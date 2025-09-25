НАТО повишава вниманието си към Русия! Турция разположи самолет за ранно предупреждение в Литва

Турция временно изпрати самолет за въздушно предупреждение и контрол (AWACS) в Литва като част от мерките на НАТО за сигурност, съобщи в четвъртък турското министерство на отбраната. Решението идва след серия нарушения на въздушното пространство на страни от източния фланг на Алианса от руски дронове и изтребители, предава "Ройтерс".

"В рамките на мерките за гарантиране на сигурността на НАТО, нашият самолет AWACS изпълнява мисии във въздушното пространство на Литва между 22 и 25 септември," се посочва в седмичния бюлетин на министерството.

AWACS системите могат да засичат нисколетящи дронове и други обекти, които наземните радари пропускат.

През последните седмици Литва, Естония, Дания и Полша съобщиха за руски въздушни нарушения. Полша вече е свалила някои дронове, а литовският парламент даде на армията правомощия да сваля всеки безпилотен апарат, навлязъл в нейното въздушно пространство.

Западни представители твърдят, че Москва използва тези инциденти, за да тества готовността и решимостта на НАТО. Естония и Полша поискаха съюзът да започне консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда общи обсъждания при заплаха за сигурността на държавите членки.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО, поддържа тесни икономически връзки с Русия в енергетиката и туризма. Анкара осъди руската инвазия в Украйна и предостави военна помощ на Киев, но се въздържа от присъединяване към западните санкции срещу Москва, като обоснова това с ролята си на посредник.