Володимир Зеленски в ООН: Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната! След няколко години може да е късно

Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в речта си пред Общото събрание на ООН, съобщава БТА.
„От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени“, каза той.
„От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството“, добави Зеленски.
„Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я“, призова той.
„Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда“, заключи украинският президент, след което бе бурно аплодиран в залата на Общото събрание.
Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН.
По думите на украинския президент все още не е постигнато примирие в Украйна и "причината е, че Русия отказва.“
„Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана“, заяви украинският президент.
Освен на войната в Украйна Зеленски обърна внимание и на ситуацията в Сирия.
„Дори и сега, след всички тези промени в страната, Сирия трябва да се обърне към света с молба да облекчи санкциите, които задушават икономиката ѝ. Сирия заслужава подкрепата на международната общност“, каза той.
Също така, Зеленски говори и за връзката между ситуацията в ивицата Газа и ООН.
„Международната общност се отдръпва от ООН като глобална система. Тя се превръща просто в изявления. И всичко, което се случва в Газа, ми напомня за това постоянно“, каза той.
Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще представи неотдавна 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви още в речта си пред ООН, че дори участието в глобална организация не гарантира безопасността на една държава.
По въпроса за войната в Украйна той каза, че „международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава“.
Зеленски припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Естония и Полша и каза, че „глобалният отговор не е достатъчен“
В речта си Зеленски направи и сравнение между Грузия и Молдова.
„Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова“, заяви той. „Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления", предупреди Зеленски.
Украинският лидер говори също за глобалната надпревара по отношение на оръжията.
„Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата“, подчерта Зеленски.
Според него „светът се развива прекалено бавно, за да може да се защити, а оръжията се развиват прекалено бързо.“
„Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект“, предупреди Зеленски.
По думите му „международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега.“
„След няколко години може да е късно“, предупреди той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 си дзън
Коментиран от #27, #42
17:42 24.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аааааааа
17:44 24.09.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Проблем":И тези на Черноморието ли?
Коментиран от #11
17:45 24.09.2025
6 Иванов
17:45 24.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Докато се занимавате с този фашист
17:45 24.09.2025
9 Дориана
Коментиран от #18
17:46 24.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Проблем
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тях първи.
17:47 24.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НУЖНА Е
17:47 24.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мутата
17:48 24.09.2025
18 си дзън
До коментар #9 от "Дориана":Снощи Тръмпи каза, че Украйна ще си върне всичко и ... още нещо.
Коментиран от #25, #26, #32, #37, #94
17:48 24.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 казва си
Този ЕС е западнал в подкрепата на израстващият фашизъм!
17:49 24.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Иван
17:51 24.09.2025
25 е сега
До коментар #18 от "си дзън":Май не сте разбрали иронизирането от Тръмп! Ама то за неолибералните дсебили това им много хареса! :-)
Коментиран от #45
17:51 24.09.2025
26 Тръмпи ще казва и така и така
До коментар #18 от "си дзън":защото стадото трябва да блее докато САЩ източва европа. За жалост през това време Украйна ще загива.
Коментиран от #31
17:51 24.09.2025
27 дрън-дрън
До коментар #2 от "си дзън":Как може да ти свършат парите когато си ги печаташ сам и ги обезпечаваш с ресурси?
Ако чакаш доиче банк да ти напечата, може и да свършат в един момент, ако не слушкаш.
17:51 24.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ТАКА Е
До коментар #22 от "Търсят се органи":ТЕА ОТ ДОНОРИТЕ ОТ ВСУ ИЗЛЯЗОХА ВТОРО КАЧЕСТВО
17:52 24.09.2025
31 А Китай
До коментар #26 от "Тръмпи ще казва и така и така":Източва РУШИЯ.
Кой е по добре ?
Коментиран от #34, #40, #46, #64
17:52 24.09.2025
32 Да , ама
До коментар #18 от "си дзън":Тръмп се обича със Зелю , а Мелания ходи при мадам Макрон на уроци по бойни изкуства !!!
17:53 24.09.2025
33 Или пък
Предложението за мир на Русия е на масата.
17:53 24.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 дали са му ръкопляскали на наркомана?
