Володимир Зеленски в ООН: Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната! След няколко години може да е късно

Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в речта си пред Общото събрание на ООН, съобщава БТА.

„От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени“, каза той.

„От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството“, добави Зеленски.

„Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я“, призова той.

„Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда“, заключи украинският президент, след което бе бурно аплодиран в залата на Общото събрание.

Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН.

По думите на украинския президент все още не е постигнато примирие в Украйна и "причината е, че Русия отказва.“

„Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана“, заяви украинският президент.

Освен на войната в Украйна Зеленски обърна внимание и на ситуацията в Сирия.

„Дори и сега, след всички тези промени в страната, Сирия трябва да се обърне към света с молба да облекчи санкциите, които задушават икономиката ѝ. Сирия заслужава подкрепата на международната общност“, каза той.

Също така, Зеленски говори и за връзката между ситуацията в ивицата Газа и ООН.

„Международната общност се отдръпва от ООН като глобална система. Тя се превръща просто в изявления. И всичко, което се случва в Газа, ми напомня за това постоянно“, каза той.

Войната в Украйна продължава вече над 3 години, като Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще представи неотдавна 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви още в речта си пред ООН, че дори участието в глобална организация не гарантира безопасността на една държава.

По въпроса за войната в Украйна той каза, че „международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава“.

Зеленски припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Естония и Полша и каза, че „глобалният отговор не е достатъчен“

В речта си Зеленски направи и сравнение между Грузия и Молдова.

„Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова“, заяви той. „Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления", предупреди Зеленски.

Украинският лидер говори също за глобалната надпревара по отношение на оръжията.

„Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата“, подчерта Зеленски.

Според него „светът се развива прекалено бавно, за да може да се защити, а оръжията се развиват прекалено бързо.“

„Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект“, предупреди Зеленски.

По думите му „международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега.“

„След няколко години може да е късно“, предупреди той.