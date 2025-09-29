Новини
Шведските ВВС: Ще сваляме руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО

29 Септември, 2025 21:23 1 247 72

Ескалация не може да се изключи, но Клаесон не я смята за най-вероятното развитие на събитията

Шведските ВВС: Ще сваляме руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Началникът на шведските ВВС Микаел Клаесон заяви днес, че пилотите на страната могат да използват сила срещу руски изтребители и дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, съобщава SVT, цитирана от Фокус.

"Това решение трябва да бъде взето от пилота на въпросния самолет“, заявява Клаесон.

Той отбелязва, че шведските военни ще свалят самолети като последна мярка в случай на сериозно нарушение.

"Ако нарушителят не се подчинява на заповеди, последната мярка е възможността да използва сила, първо за да предупредите и след това да откриете ефективен огън. С други думи, да свалите самолета“, обяви той.

Според Клаесон, в крайна сметка решението за откриване на огън се взема лично от пилота на самолета, който е изправен пред заплаха за шведската граница.

"Вярвам, че нашите пилоти имат достатъчно обучение и опит, за да вземат решения в подобни ситуации“, уверен е главнокомандващият.

Ескалация не може да се изключи, но Клаесон не я смята за най-вероятното развитие на събитията.

"Не мисля, че Русия иска да воюва с НАТО. Мисля, че те искат да разделят НАТО политически, да покажат нашите слабости, да ги използват и да всяват страх сред населението ни“, отбелязва главнокомандващият на шведските ВВС.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    47 18 Отговор
    Западните чакали неистово желаят да разпалят голям конфликт, но станели напечено първи се разбягват!

    Коментиран от #41, #67, #71

    21:26 29.09.2025

  • 2 Ще сваляте муи

    46 17 Отговор
    Аман от лая на пинчерите на фашизма.

    21:26 29.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    25 15 Отговор
    Сакън бе дрисльоФци

    21:26 29.09.2025

  • 4 Ганьо-Лапнишарански без вода

    34 20 Отговор
    Гледайте руснаците да не ви свалят гащите на вас.

    21:26 29.09.2025

  • 5 Наритай руснак

    21 32 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #65

    21:28 29.09.2025

  • 6 Слава на Украйна !

    20 35 Отговор
    Украински танк Абрамс разтреря от упор от 30 метра 5 руски БТР а с десантчиците вътре .

    Коментиран от #10, #31

    21:28 29.09.2025

  • 8 бандит методиев борисов-яшаров

    26 9 Отговор
    купих фъ-16 блок 10 трета ръка и пак откраднах милиард

    21:28 29.09.2025

  • 9 ШВЕДСКА ТРОЙКА ОН АИР

    12 24 Отговор
    ОТГОРЕ ГРИПЕН
    ОТДОЛУ Ф 16
    В СРЕДАТА...миг 31.....

    21:29 29.09.2025

  • 10 УЖАС...ЖИТЕЛИТЕ НА БУРКИНА ФАСО

    15 13 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на Украйна !":

    Са ПОТРЕСЕНИ....

    Коментиран от #14

    21:30 29.09.2025

  • 11 Корейски празни глави

    15 26 Отговор
    Толкова идиотска "СВО" и толкова идиотска руска пропаганда се изля от 2014-та насам, а има българи, които все още вярват на тези откровени малоумия, лъжи, скалъпени истории и преиначавания за фашисти, за алеи на ангелите, за преврат в Украйна и т..н. и т.н. Какви ли не фантастични, делириумни и халюцинационни сценарии, за да се оправдаят престъпните действия на Путин и шайката бандюги в Кремъл.

    Коментиран от #26, #27, #29

    21:31 29.09.2025

  • 12 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    17 17 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    21:33 29.09.2025

  • 14 Това което не знаеш, е че

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "УЖАС...ЖИТЕЛИТЕ НА БУРКИНА ФАСО":

    украинският Абрамс е бил в Украйна а руският БТР с десантчиците в Буркина-Фасо.

    21:35 29.09.2025

  • 15 Излетял Грипенът да сваля

    13 12 Отговор
    МиГ-31 а като тръгнал да каца не можал да разбере авиодиспечера Мохамед Ел Азис на какъв език му говори.

    21:36 29.09.2025

  • 16 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    15 16 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    21:36 29.09.2025

  • 17 Смешник

    22 11 Отговор
    Абе какво ще сваляте Нали след това ще ви се стъжни Зеления пор само това чака да вкара Европа във война с Русия за да спаси кожата

    21:36 29.09.2025

  • 18 Луганск

    21 16 Отговор
    МИГ-31 е най-добрият и уникален самолет в целия свят!

    Има универсални самолети. Има високоспециализирани. И има просто добри самолети с голям потенциал. Ето един МиГ-31 от тях. Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.

