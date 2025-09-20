Тръмп vs. Харвард! Белият дом наложи нови ограничения на университета от Бръшляновата лига

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ескалира кампанията си срещу Харвардския университет, като наложи нови ограничения върху възможността на университета от Бръшляновата лига да има достъп до федерални средства за студентска помощ, съобщава "Ройтерс".

Мотивът за това са опасения относно "финансовото положение" на най-стария и най-богат университет в Съединените щати.

Министерството на образованието заяви, че е поставило базирания в Кеймбридж, Масачузетс, Харвард под статут на "засилено наблюдение на паричните средства". Това е промяна от типичната практика, която ще го принуди да използва собствените си средства за разпределяне на федерална студентска помощ, преди да тегли средства от ведомството.

Тръмп предприе репресии срещу университетите и заплаши да намали федералното финансиране по редица въпроси, като пропалестинските протести срещу нападението на американския съюзник Израел срещу Газа, транссексуалните политики, климатичните инициативи и програмите за многообразие, равенство и приобщаване.

Освен това Министерството на образованието се стреми Харвард да публикува акредитив за 36 милиона долара, за да гарантира изпълнението на финансовите си задължения. В писмо се посочва, че последните събития са породили опасения относно финансите на Харвард, предвид решението му да емитира облигации и да извърши съкращения на фона на конфликта му с Белия дом.

Министерството на образованието предупреди, че Харвард е изложен на риск да загуби достъп до цялото федерално финансиране за студентска помощ, ако не се съобрази с исканията за документи от Службата за граждански права, която в отделно писмо е уведомена че може да предприеме действия за прилагане на закона.

Тази служба преразглежда дали Харвард все още взема предвид расата в процеса си на прием в бакалавърските си програми, дори след като през 2023 г. Върховният съд на САЩ постанови, че практиките за утвърдителни действия, на които училищата разчитат, за да увеличат броя на записаните сред расовите малцинства, са незаконни.

През юли правителството уреди федералните си разследвания с Колумбийския университет, който се съгласи да плати над 220 милиона долара на правителството, както и с Университета "Браун", който заяви, че ще плати 50 милиона долара в подкрепа на развитието на местната работна сила. И двата университета приеха определени правителствени искания.

Администрацията на Тръмп търси споразумение и с Харвард. Тръмп заяви, че университетът трябва да плати "не по-малко от 500 милиона долара".

Отделно, правителството предложи уреждане на разследването си за Калифорнийския университет в Лос Анджелис чрез плащане на 1 милиард долара от университета. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм нарече това предложение опит за изнудване. През август правителството замрази близо 600 милиона долара финансиране за университета.