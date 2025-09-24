Новини
Зеленски: Тръмп ми вярва повече отколкото Путин
24 Септември, 2025 11:59 438 13

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Украинският президент подчерта, че американският лидер вече се доверява на информацията от Киев след контраофанзивата и изрази надежда, че САЩ могат да променят хода на войната.

Зеленски: Тръмп ми вярва повече отколкото Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че след последните събития американският президент Доналд Тръмп му вярва повече, отколкото на руския лидер Владимир Путин, съобщи Укринформ, цитирайки негово изявление на брифинг в Ню Йорк след срещата с американския му колега, предава БТА.

Зеленски отбеляза, че по-рано Тръмп е поддържал определени отношения и диалог с Путин и е вярвал на информацията, която руският лидер му е предоставял за Украйна, включително твърденията, че Русия скоро ще окупира целия Донбас или дори части от Украйна, които все още са под контрола на Киев. Според Зеленски, по време на телефонните им разговори или срещи Тръмп понякога е повтарял тези твърдения и е настоявал, че трябва да се предприемат действия.

С течение на времето обаче Тръмп е осъзнал, че информацията, получавана от Путин, е далеч от реалната ситуация на бойното поле и от истината. Зеленски подчерта, че в момента Тръмп му вярва повече.

Като пример той посочи украинската контраофанзива край Добропилия през септември, при която украинските защитници успяха да освободят около 360 квадратни километра територия. Зеленски отбеляза, че проблемът не е само в броя на възвърнатите квадратни километри, а в начина, по който Русия представя победите като загуби.

По думите му това е оказало влияние върху партньорите на Украйна.

Украинският президент изрази увереност, че американският лидер Доналд Тръмп може да промени хода на водената от Русия война срещу Украйна. Той добави, че Вашингтон е готов да предостави гаранции за сигурност след края на конфликта.

„Тръмп сам по себе си променя играта“, заяви Зеленски. Той подчерта, че в света има малко международни играчи с такова влияние, а американският президент е един от тях.

Зеленски спомена и потенциалната роля на китайския лидер Си Цзинпин, но заяви, че не вижда желание от страна на Китай да сложи край на войната. „Те не се интересуват. Наистина не знам защо“, отбеляза той.

Поради това украинският президент разглежда Тръмп като ключов играч, който може да прекрати конфликта.

Той допълни, че администрацията на САЩ се стреми да гарантира, че натискът върху Русия и страните, които я подкрепят, се осъществява паралелно с действията на Европа. Зеленски обаче отбеляза, че поради сложността на процесите на вземане на решения в ЕС, напредъкът понякога е бавен. Затова Украйна призовава САЩ да действат самостоятелно, без да чакат позиция от Брюксел.

„САЩ определено могат да предприемат силни мерки сами и ние много бихме искали да видим това“, заяви Зеленски, добавяйки, че е обсъдил този въпрос по време на срещата си с Тръмп.

Той оцени разговора с американския президент като „добра дискусия“ и подчерта, че Тръмп е реагирал положително на всичко, което украинската страна е представила, включително подходите на Киев за установяване на мир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Съгласен съм !!! Тръмп е верен на Зелю , и само него оправя...

    12:01 24.09.2025

  • 2 обективен

    8 1 Отговор
    И думичка НЕ ти вярва ,защото и Бог не знае колко милиарда си гепил!!!

    12:04 24.09.2025

  • 3 Фйккйи

    1 11 Отговор
    Рашките плачат, че срещу тях укри няма!
    Само датчици и автоматични картечници.

    12:04 24.09.2025

  • 4 Майна

    5 1 Отговор
    Зеленски обаче не разбра посланието и с радост заяви пред пресата:
    Тръмп възнамерява да проведе сериозен разговор с Виктор Орбан и да го накара да се придържа към дневния ред на ЕС, а Тръмп ми обеща гаранции за сигурност: – Когато войната свърши.

    Снимката на тримата мускетари и мажоретката стигна до Русия и предизвика добър смях през цялото време.

    12:08 24.09.2025

  • 5 Ком

    8 0 Отговор
    Дон Тръмпоне открито се подиграва на дрогирания палячо, но той не "вдява".

    12:08 24.09.2025

  • 6 Чичо Дончо

    7 0 Отговор
    Понякога се налага да кажеш на досадника каквото иска да чуе, само и само да се оттървеш от него... А нарко е от най-големите досадници!

    12:09 24.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Интервюто с наркомана е чиста загуба на време ,освен ако написано така малко за смях на публиката! Има ли значение на кого вярва лудия лъжец,дайте му награда за Мир 🤣!Путин си е пич ,пази си територията и интереса на руснаците!

    12:11 24.09.2025

  • 9 Майна

    4 1 Отговор
    ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ, 23 септември. /ТАСС/. „Съединените щати не се присъединиха към изявлението на Украйна и Европейския съюз, осъждащо Русия, съобщи кореспондент на ТАСС“
    „Изявлението беше прочетено от украинския външен министър Андрей Сибига. Общо 38 държави се присъединиха към него, включително Словакия“
    „Освен това, на речта на Сибига не присъства нито едно длъжностно лице от администрацията на Доналд Тръмп, нито от Постоянната мисия на САЩ в ООН“

    12:11 24.09.2025

  • 10 Майна

    2 0 Отговор
    Никой май не иска да отчете захаросания сарказъм: „Да, наистина бяхте прави! Как можах да го пропусна? Украйна е много по-силна, отколкото си мислех, и може не само да си върне ЦЯЛАТА територия, но дори да изоре чак до Москва!“- точните думи на Тръмп

    12:18 24.09.2025

  • 11 Сталин

    2 0 Отговор
    То само луд може да вярва на Зеленото наркоман

    12:19 24.09.2025

  • 12 Тиква

    1 0 Отговор
    О,да,ни краварите обичаме окразелен наркоман,ние правим пари,а той краде, със своите бандероФашаги.

    12:19 24.09.2025

  • 13 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Голям комик ей... Всеки го баламосва вече това чучело

    12:20 24.09.2025