    Смърт за целия НАТО!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #25, #30

    21:38 29.09.2025

  • 19 Ще свалят

    14 10 Отговор
    на баба си килотите.

    Коментиран от #22, #32, #35

    21:38 29.09.2025

  • 21 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    8 8 Отговор
    Не мърдам от бункера

    21:39 29.09.2025

  • 22 Варненец

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "Ще свалят":

    Нещо си се объркал, консервите на раша се свалят с прашка, а шведите имат системи, не прашки.

    21:40 29.09.2025

  • 23 БАКО

    4 4 Отговор
    Ного ясно, когиш некой пе--- ДАЛ ти доде неканен с оръжие у кащата , просто тр епеш и го фърляш на Цетата а го влачат край реката.

    21:40 29.09.2025

  • 26 Георги

    14 4 Отговор

    До коментар #11 от "Корейски празни глави":

    ти с твоята умна глава, предполагам знаеш, че всички български национални телевизии имат филми за случващото се от 2014 насам в източна Украйна. Пак с тая пълна глава сигурно знаеш, че международен съд отсъди срещу Украйна по повод изгорените живи. И пак със същата тая глава сигурно добре помниш, че дори нашето народно събрание има гласувана и приета декларация осъждаща част от фашистките закони засягащи и бългаското население в източна украйна. Разбира се всичко това се случи преди февруари 2022ра, защото след това рЕзко стана неудобно да се споменава. Освен решението на международния съд, то е от последната година.

    Коментиран от #64

    21:42 29.09.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 3 Отговор

    До коментар #11 от "Корейски празни глави":

    Явно Викито НЮ-ланд е руска пропагандаторка, та под клетва лъга , че са пръснали 5 с много нули долара в У...йна❗
    Явно ПоТрошенко е пропагндатор дето обяви
    че нашите( от западна У...йна) деца ще учат в училище, а техните( от източна У...йна) ще се крият под земята❗
    Явно пожарът май месец в Одеса май е фалшива новина и няма изгорени живи хора, а манекени❗
    Колко НАИВНИ хорица имало🤔🤔🤔

    21:42 29.09.2025

  • 28 Шведска тройка

    7 5 Отговор
    Ще сваляте....
    ....гашΤиΤε

    21:42 29.09.2025

  • 29 Георги

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Корейски празни глави":

    а да отричаш преврата, майдан по модерно му, е като да отричаш прозападния курс на Украйна.

    Коментиран от #34

    21:45 29.09.2025

  • 31 Напудреното носле

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Слава на Украйна !":

    Да, и просячето🤡 е вече
    пред Кремъл.
    ....и вземи да смениш ΔиΛ@ρ@,
    е тоя ти проутва само некачествени
    Зеленки 😉

    21:46 29.09.2025

  • 32 Путин гол до кръста на пони

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ще свалят":

    НОМЕР 19! БЛИЗО СИ. ВЧЕРА ХОДИХ ПРИ МУМИЯТА НА ПЛОЩАДА ДА ПИТАМ КАКВО КАЗВАТ ЗНАМЕНИЯТА И МУМИЯТА МИ КАЗА: ЩЕ МИ СВАЛЯТ КИЛОТИТЕ!

    21:47 29.09.2025

  • 33 да ама не

    5 2 Отговор
    Е това е грешката на шведите питат някой се Клаесон а не Карлсон който живее на покрива!? Карлсон ще го обясни по-адекватно!

    21:47 29.09.2025

  • 34 Путин гол до кръста на пони

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    Е, КАКВО ДА МУ ОТРИЧАМ НА МАЙДАНА? АЗ ГО ИЗМИСЛИХ! МОЮЧЕТАТА ГО НАПРАВИХА. ИНАЧЕ ИХТАМНЕТУ!

    Коментиран от #40

    21:49 29.09.2025

  • 36 Българин

    2 1 Отговор
    Който иска да уцелее, трябва да се снишава пред големите и силните. Това, ние българите сме го усвоили на генетично ниво. А който не го усвоил, той няма шанс!

    Коментиран от #47, #50

    21:51 29.09.2025

  • 37 Георгиев

    3 1 Отговор
    Малко хвалебствени звучи този швед. Ако руският дам лет е влязъл да прави золум, очаква атака и се готви не да пада към земята, а за битка, там горе. Ако случайно руснакът попадне не където трябва, пак е готов за битка. Та шведът как ще сваля руснакът, ей така - хоп, гръм и готово. Даже и в игрите не става така. Та стига ерчене. Трябва диалог, договорености, а не с предполагаема сила. Видя се в Полша какво се получи при сваляне на уж руските хвърчила, излетели от Окраина, от ВСУ. Голяма сила,а? И F35 използваха и от 19 са свалили 4

    21:52 29.09.2025

  • 38 ГРИПЕН са №1

    5 5 Отговор
    Много по добри са от руските кюнци!

