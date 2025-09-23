Новини
Доналд Тръмп: Върша работата на ООН, Европа да се активизира и да спре войната в Украйна

23 Септември, 2025 17:55, обновена 23 Септември, 2025 21:42

Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света

Доналд Тръмп: Върша работата на ООН, Европа да се активизира и да спре войната в Украйна - 1
Анатоли Стайков

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че му се е наложило лично да спира войни, вместо това да бъде направено от световната организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

ООН не стига дори близо до пълния си потенциал, добави Тръмп, като отбеляза, че "празните думи не спират войни".

"Сложих край на седем войни, разговарях с лидери от всяка от тези страни и никога не получих от ООН дори телефонно обаждане, предлагащо да ми помогне при финализирането на сделката", изрази съжаление той.

Още в първите минути на речта си американският президент отправи най-малко две нападки към своя предшественик, бившия президент Джо Байдън, отбелязва Асошиейтед прес.

Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света. Тръмп използва предимно общи суперлативи, а не факти, които могат да бъдат проверени, за да направи тези твърдения. За държавните глави е необичайно също така и да обсъждат собствената си вътрешна политика на международната сцена, отбелязва агенцията.

Тръмп не се забави да обяви пред представителите на страните от целия свят, че САЩ са "най-хубавата страна в света и няма друга страна, която да се доближава до тях". По-късно той добави, че САЩ са "най-добрата страна на Земята за правене на бизнес" и заяви, че икономиката сега е "по-голяма и дори по-добра", отколкото по време на първия му мандат, който Тръмп описа като "най-великия ... в историята на света".

САЩ "отново са уважавани" както никога досега, изрази увереност Тръмп.

Подобни изказваният обикновено се приемат с неодобрение в дипломатическите среди, включително в ООН, отбелязва АП. Тръмп възприе същия подход в изказванията си и по време на неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.

Тръмп обяви ядрените оръжия за най-голямата заплаха за човечеството.

"Моята позиция е много проста: не може да се позволи на най-големия спонсор на тероризма в света да притежава най-опасните оръжия", подчерта той, визирайки Иран.

Тръмп заяви, че след като се е върнал на поста си, е изпратил писмо до върховния лидер на Иран, в което се ангажира с "пълно сътрудничество" в замяна на спирането на ядрената програма на Техеран.

"Отговорът на режима бе да продължи с постоянните си заплахи към своите съседи и интересите на САЩ в целия регион, както и към някои велики държави, които се намират в непосредствена близост", добави американският президент в речта си.

Тръмп обяви, че в резултат на това много от бившите военни командири на Иран "вече не са сред нас". Той напомни и за неотдавнашната операция "Среднощен чук", при която американски военни самолети бомбардираха ключови ядрени съоръжения в Иран, като се похвали, че "нито една друга страна в света" не би могла да постигне същото.

Тръмп обеща също, че неговата администрация ще поведе международните усилия за прилагане на конвенцията за биологичните оръжия, като въведе новаторска система за проверка с изкуствен интелект.

"Призовавам всички нации да се присъединят към нас, за да сложим край на разработването на биологични оръжия веднъж завинаги", заяви той. "Надявам се, че ООН ще може да играе конструктивна роля".

Според Тръмп войната между Русия и Украйна е трябвало да бъде "кратък сблъсък", в който Русия да надделее за няколко дни. Вместо това, тя се превърна в продължителна война.

Президентът повтори тезата си от предизборната кампания през 2024 г., че руското нашествие в Украйна никога не би се случило, ако той беше президент от 2021 г. до 2025 г. В същото време той изрази изненада, че не е успял да договори мирно споразумение, след като през цялата кампания продължаваше да твърди, че ще сложи край на войната бързо, ако не и в "първия ден".

"Мислех, че това ще бъде най-лесното, защото отношенията ми с президента Путин винаги са били добри", сподели Тръмп със световните лидери.

