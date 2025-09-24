Зеленски пред Fox News: Може да проведем избори, но при спиране на огъня

Украйна може да проведе президентски избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за Fox News.
„Имаме нужда от сигурност за изборите. Дори и да е трудно съгласно нашата конституция, ако има прекратяване на огъня, можем да проведем избори. С подкрепата на нашите партньори, разбира се. Имаме нужда от сигурност“, каза той, отговаряйки на въпрос за сроковете.
Поради военното положение, което беше обявено на 24 февруари 2022 г. и непрекъснато се удължава, в Украйна няма да се проведат нито парламентарни, нито президентски избори. Парламентарните избори бяха насрочени за края на октомври 2023 г., а президентските избори - за март 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #17
07:01 24.09.2025
2 Демократичния зелник
Коментиран от #11
07:03 24.09.2025
3 Българин
07:07 24.09.2025
4 Хвърляй кърпата и
07:08 24.09.2025
5 СПРЕ ЛИ, ОТИВА ТИ КОЖАТА
Коментиран от #9
07:09 24.09.2025
6 Голям смях 😂
07:09 24.09.2025
7 Ама разбира се,Зели!
Така ще бъдат под контрол всички избирателни секции и всички ще гласуват ,с ...,,правилната" бюлетина...!
Ама само,колко е прозрачен,милият ми той...!
07:14 24.09.2025
8 Папата
07:14 24.09.2025
9 спира Огъня
До коментар #5 от "СПРЕ ЛИ, ОТИВА ТИ КОЖАТА":спират 125 000 000 000$ на година
07:14 24.09.2025
11 Че те вече почнаха да гепят чужденци...
До коментар #2 от "Демократичния зелник":...за фронта...!
Нашият Българин...-инвалид ,при това...!
07:16 24.09.2025
12 сигурноста на вота есигурна
07:18 24.09.2025
14 Хиляди рашисти убити
До коментар #13 от "Българка 😺-Маца":край Покровск и Суми за септември.
Коментиран от #19
07:22 24.09.2025
15 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:24 24.09.2025
17 Бялата кърпа е в бункера на Путлер
До коментар #1 от "Ами":Скоро ще я развее.
07:26 24.09.2025
18 Ценко
Коментиран от #21
07:27 24.09.2025
19 Хехе
До коментар #14 от "Хиляди рашисти убити":И двойно повече украчуваци.
07:29 24.09.2025
20 Ами спирай го огъня,де...?!
Папата ти даде жокер...-,,Бялото знаме"...!
Коментиран от #23
07:29 24.09.2025
21 Пропусна най-важното!
До коментар #18 от "Ценко":Най-новата ни военна придобивка...-
1,5 бойни изтребители -,,Ф"-16...!
07:32 24.09.2025
22 Гай Турий
Тоя шут-конферансие все още има претенции. Като го гледам как представя през 2011 г. певците на конкурс 5 - Фактор А 2011 и специално в клипа за - Виктория Черенцова Поздний вечер в Сорренто-, не мога да повярвам, какво нахалство и безсрамие си е втълпил, че всички са му задължени, че цялото гражданство на страната Укра да гинат за него, цяла Европа и светът да започнат ТСВ за да оцелее това конферансие!!!??? Откъде накъде??! Тоя свят е толкова опростачен и омагьосан от злите сили на земята, че в негово лице прозира пролога на Апокалипсиса.
Коментиран от #28
07:33 24.09.2025
23 Бялото знаме е при Путлер
До коментар #20 от "Ами спирай го огъня,де...?!":в бункера.
07:33 24.09.2025
24 Хехе
07:40 24.09.2025
25 Шопо
07:40 24.09.2025
26 Димитър Георгиев
07:47 24.09.2025
27 456
07:52 24.09.2025
28 Хехе
До коментар #22 от "Гай Турий":Още по-комичен е като водещо конферансие до Филип Киркоров в представяенто на Виктория Черенцова До свиданья, лето. Выпуск 2 - Фактор А 2011.
08:02 24.09.2025
29 Путин ще прави избори в Украйна
08:10 24.09.2025
30 Упътване
08:37 24.09.2025