    21:52 29.09.2025

  • 39 604

    1 0 Отговор
    ся било на мода - шведите носели прашки със щампи на миг 31, пахахахахахахахах

    21:53 29.09.2025

  • 40 Ти си само глупака

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Путин гол до кръста на пони":

    на тези които направиха майдана и ви изкарват да се излагате.

    Коментиран от #55

    21:53 29.09.2025

  • 41 Руски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    не знам те какво искат да разпалват ,но ние защо да не се разхождаме където си искаме и където минава номера. В Турция не ни се ходи вече непоканени , но другаде можем да си разузнаваме и да дразним колкото си искаме. Може и авария на някоя ракета да стане и вземе та се отлепи от самолета. Не ,че ще сме искали. Инцидент ,грешка и случайно не видели в мъглата на радара. Случва се. Но най важно е да показваме постоянно ,че Можем и искаме.

    21:54 29.09.2025

  • 43 Димитър Георгиев

    4 5 Отговор
    Браво,всичко руско ДОЛУ! Бий руснака,където го хванеш! Пеевски също е мекере на Москва!

    Коментиран от #56

    21:54 29.09.2025

  • 44 Факт

    2 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:54 29.09.2025

  • 45 Орбан рубладжийски фашо

    3 6 Отговор
    Унгария демонстрира „демокрация по Орбански“, като блокира достъпа до 12 украински медийни сайта, включително Ukrainska Pravda, European Pravda, TSN и Hromadske. Тези мерки са отговор на ограничаването на унгарски медии в Украйна.

    Важно е да се отбележи, че Украйна е ограничила тези унгарски медии поради разпространение на руска пропаганда и материали, които подкопават националната сигурност по време на военен конфликт. В този контекст забраната на медиите в Украйна е насочена към защита на обществото и устойчивостта на държавата.

    В същото време действията на Унгария ясно показват как фашизмът в Унгария се маскира като защита на националния интерес, като свободата на словото и достъпът до независима информация са сериозно ограничени. Унгария забранява фактите и истината, за да защити лъжата.

    Коментиран от #49

    21:54 29.09.2025

  • 46 Турците ги свалят одма

    4 4 Отговор
    След това гърмят и маскалския посланик в Истанбул.

    Коментиран от #51, #53

    21:55 29.09.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Жалък си, а не Българин❗
    За теб са писани стиховете за храста и гората❗

    21:55 29.09.2025

  • 48 Афганите, нашите кръвни братя,

    3 2 Отговор
    свалиха около 300 руски въртолети и самолети със Стингери.

    Коментиран от #59

    21:56 29.09.2025

  • 49 Браво на Орбан

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Орбан рубладжийски фашо":

    щом е блокирал фашистката пропаганда от Украйна. Тя е вредна за по глупавата част от населението.

    21:57 29.09.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Храстът казал на дървото
    "Слез и ниско залегни
    Виждаш, буря се задава
    Тук до мен и ти се наведи"
    "Ще преживеем дружно с тебе братко
    Ще се скатаем от вятърът студен
    Ще оцелеем сладко, сладко
    Ден след ден, ден след ден"
    Дървото, клоните разклати
    Погледна тъжно старата гора
    Обрасла от досадни храсталаци
    Вещаят бури, а цял живот пълзят
    И преживяват си под чужда сянка
    Така на завет от вятърът студен
    И оцелява сладко, сладко
    Ден след ден, ден след ден
    И така животът продължава
    Вечният си мъдър кръговрат
    Някой постоянно оцеляват
    Защото други срещу бурята стърчат

    21:58 29.09.2025

  • 51 Хехехехехехе

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Турците ги свалят одма":

    Не ту рците а....Ту рските Кадъни - пилоти ..ПИ ЗДЯТ монголоидните пе-- Тушари
    Хехехехехехе
    Скъсаха им ге-- вре-- Ко
    Хехехехехехе

    21:58 29.09.2025

  • 52 13675

    2 2 Отговор
    Много, ясно какви предупреждения направо да ги свалят, къв е тоо и за къв се мисли на чиборашките трябва сила те от друго не разбират

    21:58 29.09.2025

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Турците ги свалят одма":

    Турците дори и Ердоган НЕ ЗНАЕХА какво се случва❗ И какви ги вършат янките от базата в Турция ❗
    Затова Ердоган още като разбра отлети за Фашингтън , за закрила и да си признаят‼️

    Коментиран от #60

    22:01 29.09.2025

  • 54 Рускиня

    1 1 Отговор
    Гладните руснаци отиват на шведска маса, дайте им новичок!

    22:02 29.09.2025

  • 55 Кой Май дан ма г--- ЕЙ?!?

