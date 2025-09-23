Доналд Тръмп: Върша работата на ООН, Европа да се активизира и да спре войната в Украйна

В речта си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че му се е наложило лично да спира войни, вместо това да бъде направено от световната организация, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

ООН не стига дори близо до пълния си потенциал, добави Тръмп, като отбеляза, че "празните думи не спират войни".

"Сложих край на седем войни, разговарях с лидери от всяка от тези страни и никога не получих от ООН дори телефонно обаждане, предлагащо да ми помогне при финализирането на сделката", изрази съжаление той.

Още в първите минути на речта си американският президент отправи най-малко две нападки към своя предшественик, бившия президент Джо Байдън, отбелязва Асошиейтед прес.

Това е продължение на тактиката на Тръмп да се хвали с постиженията на САЩ в сравнение както с администрацията на демократите, така и с останалата част от света. Тръмп използва предимно общи суперлативи, а не факти, които могат да бъдат проверени, за да направи тези твърдения. За държавните глави е необичайно също така и да обсъждат собствената си вътрешна политика на международната сцена, отбелязва агенцията.

Тръмп не се забави да обяви пред представителите на страните от целия свят, че САЩ са "най-хубавата страна в света и няма друга страна, която да се доближава до тях". По-късно той добави, че САЩ са "най-добрата страна на Земята за правене на бизнес" и заяви, че икономиката сега е "по-голяма и дори по-добра", отколкото по време на първия му мандат, който Тръмп описа като "най-великия ... в историята на света".

САЩ "отново са уважавани" както никога досега, изрази увереност Тръмп.

Подобни изказваният обикновено се приемат с неодобрение в дипломатическите среди, включително в ООН, отбелязва АП. Тръмп възприе същия подход в изказванията си и по време на неотдавнашното си държавно посещение във Великобритания.

Тръмп обяви ядрените оръжия за най-голямата заплаха за човечеството.

"Моята позиция е много проста: не може да се позволи на най-големия спонсор на тероризма в света да притежава най-опасните оръжия", подчерта той, визирайки Иран.

Тръмп заяви, че след като се е върнал на поста си, е изпратил писмо до върховния лидер на Иран, в което се ангажира с "пълно сътрудничество" в замяна на спирането на ядрената програма на Техеран.

"Отговорът на режима бе да продължи с постоянните си заплахи към своите съседи и интересите на САЩ в целия регион, както и към някои велики държави, които се намират в непосредствена близост", добави американският президент в речта си.

Тръмп обяви, че в резултат на това много от бившите военни командири на Иран "вече не са сред нас". Той напомни и за неотдавнашната операция "Среднощен чук", при която американски военни самолети бомбардираха ключови ядрени съоръжения в Иран, като се похвали, че "нито една друга страна в света" не би могла да постигне същото.

Тръмп обеща също, че неговата администрация ще поведе международните усилия за прилагане на конвенцията за биологичните оръжия, като въведе новаторска система за проверка с изкуствен интелект.

"Призовавам всички нации да се присъединят към нас, за да сложим край на разработването на биологични оръжия веднъж завинаги", заяви той. "Надявам се, че ООН ще може да играе конструктивна роля".

Според Тръмп войната между Русия и Украйна е трябвало да бъде "кратък сблъсък", в който Русия да надделее за няколко дни. Вместо това, тя се превърна в продължителна война.

Президентът повтори тезата си от предизборната кампания през 2024 г., че руското нашествие в Украйна никога не би се случило, ако той беше президент от 2021 г. до 2025 г. В същото време той изрази изненада, че не е успял да договори мирно споразумение, след като през цялата кампания продължаваше да твърди, че ще сложи край на войната бързо, ако не и в "първия ден".

"Мислех, че това ще бъде най-лесното, защото отношенията ми с президента Путин винаги са били добри", сподели Тръмп със световните лидери.

Той заплаши да наложи на Русия "много строги и мощни мита", ако Путин не седне на масата за преговори, за да сложи край на войната в Украйна. Според президента на САЩ това "ще спре кръвопролитието много бързо".

Той обаче намекна също, че войната няма да приключи, докато Китай и европейските страни продължават да купуват руска енергия.

"Те финансират войната срещу себе си. Кой по дяволите е чувал за такова нещо?", каза Тръмп, като призова Европа да спре незабавно да купува енергия от Москва.

"Европа е в сериозна беда. Тя е нападната от армия от нелегални имигранти", заяви той пред аудиторията си от световни лидери на Общото събрание на ООН, отбелязва ДПА.

Той посочи високия процент на мигранти в затворите в няколко европейски държави без да влиза в подробности.

"Време е да се сложи край на провалилия се експеримент с отворените граници", призова Тръмп без да отбележи основните разлики между националните миграционни политики. "Имиграцията и самоубийствените им енергийни идеали ще бъдат смъртта на Западна Европа, ако не се предприеме нещо незабавно", смята още президентът на САЩ, като отправи специални критики срещу вятърната енергия и определи промените в климата като "измама".

"Германия е затънала в много болна политика... както по отношение на енергията, така и по отношение на миграцията", добави Тръмп. САЩ, от друга страна, са "затвърдили" суверенитета си, похвали се американският президент.

Тръмп нарече имиграцията и политиките за справяне с климатичните промени "двуглаво чудовище", което разрушава Европа, но особено остри критики отправи по отношение на това, което определи като "непоправимата имиграционна катастрофа".

"Ако не спрете хора, които никога не сте виждали преди, с които нямате нищо общо, вашата страна ще се провали. Аз съм президентът на САЩ, но се тревожа за Европа. Обичам Европа, обичам хората в Европа. И мразя да я виждам опустошена от енергията и имиграцията, това двуглаво чудовище, което унищожава всичко по пътя си".

"Правите го, защото искате да бъдете мили. Искате да бъдете политически коректни и унищожавате своето наследство", подчерта той, обръщайки се пряко към европейските лидери.

Тръмп призова европейските страни да се откажат от инициативите за зелена енергия, подигравайки се, че през последните десетилетия някои експерти предсказаха, че до 2000 г. "климатичните промени ще причинят глобална катастрофа". Той напомни, че според прогнозите на учените някои страни може да бъдат изтрити от картата, но "това не се случва", смята Тръмп.

Всъщност климатичните промени наистина са довели до повишаване на нивото на океаните и моретата и засилване на бурите, което е причинило свиване на територията на малките островни държави. Такива явления са стрували и огромни суми пари за реагиране при бедствия, почистване и възстановяване в САЩ и по целия свят, отбелязва АП.

Тръмп обаче настоя, че според него това е "най-голямата измама, която някога е била извършена в света". "Всички тези прогнози бяха грешни" и са "направени от глупави хора" добави той.

"Ако не се отървете от тази зелена измама, вашата страна ще фалира", предупреди Тръмп.

Евентуалното признаване на палестинска държава би било награда за "Хамас" и за извършените от терористите зверства, каза още Тръмп и отправи отново призив за освобождаване на всички заложници, които все още се намират в ивицата Газа. Той призова и за незабавно прекратяване на войната в Газа и подчерта, че тези, които искат мир, би трябвало да поискат заедно освобождаването на заложниците.

"Сякаш за да насърчат продължаващ конфликт, някои членове от тази организация се стремят да признаят едностранно палестинската държава", отбеляза той.

Тръмп добави, че той и бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва са се договорили да се срещнат следващата седмица, след като напрежението между двете страни се изостри през последните месеци под тежките критики на администрацията на Тръмп. Той заяви пред събралите се световни лидери на Общото събрание на ООН, че двамата с Лула са разговаряли накратко, докато са се разминали на път към и от трибуната.

"Видях го, той ме видя и се прегърнахме", каза Тръмп, след като разкритикува Бразилия за митата върху американските стоки и преследването на приятеля му, бившия бразилски президент Жаир Болсонаро. "Всъщност се договорихме да се срещнем следващата седмица", добави той.

Речта на Тръмп продължи по-малко от час и той се опита да я завърши с оптимистична нотка след изказване, което беше предимно негативно и конфронтационно.

"Нека всички да работим заедно, за да изградим една светла и красива планета", заяви Тръмп. "Ще се грижим за нашите хора. Много ви благодаря. За мен беше чест. Бог да благослови нациите по света", заключи президентът на САЩ.

Реакцията на събралите се бяха сдържани аплодисменти, по-скоро учтиви, отколкото възторжени, отбелязва АП. Президентът на САЩ обаче не беше освиркван или отхвърлян по друг начин - въпреки че голяма част от изказването си посвети да поучава световната общност по въпросите на имиграционната политика, реакцията на климатичните промени и други ключови теми.