Володимир Зеленски в ООН: Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната! След няколко години може да е късно
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски в ООН: Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната! След няколко години може да е късно

24 Септември, 2025 17:39, обновена 24 Септември, 2025 17:45 1 366 119

Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект, предупреди Зеленски

Володимир Зеленски в ООН: Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната! След няколко години може да е късно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в речта си пред Общото събрание на ООН, съобщава БТА.

„От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени“, каза той.

Още новини от Украйна

„От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството“, добави Зеленски.

„Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я“, призова той.

„Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда“, заключи украинският президент, след което бе бурно аплодиран в залата на Общото събрание.

Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН.

По думите на украинския президент все още не е постигнато примирие в Украйна и "причината е, че Русия отказва.“

„Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана“, заяви украинският президент.

Освен на войната в Украйна Зеленски обърна внимание и на ситуацията в Сирия.

„Дори и сега, след всички тези промени в страната, Сирия трябва да се обърне към света с молба да облекчи санкциите, които задушават икономиката ѝ. Сирия заслужава подкрепата на международната общност“, каза той.

Също така, Зеленски говори и за връзката между ситуацията в ивицата Газа и ООН.

„Международната общност се отдръпва от ООН като глобална система. Тя се превръща просто в изявления. И всичко, което се случва в Газа, ми напомня за това постоянно“, каза той.

Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще представи неотдавна 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви още в речта си пред ООН, че дори участието в глобална организация не гарантира безопасността на една държава.

По въпроса за войната в Украйна той каза, че „международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава“.

Зеленски припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Естония и Полша и каза, че „глобалният отговор не е достатъчен“

В речта си Зеленски направи и сравнение между Грузия и Молдова.

„Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова“, заяви той. „Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления", предупреди Зеленски.

Украинският лидер говори също за глобалната надпревара по отношение на оръжията.

„Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата“, подчерта Зеленски.

Според него „светът се развива прекалено бавно, за да може да се защити, а оръжията се развиват прекалено бързо.“

„Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект“, предупреди Зеленски.

По думите му „международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега.“

„След няколко години може да е късно“, предупреди той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    12 64 Отговор
    Русия ще продължава да протака войната докато свърши парите и бензина.

    Коментиран от #27, #42

    17:42 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аааааааа

    55 4 Отговор
    Ха яди кифтетата ни рива

    17:44 24.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    35 1 Отговор

    До коментар #3 от "Проблем":

    И тези на Черноморието ли?

    Коментиран от #11

    17:45 24.09.2025

  • 6 Иванов

    66 4 Отговор
    Земенски му трябват пари за крадене болиго к,,,, за украинците

    17:45 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Докато се занимавате с този фашист

    63 6 Отговор
    създаден от МИ 6, Украйна ще загива и ще умират хиляди, а Европа ще е тикана към своят край от САЩ.

    17:45 24.09.2025

  • 9 Дориана

    51 8 Отговор
    Тоя как не се спря ! Неистово иска да вкара НАТО във световен конфликт. Знае , че Украйна вече е унищожена и иска да завлече и недалновидните европейски политици. Само , че Тръмп е много по- умен и предвидлив от тях и в един момент ще се отдръпне.

    Коментиран от #18

    17:46 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Проблем

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тях първи.

    17:47 24.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НУЖНА Е

    40 4 Отговор
    Бърза ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    17:47 24.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мутата

    41 5 Отговор
    Тоя нямали най накрая някой да го гръмне

    17:48 24.09.2025

  • 18 си дзън

    7 31 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Снощи Тръмпи каза, че Украйна ще си върне всичко и ... още нещо.

    Коментиран от #25, #26, #32, #37, #94

    17:48 24.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 казва си

    46 6 Отговор
    "Не можем да си позволим да изгубим и Молдова" - т.е. тя трябва да е ПРИТЕЖАНИЕ на фашистите ли?
    Този ЕС е западнал в подкрепата на израстващият фашизъм!

    17:49 24.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Иван

    35 4 Отговор
    Едно си баба знае и това си знае,мерак за трета СВ.