Той заплаши да наложи на Русия "много строги и мощни мита", ако Путин не седне на масата за преговори, за да сложи край на войната в Украйна. Според президента на САЩ това "ще спре кръвопролитието много бързо".

Той обаче намекна също, че войната няма да приключи, докато Китай и европейските страни продължават да купуват руска енергия.

"Те финансират войната срещу себе си. Кой по дяволите е чувал за такова нещо?", каза Тръмп, като призова Европа да спре незабавно да купува енергия от Москва.

"Европа е в сериозна беда. Тя е нападната от армия от нелегални имигранти", заяви той пред аудиторията си от световни лидери на Общото събрание на ООН, отбелязва ДПА.

Той посочи високия процент на мигранти в затворите в няколко европейски държави без да влиза в подробности.

"Време е да се сложи край на провалилия се експеримент с отворените граници", призова Тръмп без да отбележи основните разлики между националните миграционни политики. "Имиграцията и самоубийствените им енергийни идеали ще бъдат смъртта на Западна Европа, ако не се предприеме нещо незабавно", смята още президентът на САЩ, като отправи специални критики срещу вятърната енергия и определи промените в климата като "измама".

"Германия е затънала в много болна политика... както по отношение на енергията, така и по отношение на миграцията", добави Тръмп. САЩ, от друга страна, са "затвърдили" суверенитета си, похвали се американският президент.

Тръмп нарече имиграцията и политиките за справяне с климатичните промени "двуглаво чудовище", което разрушава Европа, но особено остри критики отправи по отношение на това, което определи като "непоправимата имиграционна катастрофа".

"Ако не спрете хора, които никога не сте виждали преди, с които нямате нищо общо, вашата страна ще се провали. Аз съм президентът на САЩ, но се тревожа за Европа. Обичам Европа, обичам хората в Европа. И мразя да я виждам опустошена от енергията и имиграцията, това двуглаво чудовище, което унищожава всичко по пътя си".

"Правите го, защото искате да бъдете мили. Искате да бъдете политически коректни и унищожавате своето наследство", подчерта той, обръщайки се пряко към европейските лидери.

Тръмп призова европейските страни да се откажат от инициативите за зелена енергия, подигравайки се, че през последните десетилетия някои експерти предсказаха, че до 2000 г. "климатичните промени ще причинят глобална катастрофа". Той напомни, че според прогнозите на учените някои страни може да бъдат изтрити от картата, но "това не се случва", смята Тръмп.

Всъщност климатичните промени наистина са довели до повишаване на нивото на океаните и моретата и засилване на бурите, което е причинило свиване на територията на малките островни държави. Такива явления са стрували и огромни суми пари за реагиране при бедствия, почистване и възстановяване в САЩ и по целия свят, отбелязва АП.

Тръмп обаче настоя, че според него това е "най-голямата измама, която някога е била извършена в света". "Всички тези прогнози бяха грешни" и са "направени от глупави хора" добави той.

"Ако не се отървете от тази зелена измама, вашата страна ще фалира", предупреди Тръмп.

Евентуалното признаване на палестинска държава би било награда за "Хамас" и за извършените от терористите зверства, каза още Тръмп и отправи отново призив за освобождаване на всички заложници, които все още се намират в ивицата Газа. Той призова и за незабавно прекратяване на войната в Газа и подчерта, че тези, които искат мир, би трябвало да поискат заедно освобождаването на заложниците.

"Сякаш за да насърчат продължаващ конфликт, някои членове от тази организация се стремят да признаят едностранно палестинската държава", отбеляза той.

Тръмп добави, че той и бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва са се договорили да се срещнат следващата седмица, след като напрежението между двете страни се изостри през последните месеци под тежките критики на администрацията на Тръмп. Той заяви пред събралите се световни лидери на Общото събрание на ООН, че двамата с Лула са разговаряли накратко, докато са се разминали на път към и от трибуната.

