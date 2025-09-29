Началникът на шведските ВВС Микаел Клаесон заяви днес, че пилотите на страната могат да използват сила срещу руски изтребители и дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, съобщава SVT, цитирана от Фокус.
"Това решение трябва да бъде взето от пилота на въпросния самолет“, заявява Клаесон.
Той отбелязва, че шведските военни ще свалят самолети като последна мярка в случай на сериозно нарушение.
"Ако нарушителят не се подчинява на заповеди, последната мярка е възможността да използва сила, първо за да предупредите и след това да откриете ефективен огън. С други думи, да свалите самолета“, обяви той.
Според Клаесон, в крайна сметка решението за откриване на огън се взема лично от пилота на самолета, който е изправен пред заплаха за шведската граница.
"Вярвам, че нашите пилоти имат достатъчно обучение и опит, за да вземат решения в подобни ситуации“, уверен е главнокомандващият.
Ескалация не може да се изключи, но Клаесон не я смята за най-вероятното развитие на събитията.
"Не мисля, че Русия иска да воюва с НАТО. Мисля, че те искат да разделят НАТО политически, да покажат нашите слабости, да ги използват и да всяват страх сред населението ни“, отбелязва главнокомандващият на шведските ВВС.
Шведските ВВС: Ще сваляме руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО
29 Септември, 2025 21:23 1 247 72
Ескалация не може да се изключи, но Клаесон не я смята за най-вероятното развитие на събитията
Началникът на шведските ВВС Микаел Клаесон заяви днес, че пилотите на страната могат да използват сила срещу руски изтребители и дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, съобщава SVT, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #41, #67, #71
21:26 29.09.2025
2 Ще сваляте муи
21:26 29.09.2025
3 И Киев е Руски
21:26 29.09.2025
4 Ганьо-Лапнишарански без вода
21:26 29.09.2025
5 Наритай руснак
Коментиран от #65
21:28 29.09.2025
6 Слава на Украйна !
Коментиран от #10, #31
21:28 29.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бандит методиев борисов-яшаров
21:28 29.09.2025
9 ШВЕДСКА ТРОЙКА ОН АИР
ОТДОЛУ Ф 16
В СРЕДАТА...миг 31.....
21:29 29.09.2025
10 УЖАС...ЖИТЕЛИТЕ НА БУРКИНА ФАСО
До коментар #6 от "Слава на Украйна !":Са ПОТРЕСЕНИ....
Коментиран от #14
21:30 29.09.2025
11 Корейски празни глави
Коментиран от #26, #27, #29
21:31 29.09.2025
12 Пасивен Кремълски педофил с токчета
21:33 29.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това което не знаеш, е че
До коментар #10 от "УЖАС...ЖИТЕЛИТЕ НА БУРКИНА ФАСО":украинският Абрамс е бил в Украйна а руският БТР с десантчиците в Буркина-Фасо.
21:35 29.09.2025
15 Излетял Грипенът да сваля
21:36 29.09.2025
16 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
21:36 29.09.2025
17 Смешник
21:36 29.09.2025
18 Луганск
Има универсални самолети. Има високоспециализирани. И има просто добри самолети с голям потенциал. Ето един МиГ-31 от тях. Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.
Смърт за целия НАТО!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #25, #30
21:38 29.09.2025
19 Ще свалят
Коментиран от #22, #32, #35
21:38 29.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Джудже с токчета и ботокс -педофил
21:39 29.09.2025
22 Варненец
До коментар #19 от "Ще свалят":Нещо си се объркал, консервите на раша се свалят с прашка, а шведите имат системи, не прашки.
21:40 29.09.2025
23 БАКО
21:40 29.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Георги
До коментар #11 от "Корейски празни глави":ти с твоята умна глава, предполагам знаеш, че всички български национални телевизии имат филми за случващото се от 2014 насам в източна Украйна. Пак с тая пълна глава сигурно знаеш, че международен съд отсъди срещу Украйна по повод изгорените живи. И пак със същата тая глава сигурно добре помниш, че дори нашето народно събрание има гласувана и приета декларация осъждаща част от фашистките закони засягащи и бългаското население в източна украйна. Разбира се всичко това се случи преди февруари 2022ра, защото след това рЕзко стана неудобно да се споменава. Освен решението на международния съд, то е от последната година.