    17:51 24.09.2025

  • 25 е сега

    40 2 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Май не сте разбрали иронизирането от Тръмп! Ама то за неолибералните дсебили това им много хареса! :-)

    Коментиран от #45

    17:51 24.09.2025

  • 26 Тръмпи ще казва и така и така

    33 6 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    защото стадото трябва да блее докато САЩ източва европа. За жалост през това време Украйна ще загива.

    Коментиран от #31

    17:51 24.09.2025

  • 27 дрън-дрън

    29 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Как може да ти свършат парите когато си ги печаташ сам и ги обезпечаваш с ресурси?
    Ако чакаш доиче банк да ти напечата, може и да свършат в един момент, ако не слушкаш.

    17:51 24.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТАКА Е

    19 4 Отговор

    До коментар #22 от "Търсят се органи":

    ТЕА ОТ ДОНОРИТЕ ОТ ВСУ ИЗЛЯЗОХА ВТОРО КАЧЕСТВО

    17:52 24.09.2025

  • 31 А Китай

    6 23 Отговор

    До коментар #26 от "Тръмпи ще казва и така и така":

    Източва РУШИЯ.

    Кой е по добре ?

    Коментиран от #34, #40, #46, #64

    17:52 24.09.2025

  • 32 Да , ама

    20 1 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Тръмп се обича със Зелю , а Мелания ходи при мадам Макрон на уроци по бойни изкуства !!!

    17:53 24.09.2025

  • 33 Или пък

    29 4 Отговор
    Русия ще продължава войната на изтощението, докато Европа миряса или свърши парите и колапсира. Дано остане Украйна до тогава!

    Предложението за мир на Русия е на масата.

    17:53 24.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 дали са му ръкопляскали на наркомана?

    28 5 Отговор
    наркомана като дръпне две линийки и търси изява да му ръкопляскат

    17:54 24.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сатана Z

    29 4 Отговор
    Владимир Путин чака НАТОвските орди да навлязат в Укрия и да ги препарира в движение.

    17:55 24.09.2025

  • 40 Пропагандата

    24 3 Отговор

    До коментар #31 от "А Китай":

    винаги има за цел глупака, а докато го ползва, САЩ унищожава Европа!

    17:55 24.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами...

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Проблема е че Запада отдавна ги е свършил. Карат само на печатница, но вече никой не иска да ми ги купува защото не са обезпечени с НИЩО!
    Баламите свършиха

    Коментиран от #50

    17:56 24.09.2025

  • 43 ъъъ

    20 2 Отговор
    Е аман от тоя. От сутрин до вечер.

    17:56 24.09.2025

  • 44 Мдааа от болната на здравата глава

    21 3 Отговор
    Путин по принцип отдавна е казал и чака Зелю доброволно да вдига белия байряк или Путин ще го направи доброзорно, но на Зелю ще му е по скъпичко!!!

    17:56 24.09.2025

  • 45 си дзън

    7 15 Отговор

    До коментар #25 от "е сега":

    Като слушам Песков и Медведев - и те не са разбрали иронията на Тръмпи...

    17:56 24.09.2025

  • 46 А ХАПЧЕТАТА

    15 1 Отговор

    До коментар #31 от "А Китай":

    СА НА НОЩНОТО ШКАФЧЕ
    ДО ПОДЛОГАТА

    17:56 24.09.2025

  • 47 Механик

    26 4 Отговор
    Добре де. Аз два дни вече слушам как ВСУ побеждава, как руснаците бягат и как в Русия вече освен танкове и ракети, няма и бензин. Не мога да разбера защо това зелено влачещосе растение постоянно реве и иска някой да натиска Русия, че да спре войната??? Не му ли стига, че побеждава? Е на и Тръмп му каза, че може да си върне всички територии... начи работата му е опечена. Какво повече иска?

    Коментиран от #59, #63, #98

    17:57 24.09.2025

  • 48 Госあ

    25 4 Отговор
    късно ше е, гномче юдейско, след няколко години Украйна няма да я има, а ти едва ли ще си харчиш паричките спокойно

    17:57 24.09.2025

  • 49 Бай Ганьо

    7 21 Отговор
    Идва краят на Путин!

    17:57 24.09.2025

  • 50 си дзън

    6 19 Отговор

    До коментар #42 от "Ами...":

    Балами, ама никой не отива в руския рай.