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ти си само глупака":

    На Елцин дето назначи ху--- ЙЛО педофила БЕЗ ИЗБОРИ? Дето 320 москали дадоха ФИРА и танкове думкаха по сградата на ДУМАТА?!?
    Хахахаха
    Не грамотен ху--- Есос

    22:02 29.09.2025

  • 56 Бии ги де

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Димитър Георгиев":

    По морето колкото иска в Турция милиони руснаци , сипваш на а ГОЛФА 100 лв . Нафта и ходи ги бии .
    Дай една сметка да ти преведа 110.лв .
    За нафта и локум 10 кинта .

    22:02 29.09.2025

  • 57 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 3 Отговор
    Първият руски самолет, който ще бъде свален в най- скоро време, вероятно ще бъде бутнат от шведски или финландски пилот. Наслука!

    22:02 29.09.2025

  • 59 Ей бро

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Афганите, нашите кръвни братя,":

    30000 и 70000 са не намаляй .

    22:04 29.09.2025

  • 60 Нема се обясняваш, г--- ЕЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    То и за оповръщания москаляк -- Посланик,...не знаеха ама го закопаха
    Хахахахаха

    Коментиран от #66

    22:04 29.09.2025

  • 62 Гошо

    0 2 Отговор
    Успех

    22:07 29.09.2025

  • 63 Боби Баламата

    2 2 Отговор
    Ако монголите на Ху... ЙЛО НЕ НАРУШАВАТ въздушното пространство на независими държави,...защо се притесняват и скимтят като Москалски ПИ,..ДОР попаднал сред СКИНАРИ?!?
    Спазвайте законите и няма да ядете У...ЙОТ!!

    22:08 29.09.2025

  • 64 Копейски празни глави

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    Ето за това говорим!
    Манипулации и лъжи! Европейският съд по правата на човека не е осъдил Украйна за извършено насилие, а за неспособността на властите да предотвратят насилието в Одеса на 2 май 2014 г. Тоест съдът констатира, че държавата не е положила достатъчно усилия да защити гражданите, но не я обвинява, че е организирала или извършила насилието. А насилието беше организирано и извършено от руски групи, със съдействието на местния проруски полицейски началник, който избяга в Русия. Тоест, като за малоумни- насилието е организирано и извършено от руснаците, чрез пратени от тях групи и със съдействието на техни хора в тамошната полиция. А решението на съда осъжда Украйна, че не е успяла да го предотврати, а не че тя го е създала. Само лъжи и преиначавания при вас. Сдухясали копейки.

    Коментиран от #70, #72

    22:10 29.09.2025

  • 65 Укри

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наритай руснак":

    Ами глупав като теб как да предотвратим?!

    22:14 29.09.2025

  • 66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Нема се обясняваш, г--- ЕЙ":

    АМИ НЕ ПИШИ ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ,
    КАТО ЧЕ ЛИ СА ИСТИНИ❗
    Като пишеш за посланици-
    ЗАЩО САЩко вече година НЕ ПРАЩА ПОСЛАНИК У НАС❓
    ЧЕ ДОРИ И ПЪРВИ СЕКРЕТАР НЯМА❗
    Да не го е страх,че го гръмнат🤔
    Или ни няма дори за колония ❗

    22:19 29.09.2025

  • 67 Къв голем конфликт бе?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Путин няма с кво да се избърше даже. Проси от Иран и С. Корея.
    70 процента от ядреното им оръжие е неизползваемо и неподдържано, а останалите е под въпрос дали не са по опасни за тях, ако решат да ги запуснат.
    Нали щяха да ползват атом, дори един патрон да прехвърчи през границата им!
    Ко стана?
    НИЩО!

    22:20 29.09.2025

  • 68 ДА НЕ Е ЗЧЕЗНЕ ШВЕЦИЯ

    0 0 Отговор
    СПРАВКА ОРЕШНИК

    22:22 29.09.2025

  • 69 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Защо ли шведите, а не е ли заради това, че са по-далеко от континента та облака да е по-далеко?!?!?!

    22:22 29.09.2025

  • 71 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Западняците и по специално Лондонсити неистово искат да вкарат САЩ във войната..Обаче САЩ се дърпат и напускат Украйна.
    Затова в Русия започна да се говори открито , Русия първа да нанесе удар по западняците сега,когато западняците нямат нито пари,нито оръжие,за да ги приключи един път завинаги ..

    22:23 29.09.2025

  • 72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Копейски празни глави":

    Колко требе да си Т.Ъ.П❗
    Руснаци палили руснаци в Одеса ‼️
    Ти не си 1/2 И-диот,
    Ти си ПЪЛЕН ОТЛИЧНИК С ДОПЪЛНИТЕЛЕН КУРС ‼️

    22:23 29.09.2025

Новини по държави:
