Кърваво клане в Тексас! Множество жертви при стрелба в офис на имиграционните власти в Далас

Множество хора бяха убити и ранени при стрелба в полеви офис на федералната служба за имиграция и митнически контрол (ICE) в Далас в сряда сутринта, предава "Ройтерс".

Инцидентът е станал около 7:30 ч. местно време в северозападната част на града, като полицията е реагирала незабавно на сигналите за стрелба, съобщават местни медии. Стрелецът е бил открит мъртъв на покрива на близка сграда, вероятно след самонанесена огнестрелна рана, съобщи телевизия ABC WFAA, цитирайки източници.

"Предварителната информация сочи, че е възможно нападението да е извършено от снайперист", заяви пред CNN изпълняващият длъжността директор на ICE Тод Лайънс.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем потвърди в публикация в X, че има "множество ранени и смъртни случаи", като добави, че стрелецът е мъртъв.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс осъди нападението, наричайки го "обсебена атака срещу ICE и правоохранителните органи", и изрази съболезнования към пострадалите и техните семейства.

Някои от ранените са в критично състояние, съобщават местни медии. Към момента не са известни мотивите за нападението, а властите не са разкрили самоличността на стрелеца или на жертвите.

Говорител на ICE и полицията в Далас не са отговорили на запитвания за допълнителен коментар. Разследването продължава.