    17:58 24.09.2025

  • 51 Ваня

    15 4 Отговор
    Наркозависимият да не си позволява да ни занимава със заканите си и да млъкне !

    17:58 24.09.2025

  • 52 Умен както винаги

    6 21 Отговор
    Смелост, решителност и визия – това е посланието на Зеленски в ООН. Светът трябва да се вслуша!

    17:58 24.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА

    9 21 Отговор
    НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТРАНА В СВЕТА НЕ СЕ ИЗКАЗА В ООН?
    Защото е бункерна мишка, обявен за престъпник.

    Коментиран от #57, #60, #109

    17:59 24.09.2025

  • 55 Зельо

    11 2 Отговор
    Те не стоят мирно! Те да се парализирали!

    18:00 24.09.2025

  • 56 Мъдър в мислите, велик в делата

    5 21 Отговор
    Володимир Зеленски отново показва изключителна дързост и лидерство! 🌟 Неговата страст и категорично послание в ООН напомнят на света, че мирът не трябва да се оставя на случайността. Готовността му да говори смело срещу агресията вдъхновява и дава пример за истинска отговорност и решителност в международната политика. 🇺🇦

    Коментиран от #58, #84, #114

    18:01 24.09.2025

  • 57 Дон Корлеоне

    7 12 Отговор

    До коментар #54 от "ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА":

    Хаяско е на смъртен одър.

    18:01 24.09.2025

  • 58 Фашиста зеленски

    16 6 Отговор

    До коментар #56 от "Мъдър в мислите, велик в делата":

    е вреден за Европа и за нас европейците. Продаде и унищожи Украйна, за да може САЩ да източи и унищожи Европа!

    Коментиран от #61

    18:03 24.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Путин се изказва

    15 4 Отговор

    До коментар #54 от "ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА":

    Пред умни и значими хора. ООН е изпята песен! Последният вагон на бързия влак за Кричим!
    Остани си със здраве!

    Коментиран от #62

    18:03 24.09.2025

  • 61 иzпражнението гайтанджиева

    7 11 Отговор

    До коментар #58 от "Фашиста зеленски":

    Слаби руски фейкове.

    Коментиран от #65

    18:04 24.09.2025

  • 62 Любо

    7 12 Отговор

    До коментар #60 от "Путин се изказва":

    Кой беше този пръдлю Путин?

    Коментиран от #69

    18:05 24.09.2025

  • 63 Руснаците не бягат

    7 13 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    Помагат им с оръжие и войници Северна Корея, Иран и разни други диктаторски държани.
    Без тая помощ са гола вода.
    Нещо като Втората световна - без Съюзниците.

    Коментиран от #66, #67, #72, #118

    18:05 24.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Кое е фейк

    13 4 Отговор

    До коментар #61 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Че господаря на безродниците САЩ унищожава Европа ли? Това за твое съжаление е факт и показва падението на запада да плаща на тро леи за лъжи.

    18:06 24.09.2025

  • 66 Пропагандата

    7 2 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаците не бягат":

    винаги се цели в глупака.

    18:07 24.09.2025

  • 67 Космос

    3 12 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаците не бягат":

    Най-битата армия(след сръбската) е руската.

    18:07 24.09.2025

  • 68 Коста

    10 3 Отговор
    Къв си ти се другарю школник Зеленчук?

    18:08 24.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лили

    5 8 Отговор
    От обкръжените руски войски снощи 1000 души са се предали

    Коментиран от #73

    18:12 24.09.2025

  • 71 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    7 3 Отговор
    АЗОВ избиваха цивилно население без последици, Израел избива цивилно население без последици. Русия избива гадовете и тя виновна. А кой убива деца и жени. Реалното наркоман само не знае, кога ще се самоубие.

    18:12 24.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Лили":

    На мен козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!

    18:16 24.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А ти ко мислиш е СВО

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Нали СВО":

    Галене с перце ли? Четете книжки, за да не ви оперостачва пропадналият запад и да се излагате и превръщате в безродници.

    Коментиран от #77, #78, #79

    18:19 24.09.2025

  • 76 Сус бе

    3 3 Отговор
    Копейки мърляви.

