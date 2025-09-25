Затвориха заради дронове летището на датския град Олборг ВИДЕО

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство, съобщи говорител на аерогарата, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той отказа да коментира броя на забелязаните безпилотни летателни средства.

Говорителят добави, че засегнати от ситуацията са общо четири полета – два на Скандинавските авиолинии (SAS), един норвежки и един на нидерландския превозвач КLM.

Чрез публикация в Екс датските органи на реда също потвърдиха, че в района са забелязани дронове, и допълниха, че са започнали разследване на място.

Дотук се стига, след като Дания съобщи, че във вторник дронове са прекъснали работата на летище Копенхаген за четири часа. Това бе най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в скандинавската страна, а властите там я свързаха с поредицата предполагаеми навлизания на руски дронове във въздушните пространства на други страни и случаи на нарушаване на въздушното движение в цяла Европа в последно време, отбелязва Ройтерс.

В понеделник вечерта властите в Норвегия затвориха за три часа небето над летище Осло, след като забелязаха дрон.

Норвежките и датските власти са в тясна комуникация по тези случаи, но засега разследването им не е установило връзка между инцидентите, посочи норвежкият външен министър.

Евроконтрол, службата за ръководство на въздушното движение над Европа, съобщи, че заради активност на дронове в района летище Олборг спира до 04:00 ч. тази сутрин по Гринуич да обслужва пристигащи и заминаващи полети.