"Видях го, той ме видя и се прегърнахме", каза Тръмп, след като разкритикува Бразилия за митата върху американските стоки и преследването на приятеля му, бившия бразилски президент Жаир Болсонаро. "Всъщност се договорихме да се срещнем следващата седмица", добави той.

Речта на Тръмп продължи по-малко от час и той се опита да я завърши с оптимистична нотка след изказване, което беше предимно негативно и конфронтационно.

"Нека всички да работим заедно, за да изградим една светла и красива планета", заяви Тръмп. "Ще се грижим за нашите хора. Много ви благодаря. За мен беше чест. Бог да благослови нациите по света", заключи президентът на САЩ.

Реакцията на събралите се бяха сдържани аплодисменти, по-скоро учтиви, отколкото възторжени, отбелязва АП. Президентът на САЩ обаче не беше освиркван или отхвърлян по друг начин - въпреки че голяма част от изказването си посвети да поучава световната общност по въпросите на имиграционната политика, реакцията на климатичните промени и други ключови теми.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    29 18 Отговор
    Бай Дончо ще ги сцепи.

    Коментиран от #16, #39, #40

    17:57 23.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 13 Отговор
    За три години България е изнесла за Украйна 3 000 000 снаряди.

    Коментиран от #8, #9, #11

    17:57 23.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    42 15 Отговор
    Бай Дончо и Путин ще сцепят Украйна. Въпрос на време.

    17:58 23.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    20 50 Отговор
    Прав е Тръмп!
    Как е възможно, агресор като Маскалия да е постоянен член на Съвета за сигурност!
    Сбъркан свят!

    Коментиран от #30

    17:58 23.09.2025

  • 5 Хаха

    43 4 Отговор
    Да ви напомня на едно тлъсто банкянско недоразумение?

    17:58 23.09.2025

  • 6 Досега ООН не е решила нито един проблем

    47 10 Отговор
    в цялата си история!
    Тръмп да ги разтури!

    17:59 23.09.2025

  • 7 Абе тюТолю

    35 6 Отговор
    Сега против Тръмп ли да викаме по нареждане...
    Нали ни е съюзник. Не си спомням да ни наръсваше против БайДрън.

    17:59 23.09.2025

  • 8 Браво

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Поздравления! И все повече!

    17:59 23.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Възможно е и повече да са. Държавицата от това живее.

    Коментиран от #10

    17:59 23.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Официална статистика .Три милиона снаряди за Украйна за 13 млрд.

    Коментиран от #21

    18:01 23.09.2025

  • 11 Мальовица

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сичко са пише

    18:02 23.09.2025

  • 12 Бай Колю Сапа

    42 0 Отговор
    Ами вие ги започвате тези войни

    18:02 23.09.2025

  • 13 Тц, тц, тц!

    27 6 Отговор
    Оригинален екземпляр! Ще влезе в историята, излекува много хора от хомосексуална зависимост!🤔

    18:03 23.09.2025

  • 14 Бай Колю Сапа

    28 1 Отговор
    А и това ООН никва не я върши

    18:04 23.09.2025

  • 15 Госあ

    46 6 Отговор
    спира войни като праща оръжие в горещите точки и подкрепя геноцида в Палестина ! Нагъл смешник

    18:04 23.09.2025

  • 16 Европеец

    31 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Да,Ще ги сцепи от смях..... А аз се смях яко на забранения съветски филм от недоразумението молдовската румънка Санду....

    18:06 23.09.2025

  • 17 Гост

    40 1 Отговор
    Тоя явно живее в паралелен свят. Интересно коя война е спрял до момента? Отговор: никоя. Само приказки .

    18:06 23.09.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    30 1 Отговор
    Много е лошо когато един Клоун се вземе насериозно...в момента той се има за Господ.

    18:11 23.09.2025

  • 19 Тръмп е олигофрен

    29 1 Отговор
    И е време някой да му го каже в прав текст.