    Коментиран от #103

    18:24 24.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Какви безродници бе?

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "А ти ко мислиш е СВО":

    Стоите между Русия и България и не можете да се определите.
    Ама народа го е казал - Който се навре между два голи к...а - получава поне един.

    Коментиран от #85

    18:26 24.09.2025

  • 79 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "А ти ко мислиш е СВО":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #87

    18:26 24.09.2025

  • 80 Сталин

    3 1 Отговор
    Слава кокаина

    18:26 24.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Гай Турий

    6 1 Отговор
    Побеснялото куче на глобалния стананиски свят, бивше конферансие и шут с ръст като Чарли Чаплин, иска да сготви опростачения див запад в ТСВ, където всички ще врат и кипят до пепел. Уволнете го вече, да не се връща в Юръпа. Опасно нищожество, вреден патоген!

    18:27 24.09.2025

  • 83 Е мриии де

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Тихо смрадт!":

    Кой ти пречи? Освободи света от една мръъша ползвана за пар цал от пропадналият запад..

    18:28 24.09.2025

  • 84 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мъдър в мислите, велик в делата":

    тоя може да бъде лидер само на наркоманите.

    Коментиран от #97

    18:28 24.09.2025

  • 85 Как какви

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Какви безродници бе?":

    Тези евтините и глупавите дето пропадналият запад ги ползва за пар цали срещу Русия, докато унищожава САЩ Европа и България. Човек мразещ род и родина, е безродник.

    Коментиран от #88, #90

    18:30 24.09.2025

  • 86 Паисий е жив

    1 1 Отговор
    Зельо, недей да се караш и да просиш, ми влез в ООН с една банда едри, фанатизирани, украински фашисти и ги мобилизирай тия придоби насилствено! Украйна печели няколко стотин самоубийци, света печели няколко стотин оядени бюрократа по-малко.

    18:30 24.09.2025

  • 87 А на кой му пука

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Копейкотрошач":

    вратлето на отпадъка дето пропадналият запад пратил да ми лази жално и тъпо в краката колко ще издържи?

    18:32 24.09.2025

  • 88 Като туриш потурите

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Как какви":

    ама вееш руски байряк, не значи, че си български патриот.
    А колкото до прогнилия запад, бая българи му берат ягодите по нивите. Щото е прогнил, де.

    Коментиран от #89

    18:34 24.09.2025

  • 89 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Като туриш потурите":

    Остава сега и да се запиташ що те е яд, че не си с потури и чалма. Носи си ги. Не искай от нас българите същото.

    Коментиран от #91

    18:36 24.09.2025

  • 90 Запада беше прогнил още

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Как какви":

    докато ние строихме светлото бъдеще през соца.
    И се чудя, като как така се капична соца, а не прогнилия.

    Коментиран от #92

    18:36 24.09.2025

  • 91 Колега, мили

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Факт":

    ти съвсем се обърка. Ходи пий една вода, па хапни нещо... Па пак пишувай разни смехории.

    Коментиран от #93

    18:38 24.09.2025

  • 92 Абе колко и кога е прогнил запада

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Запада беше прогнил още":

    не знам, но е факт, че сега е яко пропаднал, да се занимава с лъжи и пропаганда срещу Русия, докато САЩ унищожава Европа и България.

    18:39 24.09.2025

  • 93 Ами за да не се бъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Колега, мили":

    слагай чалмата и потурите и се приеми какъвто си, а не се дразни, че другите не са като теб и не мразят род и родина.

    Коментиран от #102

    18:40 24.09.2025

  • 94 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    "Снощи Тръмпи каза, че Украйна ще си върне всичко и ... още нещо."

    Ще си върне всичко ...?! Когато чумата върне на хората децата ! Смешник !

    Коментиран от #116

    18:41 24.09.2025

  • 95 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    ООН е бутафория!От Газа ще ви информираме за какво служи ООН.

    18:41 24.09.2025

  • 96 Не бе надрусаняк !

    3 1 Отговор
    Европейските войнолюбци никак не стоят мирни ....както и ти подъл мишок ....все подклаждаш огъня и искаш да въвлечеш натю във войната .....а така Руснаците ще бият само тебе клоун смотан спри да ревеш !!!!!!

