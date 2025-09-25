Новини
НАТО повишава вниманието си към Русия! Турция разположи самолет за ранно предупреждение в Литва

25 Септември, 2025 18:23

AWACS системите могат да засичат нисколетящи дронове и други обекти, които наземните радари пропускат

НАТО повишава вниманието си към Русия! Турция разположи самолет за ранно предупреждение в Литва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция временно изпрати самолет за въздушно предупреждение и контрол (AWACS) в Литва като част от мерките на НАТО за сигурност, съобщи в четвъртък турското министерство на отбраната. Решението идва след серия нарушения на въздушното пространство на страни от източния фланг на Алианса от руски дронове и изтребители, предава "Ройтерс".

"В рамките на мерките за гарантиране на сигурността на НАТО, нашият самолет AWACS изпълнява мисии във въздушното пространство на Литва между 22 и 25 септември," се посочва в седмичния бюлетин на министерството.

AWACS системите могат да засичат нисколетящи дронове и други обекти, които наземните радари пропускат.

През последните седмици Литва, Естония, Дания и Полша съобщиха за руски въздушни нарушения. Полша вече е свалила някои дронове, а литовският парламент даде на армията правомощия да сваля всеки безпилотен апарат, навлязъл в нейното въздушно пространство.

Западни представители твърдят, че Москва използва тези инциденти, за да тества готовността и решимостта на НАТО. Естония и Полша поискаха съюзът да започне консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда общи обсъждания при заплаха за сигурността на държавите членки.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО, поддържа тесни икономически връзки с Русия в енергетиката и туризма. Анкара осъди руската инвазия в Украйна и предостави военна помощ на Киев, но се въздържа от присъединяване към западните санкции срещу Москва, като обоснова това с ролята си на посредник.


Литва
Оценка 2.6 от 18 гласа.
Оценка 2.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 20 Отговор
    ФЕСОВЕТЕ КЪДЕ СА ТРЪГНАЛИ
    КАТО БАЙ ИВАН МЕЧКАТА МОЖЕ ДА
    ИМ РАЗШИРИ БОСФОРА И ДУПКИТЕ ЗА 20 МИНУТИ :)

    Коментиран от #16, #50

    18:26 25.09.2025

  • 2 Е и нас това какво ни засяга

    23 9 Отговор
    Баровците да си се страхуват! В България нямам спомен народа да е гласувал за НАТО,брака че който си го е избрал да си го пази

    Коментиран от #6

    18:27 25.09.2025

  • 3 Е и нас това какво ни засяга

    16 9 Отговор
    Натовците да си се страхуват! В България нямам спомен народа да е гласувал за НАТО,брака че който си го е избрал да си го пази

    18:27 25.09.2025

  • 4 Чорбара

    17 14 Отговор
    Леваци,тръгнали с мечката мед да ядат.

    Коментиран от #7

    18:28 25.09.2025

  • 5 Пуслер

    7 15 Отговор
    Много съм про 3 д. 3 г. 3 дневна специална операция, която едвам сега започва.

    Коментиран от #8

    18:29 25.09.2025

  • 6 Копеи не философствай!

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Е и нас това какво ни засяга":

    Отивай да пълниш барут за братска Украйна.Марш!!!

    18:29 25.09.2025

  • 7 Киев за два дня

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Чорбара":

    когИ?

    Коментиран от #15

    18:30 25.09.2025

  • 8 Путин

    7 12 Отговор

    До коментар #5 от "Пуслер":

    Бакшиш съм ве... всичките ми фенове са бакшиши

    18:31 25.09.2025

  • 9 Путин

    8 11 Отговор
    Киев за 3 дней и все.

    18:31 25.09.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    10 13 Отговор
    Што тъй ко стана чи най силната армиа в света тъни ф кълтъ 4ри гудини срещу малка Украйна ко стана ко са убърка

    18:31 25.09.2025

  • 11 Механик

    12 12 Отговор
    Днес е ден 1310 от тридневната СВО.Напомням.

