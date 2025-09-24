Генерал Валерий Залужни: Русия и Украйна отдавна са в пълна позиционна безизходица

Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна ВСУ, а сега посланик на Украйна във Великобритания Валерий Залужни коментира, че украинското настъпление през 2023 г. е претърпяло неуспех поради липса на сили, а Курската операция не е донесла оперативен успех на украинската армия. Залужни коментира Курската операция и контраофанзивата от 2023 година в сатия за Дзеркало тижня, пише Фокус.



Текстът на Залужни като цяло засяга ролята на иновациите при стратегическото планиране на бойните действия. В същото време той прави оценка на някои събития от миналото, по-специално украинското контранастъпление през 2023 г., когато все още е бил на поста главнокомандващ. Според него спирането на това контранастъпление е било обусловено от фактора "недостатъчност на сили и средства на групировките, провеждащи настъпателни действия“.



"За да се пробие такъв фронт на противника, беше необходимо да имаме решаващо преимущество в силите и средства именно в участъка на пробива, както и да разполагаме с мобилни резерви, способни бързо да влязат в образувания пробив и да излязат в оперативното пространство, преди да пристигнат резервите на противника за контраофанзива или да бъде организирана нова линия на отбрана. За съжаление, по обективни и субективни причини, ние вече не можехме да създадем такова предимство преди самото настъпление".



"Дълбокото преосмисляне на резултатите от лятното настъпление (през 2023 г.) беше обусловено не само от реакцията на опита да се превърне такъв тежък елемент от войната в риалити шоу, където първо нашите планове по странен начин стигнаха до Русия, а след това ходът им беше коментиран онлайн от различни предсказатели и пророци, които впоследствие се оказаха под санкции или в неизвестност. Досега болезнено усещам провала на тези планове. Но най-важното е, че беше изключително необходимо да се извлекат поуки и незабавно да се промени стратегията. Стратегия, която би дала възможност да се оцелее в една напълно нова война".



Залужни пише, че още от 2022 г. бойните действия на фронта започнаха да придобиват позиционен характер.



"Днес, анализирайки онези дни и изучавайки собствените си материали, аз отново и отново потвърждавам, че всъщност въоръжените сили и на Русия, и на Украйна наистина са стигнали до позиционна безизходица, подобна на тази, която е имало по време на Първата световна война. Фактически още от есента на 2022 г. именно в Донецката област военните действия вече постепенно придобиха позиционен характер“.



При това, според Залужни, руснаците успяват да напредват благодарение на тактиката на изтласкване, при която, в частност, е малко вероятно да се осъществят маневри като обкръжаване. Отделно Залужни дава пример с украинската операция в Курска област на РФ като неуспешен опит за нанасяне на внезапен удар.



"Разбира се, такива действия (Курската операция), ако са оправдани преди всичко с човешки загуби, с ограничени цели, могат да бъдат проведени. Практиката обаче показа, че в крайна сметка изолиран тактически пробив на тесен участък от фронта не носи необходимия успех на атакуващата страна. Отбраняващите се войски успяха да се възползват както от технологичните, така и от тактическите предимства и с времето не само не позволиха на тактическия пробив да прерасне в оперативен успех, но и впоследствие сами осъществиха тактическо напредване – също без оперативен успех. Цената на такива действия ми е неизвестна, но е очевидно, че е била твърде висока.



"Обобщавайки посоченото по-горе, ще повторя, че в основата на позиционната безизходица лежи не само невъзможността за пробив на отбранителните линии, но и, което е най-важното, невъзможността за изпълнение на оперативните задачи, включително излизане в оперативното пространство".

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 18 гласа.