснаците успяват да напредват благодарение на тактиката на изтласкване, при която, в частност, е малко вероятно да се осъществят маневри като обкръжаване. Отделно Залужни дава пример с украинската операция в Курска област на РФ като неуспешен опит за нанасяне на внезапен удар.

"Разбира се, такива действия (Курската операция), ако са оправдани преди всичко с човешки загуби, с ограничени цели, могат да бъдат проведени. Практиката обаче показа, че в крайна сметка изолиран тактически пробив на тесен участък от фронта не носи необходимия успех на атакуващата страна. Отбраняващите се войски успяха да се възползват както от технологичните, така и от тактическите предимства и с времето не само не позволиха на тактическия пробив да прерасне в оперативен успех, но и впоследствие сами осъществиха тактическо напредване – също без оперативен успех. Цената на такива действия ми е неизвестна, но е очевидно, че е била твърде висока.

"Обобщавайки посоченото по-горе, ще повторя, че в основата на позиционната безизходица лежи не само невъзможността за пробив на отбранителните линии, но и, което е най-важното, невъзможността за изпълнение на оперативните задачи, включително излизане в оперативното пространство".


Украйна
  • 1 Град Козлодуй

    18 45 Отговор
    Путин погуби народа си и Унижи Русия Зеленски уби 2 милиона нещастни Руснаци

    Коментиран от #7, #11, #19, #22, #25, #29, #32, #35, #42

    20:40 24.09.2025

  • 2 Сатана Z

    26 12 Отговор
    2 000 000 укри са дали фиря.До приемане на еврото в бг ще са с 500К повече под морското равнище

    Коментиран от #34

    20:40 24.09.2025

  • 3 Антон

    5 37 Отговор
    Станислав Тонев Стоянов, млад български гражданин от Карлово, замина за Русия през есента на 2024 г. в търсене на работа. Никой тогава не е предполагал, че този път ще се превърне в кошмар.

    Станислав от години имал здравословни проблеми – стара травма на крака и хронични болки в гърдите, които изисквали постоянен контрол. Лекарите у дома винаги го съветвали да внимава и да избягва тежки физически натоварвания. Но в Русия съдбата не пощадила слабостите му.

    През декември, майка му Даниела разказва, че по телефона синът ѝ започнал да звучи все по-странно – гласът му бил напрегнат, сякаш говори под зоркия поглед на някой друг. „Мамо, тук е трудно… ама дръж се“, прошепнал ѝ той. Малко след това разговорът прекъснал рязко.

    След дни дошла ужасната новина – Станислав бил задържан от руските власти и насилствено принуден да подпише контракт с армията. Здравословните му проблеми не били никакво оправдание – напротив, командирите цинично му заявили, че „фронтът лекува всичко“.

    Оттогава Даниела живее в ад. Съседите я виждат да се лута по тъмното между блока и църквата, със свещ в ръка. Очите ѝ плачат странно – без глас, без сълзи, само с тежка тъга. „Господи, върни ми го жив, върни ми го…“, повтаряла всяка вечер спомената жена пред иконата.

    Историята на Станислав е като разкъсано писмо – млад мъж със здравословни проблеми, попаднал в безжалостните зъби на една военна машина, която не познава нито милост, нито човечност.

    Коментиран от #37, #54, #58

    20:41 24.09.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    23 6 Отговор
    Бай Дончо ще подкара жълтопаветниците с бодра крачка да бранят Куив

    Коментиран от #41

    20:41 24.09.2025

  • 5 Сократ

    28 4 Отговор
    И това недоразумение, британско мекере, почна да се изхожда. Абе, залужни, гледай си посолството в Лондон и не се бъркай в играта на големите. Ти си въшка в тази игра.

    Коментиран от #12

    20:42 24.09.2025

  • 6 Я виж ти!

    25 4 Отговор
    "...а Курската операция не е донесла оперативен успех на украинската армия..."
    Абе аз на Залужни ли да вярвам или на военните експерти тук?