17:54 24.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сатана Z
17:55 24.09.2025
40 Пропагандата
До коментар #31 от "А Китай":винаги има за цел глупака, а докато го ползва, САЩ унищожава Европа!
17:55 24.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами...
До коментар #2 от "си дзън":Проблема е че Запада отдавна ги е свършил. Карат само на печатница, но вече никой не иска да ми ги купува защото не са обезпечени с НИЩО!
Баламите свършиха
Коментиран от #50
17:56 24.09.2025
43 ъъъ
17:56 24.09.2025
44 Мдааа от болната на здравата глава
17:56 24.09.2025
45 си дзън
До коментар #25 от "е сега":Като слушам Песков и Медведев - и те не са разбрали иронията на Тръмпи...
17:56 24.09.2025
46 А ХАПЧЕТАТА
До коментар #31 от "А Китай":СА НА НОЩНОТО ШКАФЧЕ
ДО ПОДЛОГАТА
17:56 24.09.2025
47 Механик
Коментиран от #59, #63, #98
17:57 24.09.2025
48 Госあ
17:57 24.09.2025
49 Бай Ганьо
17:57 24.09.2025
50 си дзън
До коментар #42 от "Ами...":Балами, ама никой не отива в руския рай.
17:58 24.09.2025
51 Ваня
17:58 24.09.2025
52 Умен както винаги
17:58 24.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА
Защото е бункерна мишка, обявен за престъпник.
Коментиран от #57, #60, #109
17:59 24.09.2025
55 Зельо
18:00 24.09.2025
56 Мъдър в мислите, велик в делата
Коментиран от #58, #84, #114
18:01 24.09.2025
57 Дон Корлеоне
До коментар #54 от "ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА":Хаяско е на смъртен одър.
18:01 24.09.2025
58 Фашиста зеленски
До коментар #56 от "Мъдър в мислите, велик в делата":е вреден за Европа и за нас европейците. Продаде и унищожи Украйна, за да може САЩ да източи и унищожи Европа!
Коментиран от #61
18:03 24.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Путин се изказва
До коментар #54 от "ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА":Пред умни и значими хора. ООН е изпята песен! Последният вагон на бързия влак за Кричим!
Остани си със здраве!
Коментиран от #62
18:03 24.09.2025
61 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #58 от "Фашиста зеленски":Слаби руски фейкове.
Коментиран от #65
18:04 24.09.2025
62 Любо
До коментар #60 от "Путин се изказва":Кой беше този пръдлю Путин?
Коментиран от #69
18:05 24.09.2025
63 Руснаците не бягат
До коментар #47 от "Механик":Помагат им с оръжие и войници Северна Корея, Иран и разни други диктаторски държани.
Без тая помощ са гола вода.
Нещо като Втората световна - без Съюзниците.
Коментиран от #66, #67, #72, #118
18:05 24.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Кое е фейк
До коментар #61 от "иzпражнението гайтанджиева":Че господаря на безродниците САЩ унищожава Европа ли? Това за твое съжаление е факт и показва падението на запада да плаща на тро леи за лъжи.
18:06 24.09.2025
66 Пропагандата
До коментар #63 от "Руснаците не бягат":винаги се цели в глупака.
18:07 24.09.2025
67 Космос
До коментар #63 от "Руснаците не бягат":Най-битата армия(след сръбската) е руската.
18:07 24.09.2025
68 Коста
18:08 24.09.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лили
Коментиран от #73
18:12 24.09.2025
71 Англосаксонска арогантност и безпомощн
18:12 24.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Механик
До коментар #70 от "Лили":На мен козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!
18:16 24.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А ти ко мислиш е СВО
До коментар #74 от "Нали СВО":Галене с перце ли? Четете книжки, за да не ви оперостачва пропадналият запад и да се излагате и превръщате в безродници.
Коментиран от #77, #78, #79
18:19 24.09.2025
76 Сус бе
Коментиран от #103
18:24 24.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Какви безродници бе?
До коментар #75 от "А ти ко мислиш е СВО":Стоите между Русия и България и не можете да се определите.
Ама народа го е казал - Който се навре между два голи к...а - получава поне един.
Коментиран от #85
18:26 24.09.2025
79 Копейкотрошач
До коментар #75 от "А ти ко мислиш е СВО":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.
