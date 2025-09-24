Японският премиер Шигеру Ишиба: Светът има нужда от солидарност и толерантност

Японският премиер Шигеру Ишиба подчерта значението на солидарността и толерантността в речта си пред Общото събрание на ООН в момент, когато светът се изправя пред войната на Русия в Украйна и продължаващата военна кампания на Израел в Газа, съобщи агенция Киодо, предава БТА.

В първата и последна си реч пред Общото събрание, след като наскоро подаде оставка, Ишиба призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН и заяви, че Русия въпреки отговорността си като постоянен член, е нарушила международния ред с нахлуването си в Украйна.

Той настоя за незабавно прекратяване на израелските военни действия, които утежняват хуманитарната криза в Газа, и предупреди, че всяко подкопаване на „двудържавното решение“ за Израел и Палестина може да доведе до ответни мерки от страна на Япония.

„Свободният и открит международен ред, основан на върховенството на закона, е изправен пред безпрецедентни предизвикателства“, заяви Ишиба. По думите му само демокрация без дискриминация, изключване, тоталитаризъм или популизъм може да укрепи този ред и да допринесе за световния мир и сигурност.

Ишиба посочи усилията на Япония след Втората световна война за насърчаване на мира, основани на „духа на толерантност“ на народите в Азия, които са пострадали от японския колониализъм и милитаризъм. Той допълни, че в разговори с лидери от Китай, Южна Корея и Югоизточна Азия е осъзнал необходимостта от изграждане на ориентирани към бъдещето отношения.

Шигеру Ишиба стана премиер през октомври миналата година, но подаде оставка като лидер на Либерално-демократическата партия по-рано този месец, след изборната загуба на управляващата коалиция в горната камара. Новият лидер на партията ще бъде избран на 4 октомври.