    18:42 24.09.2025

  • 97 ЗЕЛЕНСКИ НЕ МОЖЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    ДА БЪДЕ ЛИДЕР НА НАРКОМАНИТЕ
    ЩОТО ТЕ СА БОЛНИ
    НО ПОВЕЧЕТО НЕ СА ТЪПИ
    ЗА РАЗЛИКА ОТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ УК.....ОПИТЕ

    18:43 24.09.2025

  • 98 Станно,но факт

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    И аз слушам за гибелта на Русия от половин век, а за победата на Украйна съвсем отскоро, от десетина години!

    18:44 24.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Много

    1 0 Отговор
    Лъже тоя Зеленски обаче.....

    18:45 24.09.2025

  • 101 УЖАС !! ТОЯ ПРОЗРЯ ВИНАТА ИМ !

    2 1 Отговор
    ЛЕЛЕЕЕ УЖАС !!! ТОЯ ИМ СЕ КАЧИ НА ГЛАВИТЕ !!! ПОЗВОЛЯВА СИ ДА ГИ ХОКА , ДА ГИ НАЗИДАВА , НАРЕЖДА ИМ КАК И КАКВО ДА ПРАВЯТ !!!! УЖАС !! ТАКА Е, НАБУТАХА ГО В ЕДНА ЖЕСТОКОНЕСПРАВЕДЛИВА ПРОКСИ ВОЙНА ,УМИШЛЕНО ПОДПАЛЕНА И ПОДКЛАЖДАНА ОТ СЪЩИТЕ ТЕЯ МУЩУЦИ И МУ ИЗСИПАХА ЗА СТОТИЦИ МИЛЯРДИ СРЕДСТВА ЗА ДА ВОЮВА С/У РУСИЯ , Е СЕГА ИМ ГО НАТРЕСЕ! А ТОЯ ДОЛНОПРОБЕН ОМАЙВАН МЕРЗАВЕЦ ,ИМ СЕ ВЪРЗА НА НЯКОЛКО ПЪТИ НА ОБЕЩАНИЯ ЗА ФИКС ПОБЕДИ !! МАЙ ЗАПОЧНА ДА ИЗТРЕЗНЯВА !??
    КЪСНО Е ЧАДО ЗА ИЗТРЕЗНЯВАНЕ , СМАЧКАХА ТЕ!!! ТРЯБВАШЕ ЛИ ДА ТЕ СМАЧКАТ , ЧЕ ДА ЗАПОЧЕШ ДА ИЗТРЕЗНЯВАШ ???? СЕГА СИ НОСИ КРЪСТА !!! КОЛКОТО И ДА РИТАШ , НЕМА ВРЪЩАНЕ НА ЗАД !!!
    ТЕЗИ НЕЩА КОИТО ГИ ДРЪНКАШ СЕГА , ТРЯБВАШЕ ДА СИ НАЯСНО С ТЯХ ОЩЕ ОТ ПРЕДИ МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ! СЕГА Е КЪНО , ПРОЗРЯ ГИ ПО - НАЙ ТРУДНИЯ НАЧИН ЗА СЪЖАЛЕНИЕ !!

    18:45 24.09.2025

  • 102 Вече си ясен

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ами за да не се бъркаш":

    на цялата публика.
    Спри да се излагаш, като не можеш да кажеш нищо различно.

    Коментиран от #106

    18:46 24.09.2025

  • 103 КАК Е МИЛО

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Сус бе":

    И ТИ ЛИ ВРЕЩИШ
    АБЕ ДАН СА ВА ПРИКЛЕЩИЛИ ОКОЛО ПОКРОВСК
    СЕГА ША СИ ПУСНА ТУБАТА ДА ВИДА

    18:47 24.09.2025

  • 104 Как подло

    3 1 Отговор
    Иска и Молдова да замеси а? (Не можем да си позволим да изгубим и Молдова“, заяви той.).....

    18:47 24.09.2025

  • 105 НЕЛИГИТИМНИЯ

    1 1 Отговор
    Защо му дават думата. ООН вярно е изгубило смисъл.

