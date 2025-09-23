Новини
Премиерът Желязков: Страната ни е част от коалицията за връщане на децата на Украйна.

23 Септември, 2025 19:38 1 167 80

На въпрос на медиите относно мобилизирането на български гражданин на територията на Украйна, министър Георг Георгиев посочи, че българското външно министерство е наясно с казуса и е във връзка с близките на момчето. Важно е да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско, заяви Георгиев и добави, че намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията.

Премиерът Желязков: Страната ни е част от коалицията за връщане на децата на Украйна. - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна. Това не е част от преговорния процес, това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Ню Йорк, цитиран от пресцентъра на МС. Премиерът изтъкна, че позицията на България по темата е непроменена, ясна и категорична - децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават през така наречените филтрационни лагери, трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места.

Попитан за призива на президента Радев по въпроса, министър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни. Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент, заяви министър Георгиев.

Попитан за призива на президента Радев по въпроса, министър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни. Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент, заяви министър Георгиев.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кои деца бе продажен глупак

    116 2 Отговор
    Тези които Русия спаси, за да не ги убие фашисткият режим в Украйна. Нещастници.

    19:48 23.09.2025

  • 2 Един

    109 2 Отговор
    Не бе престъпник жалък! НЕ СТРАНАТА НИ!!!
    Ти и шайка продажници около тебе!!!

    19:48 23.09.2025

  • 3 Българин

    12 57 Отговор
    От еничарите стават най-добрите войници! И за това Русия няма да ги върне никога!

    Коментиран от #50

    19:49 23.09.2025

  • 4 Абе ти

    105 2 Отговор
    първо върни българския млад мъж от Покрайна. А изпрати всички хохохоля, които са тук и са укрогражданство.

    19:49 23.09.2025

  • 5 Българин

    87 2 Отговор
    Жалък боклук!

    19:50 23.09.2025

  • 6 КОРУМПЕ

    91 0 Отговор
    А парите за хотела са откраднати от българските деца.

    19:50 23.09.2025

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    69 0 Отговор
    тоя съвсем изтрещя

    19:50 23.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    54 1 Отговор
    Росен Желязков изнася деца за части от Молдова за Израел

    19:51 23.09.2025

  • 10 Муткурова , Пазарджик

    56 0 Отговор
    20 000 000 € От къде са ?

    19:52 23.09.2025

  • 11 И тоя ,

    60 0 Отговор
    и целувачът на Боювите омърсени ръце , да не вкарват в лъжливите си и престъпни уста думата ДЕЦА ! Кармата трупа и не може да смогне с греховете им и изплащането !

    19:53 23.09.2025

  • 12 Спецназ

    56 1 Отговор
    Имал и Българско и Украинско гражданство затова трябва да се
    подчини на УКРАИНСКИЯ ЗАКОН, който го изпраща на

    ПРЕДНАТА линия на фронта за където билета е еднопосочен.

    ТИЯ ГО УБИХА!!!

    Коментиран от #17

    19:54 23.09.2025

  • 13 Новини от последните минути

    43 1 Отговор
    България влезе в световния видео-обмен,за съжаление отново в негативна класация сме първи

    19:54 23.09.2025

  • 14 Мафиота Роско с хотелите

    62 0 Отговор
    Роско крадеш ли за следващия хотел?

    19:55 23.09.2025

  • 15 Пипам здраво

    56 1 Отговор
    А Аз си строя хотел с водопад. За какво съм бил в Софийския парламент, като не крадна, жена ми некъдърна актриса изтегли 11 милиона лева, на Мен не дават, но на нея дадоха.

    19:55 23.09.2025

  • 16 Русофилите обичат до края

    3 44 Отговор
    ‼️😁Истинската ирония на съдбата, че виетнамският изпълнител Дък Фук спечели музикалния конкурс за традиционни ценности „Интервизия 2025“ в Москва. Той е открито гей и има връзка с мъж, публикувайки техни общи снимки в социалните мрежи, включително една с надпис „Винаги заедно, винаги заедно до края“.

    19:55 23.09.2025

  • 17 А пък

    44 3 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    че е инвалид било без значение. БАклЮк бе.