    20:42 24.09.2025

  • 8 Путин

    10 3 Отговор
    Харесвам тази игра !

    Коментиран от #28

    20:44 24.09.2025

  • 9 Силиций

    15 5 Отговор
    "Русия и Украйна отдавна са в пълна позиционна безизходица"
    Какво мислеше кандидата за Нобелова награда зад океана по въпроса вчера(утре може с друга гениална мисъл да се събуди)???

    20:44 24.09.2025

  • 10 Сатана Z

    7 21 Отговор
    "Да,ние вече печелим от войната. Продаваме оръжие и средствата влизат в нашия бюджет. Разбирам руснаците които дезертират от армията им" Доналд Джон Тръмп
    ... Украйна печели като получава милиарди и стана още по въоръжена. Зеленски се бетонира като президент. Губи само русия като избиват нейни граждани безмилостно а прогони от източна Украйна рускоговорящите и разруши домовете им.

    Коментиран от #16, #52

    20:45 24.09.2025

  • 11 Сталин

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Нет человек ,нет проблем.А и тия които ги избиха са най бедните ,на кой му пука

    20:45 24.09.2025

  • 12 Залужний беше от големите

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сократ":

    Ама понеже знае за какво става въпрос и го махнаха.
    Оставиха само онова дребно човече-неукраинче, което им върши работа.

    20:45 24.09.2025

  • 13 ДПС лидер

    17 4 Отговор
    Ген.Заложни има залепена пластмасова пластина на главата след руски удар по бункера в който се криеше укро нациста

    20:45 24.09.2025

  • 14 Истината. 3,2 милиона убити раши

    7 24 Отговор
    Досега в Украйна. Не само 60% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
    Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
    8.09.20228 юни 2025
    Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.

    Коментиран от #23, #38

    20:47 24.09.2025

  • 17 2025 краят на Путин

    7 16 Отговор
    Споко!

    20:48 24.09.2025

  • 18 След думите на тръмпоча путя в шок

    9 21 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    20:48 24.09.2025

  • 19 Димитринчо

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Повечко са.

    20:49 24.09.2025

  • 20 кАпей съдран

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Пиян със спирт ли си или имаш раздвоение на личността че пишеш и си отговаряш хихихии

    20:49 24.09.2025

  • 21 😆😆😆

    8 7 Отговор
    Позиционна война 😳, време е България да се включи във войната за да кажат ние спряхме Русия 💪🤣😂🤣
    Само че все на запад се изместват бойните действия 👍🤦👏👏👏

    Коментиран от #44

    20:49 24.09.2025

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Затова пyтитo се крие в бункера🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 нападна Украйна преди 4 години да смени Зеленски и да няма общи граници с НАТО🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍само че неутралните от 200 години Швеция и Финландия като видяха и подадоха заявление за членство в алианса 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣 пияния медвед ги заплаши с "необратими последици" 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
    показаха му среден пръст и сега русийката има 1300 км.обща граница с НАТО 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍Финландия оказва една от най големите помощи на Украйна 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 има 15 НАТОвски бази там и е изчислено че ядрените ракети стигат до московията за 27 секунди 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍 Наздраве 🍸🍷🍾

    20:50 24.09.2025

  • 23 Ама

    2 19 Отговор

    До коментар #14 от "Истината. 3,2 милиона убити раши":

    На кой му пука за ватите ,и да не загинат в Украйна ,ще скочат от висок етаж ще се самоудавят самоубесят

    Коментиран от #55

    20:51 24.09.2025

  • 25 Факт

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.

    20:52 24.09.2025

  • 27 Ами

    15 0 Отговор
    Позиционна война имаме тогава, когато никоя от страните
    не напредва и загубите на страни са приблизителни равни.
    В случая за паритет и дума не може да става :)

    20:54 24.09.2025

  • 28 Дааа

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Харесваш не харесваш ще я играеш

    20:54 24.09.2025

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    20:54 24.09.2025

  • 30 Факт

    6 5 Отговор
    Значи остава ЕС да се включи след като се подготви достатъчно добре за война! Което означава диктатура на хотелиерите!

