Тайфунът Рагаса уби 14 души в тайванско село, десетки са в неизвестност

Най-малко 14 души са загинали, а десетки са в неизвестност в Тайван, след като стена от кал се срути в окръг Хуалиен.

Според новинарския портал Focus Taiwan, езеро, образувано по-рано от свлачища, е преляло от бреговете си поради обилните валежи, причинени от тайфуна Рагаса.

Според доклада, наводненията са залели село Гуанфу. Водите са се отдръпнали, но улиците са покрити с дебел слой кал и отломки. Спасители претърсват къща по къща и точният брой на изчезналите остава неясен. Властите са евакуирали над 3000 души.

Наводненията в Гуанфу, разположен на около 40 километра южно от град Хуалиен, наводниха жп гара и разрушиха мост на местна магистрала.

Супертайфунът Рагаса, с ураганни ветрове над 50 м/с, удари Хонконг и Макао на Китай на 24 септември и се движи и към провинциите Гуандун и Хайнан, както и към автономния район Гуанси Джуан. На 26 септември се очаква тайфунът да се премести в Северен Виетнам и Камбоджа, а въздействието му ще се усети и в югозападната провинция Юнан.