    Коментиран от #18

    18:31 25.09.2025

  • 12 Много добре

    14 17 Отговор
    Щом Ердоган е пратил самолет, руските кошници ще падат. Той не им цепи басма.

    18:32 25.09.2025

  • 13 Руснакът е мръсно противно животно

    12 16 Отговор
    Краде от перални до деца.Трепе се!

    18:32 25.09.2025

  • 14 пиночет

    10 16 Отговор
    Мечката е хубаво животно, защо трябва да се сравнява с миризливите руски смотаняци и палячовци!

    Коментиран от #21

    18:32 25.09.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 7 Отговор

    До коментар #7 от "Киев за два дня":

    КИЕВ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЗЕМЕ И ЗА 20 МИНУТИ
    ....
    НО Е РУСКИ ГРАД - НЕ МОЖЕ ДА ДУМКАТ РУСНАЦИ , РУСКА ЗЕМЯ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ:)

    Коментиран от #19

    18:33 25.09.2025

  • 16 Путин

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мече съм ве... децата ни са на запад ахахаха

    18:33 25.09.2025

  • 17 Данъкоплатец

    16 3 Отговор
    Нашите сделкаджии велики с миниреакторите и чутовни структури под морето що млъкнаха за Fките ?

    18:33 25.09.2025

  • 18 Костадин Костадинов

    9 14 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Да ве, близо 4ри гудини срещу малка Украйна, 4ри гудини най силната армиа в света тъни ф кълтъ срещу малка Украйна

    Коментиран от #27, #29

    18:33 25.09.2025

  • 19 Путин

    6 16 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сор8с не дава да целим Москва, купейка

    Коментиран от #26

    18:34 25.09.2025

  • 20 Бай Ганьо

    9 13 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    18:35 25.09.2025

  • 22 Знахаровна

    7 14 Отговор
    Русия ще отговори! Фюрера ще напълни още един чамодан в бункера.

    18:37 25.09.2025

  • 23 Сатана Z

    3 10 Отговор
    НАТО ще нападне Русия преди България да приеме еврото.

    18:38 25.09.2025

  • 24 ФАКТ

    9 14 Отговор
    Даже и на купейките им писна от слабостта и малоумието на бакшиша.

    18:38 25.09.2025

  • 26 хе хе

    7 13 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    САЩ не дава Москва да бъде целена с американско оръжие, но няма нищо против, ако украинците пуцат по Москва с украинско оръжие.

    Коментиран от #28

    18:38 25.09.2025

  • 27 А колко трябва 😄

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Ко казват на глупачетата?

    18:39 25.09.2025

  • 28 Дали са интриганти

    14 5 Отговор

    До коментар #26 от "хе хе":

    Страшни нещастници са САЩ

    18:40 25.09.2025

  • 29 Още новини от Украйна

    16 6 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Ква малка Украйна бе? През 1991 бяха 50 милиона фанатизирани нацисти ,а сега са останали към 20 милиона .Ще стане малка догодина когато я разпарчетосат и избият останалите нацисти.

    18:40 25.09.2025

  • 30 Пич

    17 7 Отговор
    Знаете ли , ако тръгне Русия колко ще са ефективни тези предупреждения ?! Ще бъде нещо като - Бегааай , водата иде...!!!

    Коментиран от #33, #37

    18:41 25.09.2025

  • 31 Бг путинофил-русофил

    10 11 Отговор
    Отивам на фронта

    18:42 25.09.2025

  • 32 ДПС лидер

    14 5 Отговор
    Когато стъпчеш с крака в София някой жълтопаветен боклук,то ти си направил услуга на обществото.

    18:42 25.09.2025

  • 35 Искаш ице

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ицо":

    ама не сите правят като теб скъпа. Затова те ползват за .....

    Коментиран от #49

    18:44 25.09.2025

  • 36 Добре

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ицо":

    Ще ти продухам кюнеца с големия топуз и ще ти дам бялото. Виждам че нямаш търпение да го изгълташ!

