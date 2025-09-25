НАТО повишава вниманието си към Русия! Турция разположи самолет за ранно предупреждение в Литва

Турция временно изпрати самолет за въздушно предупреждение и контрол (AWACS) в Литва като част от мерките на НАТО за сигурност, съобщи в четвъртък турското министерство на отбраната. Решението идва след серия нарушения на въздушното пространство на страни от източния фланг на Алианса от руски дронове и изтребители, предава "Ройтерс".
"В рамките на мерките за гарантиране на сигурността на НАТО, нашият самолет AWACS изпълнява мисии във въздушното пространство на Литва между 22 и 25 септември," се посочва в седмичния бюлетин на министерството.
AWACS системите могат да засичат нисколетящи дронове и други обекти, които наземните радари пропускат.
През последните седмици Литва, Естония, Дания и Полша съобщиха за руски въздушни нарушения. Полша вече е свалила някои дронове, а литовският парламент даде на армията правомощия да сваля всеки безпилотен апарат, навлязъл в нейното въздушно пространство.
Западни представители твърдят, че Москва използва тези инциденти, за да тества готовността и решимостта на НАТО. Естония и Полша поискаха съюзът да започне консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда общи обсъждания при заплаха за сигурността на държавите членки.
Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО, поддържа тесни икономически връзки с Русия в енергетиката и туризма. Анкара осъди руската инвазия в Украйна и предостави военна помощ на Киев, но се въздържа от присъединяване към западните санкции срещу Москва, като обоснова това с ролята си на посредник.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО БАЙ ИВАН МЕЧКАТА МОЖЕ ДА
ИМ РАЗШИРИ БОСФОРА И ДУПКИТЕ ЗА 20 МИНУТИ :)
Коментиран от #16, #50
18:26 25.09.2025
2 Е и нас това какво ни засяга
Коментиран от #6
18:27 25.09.2025
3 Е и нас това какво ни засяга
18:27 25.09.2025
4 Чорбара
Коментиран от #7
18:28 25.09.2025
5 Пуслер
Коментиран от #8
18:29 25.09.2025
6 Копеи не философствай!
До коментар #2 от "Е и нас това какво ни засяга":Отивай да пълниш барут за братска Украйна.Марш!!!
18:29 25.09.2025
7 Киев за два дня
До коментар #4 от "Чорбара":когИ?
Коментиран от #15
18:30 25.09.2025
8 Путин
До коментар #5 от "Пуслер":Бакшиш съм ве... всичките ми фенове са бакшиши
18:31 25.09.2025
9 Путин
18:31 25.09.2025
10 Костадин Костадинов
18:31 25.09.2025
11 Механик
Коментиран от #18
18:31 25.09.2025
12 Много добре
18:32 25.09.2025
13 Руснакът е мръсно противно животно
18:32 25.09.2025
14 пиночет
Коментиран от #21
18:32 25.09.2025
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "Киев за два дня":КИЕВ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЗЕМЕ И ЗА 20 МИНУТИ
....
НО Е РУСКИ ГРАД - НЕ МОЖЕ ДА ДУМКАТ РУСНАЦИ , РУСКА ЗЕМЯ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ:)
Коментиран от #19
18:33 25.09.2025
16 Путин
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Мече съм ве... децата ни са на запад ахахаха
18:33 25.09.2025
17 Данъкоплатец
18:33 25.09.2025
18 Костадин Костадинов
До коментар #11 от "Механик":Да ве, близо 4ри гудини срещу малка Украйна, 4ри гудини най силната армиа в света тъни ф кълтъ срещу малка Украйна
Коментиран от #27, #29
18:33 25.09.2025
19 Путин
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Сор8с не дава да целим Москва, купейка
Коментиран от #26
18:34 25.09.2025
20 Бай Ганьо
18:35 25.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Знахаровна
18:37 25.09.2025
23 Сатана Z
18:38 25.09.2025
24 ФАКТ
18:38 25.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хе хе
До коментар #19 от "Путин":САЩ не дава Москва да бъде целена с американско оръжие, но няма нищо против, ако украинците пуцат по Москва с украинско оръжие.
