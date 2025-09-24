Новини
Зеленски пред Fox News: Може да проведем избори, но при спиране на огъня
  Тема: Украйна

Зеленски пред Fox News: Може да проведем избори, но при спиране на огъня

24 Септември, 2025 06:52, обновена 24 Септември, 2025 06:55 1 063 30

Имаме нужда от сигурност за вота, заяви украинският президент

Зеленски пред Fox News: Може да проведем избори, но при спиране на огъня - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна може да проведе президентски избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

„Имаме нужда от сигурност за изборите. Дори и да е трудно съгласно нашата конституция, ако има прекратяване на огъня, можем да проведем избори. С подкрепата на нашите партньори, разбира се. Имаме нужда от сигурност“, каза той, отговаряйки на въпрос за сроковете.

Поради военното положение, което беше обявено на 24 февруари 2022 г. и непрекъснато се удължава, в Украйна няма да се проведат нито парламентарни, нито президентски избори. Парламентарните избори бяха насрочени за края на октомври 2023 г., а президентските избори - за март 2024 г.


  • 1 Ами

    28 27 Отговор
    спирай, де ! Виж къде е кърпата !

    Коментиран от #17

    07:01 24.09.2025

  • 2 Демократичния зелник

    30 27 Отговор
    Избори, хахахаха, че то остана ли електорат в покрайнината. Скоро ще вземат да ловят и чужденците от улицата, сглупили да посетят бандеристан. Гепят ги, пишат ги доброволци, засилват ги към окопите и 4 часа по-късно, няма никой. После се съобщава, още доброволци загинаха в борбата срещу Русия, а пък "доброволците", не са никакви доброволци, ама са прекалено мъртви, за да възразят

    Коментиран от #11

    07:03 24.09.2025

  • 3 Българин

    23 19 Отговор
    Боли го онзи лудия дали ще провеждате избори.Те накрая самите украинци ще те изметат.

    07:07 24.09.2025

  • 4 Хвърляй кърпата и

    21 12 Отговор
    огъня ще спре.Решението е в твоите ръце!

    07:08 24.09.2025

  • 5 СПРЕ ЛИ, ОТИВА ТИ КОЖАТА

    25 12 Отговор
    АМА ОГЪНЯ НЕ СПИРА , ЗАЩОТО НЕ ИСКАШ ДА СПРЕ!!

    Коментиран от #9

    07:09 24.09.2025

  • 6 Голям смях 😂

    17 8 Отговор
    Путлер каза абсолютно същото...

    07:09 24.09.2025

  • 7 Ама разбира се,Зели!

    17 8 Отговор
    ,,можем да проведем избори. С подкрепата на нашите партньори, разбира се."
    Така ще бъдат под контрол всички избирателни секции и всички ще гласуват ,с ...,,правилната" бюлетина...!
    Ама само,колко е прозрачен,милият ми той...!

    07:14 24.09.2025

  • 8 Папата

    18 6 Отговор
    Бялото знаме, Зелен!

    07:14 24.09.2025

  • 9 спира Огъня

    18 6 Отговор

    До коментар #5 от "СПРЕ ЛИ, ОТИВА ТИ КОЖАТА":

    спират 125 000 000 000$ на година

    07:14 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Че те вече почнаха да гепят чужденци...

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Демократичния зелник":

    ...за фронта...!
    Нашият Българин...-инвалид ,при това...!

    07:16 24.09.2025

  • 12 сигурноста на вота есигурна

    10 3 Отговор
    като в бг в когото са крадените пари той печели

    07:18 24.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хиляди рашисти убити

    5 14 Отговор

    До коментар #13 от "Българка 😺-Маца":

    край Покровск и Суми за септември.

    Коментиран от #19

    07:22 24.09.2025

  • 15 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    15 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:24 24.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бялата кърпа е в бункера на Путлер

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Скоро ще я развее.

    07:26 24.09.2025

  • 18 Ценко

    13 4 Отговор
    Зеленски , мобилизирай Нато и ЕС да склонят България да ти даде системите Ц300 и 6-7 броя МИГ 29 , тази техника ти е нужна във войната, на България не и трябва .В знак на дъбър жест пусни българина от мобилизация след като получиш техниката

    Коментиран от #21

    07:27 24.09.2025

  • 19 Хехе

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хиляди рашисти убити":

    И двойно повече украчуваци.

    07:29 24.09.2025

  • 20 Ами спирай го огъня,де...?!

    10 3 Отговор
    Ти го разпали,редно е и ти да го загасиш...!
    Папата ти даде жокер...-,,Бялото знаме"...!

    Коментиран от #23

    07:29 24.09.2025

  • 21 Пропусна най-важното!

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ценко":

    Най-новата ни военна придобивка...-
    1,5 бойни изтребители -,,Ф"-16...!

    07:32 24.09.2025

  • 22 Гай Турий

    8 3 Отговор
    Не е ли конферансие тоя??!
    Тоя шут-конферансие все още има претенции. Като го гледам как представя през 2011 г. певците на конкурс 5 - Фактор А 2011 и специално в клипа за - Виктория Черенцова Поздний вечер в Сорренто-, не мога да повярвам, какво нахалство и безсрамие си е втълпил, че всички са му задължени, че цялото гражданство на страната Укра да гинат за него, цяла Европа и светът да започнат ТСВ за да оцелее това конферансие!!!??? Откъде накъде??! Тоя свят е толкова опростачен и омагьосан от злите сили на земята, че в негово лице прозира пролога на Апокалипсиса.

    Коментиран от #28

    07:33 24.09.2025

  • 23 Бялото знаме е при Путлер

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Ами спирай го огъня,де...?!":

    в бункера.

    07:33 24.09.2025

  • 24 Хехе

    6 0 Отговор
    Украинското посолство е събудено рано да пише плюсове за тоя шут.

    07:40 24.09.2025

  • 25 Шопо

    4 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:40 24.09.2025

  • 26 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор
    Не мой ми почне нормално деня без поредната новина за Зелен със Ски .

    07:47 24.09.2025

  • 27 456

    3 0 Отговор
    Да обявява дата за избори . Гарантирам, че в този ден Русия няма да стреля и бомби. Елементарно.

    07:52 24.09.2025

  • 28 Хехе

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гай Турий":

    Още по-комичен е като водещо конферансие до Филип Киркоров в представяенто на Виктория Черенцова До свиданья, лето. Выпуск 2 - Фактор А 2011.

    08:02 24.09.2025

  • 29 Путин ще прави избори в Украйна

    2 0 Отговор
    Не вие. Как можахте през 2014 да проведете избори? Тогава уж ви бяха нападнали зелени човечета и ви беше удобно да отрежете хората в Донбас, щото знаехте че няма да гласуват за вас. Сега никой няма да гласува за вас и затова ви е невъзможно да проведете избори.

    08:10 24.09.2025

  • 30 Упътване

    1 0 Отговор
    Свали си гащите докато още са бели , вържи ги на тояга и я размахай !

    08:37 24.09.2025