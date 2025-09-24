Берлин: Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА, пише БТА.
"Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност", заяви Писториус.
Правейки тези изявления, Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 г.
Според министъра руският президент Владимир Путин "възнамерява да провокира страните членки на НАТО и да се възползва от слабостите на Алианса, но греши, тъй като НАТО реагира на провокациите единодушно и решително, но същевременно и с необходимата уравновесеност, което е особено важно тези дни".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Браво на руският изтребител
23:43 24.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #29
23:44 24.09.2025
4 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #8, #9, #24
23:44 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъхъъъъъ....
23:45 24.09.2025
7 Сомалийския пират
23:45 24.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лопата Орешник
23:46 24.09.2025
11 Баце
23:46 24.09.2025
12 Сваляйте и не ги мислете
23:46 24.09.2025
13 Сваляй
23:46 24.09.2025
14 Поредните лъжи и тъпотии
Коментиран от #16
23:47 24.09.2025
15 И какво?
23:48 24.09.2025
16 Той запада е по жалък от цигани вече
До коментар #14 от "Поредните лъжи и тъпотии":Лъжа и кражба. Стана боклука на света.
23:48 24.09.2025
17 Лопата Орешник
23:49 24.09.2025
18 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #27
23:49 24.09.2025
19 оня с коня
23:49 24.09.2025
20 Ало фашизоидите
23:49 24.09.2025
21 Готов за бой
23:50 24.09.2025
22 Тези малоумни бюджети
23:50 24.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Абе
До коментар #4 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що в заглавието ти е лъжата на паряяссницата лена и компания бе? От едно циганско гето ли сте отпадъците?
23:50 24.09.2025
25 име
23:50 24.09.2025
26 az СВО Победа80
Целтта е ясна, чрез оправданието за т.н."заплаха", в условията на финансов дефицит в западния свят да бъдат отклонени средства от другите сектори и да бъдат насочат към отбраната, откъдето и по-лесно да се откраднат впоследствие....
23:50 24.09.2025
27 Абе
До коментар #18 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що в заглавието ти е лъжата на паряяссницата лена и компания бе? От едно циганско гето ли сте отпадъците?
23:51 24.09.2025
28 Мчи то Балтийско море
23:51 24.09.2025
29 име
До коментар #3 от "си дзън":На твоята дупка фрегата ли и викаш?!
23:51 24.09.2025