Бум в продажбата на гренландски знамена в Дания

10 Януари, 2026 12:00

Близо 90% от онлайн поръчките тази седмица да били за гренландски флагове, при обичайни 3%-5%

Продажбите на гренландски знамена в Дания са се увеличили рязко на фона на претенциите на американския президент Доналд Тръмп към острова, съобщава датската радиостанция Radio4.

През декември 2025 г. американският лидер обяви назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за Гренландия. По-късно губернаторът потвърди намерението на САЩ да направят острова част от своята територия.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен тогава изрази крайното си възмущение от изявленията на новия специален пратеник на САЩ и щеше да призове посланика на САЩ в Копенхаген, за да поиска обяснение. В съвместно изявление премиерите на Дания и Гренландия, Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен, предупредиха САЩ да не завземат острова, отбелязвайки, че очакват зачитане на споделената им териториална цялост.

Датските фабрики за знамена съобщават за рязко увеличение на продажбите на гренландски флагове. Това се случва в същата седмица, в която САЩ засилиха реториката си за желанието си да установят контрол над Гренландия“, се казва в доклада.

Според един от двата най-големи датски производители на знамена, приблизително 90% от онлайн поръчките тази седмица са включвали гренландски знамена, в сравнение с типичния дял от 3-5%.

В сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че възнамерява да се срещне с датските власти следващата седмица, за да обсъди ситуацията в Гренландия. Това беше неговият отговор на въпрос на журналист защо администрацията не приема предложението на Копенхаген за обсъждане на ситуацията в Гренландия и дали САЩ са готови да изключат военна намеса.

Тръмп многократно е заявявал, че Гренландия трябва да бъде част от САЩ, позовавайки се на стратегическото ѝ значение за националната сигурност и защитата на „свободния свят“. Бившият гренландски премиер Муте Егеде отговори, че островът не е за продажба и никога няма да бъде. Американският лидер обаче отказа да се ангажира с използване на военна сила за установяване на контрол над Гренландия.

Островът е бил датска колония до 1953 г. Той остава част от кралството, но през 2009 г. получава автономия, което му позволява да се самоуправлява и да определя собствената си вътрешна политика.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 2 цццц

    5 4 Отговор
    Няма да помогне.

    12:03 10.01.2026

  • 3 Тръмп

    11 4 Отговор
    Това на знамето е топка за голф от имението ми във Флорида.

    12:03 10.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    4 1 Отговор
    Скоро и истински бадабум в центъра на Копенхаген👍

    12:05 10.01.2026

  • 5 а после

    8 2 Отговор
    Бум в продажбата на бели знамена в гренландия

    12:05 10.01.2026

  • 6 Факти

    8 5 Отговор
    Дания подари автономия на Гренландия, а Тръмп иска да я превземе със сила. Разликата между ЕС и САЩ е потресаваща. ЕС е най-свободното място на планетата.

    Коментиран от #9, #31

    12:06 10.01.2026

  • 7 бум

    5 3 Отговор
    при памперсите и тоалетната хартия

    12:08 10.01.2026

  • 8 Скоро ще провесят и Путин

    5 9 Отговор
    На някой дерек

    Коментиран от #18

    12:09 10.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Всеки жител на Гренландия получава от Дания по 4000 евро на месец за да може да живее в тези условия.

    Коментиран от #13

    12:10 10.01.2026

  • 10 Не е нужни да е Педофил за да е добър-

    1 2 Отговор
    Диктатор
    Вижте Ким не е Педофил

    12:10 10.01.2026

  • 11 51 щат

    3 1 Отговор
    Да купуват американски знамена, че сина на Тръмп щял да сава зет на датския крал, а Гренландия щяла да е кралската зестра за Тръмп.

    12:10 10.01.2026

  • 12 Дааа

    4 4 Отговор
    Нашите копейки и те купуват руски флагове ,приготвят се за асвабаждение

    Коментиран от #15

    12:11 10.01.2026

  • 13 А в Камчатка

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    По 4 000 рубли.