    19:55 23.09.2025

  • 18 А някой тях ще пита ли

    51 1 Отговор
    Колкото нас ни питаха дали искаме да влезем в еврозоната защото сме прости и не може да участваме в референдум. Не очаквах че години след като баце го каза това нещо продължаваме да се движим в същата посока. А за Украйна .....за умрелия по-добре нищо.

    Коментиран от #21

    19:55 23.09.2025

  • 19 Мнение

    43 0 Отговор
    Екскурзиантът Желязков обича да пътува!!

    19:56 23.09.2025

  • 20 мошЕто

    44 1 Отговор
    Тоя е по-противен и от зеленият гном , от рютетата и кая каласите, урсулите и .....так далее !

    19:57 23.09.2025

  • 21 Питаха ни

    1 24 Отговор

    До коментар #18 от "А някой тях ще пита ли":

    Аз искам!

    19:57 23.09.2025

  • 22 Промяна

    4 38 Отговор
    1 И 2 ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ Е ПРОДАЖНИК РУСОФИЛ ПУТИНОФИЛ БЕЗРОДЕН В БЪЛГАРИЯ НЕ ЖИВЕЕШ ЕДИНСТВЕН А МНОГО ДРУГИ КОИТО ПОДКРЕПЯТ ЖЕЛЯЗКОВ И ПРАВИТЕЛСТВОТО

    Коментиран от #35, #38

    19:57 23.09.2025

  • 23 Нищо ново под слънцето!

    33 0 Отговор
    Министър Георгиев отговаря както винаги в стил-
    ,,Комсомолски Секретар на ГЕРБ"...!

    19:57 23.09.2025

  • 24 Роден в НРБ

    28 2 Отговор
    Росене, рукво плешива, помни кво стана с Богдан Филов

    19:58 23.09.2025

  • 25 Абе, розово фламинго.

    37 1 Отговор
    Не се произнасяй по въпроси по които плоския ти мозък не може да осмисли!
    Не дрънчи с мръсните си ръце по тънките стини на хората . Децата са спасени и то със съгласието и по молба на родителите!
    Не те ли е срам, бе!?
    Стана за посмешище и с екскурзиите си и с водопади и лъжите ти!
    Това, че си умствено ограничен е беда за българския народ!
    “ Слава на Украйна”! Рачета да ти изядат езика!

    19:58 23.09.2025

  • 26 Удри, батко Зеленски, пукай душманите

    1 36 Отговор
    🔥👏✌️🇺🇦 Украински дронове унищожиха "Искандер-М" и "Панцир-С1" в Краснодарски край.
    ❗️Как ви харесва работата на Въоръжените сили на Украйна❓

    Коментиран от #34

    19:58 23.09.2025

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    35 2 Отговор
    Мухльо с водопад!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    19:59 23.09.2025

  • 28 Помак

    32 0 Отговор
    ..Желязкоф ..видно от постовете ,си нежелан за премиер ,ти си корумпиран и на 100% съм сигурен ,че Бойко Борисов ,ште те финтира ( това е твои изказ) много скоро ..няма как колкото ниска топка да е България да има толкова ниска топка за някъв министер ..чезвай

    19:59 23.09.2025

  • 29 ГЕРБАДЖИЯ = КРАДЕЦ

    43 0 Отговор
    Върни парите откраднати от българските деца. Хотелиер долен.

    20:00 23.09.2025

  • 30 Боклук мръсен

    38 0 Отговор
    Прати си твоите деца за резервни части!

    20:01 23.09.2025

  • 31 Бай той Толстой

    26 1 Отговор
    Този нещастен човечец.

    20:01 23.09.2025

  • 32 Иванчо+Марийка

    30 0 Отговор
    Ей, ГЕРБераст, веднага да връщате момчето в БЪЛГАРИЯ.

    ВЕДНАГА ТИ КАЗВАМ !!!

    20:01 23.09.2025

  • 33 Леле,леле!

    41 0 Отговор
    Тоя стана по-противен и от Тагаренко!