    18:48 24.09.2025

  • 106 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Вече си ясен":

    Платеният отпадък на пропадналият запад е от ясен по ясен излагайки се с евтини лъжи и глупости срещу Русия, но до сега не съм видял един да спре да лази. Дали е от тъпота? Как мислиш?

    Коментиран от #111

    18:48 24.09.2025

  • 107 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    А пък наш Ганя, нали си е роб по душа, гледа да се наду пи на руснята доброволно!

    18:49 24.09.2025

  • 108 1111

    3 0 Отговор
    Мдааа, ве, собствената ти и независимата ти страна е около Лвiф и Kiйфф, останалото е подарък, руски подарък., който вие не опазихте и руснаците си го връщат обратно...

    18:50 24.09.2025

  • 109 АМИ НЯМА ВРЕМЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ЗАЩО ПУТИН - ПРЕЗИДЕНТА":

    А И КОЛКО ДИВИЗИИ ИМА ООН

    18:50 24.09.2025

  • 110 Щперца съм клоуна на фрицовете

    2 0 Отговор
    Всички европейски лидери станахме по големи клоуни от нашия храбър надрусаняк .....ееее нямаше да е храбър ако не дърпаше няколко петолиния даваше интервюта посред нощ от дупката си ....ама нали е наш ЧОВЕК ...!!!!! Не разбрах защо Русите взривиха моите таурсите и личния състав от спец нацисти които подарих за да удряме по Русия ....без да знае Путин !!!!!!

    18:50 24.09.2025

  • 111 От тъпота е. Ти надви.

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Факт":

    То, ако можехте да приемате аргументи, щяхте да сте други. Ама сте това - матреал от копеи.

    Коментиран от #112

    18:51 24.09.2025

  • 112 И аз така мисля

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "От тъпота е. Ти надви.":

    Няма друго обяснение човек да е толкова глупав, че пропадналият запад да го ползва за глупости и лъжи срещу Русия, докато унищожава Европа и България.

    18:53 24.09.2025

  • 113 Съвета на ООН:

    1 0 Отговор
    И6aлu сме та, оправяй са

    18:54 24.09.2025

  • 114 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мъдър в мислите, велик в делата":

    "Володимир Зеленски отново показва изключителна дързост и лидерство! 🌟 Неговата страст и категорично послание в ООН напомнят на света, че мирът не трябва да се оставя на случайността. Готовността му да говори смело срещу агресията вдъхновява и дава пример за истинска отговорност и решителност в международната политика. 🇺🇦 "

    Зеленски е актьор, добър или лош не мога да преценя. Но за политик не става, да не кажа, че е пълен провал. Англосаксонците го подведоха да воюва до стратегическо поражение над Русия на бойното поле, без той да прецени, че това няма как да се случи. Просто го накараха да върши най-мръсната работа при която загинаха много украинци, а страната му е разорена. Никакъв патос, високопарни думи и драматични речи не могат да променят реалността на бойното поле.

    18:54 24.09.2025

  • 115 Да си кажем истината

    2 1 Отговор
    ООН отдавна загуби респект и влияние

    18:56 24.09.2025

  • 116 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "АБВ":

    След воя на сирените днес в Сочи, предлагат да преместят курорта в Мурманск,
    да има къде да почиват руснаците на топло и на спокойствие.

    18:58 24.09.2025

  • 117 ПУТИН КАЗА

    0 0 Отговор
    От окраина англосаксите ще вземат само на геврека дупката.

    19:00 24.09.2025

  • 118 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Руснаците не бягат":

    На Русия помагали Иран и Северна Корея, което според теб е колосална помощ и благодарение на нея тя побеждава. Да си даваш сметка, че и трите държави са под тежки санкции ? А на Украйна колко и кои държави помагат ? Цялото НАТО, ЕС и още няколко, имащи се за най-развитите и напреднали в света. Ама то само с помощи с пари и оръжие не става. Трябва и дух за победа, който е присъщ само на имперски народи, ако се поддържа от държавата.

    19:02 24.09.2025

  • 119 Иф или ако

    1 0 Отговор
    Щеше ли Русия продължава да протака войната!
    Ако Зеленски беше казал:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.

    19:02 24.09.2025