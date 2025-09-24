Кърваво клане в Тексас! Множество жертви при стрелба в офис на имиграционните власти в Далас

Множество хора бяха убити и ранени при стрелба в полеви офис на федералната служба за имиграция и митнически контрол (ICE) в Далас в сряда сутринта, предава "Ройтерс".
Инцидентът е станал около 7:30 ч. местно време в северозападната част на града, като полицията е реагирала незабавно на сигналите за стрелба, съобщават местни медии. Стрелецът е бил открит мъртъв на покрива на близка сграда, вероятно след самонанесена огнестрелна рана, съобщи телевизия ABC WFAA, цитирайки източници.
"Предварителната информация сочи, че е възможно нападението да е извършено от снайперист", заяви пред CNN изпълняващият длъжността директор на ICE Тод Лайънс.
Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем потвърди в публикация в X, че има "множество ранени и смъртни случаи", като добави, че стрелецът е мъртъв.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс осъди нападението, наричайки го "обсебена атака срещу ICE и правоохранителните органи", и изрази съболезнования към пострадалите и техните семейства.
Някои от ранените са в критично състояние, съобщават местни медии. Към момента не са известни мотивите за нападението, а властите не са разкрили самоличността на стрелеца или на жертвите.
Говорител на ICE и полицията в Далас не са отговорили на запитвания за допълнителен коментар. Разследването продължава.
1 Жоро
Коментиран от #12
17:09 24.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стоян георгиев
17:10 24.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хеми значи бензин
17:12 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хмм
17:15 24.09.2025
8 ЯСНО!
Коментиран от #11
17:15 24.09.2025
9 Последния Софиянец
17:16 24.09.2025
10 Тома
17:16 24.09.2025
11 Ген.Атанасов!
До коментар #8 от "ЯСНО!":Точно така!
Това е поредна хибридна атака на Путин!
Коментиран от #15
17:17 24.09.2025
12 Медуня
До коментар #1 от "Жоро":така е още от едно време помня отрепките хероинови наркомани цапащи антифа по стените
17:17 24.09.2025
13 АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ
ВЕДНАГА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕН 5
Коментиран от #17
17:17 24.09.2025
14 Глобалист
А изказването на Тръмп с критики относно Европа направо преля чашата.
Няма да позволим на никой, да провали нашия международен ред основан на правила и новите ценности.
Коментиран от #18
17:18 24.09.2025
15 Тагаренко!
До коментар #11 от "Ген.Атанасов!":Обиден съм!
Ген. Атанасов ме е изпреварил,с части от секундата,което исках да кажа и аз-
Това e 100% хибридна атака на Путин...!
17:20 24.09.2025
16 Перо
Коментиран от #20
17:22 24.09.2025
17 Урсула
До коментар #13 от "АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ":Веднага да се задейства...,,европейската стена от дронове"...начело с верният ми до гроб-РоскУ ДжилязкуФ...!
Коментиран от #21
17:22 24.09.2025
18 Перо
До коментар #14 от "Глобалист":Ще ти сложат скоро знак на ревера и гърба!
17:24 24.09.2025
19 Тръгнали света да оправят
Коментиран от #22
17:24 24.09.2025
20 Да бе да...?!
До коментар #16 от "Перо":Тръмп,видите ли- ,,не бил си поплювал"...?!
Че те през ден се избиват в поверената му страна,какво остава,ако си...,,поплюва"...?!?!
17:25 24.09.2025
21 А МОЖЕ ЛИ
До коментар #17 от "Урсула":СТЕНА ОТ ВОДОПАДИ
17:26 24.09.2025
22 ПРАВ СИ...!
До коментар #19 от "Тръгнали света да оправят":Гражданската война си клокочи в САЩ!
А Тръмпи седнал да си го мери с Путин,Си и Моди...,на кой е по...- голЕм...?!
17:27 24.09.2025