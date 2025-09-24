Новини
Свят »
Япония »
Японският премиер Шигеру Ишиба: Светът има нужда от солидарност и толерантност

24 Септември, 2025 10:26 474 4

  • япония-
  • шигеру ишиба-
  • солидарност-
  • толерантност-
  • оон

В последната си реч пред ООН той критикува Русия, призова за край на военните действия в Газа и настоя за реформа на Съвета за сигурност

Японският премиер Шигеру Ишиба: Светът има нужда от солидарност и толерантност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Шигеру Ишиба подчерта значението на солидарността и толерантността в речта си пред Общото събрание на ООН в момент, когато светът се изправя пред войната на Русия в Украйна и продължаващата военна кампания на Израел в Газа, съобщи агенция Киодо, предава БТА.

В първата и последна си реч пред Общото събрание, след като наскоро подаде оставка, Ишиба призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН и заяви, че Русия въпреки отговорността си като постоянен член, е нарушила международния ред с нахлуването си в Украйна.

Той настоя за незабавно прекратяване на израелските военни действия, които утежняват хуманитарната криза в Газа, и предупреди, че всяко подкопаване на „двудържавното решение“ за Израел и Палестина може да доведе до ответни мерки от страна на Япония.

„Свободният и открит международен ред, основан на върховенството на закона, е изправен пред безпрецедентни предизвикателства“, заяви Ишиба. По думите му само демокрация без дискриминация, изключване, тоталитаризъм или популизъм може да укрепи този ред и да допринесе за световния мир и сигурност.

Ишиба посочи усилията на Япония след Втората световна война за насърчаване на мира, основани на „духа на толерантност“ на народите в Азия, които са пострадали от японския колониализъм и милитаризъм. Той допълни, че в разговори с лидери от Китай, Южна Корея и Югоизточна Азия е осъзнал необходимостта от изграждане на ориентирани към бъдещето отношения.

Шигеру Ишиба стана премиер през октомври миналата година, но подаде оставка като лидер на Либерално-демократическата партия по-рано този месец, след изборната загуба на управляващата коалиция в горната камара. Новият лидер на партията ще бъде избран на 4 октомври.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миусукамадото

    4 0 Отговор
    Колегата и той като мен, има интересна фамилия.

    10:29 24.09.2025

  • 2 Нагазима Надувара

    3 0 Отговор
    Какво толкова? Мен питай.

    10:31 24.09.2025

  • 3 Солидарност и толерантност

    5 0 Отговор
    с интригантите САЩ и Великобритания правещи войни, лъжи, пропаганда и т.н., няма как да има. За жалост и вие сте в момента тяхна подлога.

    10:36 24.09.2025

  • 4 Япония

    4 0 Отговор
    И ние си имаме Хаяши Сан у нас за премиер. Какво ми се фукат тези японци.

    10:41 24.09.2025

