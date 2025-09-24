Новини
Свят »
Норвегия »
Експлозия край кралския дворец и посолството на Израел в Осло, задържан е заподозрян

24 Септември, 2025 06:06, обновена 24 Септември, 2025 05:10 668 1

  • норвегия-
  • осло-
  • експлозия

Норвежката полиция започна разследване

Експлозия край кралския дворец и посолството на Израел в Осло, задържан е заподозрян - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвежката полиция заяви днес, че разследва експлозия на улица в центъра на Осло и по-късно извърши контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място, като заяви, че е задържала заподозрян за разпит, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива.

Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изгледа е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

По думите му, основната версия по която работят разследващите е разчистване на сметки между престъпни банди.

Телевизия Те Фау 2 и изданието "Афтенпостен", цитират анонимни източници, според които задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Полицията засега отказва повече коментар по случая, посочва Ройтерс.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши

    0 0 Отговор
    Нещо не читава работата, щом полицията не дава подробности.

    05:51 24.09.2025

Новини по държави:
