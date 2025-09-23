Новини
Белият дом предлага нов процес за издаване на визи "Ейч-1Би", който да облагодетелства висококвалифицирани и по-добре платени служители

23 Септември, 2025 22:25 536 10

Критиците твърдят, че програмата позволява на фирмите да понижават заплатите и да отстраняват американците, които биха могли да вършат работата

Белият дом предлага нов процес за издаване на визи "Ейч-1Би", който да облагодетелства висококвалифицирани и по-добре платени служители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува днес предложение, което включва промени на процеса на подбор на визи "Ейч -1Би" (H-1B), за да даде предимство на по-квалифицираните и по-добре платени работници, според съобщение на Федералния регистър, цитирано от Ройтерс. Този ход идва, след като Белият дом обяви в петък, че въвежда такса от 100 000 долара за визите, предаде БТА.

Новият процес, ако бъде завършен, ще даде по-голяма тежест на заявленията от работодатели, които плащат високи заплати, ако годишните заявки за визи надвишават законоустановения лимит от 85 000 долара, се посочва в съобщението. Той цели да защити по по-подходящ начин американците от нелоялна конкуренция от чуждестранни работници.

Президентът Доналд Тръмп предприе широкомащабни мерки срещу имиграцията след встъпването си в длъжност през януари, включително натиск за масови депортации и опит за блокиране на даването на гражданство за деца на имигранти, пребиваващи незаконно в САЩ. През последните дни администрацията му насочи фокуса си върху програмата "Ейч – 1Би", популярна сред технологичните и аутсорсинг компании за наемане на квалифицирани чуждестранни работници.

Администрацията на Тръмп обяви в петък, че ще поиска от компаниите да плащат по 100 000 долара годишно за визи "Ейч -1Би". Някои големи технологични компании предупредиха притежателите на визи да останат в САЩ или бързо да се върнат в страната. По-късно Белият дом уточни, че таксата ще се прилага само за нови визи.

Планираният регламент, публикуван днес, ще промени съществуващия процес на лотария за получаване на визи, ако търсенето надвишава предлагането през дадена година, създавайки нива на заплащане, при които по-високоплатените работни места биха имали по-голям шанс да бъдат избрани.

Процесът на окончателно приемане на регламента може да отнеме месеци или дори години. Новите правила биха могли да влязат в сила за лотарията през 2026 г., което означава преди периода на регистрация през март.

Общият размер на заплатите, изплащани на работниците с "Ейч- 1Би" визи, ще се увеличи до 502 милиона долара през финансовата 2026 година, която започва на 1 октомври, се посочва в уведомлението, което се позовава на оценки на министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Заплатите ще се увеличат с 1 милиард долара през финансовата 2027 година, с 1,5 милиарда долара през финансовата 2028 година и с 2 милиарда долара през финансовата 2029-2035 година, се посочва в съобщението.

Визата позволява на американските компании да наемат квалифицирани служители, необходими за запълване на недостига на таланти и поддържане на конкурентоспособността им. Сред поддръжниците на програмата е Илон Мъск, натурализиран гражданин на САЩ, роден в Южна Африка, който самият е притежавал виза "Ейч-1Би".

Критиците твърдят, че програмата позволява на фирмите да понижават заплатите и да отстраняват американците, които биха могли да вършат работата.


САЩ