    18:45 25.09.2025

  • 37 Димяща ушанка

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Утре влизам в Киев!!С ГРУЗ 200!

    Коментиран от #38, #41

    18:45 25.09.2025

  • 38 Ама

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "Димяща ушанка":

    За влизането питай майка си , тя ще ти обясни !

    18:47 25.09.2025

  • 39 ха-хаааа

    4 4 Отговор
    Бай ви Ердо и той барабар петко с мъжете , както винаги ...

    18:49 25.09.2025

  • 40 Хора бдете!

    4 6 Отговор
    Ако имате познати русофили и ги намирате за читави пазете ги! Крийте ги по маьи и тавани.Че като стане голямата войнъ и дойдат братята украинци и братята украинци те няма да им простят.
    Събирайте пари,за да може да ги откупите.Ще настъпи масов руофилско-болшевишки мооор.

    Коментиран от #48

    18:50 25.09.2025

  • 41 Руснак без крак

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Димяща ушанка":

    И аз влизам!Без глава.

    18:51 25.09.2025

  • 42 хаха

    7 2 Отговор
    Вниманието на Нато към Русия винаги се повишава с цел утрояване на производството на памперси, като до 2030 година, производството им трябва да достигне количество, като на човек да се падат по 30 памперса на ден в случай, че Русия си направи шега по ефира.

    Коментиран от #47

    18:52 25.09.2025

  • 44 Бъди първи

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Освободи България от един оли....😄

    18:53 25.09.2025

  • 46 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Отивай да ти зашият ауспуха и се сърди за това на Доган и неговите ман афи.

    18:53 25.09.2025

  • 47 ХА ХА

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    Затова пък другарят Си снабдява регулярно войската на ботокса с черни чували.
    Жик так

    18:53 25.09.2025

  • 48 Ачо

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хора бдете!":

    Ще станете сиамски близнаци с твой приятел нацист, като операцията ще се извършва публично на площада без упойка, а излишното ще се дава на кучетата, дошли за храна.

    18:55 25.09.2025

  • 49 Ето

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Искаш ице":

    Това е😘 за тебе.

    18:56 25.09.2025

  • 50 Адрес 4000

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да да видяхме 4 год в Украйна пършивата мечка
    И не нищо няма да направите в Европата
    Семействата и любовниците, абсолютно всичко което ценят висшестоящите в Кремъл е на запад
    Та най много единствено да разширят дупката ти полезни идиoтe
    Друго нищо няма да направят

    Коментиран от #51, #52

    18:58 25.09.2025

  • 51 Пропагандата за глупаци

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Адрес 4000":

    е за забавление, а не за информиране.

    Коментиран от #53

    19:00 25.09.2025

  • 52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Адрес 4000":

    РУСИЯ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
    ПО РУСКА ЗЕМЯ И ГРАДОВЕ :))
    .....
    ОБАЧЕ НАТО НЕ Е РУСКА ЗЕМЯ И РУСКИ ГРАДОВЕ :)

    Коментиран от #58

    19:04 25.09.2025

  • 53 прав си

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Пропагандата за глупаци":

    Путин падна жертва на собствената си хибридна пропаганда. Поверва им, че е някакъв незаобиколим международен фактор и има непобедима силна армия.

    Коментиран от #54

    19:04 25.09.2025

  • 54 Пропагандата за глупаци

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "прав си":

    е за забавление, а не за информиране.

    Коментиран от #55

    19:07 25.09.2025

  • 55 прав си

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Пропагандата за глупаци":

    Путин безаналогово се забавлява.

    Коментиран от #56

    19:14 25.09.2025

  • 56 По добре гледай

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "прав си":

    САЩ как се забавлява докато източва Европа! Не, че ви дреме за Европа и България.

    19:17 25.09.2025

  • 57 Повишено внимание

    0 1 Отговор
    Нато трябваше да внимава га се разширява. Сега е късно...

    19:22 25.09.2025

  • 58 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А радиационният въздух си стои на едно място, налЕ?

    19:41 25.09.2025

