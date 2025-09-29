Шведските ВВС: Ще сваляме руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО

Началникът на шведските ВВС Микаел Клаесон заяви днес, че пилотите на страната могат да използват сила срещу руски изтребители и дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, съобщава SVT, цитирана от Фокус.



"Това решение трябва да бъде взето от пилота на въпросния самолет“, заявява Клаесон.



Той отбелязва, че шведските военни ще свалят самолети като последна мярка в случай на сериозно нарушение.



"Ако нарушителят не се подчинява на заповеди, последната мярка е възможността да използва сила, първо за да предупредите и след това да откриете ефективен огън. С други думи, да свалите самолета“, обяви той.



Според Клаесон, в крайна сметка решението за откриване на огън се взема лично от пилота на самолета, който е изправен пред заплаха за шведската граница.



"Вярвам, че нашите пилоти имат достатъчно обучение и опит, за да вземат решения в подобни ситуации“, уверен е главнокомандващият.



Ескалация не може да се изключи, но Клаесон не я смята за най-вероятното развитие на събитията.



"Не мисля, че Русия иска да воюва с НАТО. Мисля, че те искат да разделят НАТО политически, да покажат нашите слабости, да ги използват и да всяват страх сред населението ни“, отбелязва главнокомандващият на шведските ВВС.