Коментиран от #64
21:42 29.09.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Корейски празни глави":Явно Викито НЮ-ланд е руска пропагандаторка, та под клетва лъга , че са пръснали 5 с много нули долара в У...йна❗
Явно ПоТрошенко е пропагндатор дето обяви
че нашите( от западна У...йна) деца ще учат в училище, а техните( от източна У...йна) ще се крият под земята❗
Явно пожарът май месец в Одеса май е фалшива новина и няма изгорени живи хора, а манекени❗
Колко НАИВНИ хорица имало🤔🤔🤔
21:42 29.09.2025
28 Шведска тройка
....гашΤиΤε
21:42 29.09.2025
29 Георги
До коментар #11 от "Корейски празни глави":а да отричаш преврата, майдан по модерно му, е като да отричаш прозападния курс на Украйна.
Коментиран от #34
21:45 29.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Напудреното носле
До коментар #6 от "Слава на Украйна !":Да, и просячето🤡 е вече
пред Кремъл.
....и вземи да смениш ΔиΛ@ρ@,
е тоя ти проутва само некачествени
Зеленки 😉
21:46 29.09.2025
32 Путин гол до кръста на пони
До коментар #19 от "Ще свалят":НОМЕР 19! БЛИЗО СИ. ВЧЕРА ХОДИХ ПРИ МУМИЯТА НА ПЛОЩАДА ДА ПИТАМ КАКВО КАЗВАТ ЗНАМЕНИЯТА И МУМИЯТА МИ КАЗА: ЩЕ МИ СВАЛЯТ КИЛОТИТЕ!
21:47 29.09.2025
33 да ама не
21:47 29.09.2025
34 Путин гол до кръста на пони
До коментар #29 от "Георги":Е, КАКВО ДА МУ ОТРИЧАМ НА МАЙДАНА? АЗ ГО ИЗМИСЛИХ! МОЮЧЕТАТА ГО НАПРАВИХА. ИНАЧЕ ИХТАМНЕТУ!
Коментиран от #40
21:49 29.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Българин
Коментиран от #47, #50
21:51 29.09.2025
37 Георгиев
21:52 29.09.2025
38 ГРИПЕН са №1
21:52 29.09.2025
39 604
21:53 29.09.2025
40 Ти си само глупака
До коментар #34 от "Путин гол до кръста на пони":на тези които направиха майдана и ви изкарват да се излагате.
Коментиран от #55
21:53 29.09.2025
41 Руски
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":не знам те какво искат да разпалват ,но ние защо да не се разхождаме където си искаме и където минава номера. В Турция не ни се ходи вече непоканени , но другаде можем да си разузнаваме и да дразним колкото си искаме. Може и авария на някоя ракета да стане и вземе та се отлепи от самолета. Не ,че ще сме искали. Инцидент ,грешка и случайно не видели в мъглата на радара. Случва се. Но най важно е да показваме постоянно ,че Можем и искаме.
21:54 29.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Димитър Георгиев
Коментиран от #56
21:54 29.09.2025
44 Факт
21:54 29.09.2025
45 Орбан рубладжийски фашо
Важно е да се отбележи, че Украйна е ограничила тези унгарски медии поради разпространение на руска пропаганда и материали, които подкопават националната сигурност по време на военен конфликт. В този контекст забраната на медиите в Украйна е насочена към защита на обществото и устойчивостта на държавата.
В същото време действията на Унгария ясно показват как фашизмът в Унгария се маскира като защита на националния интерес, като свободата на словото и достъпът до независима информация са сериозно ограничени. Унгария забранява фактите и истината, за да защити лъжата.
Коментиран от #49
21:54 29.09.2025
46 Турците ги свалят одма
Коментиран от #51, #53
21:55 29.09.2025
47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "Българин":Жалък си, а не Българин❗
За теб са писани стиховете за храста и гората❗
21:55 29.09.2025
48 Афганите, нашите кръвни братя,
Коментиран от #59
21:56 29.09.2025
49 Браво на Орбан
До коментар #45 от "Орбан рубладжийски фашо":щом е блокирал фашистката пропаганда от Украйна. Тя е вредна за по глупавата част от населението.
21:57 29.09.2025
50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "Българин":Храстът казал на дървото
"Слез и ниско залегни
Виждаш, буря се задава
Тук до мен и ти се наведи"
"Ще преживеем дружно с тебе братко
Ще се скатаем от вятърът студен
Ще оцелеем сладко, сладко
Ден след ден, ден след ден"
Дървото, клоните разклати
Погледна тъжно старата гора
Обрасла от досадни храсталаци
Вещаят бури, а цял живот пълзят
И преживяват си под чужда сянка
Така на завет от вятърът студен
И оцелява сладко, сладко
Ден след ден, ден след ден
И така животът продължава
Вечният си мъдър кръговрат
Някой постоянно оцеляват
Защото други срещу бурята стърчат
21:58 29.09.2025
51 Хехехехехехе
До коментар #46 от "Турците ги свалят одма":Не ту рците а....Ту рските Кадъни - пилоти ..ПИ ЗДЯТ монголоидните пе-- Тушари
Хехехехехехе
Скъсаха им ге-- вре-- Ко
Хехехехехехе
21:58 29.09.2025
52 13675
21:58 29.09.2025
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #46 от "Турците ги свалят одма":Турците дори и Ердоган НЕ ЗНАЕХА какво се случва❗ И какви ги вършат янките от базата в Турция ❗
Затова Ердоган още като разбра отлети за Фашингтън , за закрила и да си признаят‼️
Коментиран от #60
22:01 29.09.2025
54 Рускиня
22:02 29.09.2025
55 Кой Май дан ма г--- ЕЙ?!?