    20:02 23.09.2025

  • 34 ха-хаааа

    33 0 Отговор

    До коментар #26 от "Удри, батко Зеленски, пукай душманите":

    Укрите все удрят и накрая все ударени остават ! Държавата им се смалява с всеки изминал ден , той тръгнал да коментира какво ударили рамбовците на зеля . Ха-ха , утре от ранна утрин ще има пак рев и со...ли , че ги бият лошите руснаци !

    20:02 23.09.2025

  • 35 А кой да определя

    25 2 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Пропадналият тро лей на боклуците от ГЕРБ ли. Тук да не е сметище бе коптор? Човек без достойнство, само за просттт, тро лей на боклука ГЕРБ става.

    Коментиран от #57

    20:02 23.09.2025

  • 36 Той

    31 1 Отговор
    целувачът успешно "освободи" всички израелски пленници , както обеща на техния външен министър ( без да го питат) , сега щял да се грижи за момчето , което е мобилизирани ? Но както винаги търси вратичка , било с двойно гражданство ! Абе ейй , има международна спогодба , бе ? Целувай в зайчарника и ОСТАВКА!

    20:03 23.09.2025

  • 37 Мицкоски

    13 1 Отговор
    А бухахахах кой ви знае вас ве цигански Бг мизерницииии,развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца.

    20:03 23.09.2025

  • 38 Бай той Толстой

    21 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    В Белене ще определят кой какъв е.

    20:03 23.09.2025

  • 39 МИСЛЕХ ЧЕ СЛЕД ДЯНКОВ

    27 0 Отговор
    Няма как да има по-слаб премиер, но Боко показа че съм грешал.

    Коментиран от #56

    20:05 23.09.2025

  • 40 Курд Околянов

    20 2 Отговор
    Пишете за отвлечения Любомир в Украйна !!!

    20:06 23.09.2025

  • 41 Хаха

    22 0 Отговор
    Кой деца бе нещастник?
    Тези дето твоите ортаци от Осрайна продават на педофилите ли?
    Нещастен и жалък!
    Гледай нагоре когато ходиш

    20:08 23.09.2025

  • 42 Възмутен

    25 0 Отговор
    Този го мислех за по-свестен от Бойко Борисов, но той излеза просто по-фин измамтик и крадец! Хотели с водопади ще ми строи, докато е министър председател ...

    Коментиран от #52

    20:09 23.09.2025

  • 43 Някой

    21 0 Отговор
    Децата намерени там ако не са родителите си, са или изоставени или нещо друго като убити родители. Но повечето в тези региони се считат за руснаци. Та дори украинците са викали, че те са руснаците.
    Едно от условията за мир трябва да е контрол на обучаваната история. Не как местният Хитлер бил герой на народа - от 2010г.
    Желязков и всички управляващи нямат правото да се занимават с чужди държави. Има само един интерес който трябва да спазват и това е на народа на България. В това са се клели - клетва от Конституцията. Всеки държавен служите който обслужва чужда държава, е национален предател и по НК отива на до 15 години затвор.

    20:09 23.09.2025

  • 44 Мда

    17 0 Отговор
    Кадър на дъртата чанта Румяна Бъчварова
    Боклук до боклука.

    20:09 23.09.2025

  • 45 Рядко антипатичен субект

    25 0 Отговор
    Кукла на конци, продажник на България

    Коментиран от #61

    20:10 23.09.2025

  • 46 Тоалетната хартия

    14 1 Отговор
    Това момче е с двойно гражданство!!! Ще го спасят от войната за това, че е инвалид!! Друг вариант няма!!! Да не беше се връщал в Украйна!!! Има и други, като него, но явно не толкова глупави.... Както и баща му

    20:10 23.09.2025

  • 47 ЗА БЪДЕЩОТО НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ

    16 0 Отговор
    ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА ПАДНЕ

    20:10 23.09.2025

  • 48 Сатана Z

    11 0 Отговор
    "Децата на Украйна" или "Децата на лейтенант Шмит",дай да се уточним?

    20:10 23.09.2025

  • 49 Хейт

    16 0 Отговор
    Тъп, но упорит.

