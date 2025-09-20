Новини
Тръмп vs. Харвард! Белият дом наложи нови ограничения на университета от Бръшляновата лига

20 Септември, 2025 10:53 908 20

  • бръшлянова лига-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • харвардски университет

Освен това Министерството на образованието се стреми Харвард да публикува акредитив за 36 милиона долара, за да гарантира изпълнението на финансовите си задължения

Тръмп vs. Харвард! Белият дом наложи нови ограничения на университета от Бръшляновата лига - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ескалира кампанията си срещу Харвардския университет, като наложи нови ограничения върху възможността на университета от Бръшляновата лига да има достъп до федерални средства за студентска помощ, съобщава "Ройтерс".

Мотивът за това са опасения относно "финансовото положение" на най-стария и най-богат университет в Съединените щати.

Министерството на образованието заяви, че е поставило базирания в Кеймбридж, Масачузетс, Харвард под статут на "засилено наблюдение на паричните средства". Това е промяна от типичната практика, която ще го принуди да използва собствените си средства за разпределяне на федерална студентска помощ, преди да тегли средства от ведомството.

Тръмп предприе репресии срещу университетите и заплаши да намали федералното финансиране по редица въпроси, като пропалестинските протести срещу нападението на американския съюзник Израел срещу Газа, транссексуалните политики, климатичните инициативи и програмите за многообразие, равенство и приобщаване.

Освен това Министерството на образованието се стреми Харвард да публикува акредитив за 36 милиона долара, за да гарантира изпълнението на финансовите си задължения. В писмо се посочва, че последните събития са породили опасения относно финансите на Харвард, предвид решението му да емитира облигации и да извърши съкращения на фона на конфликта му с Белия дом.

Министерството на образованието предупреди, че Харвард е изложен на риск да загуби достъп до цялото федерално финансиране за студентска помощ, ако не се съобрази с исканията за документи от Службата за граждански права, която в отделно писмо е уведомена че може да предприеме действия за прилагане на закона.

Тази служба преразглежда дали Харвард все още взема предвид расата в процеса си на прием в бакалавърските си програми, дори след като през 2023 г. Върховният съд на САЩ постанови, че практиките за утвърдителни действия, на които училищата разчитат, за да увеличат броя на записаните сред расовите малцинства, са незаконни.

През юли правителството уреди федералните си разследвания с Колумбийския университет, който се съгласи да плати над 220 милиона долара на правителството, както и с Университета "Браун", който заяви, че ще плати 50 милиона долара в подкрепа на развитието на местната работна сила. И двата университета приеха определени правителствени искания.

Администрацията на Тръмп търси споразумение и с Харвард. Тръмп заяви, че университетът трябва да плати "не по-малко от 500 милиона долара".

Отделно, правителството предложи уреждане на разследването си за Калифорнийския университет в Лос Анджелис чрез плащане на 1 милиард долара от университета. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм нарече това предложение опит за изнудване. През август правителството замрази близо 600 милиона долара финансиране за университета.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    10 3 Отговор
    Ами ако се съди по харвардите на Радев, Кики и Коки, Харвард си е направо за закриване.

    10:55 20.09.2025

  • 2 🤮🤮🤮

    6 5 Отговор
    Ай сектиp с тоя изкуфеляк.

    10:55 20.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    3 3 Отговор
    Сега е времето ППтата Харвардци да пратят Еврофондове за донорство на Университета. 500 млн са дребна сума. Те крадат и или пращат милиарди у за Окраина

    11:06 20.09.2025

  • 5 про100киро

    3 3 Отговор
    има защо !

    11:07 20.09.2025

  • 6 Краснов

    6 3 Отговор
    Простите хора не обичат университетите

    Коментиран от #11

    11:07 20.09.2025

  • 7 бай Иван

    3 3 Отговор
    Малее ако вземе да им прибере и дипломите дето са раздавали та се срамят по света, наш киро ще си ходи без образование . така ще изравни липсата му с капацитета.

    11:08 20.09.2025

  • 8 Ориндж куку

    2 3 Отговор
    Оранжевият дядо не е добре, ще го търпи светът още три години и четири месеца

    Коментиран от #10

    11:34 20.09.2025

  • 9 Серсемов

    2 2 Отговор
    Тоа изобщо има ли образование, или е научил само алъш-вериш?

    11:38 20.09.2025

  • 10 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ориндж куку":

    След Тръмп идва Джей Ди Венс ....
    Демократите няма да помиришат власт поне 40 г.
    Предстоят дела РИКО срещу Сорос, Бил Гейтс, Антъни Фаучи, Лари Фрин и още фашисти.

    11:44 20.09.2025

  • 11 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Краснов":

    Науката се вкарва в идеологическа рамка. Сега в САЩ върви процеса :- подмяна на една идеологическа рамка с друга .
    Каролин Ливит го каза ясно:-" Ние (САЩ) имаме нужда от образование ,което бързо ,директно подпомага икономиката и промотира традиционните ценности.Искаме да даваме пари за такива университети а не като Х.арвард ,който се занимава с л.ибералн.ата идеология.Имаме нужда от инвестиране на знания в икономиката а не дипломирани λΓβτ от Χ.αρβα.ρд.

    11:51 20.09.2025

  • 12 Артилерист

    2 0 Отговор
    Харвард е един от 6-те компонента на американската дълбока държава.

    11:58 20.09.2025

  • 13 Д. Тръмп -

    0 0 Отговор
    най - голям враг на община Бръшлян -)

    11:59 20.09.2025

  • 14 Един

    1 0 Отговор
    Тоя оръфляк всичко оправи и опря до университетите. Няма ли кой да го завърне изкукуригалия дядка.

    12:02 20.09.2025

  • 15 Ъхъъъъъ....щото демокрация има нали?

    1 0 Отговор
    Тръмп предприе репресии срещу университетите и заплаши да намали федералното финансиране по редица въпроси, като пропалестинските протести срещу нападението на американския съюзник Израел срещу Газа

    12:06 20.09.2025

  • 16 Нацизма и ционизма

    1 0 Отговор
    Са истинският враг за хората. Атлантизма и ционизма са престъпни идеологии

    12:08 20.09.2025

  • 17 Евреите в САЩ

    1 0 Отговор
    Попадат ли в списъка за така наречените "расови малцинства" ? Върховният съд на САЩ отказва да отговори !....

    12:11 20.09.2025

  • 18 Самият факт че в САЩ

    1 0 Отговор
    Гражданите се делят на "расови малцинства" е доказателство за антидемократичност и расизъм !

    12:14 20.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вече го писахме

    1 0 Отговор
    По малко от 32% в САЩ подкрепят военните действия на Израел в Гааза, което е ново дъно! Одобрението на американците за военните действия на Израел в Гааза е спаднало с още 10 процентни пункта от предишното измерване през септември и сега е 32%, най-ниското ниво, откакто Gallup за първи път зададе въпроса през ноември 2023 г. Неодобрението на военните действия вече е достигнало 60%. Проучване и на университета Куинипиак установи, че 60% от избирателите НЕ одобряват изпращането на военна помощ от САЩ на Израел, докато 32% подкрепят допълнителна помощ ..... Репресиите на Тръмп няма нищо да променят ...

    12:20 20.09.2025