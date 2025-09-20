Тръмп vs. Харвард! Белият дом наложи нови ограничения на университета от Бръшляновата лига

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ескалира кампанията си срещу Харвардския университет, като наложи нови ограничения върху възможността на университета от Бръшляновата лига да има достъп до федерални средства за студентска помощ, съобщава "Ройтерс".
Мотивът за това са опасения относно "финансовото положение" на най-стария и най-богат университет в Съединените щати.
Министерството на образованието заяви, че е поставило базирания в Кеймбридж, Масачузетс, Харвард под статут на "засилено наблюдение на паричните средства". Това е промяна от типичната практика, която ще го принуди да използва собствените си средства за разпределяне на федерална студентска помощ, преди да тегли средства от ведомството.
Тръмп предприе репресии срещу университетите и заплаши да намали федералното финансиране по редица въпроси, като пропалестинските протести срещу нападението на американския съюзник Израел срещу Газа, транссексуалните политики, климатичните инициативи и програмите за многообразие, равенство и приобщаване.
Освен това Министерството на образованието се стреми Харвард да публикува акредитив за 36 милиона долара, за да гарантира изпълнението на финансовите си задължения. В писмо се посочва, че последните събития са породили опасения относно финансите на Харвард, предвид решението му да емитира облигации и да извърши съкращения на фона на конфликта му с Белия дом.
Министерството на образованието предупреди, че Харвард е изложен на риск да загуби достъп до цялото федерално финансиране за студентска помощ, ако не се съобрази с исканията за документи от Службата за граждански права, която в отделно писмо е уведомена че може да предприеме действия за прилагане на закона.
Тази служба преразглежда дали Харвард все още взема предвид расата в процеса си на прием в бакалавърските си програми, дори след като през 2023 г. Върховният съд на САЩ постанови, че практиките за утвърдителни действия, на които училищата разчитат, за да увеличат броя на записаните сред расовите малцинства, са незаконни.
През юли правителството уреди федералните си разследвания с Колумбийския университет, който се съгласи да плати над 220 милиона долара на правителството, както и с Университета "Браун", който заяви, че ще плати 50 милиона долара в подкрепа на развитието на местната работна сила. И двата университета приеха определени правителствени искания.
Администрацията на Тръмп търси споразумение и с Харвард. Тръмп заяви, че университетът трябва да плати "не по-малко от 500 милиона долара".
Отделно, правителството предложи уреждане на разследването си за Калифорнийския университет в Лос Анджелис чрез плащане на 1 милиард долара от университета. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм нарече това предложение опит за изнудване. През август правителството замрази близо 600 милиона долара финансиране за университета.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
10:55 20.09.2025
2 🤮🤮🤮
10:55 20.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коста
11:06 20.09.2025
5 про100киро
11:07 20.09.2025
6 Краснов
Коментиран от #11
11:07 20.09.2025
7 бай Иван
11:08 20.09.2025
8 Ориндж куку
Коментиран от #10
11:34 20.09.2025
9 Серсемов
11:38 20.09.2025
10 Хахаха
До коментар #8 от "Ориндж куку":След Тръмп идва Джей Ди Венс ....
Демократите няма да помиришат власт поне 40 г.
Предстоят дела РИКО срещу Сорос, Бил Гейтс, Антъни Фаучи, Лари Фрин и още фашисти.
11:44 20.09.2025
11 Атина Палада
До коментар #6 от "Краснов":Науката се вкарва в идеологическа рамка. Сега в САЩ върви процеса :- подмяна на една идеологическа рамка с друга .
Каролин Ливит го каза ясно:-" Ние (САЩ) имаме нужда от образование ,което бързо ,директно подпомага икономиката и промотира традиционните ценности.Искаме да даваме пари за такива университети а не като Х.арвард ,който се занимава с л.ибералн.ата идеология.Имаме нужда от инвестиране на знания в икономиката а не дипломирани λΓβτ от Χ.αρβα.ρд.
11:51 20.09.2025
12 Артилерист
11:58 20.09.2025
13 Д. Тръмп -
11:59 20.09.2025
14 Един
12:02 20.09.2025
15 Ъхъъъъъ....щото демокрация има нали?
12:06 20.09.2025
16 Нацизма и ционизма
12:08 20.09.2025
17 Евреите в САЩ
12:11 20.09.2025
18 Самият факт че в САЩ
12:14 20.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вече го писахме
12:20 20.09.2025