Коментиран от #87
18:26 24.09.2025
80 Сталин
18:26 24.09.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Гай Турий
18:27 24.09.2025
83 Е мриии де
До коментар #77 от "Тихо смрадт!":Кой ти пречи? Освободи света от една мръъша ползвана за пар цал от пропадналият запад..
18:28 24.09.2025
84 Хахахаха
До коментар #56 от "Мъдър в мислите, велик в делата":тоя може да бъде лидер само на наркоманите.
Коментиран от #97
18:28 24.09.2025
85 Как какви
До коментар #78 от "Какви безродници бе?":Тези евтините и глупавите дето пропадналият запад ги ползва за пар цали срещу Русия, докато унищожава САЩ Европа и България. Човек мразещ род и родина, е безродник.
Коментиран от #88, #90
18:30 24.09.2025
86 Паисий е жив
18:30 24.09.2025
87 А на кой му пука
До коментар #79 от "Копейкотрошач":вратлето на отпадъка дето пропадналият запад пратил да ми лази жално и тъпо в краката колко ще издържи?
18:32 24.09.2025
88 Като туриш потурите
До коментар #85 от "Как какви":ама вееш руски байряк, не значи, че си български патриот.
А колкото до прогнилия запад, бая българи му берат ягодите по нивите. Щото е прогнил, де.
Коментиран от #89
18:34 24.09.2025
89 Факт
До коментар #88 от "Като туриш потурите":Остава сега и да се запиташ що те е яд, че не си с потури и чалма. Носи си ги. Не искай от нас българите същото.
Коментиран от #91
18:36 24.09.2025
90 Запада беше прогнил още
До коментар #85 от "Как какви":докато ние строихме светлото бъдеще през соца.
И се чудя, като как така се капична соца, а не прогнилия.
Коментиран от #92
18:36 24.09.2025
91 Колега, мили
До коментар #89 от "Факт":ти съвсем се обърка. Ходи пий една вода, па хапни нещо... Па пак пишувай разни смехории.
Коментиран от #93
18:38 24.09.2025
92 Абе колко и кога е прогнил запада
До коментар #90 от "Запада беше прогнил още":не знам, но е факт, че сега е яко пропаднал, да се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа и България.
18:39 24.09.2025
93 Ами за да не се бъркаш
До коментар #91 от "Колега, мили":слагай чалмата и потурите и се приеми какъвто си, а не се дразни, че другите не са като теб и не мразят род и родина.
Коментиран от #102
18:40 24.09.2025
94 АБВ
До коментар #18 от "си дзън":"Снощи Тръмпи каза, че Украйна ще си върне всичко и ... още нещо."
Ще си върне всичко ...?! Когато чумата върне на хората децата ! Смешник !
Коментиран от #116
18:41 24.09.2025
95 Бай той Толстой
18:41 24.09.2025
96 Не бе надрусаняк !
18:42 24.09.2025
97 ЗЕЛЕНСКИ НЕ МОЖЕ
До коментар #84 от "Хахахаха":ДА БЪДЕ ЛИДЕР НА НАРКОМАНИТЕ
ЩОТО ТЕ СА БОЛНИ
НО ПОВЕЧЕТО НЕ СА ТЪПИ
ЗА РАЗЛИКА ОТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ УК.....ОПИТЕ
18:43 24.09.2025
98 Станно,но факт
До коментар #47 от "Механик":И аз слушам за гибелта на Русия от половин век, а за победата на Украйна съвсем отскоро, от десетина години!
18:44 24.09.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Много
18:45 24.09.2025
101 УЖАС !! ТОЯ ПРОЗРЯ ВИНАТА ИМ !
КЪСНО Е ЧАДО ЗА ИЗТРЕЗНЯВАНЕ , СМАЧКАХА ТЕ!!! ТРЯБВАШЕ ЛИ ДА ТЕ СМАЧКАТ , ЧЕ ДА ЗАПОЧЕШ ДА ИЗТРЕЗНЯВАШ ???? СЕГА СИ НОСИ КРЪСТА !!! КОЛКОТО И ДА РИТАШ , НЕМА ВРЪЩАНЕ НА ЗАД !!!
