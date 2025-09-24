Новини
Берлин: Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море

24 Септември, 2025 23:41 382 29

Борис Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 година

Берлин: Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА, пише БТА.

"Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност", заяви Писториус.

Правейки тези изявления, Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 г.

Според министъра руският президент Владимир Путин "възнамерява да провокира страните членки на НАТО и да се възползва от слабостите на Алианса, но греши, тъй като НАТО реагира на провокациите единодушно и решително, но същевременно и с необходимата уравновесеност, което е особено важно тези дни".


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво на руският изтребител

    8 1 Отговор
    Така трябва за нещастниците войнолюбци унищожаващи Европа.

    23:43 24.09.2025

  • 3 си дзън

    5 0 Отговор
    Германската фрегата даже не е успяла да засече новият изтребител Су-61ГЗ.

    Коментиран от #29

    23:44 24.09.2025

  • 4 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 4 Отговор
    Бутайте руските таралясници. Ако не знаете как, питайте турците. Су-24 наруши само за 12 секунди турското въздушно пространство и веднага беше свален.

    Коментиран от #8, #9, #24

    23:44 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъъъъъ....

    1 0 Отговор
    да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 година и да се закриват като държава ....

    23:45 24.09.2025

  • 7 Сомалийския пират

    1 5 Отговор
    Само така руснаците разбират само от сопа.

    23:45 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Всъщност фрегатата е минала под руският самолет!!!

    23:46 24.09.2025

  • 11 Баце

    1 1 Отговор
    Веднага да се задейства някой член 555, за колективна, бърза и голяма доставка на памперси, че не се трае.

    23:46 24.09.2025

  • 12 Сваляйте и не ги мислете

    1 2 Отговор
    Руските провокации са патсрекателство към ядрен конфликт и унищожаване на Русия

    23:46 24.09.2025

  • 13 Сваляй

    1 2 Отговор
    Руските вати. Казах!

    23:46 24.09.2025

  • 14 Поредните лъжи и тъпотии

    3 0 Отговор
    германска военноморска фрегата в Балтийско море... а име и номер няма ли си?

    Коментиран от #16

    23:47 24.09.2025

  • 15 И какво?

    1 0 Отговор
    Гащите са се оцветили в плътен кафяв цвят ли?

    23:48 24.09.2025

  • 16 Той запада е по жалък от цигани вече

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Поредните лъжи и тъпотии":

    Лъжа и кражба. Стана боклука на света.

    23:48 24.09.2025

  • 17 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Държавите от ОТАН дружно и организирано са си сменили памперсите!

    23:49 24.09.2025

  • 18 Пешо Волгата - 4 хилядник

    1 0 Отговор
    А в Русия вече бензинът е кът и разни "бизнесмени" свързани с Кремъл се "самоубиват" редовно. Всичко "върви по план".

    Коментиран от #27

    23:49 24.09.2025

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор
    Нещата се случват в Междунар. води и както Руският самолет има право да прелита над Фрегати,така и те имат право да минават под него.

    23:49 24.09.2025

  • 20 Ало фашизоидите

    0 0 Отговор
    Ако искате да хвърлите още стотици милиарди за ненужни железа правете го, но не си оправдавайте глупостта постоянно с Русия. Иначе руският самолет, ако е летял над Балтийско море...сигурно е прелетял над много други кораби

    23:49 24.09.2025

  • 21 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    23:50 24.09.2025

  • 22 Тези малоумни бюджети

    1 0 Отговор
    Само чрез налагане на страхове и параноя могат да се одобрят .... тъпа пропаганда която да ги оправдае и легитимира пред хората.

    23:50 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що в заглавието ти е лъжата на паряяссницата лена и компания бе? От едно циганско гето ли сте отпадъците?

    23:50 24.09.2025

  • 25 име

    0 0 Отговор
    В берлин е пълно с руZки агенти, този конкретно пуска партенки за самолети, а всички знаем че бандерите унищожиха руZката авиация преди два месеца.

    23:50 24.09.2025

  • 26 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    Дааа, забелязвам целенасочена кампания от дезинформация за т.н. "руска заплаха" (Полша, Естония, Дания, Норвегия, Швеция, а сега и Германия) в ключов момент. От една страна в навечерието на гласуването на новия бюджет в САЩ, а от друга гладуване на същия в Германия.

    Целтта е ясна, чрез оправданието за т.н."заплаха", в условията на финансов дефицит в западния свят да бъдат отклонени средства от другите сектори и да бъдат насочат към отбраната, откъдето и по-лесно да се откраднат впоследствие....

    23:50 24.09.2025

  • 27 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що в заглавието ти е лъжата на паряяссницата лена и компания бе? От едно циганско гето ли сте отпадъците?

    23:51 24.09.2025

  • 28 Мчи то Балтийско море

    0 0 Отговор
    Си е РУСКО МОРЕ

    23:51 24.09.2025

  • 29 име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    На твоята дупка фрегата ли и викаш?!

    23:51 24.09.2025

