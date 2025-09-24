Зеленски пред Fox News: Може да проведем избори, но при спиране на огъня

Украйна може да проведе президентски избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

„Имаме нужда от сигурност за изборите. Дори и да е трудно съгласно нашата конституция, ако има прекратяване на огъня, можем да проведем избори. С подкрепата на нашите партньори, разбира се. Имаме нужда от сигурност“, каза той, отговаряйки на въпрос за сроковете.

Поради военното положение, което беше обявено на 24 февруари 2022 г. и непрекъснато се удължава, в Украйна няма да се проведат нито парламентарни, нито президентски избори. Парламентарните избори бяха насрочени за края на октомври 2023 г., а президентските избори - за март 2024 г.