    12:11 10.01.2026

  • 14 604

    4 1 Отговор
    аниииии ся разбрах с кво ще плашът перчемъ...

    12:14 10.01.2026

  • 15 Бг Копейка

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дааа":

    На нас Путин още не ни е казал,за кой да викаме!

    Коментиран от #26

    12:16 10.01.2026

  • 16 Ха Ха

    6 1 Отговор
    Докато Атлантическа Европа воюва с Русия и се кани да праща войски в Украйна, Тръмп ще цунка Гренландия. Полага му се.

    Коментиран от #20

    12:24 10.01.2026

  • 17 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Да си купят Хамерикански за гренландски те само си дават 💰 но може да ги използват за чистене на подовете

    12:24 10.01.2026

  • 18 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Скоро ще провесят и Путин":

    Тоя дето вися М.й...и свободен ли е

    12:27 10.01.2026

  • 19 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    И накрая нашите копейки, пак са хванали средния

    12:27 10.01.2026

  • 20 Мдаа

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха Ха":

    А пък Стамър подсмърча около Тръмп свенливо: Англобрат няма ли да делиме?

    12:28 10.01.2026

  • 21 Боздуган

    2 0 Отговор
    А има ли бум на продажбата на автомати?

    12:28 10.01.2026

  • 22 Констатация

    6 0 Отговор
    Аз пък се надявах, че ще има "бум" от датски Доброволци, готови "с цената на кръвта и живота си", да защитят Гренландя от евентуална Американска агресия..., а те избраха да я защитят с покупката на... - Гренландски знамена и знаменца!!! -)))))))))))))

    Коментиран от #24

    12:29 10.01.2026

  • 23 Хуц хуц

    4 0 Отговор
    Ааа, не така, САЩ се световните методисти по демокрация и свобода и щом те са преценили, че Гренландия има нужда от освобождаване, така ще бъде. Нали САЩ решиха също, че Косово, Ирак, Афганистан, Венецуела, Иран имат нужда от свобода, както и че рускоговорящите области на Украйна също трябва да се освободят от окупатора Русия и всички се съгласяваме?!
    Сега коалицията на желаещите (бeлo) трябва да подкрепи свободата от колониалната история на Дания!

    12:32 10.01.2026

  • 24 Горд

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Констатация":

    Готвят се за пpaйд по улиците с тези знамената и едни други по-шарени знамена

    Коментиран от #27

    12:33 10.01.2026

  • 25 Ъхъ

    2 0 Отговор
    Бай Дончо- Завоевателя каза, че гренландското знаме било на райетс и със звездички +1

    12:36 10.01.2026

  • 26 Паветенъ Гномъ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бг Копейка":

    на нас вече ни казаха, амъ съ объркъх...предния път бяши наобратну

    12:38 10.01.2026

  • 28 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор
    Скоро американски 🇺🇲 на половин цена

    12:45 10.01.2026

  • 29 Руски колхозник

    2 0 Отговор
    А Русия дава на украинците руски,безплатно. Започват с реклама със знаме върху общините.

    Коментиран от #30

    12:48 10.01.2026

  • 30 Руските вървят

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руски колхозник":

    През седмица трябват нови за всяко украинско населено място, изведнъж загубило стратегическо значение.

    12:53 10.01.2026

  • 31 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Като изключим, че липсва свобода на словото, демокрация, пазарна икономика и някои други компоненти, ДА много свободно място!

    Коментиран от #33

    12:54 10.01.2026

  • 32 Малко дава

    0 0 Отговор
    Гренландците са толкова малко,че всеки маже да им хвърли по 100000 далара

    12:54 10.01.2026

  • 33 Да добавим

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Следене на лекйтронната кореспонденция награжданите, ограничаване на правото на търговия с трети страни, принудителни "здравни" мерки без научна обосновка

    12:56 10.01.2026