    Коментиран от #33

    18:14 23.09.2025

  • 20 ХиХи

    23 1 Отговор
    И спря ли ги? Май не

    18:14 23.09.2025

  • 21 Атина Палада

    25 8 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Абре това е капка в морето.Ако Русия е искала още в началото щеше да разруши всички железопътни линии от където се вкарва оръжие в Украйна.За което още през първата година на СВО много американски военни експерти се чудеха,защо Русия не го прави а чака оръжията да се складират на склад и да ги избомби Сега натовските държави са обезоръжени .Нямат и ВПК..Пълна трагедия.
    Щели да купуват от САЩ,които САЩ нямат,а ще произведат след 5 години:)))) А до тогава МатЮ със свалени панталонки

    Коментиран от #37, #61

    18:15 23.09.2025

  • 22 Мръсно животно

    13 3 Отговор
    Но иначе много му знае плювалника за МНС нали? Боклук смотан..

    18:16 23.09.2025

  • 24 Да ви го наааачукам, два ката ....

    12 1 Отговор
    Тръмп не се забави да обяви пред представителите на страните от целия свят, че САЩ са "най-хубавата страна в света и няма друга страна, която да се доближава до тях"

    18:19 23.09.2025

  • 25 Анонимен

    15 0 Отговор
    Нека поне да остави някъде някоя малка войничка!

    18:19 23.09.2025

  • 26 Как па няма достойни хора

    15 2 Отговор
    Да го запукат с яйца и зарзават тоя боклук бе

    18:21 23.09.2025

  • 27 елън

    19 1 Отговор
    Циркаджия!

    18:21 23.09.2025

  • 28 Риторика

    22 1 Отговор
    Световният император "спирал войни" или провежда войни срещу тези, които не му се подчиняват? Всики империи са рухвали, когато се самообявят и самовлюбят в себе си.

    18:22 23.09.2025

  • 29 От кой отбор ...

    4 10 Отговор
    От кой отбор, от Хамас ле си? Това копейките уважавате туруристите и на първо място вашия Путлер.

    18:22 23.09.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Хахахх-Ирак,Либия,Виетнам, Афганистан,кой е агрессора?

    Коментиран от #58

    18:24 23.09.2025

  • 31 От кой отбор ...

    2 5 Отговор
    От кой отбор, от Хамас ле си? Това копейките уважавате туруристите и на първо място вашия Путлер. А 15-ти?

    Коментиран от #52

    18:24 23.09.2025

  • 32 Олигофрен, пълен кретен

    15 2 Отговор
    Точно те са боклуците които вето слагат на всяка резолюция за нацистки Израел

    18:25 23.09.2025

  • 33 Че кой го е карал

    18 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп е олигофрен":

    Тръмп да се прави на ООН и да обещава неща, за които не е в позиция да ги реализира. Чак и еднолично да спира войни като същий Рамбо

    18:25 23.09.2025

  • 34 Мишел

    22 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    18:26 23.09.2025

  • 35 Точно ти ли бе кравар

    20 1 Отговор
    Да ООН не си върши работата, САЩ напада всеки дори и без решение на ООН. Допусна САЩ да налага демокрация с война.

    18:26 23.09.2025

  • 36 Още малко

    13 1 Отговор
    И овации да не е получил тоя олигофрен, нали?

    18:27 23.09.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    За това нещата вървят баааавно бавно.Логистиката е в польза на Русия,ама...розовите мозъци....са розови,мислят за ....кекс

    18:28 23.09.2025

  • 38 Боклук смотан

    14 2 Отговор
    Срам няма....

    18:29 23.09.2025

  • 40 Лилипутче смотано

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Срам нямаш ли?

    18:32 23.09.2025

  • 41 Маг Минчо

    13 2 Отговор
    Днес негово величество пред микрофони убедено се изказа против парацетамола(тиленол)понеже водел до аутизъм!? Изглежда неговата майка доста го е ползвала,гаче единствения аутист във властта
    е в Белия дом..

