Зеленски: Тръмп ми вярва повече отколкото Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след последните събития американският президент Доналд Тръмп му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин, съобщи Укринформ, цитирайки негово изявление на брифинг в Ню Йорк след срещата с американския му колега, предава БТА.

Зеленски отбеляза, че по-рано Тръмп е поддържал определени отношения и диалог с Путин и е вярвал на информацията, която руският лидер му е предоставял за Украйна, включително твърденията, че Русия скоро ще окупира целия Донбас или дори части от Украйна, които все още са под контрола на Киев. Според Зеленски, по време на телефонните им разговори или срещи Тръмп понякога е повтарял тези твърдения и е настоявал, че трябва да се предприемат действия.

С течение на времето обаче Тръмп е осъзнал, че информацията, получавана от Путин, е далеч от реалната ситуация на бойното поле и от истината. Зеленски подчерта, че в момента Тръмп му вярва повече.

Като пример той посочи украинската контраофанзива край Добропилия през септември, при която украинските защитници успяха да освободят около 360 квадратни километра територия. Зеленски отбеляза, че проблемът не е само в броя на възвърнатите квадратни километри, а в начина, по който Русия представя победите като загуби.

По думите му това е оказало влияние върху партньорите на Украйна.

Украинският президент изрази увереност, че американският лидер Доналд Тръмп може да промени хода на водената от Русия война срещу Украйна. Той добави, че Вашингтон е готов да предостави гаранции за сигурност след края на конфликта.

„Тръмп сам по себе си променя играта“, заяви Зеленски. Той подчерта, че в света има малко международни играчи с такова влияние, а американският президент е един от тях.

Зеленски спомена и потенциалната роля на китайския лидер Си Цзинпин, но заяви, че не вижда желание от страна на Китай да сложи край на войната. „Те не се интересуват. Наистина не знам защо“, отбеляза той.

Поради това украинският президент разглежда Тръмп като ключов играч, който може да прекрати конфликта.

Той допълни, че администрацията на САЩ се стреми да гарантира, че натискът върху Русия и страните, които я подкрепят, се осъществява паралелно с действията на Европа. Зеленски обаче отбеляза, че поради сложността на процесите на вземане на решения в ЕС, напредъкът понякога е бавен. Затова Украйна призовава САЩ да действат самостоятелно, без да чакат позиция от Брюксел.

„САЩ определено могат да предприемат силни мерки сами и ние много бихме искали да видим това“, заяви Зеленски, добавяйки, че е обсъдил този въпрос по време на срещата си с Тръмп.

Той оцени разговора с американския президент като „добра дискусия“ и подчерта, че Тръмп е реагирал положително на всичко, което украинската страна е представила, включително подходите на Киев за установяване на мир.