ТЕЗИ НЕЩА КОИТО ГИ ДРЪНКАШ СЕГА , ТРЯБВАШЕ ДА СИ НАЯСНО С ТЯХ ОЩЕ ОТ ПРЕДИ МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ! СЕГА Е КЪНО , ПРОЗРЯ ГИ ПО - НАЙ ТРУДНИЯ НАЧИН ЗА СЪЖАЛЕНИЕ !!
18:45 24.09.2025
102 Вече си ясен
До коментар #93 от "Ами за да не се бъркаш":на цялата публика.
Спри да се излагаш, като не можеш да кажеш нищо различно.
Коментиран от #106
18:46 24.09.2025
103 КАК Е МИЛО
До коментар #76 от "Сус бе":И ТИ ЛИ ВРЕЩИШ
АБЕ ДАН СА ВА ПРИКЛЕЩИЛИ ОКОЛО ПОКРОВСК
СЕГА ША СИ ПУСНА ТУБАТА ДА ВИДА
18:47 24.09.2025
104 Как подло
18:47 24.09.2025
105 НЕЛИГИТИМНИЯ
18:48 24.09.2025
106 Факт
До коментар #102 от "Вече си ясен":Платеният отпадък на пропадналият запад е от ясен по ясен излагайки се с евтини лъжи и глупости срещу Русия, но до сега не съм видял един да спре да лази. Дали е от тъпота? Как мислиш?
Коментиран от #111
18:48 24.09.2025
107 Ганя Путинофила
18:49 24.09.2025
108 1111
18:50 24.09.2025
109 АМИ НЯМА ВРЕМЕ
До коментар #54 от "ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА":А И КОЛКО ДИВИЗИИ ИМА ООН
18:50 24.09.2025
110 Щперца съм клоуна на фрицовете
18:50 24.09.2025
111 От тъпота е. Ти надви.
До коментар #106 от "Факт":То, ако можехте да приемате аргументи, щяхте да сте други. Ама сте това - матреал от копеи.
Коментиран от #112
18:51 24.09.2025
112 И аз така мисля
До коментар #111 от "От тъпота е. Ти надви.":Няма друго обяснение човек да е толкова глупав, че пропадналият запад да го ползва за глупости и лъжи срещу Русия, докато унищожава Европа и България.
18:53 24.09.2025
113 Съвета на ООН:
18:54 24.09.2025
114 АБВ
До коментар #56 от "Мъдър в мислите, велик в делата":"Володимир Зеленски отново показва изключителна дързост и лидерство! 🌟 Неговата страст и категорично послание в ООН напомнят на света, че мирът не трябва да се оставя на случайността. Готовността му да говори смело срещу агресията вдъхновява и дава пример за истинска отговорност и решителност в международната политика. 🇺🇦 "
Зеленски е актьор, добър или лош не мога да преценя. Но за политик не става, да не кажа, че е пълен провал. Англосаксонците го подведоха да воюва до стратегическо поражение над Русия на бойното поле, без той да прецени, че това няма как да се случи. Просто го накараха да върши най-мръсната работа при която загинаха много украинци, а страната му е разорена. Никакъв патос, високопарни думи и драматични речи не могат да променят реалността на бойното поле.
18:54 24.09.2025
115 Да си кажем истината
18:56 24.09.2025
116 си дзън
До коментар #94 от "АБВ":След воя на сирените днес в Сочи, предлагат да преместят курорта в Мурманск,
да има къде да почиват руснаците на топло и на спокойствие.
18:58 24.09.2025
117 ПУТИН КАЗА
19:00 24.09.2025
118 АБВ
До коментар #63 от "Руснаците не бягат":На Русия помагали Иран и Северна Корея, което според теб е колосална помощ и благодарение на нея тя побеждава. Да си даваш сметка, че и трите държави са под тежки санкции ? А на Украйна колко и кои държави помагат ? Цялото НАТО, ЕС и още няколко, имащи се за най-развитите и напреднали в света. Ама то само с помощи с пари и оръжие не става. Трябва и дух за победа, който е присъщ само на имперски народи, ако се поддържа от държавата.
19:02 24.09.2025
119 Иф или ако
Ако Зеленски беше казал:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения.
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.
19:02 24.09.2025