    Коментиран от #59

    18:32 23.09.2025

  • 42 УдоМача

    16 4 Отговор
    Тоя е по-нагъл и безочлив и от Урсулата бе!!

    18:32 23.09.2025

  • 44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    Лудият Риж перчем се хвали като ББ от Банкя...

    18:36 23.09.2025

  • 45 Скапани

    20 4 Отговор
    Долни американски олигофрени. Света ви мрази. Вие сте изроди

    18:36 23.09.2025

  • 46 Значи

    20 5 Отговор
    И тоя излезе голям идиот, абе в държава с толкова много население така ли пък един свестен не излезе бе да ееваа маму

    18:38 23.09.2025

  • 48 В Гааза на Тръмп

    11 2 Отговор
    И от зад на шииибаната Америка

    18:39 23.09.2025

  • 49 Професор

    10 3 Отговор
    Стайков, великият президент Тръмп ти спря кранчето, заедно с това на лгбткютата ви, трансовете ви, и цялата ви левичарска пасмина. Затова виете на умряло, стреляте и трепате. Обаче, ще се наложи дс свиквате...

    18:40 23.09.2025

  • 50 Има Значение

    13 9 Отговор
    Мистър Президент,
    Щеше и да спираш войни, ако
    Зеленски беше казал:
    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на
    Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в
    Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С
    помощта на запада провокира войната.

    Коментиран от #95

    18:41 23.09.2025

  • 51 Ще го номинираме

    15 3 Отговор
    За олигофрен на годината

    18:42 23.09.2025

  • 52 Прочети

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "От кой отбор ...":

    Пост 50 и се образовай

    18:42 23.09.2025

  • 53 Професор

    7 8 Отговор
    Който хули президента Тръмп хули нормалността, здравия смисъл, ликвидирането на перверзиите, подкрепата за националните държави, разглобяването на глобализма и зачеркването на соросоидно-давоския гангстеризъм.

    18:47 23.09.2025

  • 54 Kaлпазанин

    9 4 Отговор
    Сигурен съм ,като финансирате евреи да избиват палестинци и евреин да избива укри

    18:49 23.09.2025

  • 55 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 4 Отговор
    Закривай бардака оон ....тръмп да не се прави на миротворец ......кара евреи ските фашисти да избиват десетки хиляди невинни хора майки деца старци .....!!!!

    18:49 23.09.2025

  • 56 Пурко

    10 3 Отговор
    Днес Макрон попадна в задръстване,породено от кортежа на Тръмп! Ето човек,който не го е страх да излезе и да говори с местната полиция! А Тръмп вика националната гвардия да го пази,когато посещава градовете в САЩ.

    Коментиран от #62, #65

    18:52 23.09.2025

  • 57 рижия 🤡

    7 0 Отговор
    спирач

    18:53 23.09.2025

  • 58 Руснаков

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да изброявам ли.....Освобожденията на Русия колко са..

    Коментиран от #74

    18:53 23.09.2025

  • 59 Професор

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Маг Минчо":

    Мултимилиардерът-аутист Доналд Тръмп си го премести, а Маг Минчо Адекватния пък се изказа умно от селската си къща в село Байрям Дере, Каспичанско, след което се затвори във външната си тоалетна преди да отиде до селската поща за да си получи пенсията от 287 лева и 56 стотинки...

    18:54 23.09.2025

  • 60 Дон Чо Оглу

    5 0 Отговор
    Самопризнание ли е това.

    Нещо като - Не искам но ме принуждават да спирам воини?

    18:54 23.09.2025

  • 61 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Иди в кухнята моля ти се ,че пак ще получиш сърбежи..

    18:55 23.09.2025

  • 62 Професор

    8 3 Отговор

    До коментар #56 от "Пурко":

    Макарон верно е смелчага -- да те набара транс-класната още от 9-и клас възпитава характер!