    20:54 24.09.2025

  • 31 чей Курск, Крим, Донбас

    12 3 Отговор
    А според родните козяци бандерите е ся, още малко ще са в Мацква!

    20:55 24.09.2025

  • 32 Венко

    2 18 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    20:55 24.09.2025

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 7 Отговор
    АЗ ПЪК ДАВАМ ТРЪТКАТА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ. ПЪЛНЕТЕ МЕ КАТО ЕКЛЕР С БЯЛ КРЕМ:)))

    20:56 24.09.2025

  • 34 Сатана Z

    3 19 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,8 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #49, #56, #60

    20:57 24.09.2025

  • 36 Венко

    0 8 Отговор
    И аз искам камбанки да ме дрънкат отзад.

    20:57 24.09.2025

  • 37 СТОЯН ТОНЕВ СТАНИСЛАВОВ

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    МЛАД МЪЖ С ОЛИГОФТЕНИЯ ПО РОЖДЕНИЕ ОТИВА ДА РАБОТИ В УКРАЙНА КАТО ОРОФЕСИОНАЛЕН ПРОСЯК
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ФАНАТ ОТ ТЦК И СЛЕД КАТО ЕДВА УСПЯВА ДА СЕ ИБАДИ НА МАЙКА СИ ОТ НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНОТО МУ МУЧЕНЕ СЕ РАЗБИРА ЧЕ Е ЗЛЕ
    ВЪПРЕКИ СЪСТОЯНИЕТО СИ Е ПРАТЕН НА ФРОНТА И СЛЕД КАТО ОБЪРКВА ПОСОКИТЕ ПРИ ПОРЕДНАТА АТАКА НА РУСКИТЕ ПОЗИЦИИ Е РАЗСТРЕЛЯН ОТ ЗАГРАДИТЕЛНИТЕ ОТРЯДИ НА АЗОВ
    МАЙКА МУ ТАЙНО БЛГОДАРИ НА ЗЕЛЕНСКИ ЧЕ СЕ Е ОТЪРВАЛА

    20:57 24.09.2025

  • 38 Масирана руска атака към Покровск

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Истината. 3,2 милиона убити раши":

    Резултата е поразителен

    20:58 24.09.2025

  • 40 Гориил

    14 2 Отговор
    Руският Генерален щаб има златни мозъци. НАТО при никакви обстоятелства няма да постигне предимства или оперативен успех.Финансовата помощ за Бандера е огнище на корупция, платена с труда на обикновени хора: поляци, естонци, финландци, румънци, българи, гърци.

    21:00 24.09.2025

  • 41 Тагаренко!

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Още новини от Украйна":

    Обиден съм!
    Как така ,,бай-Дончо" ще ги поведе...?!
    Нека Аз!
    Превъртат ми гумите... ,на полусъединител съм,от огромно желание Аз да съм водача на нашите жълтопаветници за Украинският фронт...!

    21:00 24.09.2025

  • 43 мошЕто

    15 2 Отговор
    ПРЕКАЛЕНО ДЪЛГО ПИСАНИЕ ЗА ПРОСТАТА ИСТИНА -УКРИТЕ СА НЕМОЖАЧИ И ТОЧКА -кратко , точно ясно ...

    21:02 24.09.2025

  • 44 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "😆😆😆":

    Така е,от 4 години все на запад и на запад и стигнаха пак до Донецк! А, изместиха все пак фронта за 4 години. Стигнаха на 10 километра от Донецк, до Покровск, но все още не могат да го превземат! Толкова на запад стигнаха рашите.