    20:12 23.09.2025

  • 50 😆😆😆

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Да та върнат в задния двор, топанар!
    Българин с инвалидност е натоварен като украинец на улицата в Украйна от ТЦК.
    Да дойдат тук!

    Коментиран от #58

    20:12 23.09.2025

  • 51 Анонимен

    10 0 Отговор
    Отиват за се покажат там за ПиАр!

    20:13 23.09.2025

  • 52 Бъзиктар

    21 0 Отговор

    До коментар #42 от "Възмутен":

    Че той Желязков си го каза... :
    ,,Амчи ,жена ми строи този хотел ,с водопад...,аз какво общо имам...?!?!"

    20:14 23.09.2025

  • 53 Селянин

    12 0 Отговор
    Прибирайте ги тез амбриажи бре, стига са обикаляли! Що се отнася до изявленията им, те са за вътрешна употреба, защото там чуждите журналисти ги отминават като пътни знаци . А за мобилизирания, съболезнования на семейството, ама тези хора не могат с нищо да ви помогнат. Но нека да видят тези с украинските знаменца какво става наистина там, а не да го обявяват за руска пропаганда!

    20:15 23.09.2025

  • 54 Къде ще ги връщаш бе?

    16 0 Отговор
    Тези деца са от руските райони в Украйна , където се води война. Там ли ще ги връщаш да ги бомбят бандеровците?

    20:15 23.09.2025

  • 55 Спецназ

    9 0 Отговор
    Българчето инвалид поне ще има последна утеха, че
    стреля с БЪЛГАРСКИ Калашник и с Български патрони, а

    минометчиците отстрани стрелят с БЪЛГАРСКИ мини по руснаците.

    Малко по- патриотично ще загине.

    Има винаги и опцията да си изтрие задника за последно с БГ паспорта, в който вярваше...

    20:17 23.09.2025

  • 56 И другото...!

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "МИСЛЕХ ЧЕ СЛЕД ДЯНКОВ":

    А аз си мислех че след Дянков,няма да има по-голям ,,локумджия" от него,но този Желязков,ми опроверга становището...!

    20:17 23.09.2025

  • 57 Промяна

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "А кой да определя":

    НЕ ОБИЖДАЙ ГОЛТАК ПУТИНОФИЛ ПРЕДИ ДА СЪДИШ ДРУГИ ВИЖ ПЪРВО СЕБЕ СИ НЕХРАНИМАЙКО БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА НАТО А НЕ В СИБИР ВИЖ СЕ КАКЪВ СИ НИКОЙ НИКОЙ НИКОЙ

    Коментиран от #64

    20:18 23.09.2025

  • 58 Тоалетната хартия

    10 7 Отговор

    До коментар #50 от "😆😆😆":

    Тозбългарин е с майка украинка!! Баща му я зарязва, когато е бил на 6 години. Тоз е живял повече в Украйна, колкото в България!!! Ако в България имаше война и го бях мобилизирали, майка му щеше да реве, че е украинка с двойно гражданство!!! България трябва да забрани двойно гражданство... Или си българин или не!!!

    20:20 23.09.2025

  • 59 Виктор Орбан

    2 1 Отговор
    Случили сте на премиер! Честито!

    "Важно е да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско, заяви Георгиев и добави, че намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията."

    20:20 23.09.2025

  • 60 здравка клинчева

    12 1 Отговор
    абе кютюк ти гледай да вземеш юрнек от Ниагарския водопад ,че твоята квато е дива ,ша та дъни а укр0 - пчетата не са твоя работа ,ти едно българче не можа да спасиш от явна смърт...я не се занимавай с глупости

    20:22 23.09.2025

  • 61 менда

    15 0 Отговор

    До коментар #45 от "Рядко антипатичен субект":

    ква странна кратуна и врат има ...,като киборг е но рогата му отиват

    20:24 23.09.2025

  • 62 бала слама

    17 0 Отговор
    Нищо не чета, което е казал Желязков. Предпочитам да го чуя от тези, които го командват.

    20:25 23.09.2025

  • 63 сноу

    14 0 Отговор
    Джинджирлясина пак доказа че е истински чугун ,а жорж е първа шкурка..