    18:56 23.09.2025

  • 63 Жоро

    4 0 Отговор
    Нали Болсонаро нещастника щеше да го спре да присъства?Всички нискоинтелигентни хора много се радваха.Кво стана?

    Коментиран от #82

    19:01 23.09.2025

  • 64 Рижият поганец

    12 4 Отговор
    Войните ги разпалват САЩ и Израел! Това да гасиш пожар, който сам си подпалил не е повод да се приемаш като мисия!

    19:08 23.09.2025

  • 65 Жоро

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Пурко":

    Да защото само левите и демонкратите са терористи.

    19:12 23.09.2025

  • 66 Ъхъ

    6 1 Отговор
    Особено войната между Абър Байджан и Албания и между Армения и Камбоджа

    19:16 23.09.2025

  • 67 Сандо

    10 3 Отговор
    Лъже като истински кравар,на тях това им е заложено в ДНК-то.

    19:17 23.09.2025

  • 68 Факти

    1 9 Отговор
    Путин научи един житейски урок по трудния начин - никога не се закачай с комик, защото ще те направи за смях.

    19:29 23.09.2025

  • 69 Кькфкф

    9 0 Отговор
    Тръмпчо иска ес да не купува газ и нефт от рашите , а да купува американския по скъп....и то го казва в момента в който рашите са основен доставпик на уран и метали за сащ!!!!

    Коментиран от #72

    19:30 23.09.2025

  • 70 Чорбара

    6 4 Отговор
    Рижия пес е болен мозък!

    19:32 23.09.2025

  • 71 Захарова

    5 4 Отговор
    Копейки мои споко!!!
    Донито работи за нас. Няма да спрем войната,кеф не се спира. Ще,има работа и за вас,споко

    19:35 23.09.2025

  • 72 Русофил

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "Кькфкф":

    А,защо внасят уран и метали? Знаеш ли?
    Ами не защото нямат,А е по- изгодно!. Казва се пазарна икономикаТикво

    Коментиран от #73, #90, #91, #92

    19:37 23.09.2025

  • 73 Жоро

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Русофил":

    А защо ще изграждат нов завод за Уран? Защото нямат,гупа.

    Коментиран от #77

    19:48 23.09.2025

  • 74 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Руснаков":

    айде изброий ги, за да може после да спорите чии имперски интереси са правилни и чии грешни

    19:50 23.09.2025

  • 75 Дедо

    8 0 Отговор
    Спрял на баба си фърчилото !

    19:51 23.09.2025

  • 76 Тръмп каза

    7 3 Отговор
    Да не пиете повече парацетамол бил много вреден, по добре 50 грама белина сутрин на гладно/

    19:58 23.09.2025

  • 77 Русофил

    1 5 Отговор

    До коментар #73 от "Жоро":

    Ами пак е същото бе. Не купуваш и удраш по този начин продавача. Кое не ясно? Пазарна икономика,интереси,полигика, понял

    20:01 23.09.2025

  • 78 Колеги, пишем коментари по точка3!!!

    3 1 Отговор
    Следвайте ясно и точно инструкциите, за да не се глобяваме! Всяко отклонение от точка 3 ще се налагат глоби!

    С уважение Майор Кирилов

    20:05 23.09.2025

  • 79 Гошо

    6 1 Отговор
    Бива си го Тръмп След някой и друг месец сигурно ще резне парите на ООНето за несправяне с работата

    20:08 23.09.2025

  • 80 Пускам

    6 1 Отговор
    БНТ дърти КОМУНЯГИ бТВ също Нова Тоже...май българистан е в хватката на кражбите измамите и лъжите а народа ЕМИГРИРА И ОБЕДНЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ

    Коментиран от #83

    20:09 23.09.2025

  • 81 Няма. демокрация

    6 0 Отговор
    без роби
    Това разбра Тръмп

    20:17 23.09.2025

  • 82 Жоро

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Жоро":

    Тука в бързината съм объркал Болсонаро със Лула комунягата-смешник.