    21:02 24.09.2025

  • 47 Арчи

    3 11 Отговор
    Днес е 1309 ден от началото на пълномащабната руска агресия срещу братския украински народ. За тези 1309 дни руската армия покри знамената си с неувяхващ Позор. Достатъчно е да се сравни къде на 1309 ден от началото на германо- съветската война (а това е 22 декември 1944) се е намирала Червената армия под ръководството на един истински диктатор и всичко става ясно като бял ден

    21:03 24.09.2025

  • 48 Фактите говорят

    3 13 Отговор
    Държава 20 пъти по- малка от фашистката П едерация... НАПРАВИ ЗА ПОСМЕШИЩЕ г--- ЕЙ МОГУЧАЯ на 22 РЕПУБЛИКИ и РЕДОВНАТА АРМИЯ ОРИЗО-ГРИЗАЧИ на Ким !!
    ФАКТ!
    И то без АВИАЦИЯ, ПОДВОДНИЦИ,КОРАБИ, КРИЛАТИ И БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ,
    Направим ски наха..ГЕ...Вре ко
    Хахахахаха

    Коментиран от #53

    21:04 24.09.2025

  • 49 МУЦКА БРАВОС

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    АМА КАК СИ ГО ПОДРЕДИЛ
    АМА ИМАШ ПРОПУСКИ
    НАД 10000 ЗАГИНАЛИ КОРЕЙЦИ
    50000 РУСНАЦИ ДОБРОВОЛЦИ В РЕДОВЕТЕ НА ВСУ
    ЛИПСАТА НА ХЛАДИЛНИ КАМИОНИ ЗА ПРЕВОЗВАНЕ НА ТРУПОВЕТЕ НА ОРКИТЕ
    ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ РАЗМЕНИ
    А МАЙ ТОВА НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ КАЗВА
    АЙДЕ ЛАП ЛАП

    21:05 24.09.2025

  • 51 лапай квото искаш

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    Козяк, някой спира ли те?

    21:05 24.09.2025

  • 52 Сатана Z

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име ма,госпожа.Излагаш ме.

    21:07 24.09.2025

  • 53 ЗНАЧИ УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Фактите говорят":

    ИЛИ НЕ СЪМ РАЗБРАЛ

    21:09 24.09.2025

  • 54 Ха ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    Как мислиш? Защо Капейкин лети до Москва снима се на Червения площад и вечерта лети обратно?

    21:09 24.09.2025

  • 55 Ама...

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ама":

    ...,първи клас,изкарал ли си...?!
    Питам,щото това...- ,,самоУбесят"...,нещо много ми намирисва,на изкарване диплома за първи клас с...агне...🤭?!

    21:09 24.09.2025

  • 56 Чичо

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Бе брат съвземи се ,ако Русия използваше толкова жива сила отдавна да беше взела морската част на Украйна.Те тази територия я знаят като пръстите на ръцете си .Няма укритие което да устои на съвременните оръжия.

    21:10 24.09.2025

  • 57 УМРЕМ ОТ СРАМ ...

    2 7 Отговор
    От 12 год...зелени оповръщани човечета щурмуват ХЕРОЙСКИ ... слабата УКРАЙНА и....пи--- ЗДЕЦ,...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!!
    А със Без- аналоговия 12 год...ЩУРМ на селото ПОКРОВСК ,... ФЮРЕРА педофил и Ху..ЕСОС ще остане ЗАВИНАГИ ВЪВ АНАЛИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като... БЕГАЧО ОТ ГОТВАЧО и.... педофила ХУ,... ЙЛО
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #59

    21:11 24.09.2025

  • 58 АНТОНЧО

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Антон":

    Я ВНИМАВАЙ
    НИКОЙ НЕ ХОДИ ДА ТЪРСИ РАБОТА В ПРОПАДНАЛАТА ДЪРЖАВА РУСИЯ
    НИКОЙ НАЛИ РАЗБРА
    ЗА 100 ЕВРО НА МЕСЕЦ В БЛАТОТО
    НАЛИ ТАКА
    АБЕ ТУЙ МОМЧЕ ДА НЕ Е БИЛО ПУТИНИСТ БЕ ЩОТО ИНАЧЕ МОЖЕШЕ ДА ОТИДЕ ДА РАБОТИ ЕСКОРТ В ГЕЙ КЛУБ В ГЕРМАНИЯ ИЛИ МИЯЧ НА КЕНЕФИ В АНГЛИЯ
    НЕЩО БЕ МИ СЕ ВЪРЗВА ША ЗНАЙШ

    21:15 24.09.2025

  • 59 АМИ МОЖЕ .

