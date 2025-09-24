Новини
Кърваво клане в Тексас! Множество жертви при стрелба в офис на имиграционните власти в Далас

24 Септември, 2025 17:07 1 005 22

  • сащ-
  • далас-
  • тексас-
  • стрелба-
  • мигранти

Към момента не са известни мотивите за нападението, а властите не са разкрили самоличността на стрелеца или на жертвите

Кърваво клане в Тексас! Множество жертви при стрелба в офис на имиграционните власти в Далас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Множество хора бяха убити и ранени при стрелба в полеви офис на федералната служба за имиграция и митнически контрол (ICE) в Далас в сряда сутринта, предава "Ройтерс".

Инцидентът е станал около 7:30 ч. местно време в северозападната част на града, като полицията е реагирала незабавно на сигналите за стрелба, съобщават местни медии. Стрелецът е бил открит мъртъв на покрива на близка сграда, вероятно след самонанесена огнестрелна рана, съобщи телевизия ABC WFAA, цитирайки източници.

"Предварителната информация сочи, че е възможно нападението да е извършено от снайперист", заяви пред CNN изпълняващият длъжността директор на ICE Тод Лайънс.

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем потвърди в публикация в X, че има "множество ранени и смъртни случаи", като добави, че стрелецът е мъртъв.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс осъди нападението, наричайки го "обсебена атака срещу ICE и правоохранителните органи", и изрази съболезнования към пострадалите и техните семейства.

Някои от ранените са в критично състояние, съобщават местни медии. Към момента не са известни мотивите за нападението, а властите не са разкрили самоличността на стрелеца или на жертвите.

Говорител на ICE и полицията в Далас не са отговорили на запитвания за допълнителен коментар. Разследването продължава.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жоро

    9 2 Отговор
    Антифа трябва да бъдат размазани,като хлебарки.Каквито са.

    Коментиран от #12

    17:09 24.09.2025

  • 3 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Нормално и демократично.

    17:10 24.09.2025

  • 5 Хеми значи бензин

    13 1 Отговор
    Левите подивяват че контрола се затягя или е лгбти или жъл тур или че рнилка

    17:12 24.09.2025

  • 7 Хмм

    3 2 Отговор
    Ужас!

    17:15 24.09.2025

  • 8 ЯСНО!

    6 1 Отговор
    Това е светкавичен отговор на...,,Книжният тигър-Путин",за обидните думи на Тръмп...!

    Коментиран от #11

    17:15 24.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Гражд@нск@ война

    17:16 24.09.2025

  • 10 Тома

    6 0 Отговор
    Отново лгбт в действие.

    17:16 24.09.2025

  • 11 Ген.Атанасов!

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "ЯСНО!":

    Точно така!
    Това е поредна хибридна атака на Путин!

    Коментиран от #15

    17:17 24.09.2025

  • 12 Медуня

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    така е още от едно време помня отрепките хероинови наркомани цапащи антифа по стените

    17:17 24.09.2025

  • 13 АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ

    7 1 Отговор
    НА ПУТИН
    ВЕДНАГА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕН 5

    Коментиран от #17

    17:17 24.09.2025

  • 14 Глобалист

    2 2 Отговор
    Мислихте, че така ще оставим опитите за спиране нелегалната имиграция, ли?
    А изказването на Тръмп с критики относно Европа направо преля чашата.
    Няма да позволим на никой, да провали нашия международен ред основан на правила и новите ценности.

    Коментиран от #18

    17:18 24.09.2025

  • 15 Тагаренко!

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ген.Атанасов!":

    Обиден съм!
    Ген. Атанасов ме е изпреварил,с части от секундата,което исках да кажа и аз-
    Това e 100% хибридна атака на Путин...!

    17:20 24.09.2025

  • 16 Перо

    4 0 Отговор
    Ще се стигне до избиване на джендърията, Тръмп не си поплюва!

    Коментиран от #20

    17:22 24.09.2025

  • 17 Урсула

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "АМИ СТРЕЛЕЦА Е АГЕНТ":

    Веднага да се задейства...,,европейската стена от дронове"...начело с верният ми до гроб-РоскУ ДжилязкуФ...!

    Коментиран от #21

    17:22 24.09.2025

  • 18 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Глобалист":

    Ще ти сложат скоро знак на ревера и гърба!

    17:24 24.09.2025

  • 19 Тръгнали света да оправят

    1 0 Отговор
    Гражданската война си клокочи в САЩ и пропастта се увеличава, а този тип войни са най-жестоки.

    Коментиран от #22

    17:24 24.09.2025

  • 20 Да бе да...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Тръмп,видите ли- ,,не бил си поплювал"...?!
    Че те през ден се избиват в поверената му страна,какво остава,ако си...,,поплюва"...?!?!

    17:25 24.09.2025

  • 21 А МОЖЕ ЛИ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Урсула":

    СТЕНА ОТ ВОДОПАДИ

    17:26 24.09.2025

  • 22 ПРАВ СИ...!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тръгнали света да оправят":

    Гражданската война си клокочи в САЩ!
    А Тръмпи седнал да си го мери с Путин,Си и Моди...,на кой е по...- голЕм...?!

    17:27 24.09.2025