    Коментиран от #85

    20:17 23.09.2025

  • 83 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "Пускам":

    Единствената държава в света провела Закон за ликвидацията
    Скапаните демократи го проведоха и ликвидираха България

    20:19 23.09.2025

  • 84 Факт

    6 2 Отговор
    Ами прав е!ООН-то за никакъв ...не става.Никой не се съобразява с него,заплатаджии.

    20:19 23.09.2025

  • 86 Благой от СОФстрой

    7 1 Отговор
    Някой вярвали му на рижавата сащка кучка!?

    20:23 23.09.2025

  • 87 Цвете

    5 2 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЪМ СПАЛА, КОГАТО Е ПОМОГНАЛ АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ, ЗА СПИРАНЕ НА НЯКОЯ ВОЙНА???? ИЛИ НЕ СЪМ ЧУЛА ВЕРНО???? ОХ, КАКВО ДА СЕ ПРАВИ, ГОДИНИТЕ УКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ " ПАМЕТТА " ???! ДАНО ДА СЕ СЛУЧИ СКОРО ПОНЕ. 🗽

    20:25 23.09.2025

  • 88 Цвете

    2 2 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА СЪМ СПАЛА, КОГАТО Е ПОМОГНАЛ АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ, ЗА СПИРАНЕ НА НЯКОЯ ВОЙНА???? ИЛИ НЕ СЪМ ЧУЛА ВЕРНО???? ОХ, КАКВО ДА СЕ ПРАВИ, ГОДИНИТЕ УКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ " ПАМЕТТА " ???! ДАНО ДА СЕ СЛУЧИ СКОРО ПОНЕ. 🗽

    20:33 23.09.2025

  • 91 Цкфлкф

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "Русофил":

    Сащ нямат нишо,, те просто ще препродават нещо което ни забраняват да куоуваме евтино!!! Твоя вожд боко добре ти го слага в тиквата на макья ти

    Коментиран от #109

    20:38 23.09.2025

  • 93 Капейките

    4 6 Отговор
    Бяха много доволни
    Когато Тръмп се подигра
    Със Зеленски в
    Белия Дом .

    Но сега нещо изобщо не им допада
    Че не поднесе на Тепсия
    Украйна на
    Бункерния МУДАК.

    Плюенето по Тръмп
    Сега е единственият начин
    Да си изкарат злобата
    .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Няма такива Жалки Нещастници като
    Русифилос Булгарикос

    Коментиран от #99

    20:53 23.09.2025

  • 94 Алцхаймера

    4 1 Отговор
    и при този настъпва!

    20:54 23.09.2025

  • 95 Ей Рублоидиот

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Има Значение":

    Всяка държава има право да членува
    Където си иска .

    Тази мантра че всички Трябва да
    Се кланят на Някакъв
    Дърт Педофил
    Си и я избиййте от Кухите Лейки .

    Но Русораба си е Раб
    Доказан Факт .
    Така му харесва .

    Коментиран от #101

    20:57 23.09.2025

  • 96 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Дончу Спирачката

    21:07 23.09.2025

  • 97 Калинчов

    4 0 Отговор
    Единствено за миграцията на ислямисти в Европа е прав. Тъмните във Франция и Нидерландия ,както и тези в Германия ги съсипват от години. Това е подмяна на население свързано и с религия като основен елемент и движещ тези маси от чужда цивилизация , ако може да се нарече такава. Инвазията е в пълна сила и Меркел може спокойно да е проклета от всички. За другото този си е пълен нагъл интересчия и палячо взел се за поредния Бог на земята. Клоун с власт достоен за филм на ужасите .

    21:11 23.09.2025

  • 98 навсякъде където и да идете

    2 2 Отговор
    По света такива като този ги наказват!