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "УМРЕМ ОТ СРАМ ...":

    ТАМАМ ЗАХЛАДНЯ ША СА ВМИРИШИШ ПО БАВНО

    21:17 24.09.2025

  • 61 Джоко

    9 1 Отговор
    Този е агент на М6. Бори се за поста на зеления потник. Вътрешната борба е още по- ожесточена от тази на повърхността.

    21:25 24.09.2025

  • 62 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили, Залужни, за разлика от сегашното украинско военно командване, призна, че Курската авантюра е коствала огромни загуби на Киев и е била истински провал.

    Опитът показва, че в крайна сметка изолиран тактически пробив на тесен участък от фронта не носи желания успех на атакуващата страна. Защитаващите се сили успяха да се възползват както от технологични, така и от тактически предимства и с течение на времето не само предотвратиха тактическия пробив да се превърне в оперативен успех, но и впоследствие постигнаха собствен тактически напредък.

    Припомняме, че според руското Министерство на отбраната загубите на украинските въоръжени сили в Курска област възлизат на над 76 500 души личен състав и хиляди единици различно оръжие. Цената е много висока. Но кога киевският режим е бил спиран от безсмисленото кръвопролитие на собствената си армия?

    21:25 24.09.2025

  • 63 Още новини от Украйна

    7 1 Отговор
    Унищожаването на украинската групировка в Купянск продължава. Според актуализиран доклад на руското Министерство на отбраната, още над сто сгради са разчистени от бойци. Групировката „Запад“ е успяла да полуобгради Купянск, обграждайки го от север и запад. Припомняме, че нашите бойци оказват съпротива на подразделението Фрайкорпс, терористи от т. нар. „Руски доброволчески корпус“ и служители на специалните части от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна.

    Коментиран от #65

    21:26 24.09.2025

  • 64 РУСКАТА БЕЗИЗХОДИЦА Е

    3 6 Отговор
    ОЧЕВИДНА
    ОСВОБОДЕНИ ОКОЛО 2000 КМ КВ ЗА ТАЯ ГОДИНА И НЯКОЛКО ГРАДА
    А ЗА УКРАЙНА НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН
    ИЗРАБОТЕНИ СА ПЕРФЕКТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРОЛЕТНОТО НАСТЪПЛЕНИЕ НА ВСУ
    СЕГА СА ТЪРСЯТ БАЛЪЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
    А И КИНТИ И ДЖЕПАНЕ

    Коментиран от #69

    21:30 24.09.2025

  • 65 АМИ МАЙ ОТ КУПЯНСК

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Още новини от Украйна":

    И ТРУПОВЕ НЯМА ДА ИЗЛЯЗАТ

    Коментиран от #66

    21:32 24.09.2025

  • 66 Аааааа нема..нема

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "АМИ МАЙ ОТ КУПЯНСК":

    Още са в тръбата.Издавени.

    Коментиран от #67, #68

    21:38 24.09.2025

  • 68 ЧИ КАТ СА ИЗДАВЕНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Аааааа нема..нема":

    КОЙ ВИ МАЧКА В КУПЯНСК БЕ МИЛО
    ДАН СА ЗОМБИТА
    АЙДЕ НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ УКРО......ДЕБИЛ

    22:05 24.09.2025

  • 69 НЕ МИ СЛАГАЙТЕ МИНУСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "РУСКАТА БЕЗИЗХОДИЦА Е":

    ПРАШАЙТЕ КИНТИ
    АЗОВ ЗАЩИТАВА ЕВРОПА СТИСНАТИ КЛОШАРИ НЕШАСТНИ
    СТИГА СА ТАРКАЛЯХТЕ НА ПЛАЖА
    ОРКИТЕ ИДАТ И ША ВА ИЗЯДАТ

    22:09 24.09.2025