Коментиран от #28
18:38 25.09.2025
27 А колко трябва 😄
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Ко казват на глупачетата?
18:39 25.09.2025
28 Дали са интриганти
До коментар #26 от "хе хе":Страшни нещастници са САЩ
18:40 25.09.2025
29 Още новини от Украйна
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Ква малка Украйна бе? През 1991 бяха 50 милиона фанатизирани нацисти ,а сега са останали към 20 милиона .Ще стане малка догодина когато я разпарчетосат и избият останалите нацисти.
18:40 25.09.2025
30 Пич
Коментиран от #33, #37
18:41 25.09.2025
31 Бг путинофил-русофил
18:42 25.09.2025
32 ДПС лидер
18:42 25.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Искаш ице
До коментар #33 от "Ицо":ама не сите правят като теб скъпа. Затова те ползват за .....
Коментиран от #49
18:44 25.09.2025
36 Добре
До коментар #33 от "Ицо":Ще ти продухам кюнеца с големия топуз и ще ти дам бялото. Виждам че нямаш търпение да го изгълташ!
18:45 25.09.2025
37 Димяща ушанка
До коментар #30 от "Пич":Утре влизам в Киев!!С ГРУЗ 200!
Коментиран от #38, #41
18:45 25.09.2025
38 Ама
До коментар #37 от "Димяща ушанка":За влизането питай майка си , тя ще ти обясни !
18:47 25.09.2025
39 ха-хаааа
18:49 25.09.2025
40 Хора бдете!
Събирайте пари,за да може да ги откупите.Ще настъпи масов руофилско-болшевишки мооор.
Коментиран от #48
18:50 25.09.2025
41 Руснак без крак
До коментар #37 от "Димяща ушанка":И аз влизам!Без глава.
18:51 25.09.2025
42 хаха
Коментиран от #47
18:52 25.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бъди първи
До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Освободи България от един оли....😄
18:53 25.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 стоян георгиев
18:53 25.09.2025
47 ХА ХА
До коментар #42 от "хаха":Затова пък другарят Си снабдява регулярно войската на ботокса с черни чували.
Жик так
18:53 25.09.2025
48 Ачо
До коментар #40 от "Хора бдете!":Ще станете сиамски близнаци с твой приятел нацист, като операцията ще се извършва публично на площада без упойка, а излишното ще се дава на кучетата, дошли за храна.
18:55 25.09.2025
49 Ето
До коментар #35 от "Искаш ице":Това е😘 за тебе.
18:56 25.09.2025
50 Адрес 4000
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да да видяхме 4 год в Украйна пършивата мечка
И не нищо няма да направите в Европата
Семействата и любовниците, абсолютно всичко което ценят висшестоящите в Кремъл е на запад
Та най много единствено да разширят дупката ти полезни идиoтe
Друго нищо няма да направят
Коментиран от #51, #52
18:58 25.09.2025
51 Пропагандата за глупаци
До коментар #50 от "Адрес 4000":е за забавление, а не за информиране.
Коментиран от #53
19:00 25.09.2025
52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #50 от "Адрес 4000":РУСИЯ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
ПО РУСКА ЗЕМЯ И ГРАДОВЕ :))
.....
ОБАЧЕ НАТО НЕ Е РУСКА ЗЕМЯ И РУСКИ ГРАДОВЕ :)
Коментиран от #58
19:04 25.09.2025
53 прав си
До коментар #51 от "Пропагандата за глупаци":Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Поверва им, че е някакъв незаобиколим международен фактор и има непобедима силна армия.
Коментиран от #54
19:04 25.09.2025
54 Пропагандата за глупаци
До коментар #53 от "прав си":е за забавление, а не за информиране.
Коментиран от #55
19:07 25.09.2025
55 прав си
До коментар #54 от "Пропагандата за глупаци":Путин безаналогово се забавлява.
Коментиран от #56
19:14 25.09.2025
56 По добре гледай
До коментар #55 от "прав си":САЩ как се забавлява докато източва Европа! Не, че ви дреме за Европа и България.
19:17 25.09.2025
57 Повишено внимание
19:22 25.09.2025
58 Саша Грей
До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А радиационният въздух си стои на едно място, налЕ?
19:41 25.09.2025