    20:26 23.09.2025

  • 64 Не обиждам бе

    11 1 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    Казвам истината. Човек трябва да е много простт, за да го ползва боклука ГЕРЕБ за тролей, докато му се радва, че е просттт и го ограбва. Истината не е обида, но винаги причинява болка на глупака .

    Коментиран от #67

    20:31 23.09.2025

  • 65 Розовото прасенце касичка Роско

    13 1 Отговор
    Режима на Зелю скоро ще започне да отвлича и чужденци, сглупили да отидат там. Набързо ще ги пишат доброволци и на първа линия в окопа. После га пукясат, мисирките ще пишат, "още един доброволец загина...", а те ще са мъртви и няма да могат да възразят, че са били отвлечени. А нашето момче вече... продължителността на живота там е 4 часа за необучените, а той както и инвалид милия...

    20:35 23.09.2025

  • 66 Боклук

    14 1 Отговор
    Скапан

    20:35 23.09.2025

  • 67 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #64 от "Не обиждам бе":

    НЕ МОЖЕШ ДА ОБИДИШ НИКОЙ ЗАЩОТО ТИ СИ НИКОЙ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК РУСОФИЛСКИ АЗИАТСКИ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА В НАТО НЕ Е В СИБИР БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ЖЕЛЯЗКОВ И ЕВРОПЕЙСКИЯ КУРС А ТИ НЕ СИ НАРОДА А ЕДИН БЕЗДЕЛНИК РАЗБРА ЛИ РАЗБРА ЛИ

    Коментиран от #69

    20:38 23.09.2025

  • 68 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Когато човек е роден идиот, то е за цял живот!!!

    20:41 23.09.2025

  • 69 Е кой обижда бе

    6 1 Отговор

    До коментар #67 от "Промяна":

    Ти не четеш ли? И азбуката ли не знае платеният отпадък на боклука ГЕРБ? Няма такава икзмет като ГЕРБ. Лъжат, кладат, национални предатели и на прости тролеи плащат. Боклука на България.

    Коментиран от #72, #73

    20:41 23.09.2025

  • 70 гдфгфдг

    7 0 Отговор
    жилязков е срам за България,тотална марионетка!

    20:43 23.09.2025

  • 71 нюз рума

    4 0 Отговор
    Желязковъ,ние сме създали коалиция да свършиш по-рано.И в пряк и преносен смисъл.

    20:43 23.09.2025

  • 74 Костинбродски цървул

    4 0 Отговор
    Тоя ако си мълчи, би изглеждал по умен!

    20:52 23.09.2025

  • 75 Горски

    5 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни, кое партньорство или (сътрудничество) е по- важно и по- силно, стратегическото, каквото имаме вече със САЩ и Англия, или ключово, каквото декларира Росенчо с Израел. По въпроса има и друго виждане. "Moник Шeмилиe-Жaндpo: Bъзниквaнeтo нa циoнизмa и лъжитe нa Изpaeл (C BИДEO) - Новини" А що се отнася до нашите политици, и не само сегашните, и тези по време на турското иго, любовта ни към Германия, откъдето си доведохме цар, че и по времето след ВСВ в отношението им към СССР, България е била вечен генератор на ЛАКЕИ. В последните 35 години лакеите у нас станаха толкова многобройни, толкова безочливи, че и оня отгоре вече не ги понася. Желязков хубавецът е крещящ пример. Какво ли не прави човекът за да си запази хотела с водопад. И НАЙ-ПРЕСТЪПНОТО, ВСЕКИ ЛАКЕЙ ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА, А ЕЛЕКТОРАТЪТ МЪЛЧИ И ПРЕГЛЪЩА.

    20:54 23.09.2025

  • 77 Гост

    4 0 Отговор
    Пак ли тоя нагъл тарикат и схемаджия ни показвате бе

    21:01 23.09.2025

  • 78 виктория

    3 0 Отговор
    утьо,иди на магистрала тракия да видиш какво става!!!

    21:04 23.09.2025

  • 79 Справедлив

    4 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете

    21:10 23.09.2025