До коментар #40 от "Ти си само глупака":На Елцин дето назначи ху--- ЙЛО педофила БЕЗ ИЗБОРИ? Дето 320 москали дадоха ФИРА и танкове думкаха по сградата на ДУМАТА?!?
Хахахаха
Не грамотен ху--- Есос
22:02 29.09.2025
56 Бии ги де
До коментар #43 от "Димитър Георгиев":По морето колкото иска в Турция милиони руснаци , сипваш на а ГОЛФА 100 лв . Нафта и ходи ги бии .
Дай една сметка да ти преведа 110.лв .
За нафта и локум 10 кинта .
22:02 29.09.2025
57 Пешо Волгата - 4 хилядник
22:02 29.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ей бро
До коментар #48 от "Афганите, нашите кръвни братя,":30000 и 70000 са не намаляй .
22:04 29.09.2025
60 Нема се обясняваш, г--- ЕЙ
До коментар #53 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":То и за оповръщания москаляк -- Посланик,...не знаеха ама го закопаха
Хахахахаха
Коментиран от #66
22:04 29.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Гошо
22:07 29.09.2025
63 Боби Баламата
Спазвайте законите и няма да ядете У...ЙОТ!!
22:08 29.09.2025
64 Копейски празни глави
До коментар #26 от "Георги":Ето за това говорим!
Манипулации и лъжи! Европейският съд по правата на човека не е осъдил Украйна за извършено насилие, а за неспособността на властите да предотвратят насилието в Одеса на 2 май 2014 г. Тоест съдът констатира, че държавата не е положила достатъчно усилия да защити гражданите, но не я обвинява, че е организирала или извършила насилието. А насилието беше организирано и извършено от руски групи, със съдействието на местния проруски полицейски началник, който избяга в Русия. Тоест, като за малоумни- насилието е организирано и извършено от руснаците, чрез пратени от тях групи и със съдействието на техни хора в тамошната полиция. А решението на съда осъжда Украйна, че не е успяла да го предотврати, а не че тя го е създала. Само лъжи и преиначавания при вас. Сдухясали копейки.
Коментиран от #70, #72
22:10 29.09.2025
65 Укри
До коментар #5 от "Наритай руснак":Ами глупав като теб как да предотвратим?!
22:14 29.09.2025
66 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #60 от "Нема се обясняваш, г--- ЕЙ":АМИ НЕ ПИШИ ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ,
КАТО ЧЕ ЛИ СА ИСТИНИ❗
Като пишеш за посланици-
ЗАЩО САЩко вече година НЕ ПРАЩА ПОСЛАНИК У НАС❓
ЧЕ ДОРИ И ПЪРВИ СЕКРЕТАР НЯМА❗
Да не го е страх,че го гръмнат🤔
Или ни няма дори за колония ❗
22:19 29.09.2025
67 Къв голем конфликт бе?
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Путин няма с кво да се избърше даже. Проси от Иран и С. Корея.
70 процента от ядреното им оръжие е неизползваемо и неподдържано, а останалите е под въпрос дали не са по опасни за тях, ако решат да ги запуснат.
Нали щяха да ползват атом, дори един патрон да прехвърчи през границата им!
Ко стана?
НИЩО!
22:20 29.09.2025
68 ДА НЕ Е ЗЧЕЗНЕ ШВЕЦИЯ
22:22 29.09.2025
69 идиоти вън
22:22 29.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Атина Палада
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Западняците и по специално Лондонсити неистово искат да вкарат САЩ във войната..Обаче САЩ се дърпат и напускат Украйна.
Затова в Русия започна да се говори открито , Русия първа да нанесе удар по западняците сега,когато западняците нямат нито пари,нито оръжие,за да ги приключи един път завинаги ..
22:23 29.09.2025
72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #64 от "Копейски празни глави":Колко требе да си Т.Ъ.П❗
Руснаци палили руснаци в Одеса ‼️
Ти не си 1/2 И-диот,
Ти си ПЪЛЕН ОТЛИЧНИК С ДОПЪЛНИТЕЛЕН КУРС ‼️
22:23 29.09.2025