    нетаняху убива с оръжието дадено от тръмп. Където и да идете в която и да е страна в който и да е съд и двамата са за обесване и не само тези които ги подкрепят са също за доживотен затвор! за да може следващият терорист и слугите му да не докосват човешки живот!

    21:21 23.09.2025

  • 99 мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Капейките":

    Не е проблем че има русофили и русофоби, проблема е че има c0pосоиди някаква злокобна идеология която унищожава всичко добро и умно сътворено от хората. Ако не бъде преодоляна... c0pосоидната идеология ще погуби цивилизацията.

    21:31 23.09.2025

  • 100 си дзън

    2 2 Отговор
    Тръмпи каза, че ще се обади на своя приятел Орбан да спре да купува руски петрол.
    Ами ся? Фицо да му мисли и той.

    21:34 23.09.2025

  • 101 Ей центи ... ама ти не разбра ли

    5 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ей Рублоидиот":

    Не разбрахте ли залудо щракате по копчетата!?!?!?
    Притяга се кранчето спряха мазалото....
    Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
    Край на НПО-тата и в България....
    А колко сладко беше... ама беше!!!

    „САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
    Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“

    21:37 23.09.2025

  • 104 Рижавото пак изтърва козите

    2 0 Отговор
    Сега с цяло оон се сравни, че и го засенчи.
    Що не вземи да ги изволни всичките, че да миряса?
    Намирисва на предсрочно изпращане от бялата къща.
    …с ритници в празната дамаджана.

    22:18 23.09.2025

  • 105 .......

    0 2 Отговор
    А Тръмп? Той не беше президент, но вече беше в политиката когато Путин окупира Крим. Осъди ли агресията? Осъди ли нарушението на правовия ред? Отправи ли критики към Путин? Когато 2 години по-късно взе властта отказа ли срещи и разговори с Путин?! Или го нарече свой добър приятел, с когото се разбирали чудесно?!?? Именно поведението на Тръмп даде увереност на Путин да продължи с агресията и да се подготви за широкомащабна война !!!

    22:21 23.09.2025

  • 106 Артилерист

    2 0 Отговор
    Авторите на тези съчинения трябва да имат предвид поведението Байдън, когато се опитват да иронизират Тръмп в празнодумство. Имам предвид пълната неадекватност на Байдън в ситуации на международни срещи и пред много камери. Въпреки очевидната конгнитивна несъстоятелност на Байдън англосакската пропаганда не спираше да го обсипва със съчинени суперлативи. Както сега например се хвали миролюбието и "готовността" за незабавни преговори на комичния артист Зеленски. Впрочем Зеленски, който обича да е под светлините на прожекторите, вчера в ООН най-гузно е избягал от журналистите когато го посрещнали с въпроса кога предвижда да инициира следващия кръг на преговори с Русия. Това англосакската пропаганда няма да го забележи, а ще продължи да спекулира, че Путин, разбира се, не иска преговори, а ламти да заграбва чужди територии с непрекъснати войни...

    22:26 23.09.2025

  • 107 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Еми време беше да си признае че не може да спре войната в Покраина. Сега ЕС са в "ничия земя"

    22:27 23.09.2025

  • 108 Cepceм Дончо първо крякаше

    1 0 Отговор
    америка фърст, ако някой си спомня, сега плямпа мага.
    И така, докато не му клъцнат рижавата зелка.

    22:28 23.09.2025

  • 109 Не БЕ!

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Цкфлкф":

    Не е Боко мой шеф! Мой шеф си ти. Под твоите знамена на тъпота искам са вървя

    22:34 23.09.2025

  • 110 Оранжевият бaбyин

    2 0 Отговор
    се оказа още по-полезен идиoт.

    22:34 23.09.2025

  • 111 Рускиня

    0 0 Отговор
    Президентът на САЩ Трамп заслужава да получи Нобеловата награда за Мир!

    22:44 23.09.2025