Новини
Свят »
Калас: Съжалявам, че държави от ЕС още купуват руски петрол и газ, те просто са по-евтини

Калас: Съжалявам, че държави от ЕС още купуват руски петрол и газ, те просто са по-евтини

25 Септември, 2025 05:11, обновена 25 Септември, 2025 05:17 1 312 30

  • кая калас-
  • русия-
  • петрол-
  • сащ-
  • санкции-
  • унгария-
  • словакия

няма да призоваваме САЩ да налага санкции на Унгария и Словакия, заяви първият дипломат на съюза

Калас: Съжалявам, че държави от ЕС още купуват руски петрол и газ, те просто са по-евтини - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на ЕС не планират да призовават САЩ да наложат санкции на Унгария и Словакия заради закупуването на газ и петрол от Русия, заяви първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас в интервю за Sky News.

„Те могат да намерят алтернативни доставчици, за да се отърват от руския петрол и газ, както поиска президентът Тръмп“, каза тя.

„Направихме много, за да се отървем от руския петрол и газ. Има няколко държави, които все още купуват петрол. Но Америка има лостове за влияние върху тях, защото са добри приятели на САЩ. Съседите на тези държави също предложиха алтернативи. Но в крайна сметка петролът и газът от Русия са просто по-евтини.“

Калас добави, че настоящата ситуация, в която някои държави-членки на ЕС продължават да купуват руски енергийни ресурси, „я кара да съжалява“.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорки

    33 12 Отговор
    Вече всички ви съжаляват.

    Коментиран от #18

    05:22 25.09.2025

  • 2 Бъдеще

    47 12 Отговор
    И аз съжалявам, че Европа се управлява от толкова прости хора. Пропадането се превръща в свободен полет към дъното...

    Коментиран от #6

    05:22 25.09.2025

  • 3 Жоро

    39 12 Отговор
    Като облагате всичко с 300% надбавка е така.Бензина струва най-много левче,всичко друго е данъци.

    05:23 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дупедавци

    20 9 Отговор
    им викат у село !

    05:39 25.09.2025

  • 6 ганю

    28 10 Отговор

    До коментар #2 от "Бъдеще":

    скоро всички ще пикаят върху
    простите ви тикви европарламентски
    рядко проста жена.
    скоро няма да получавате никакви ресурси и суровини от брикс
    а само крайни продукти на високи цени
    потрай бабо за хубост

    05:39 25.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    13 10 Отговор
    първо сами се задължиха да плащат по-малко за руски нефт и газ, сега - ама те са по-евтини!?!?

    Коментиран от #12

    05:40 25.09.2025

  • 9 Не разбирам

    35 6 Отговор
    Какво говори това глупаво същество? Какво право има САЩ да казват на страни от ЕС, от кого да купуват петрол и газ и даже санкции да налагат!Това недоразумение ЕС ли представлява или САЩ?

    05:42 25.09.2025

  • 10 Георги

    27 6 Отговор

    До коментар #7 от "Евтиното винаги излиза":

    друго си е да зависим от сащ. Ето и оръжията от там и газта и нефта,а в замяна получаваш мита!

    05:42 25.09.2025

  • 11 Коза Стръвница

    22 6 Отговор
    Кая Калас!!

    05:43 25.09.2025

  • 12 Тя има

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    предвид стойността на държавите като морал !

    05:45 25.09.2025

  • 13 Сандо

    26 2 Отговор
    Наистина направиха много,за да унищожат процветаваща Европа.Дори веднага да започне някой да я възстановява,ще са нужни десетилетия.А що се отнася до България мисля,че процесът на разруха е вече необратим.

    05:46 25.09.2025

  • 14 Амии

    10 1 Отговор
    Имат си рубли,купуват !

    05:47 25.09.2025

  • 15 А где,

    7 4 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    05:47 25.09.2025

  • 16 Логично

    3 21 Отговор
    Ако Путлер не беше нападнал Украйна, този проблем изобщо нямаше да съществува... Ясно е заради кого умират стотици хиляди руснаци и украинци.

    05:47 25.09.2025

  • 17 Математика

    10 1 Отговор
    Математика: ако света дневно харчи 100 единици горива, и 10% от света ("свободния свят") спре да купува руския петрол, значеи ли че света вече ще харчи 90 едини гориво или значи че пак ще харчи 100 единици, просто ще ги купув от други доствици, по-далеч от тях, пък Русия ще си продава своите единици на други държави. За да Сработи логиката на ЕС/САЩ означава че те ако купуват друг петрол - ще има държави, които спират да ползват никакъв петрол - което няма как да стане. Количеството производство/ползване е констанста от десетилетия, като сложим че и в сметката русия произвежда повече от 10 единици - грам не им се получава нито логиката, нито математиката.

    05:49 25.09.2025

  • 18 А Мария Калас - баба и

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сорки":

    беше свястна жена ,оперна певица...

    06:00 25.09.2025

  • 19 Тази защо не си

    12 2 Отговор
    Удари чутурата в някой ръб?
    Нали уж имаме пазарна икономика? И къде да купуваме, дето е най-скъпо ли???
    И нека намери на пазарите безгрешни продавачи???Няма такива.

    06:03 25.09.2025

  • 20 Госあ

    12 1 Отговор
    Фалша на демокрацията се вижда най добре в глупавите марионетки на дълбоката държава.

    06:03 25.09.2025

  • 21 ха ха

    9 2 Отговор
    нищо чудно че света върви към самоубийство , щом такива "управляват" по милиард човека

    06:06 25.09.2025

  • 22 хихи

    2 0 Отговор
    Кая даже когато прави кекс мисли за Путин.

    06:17 25.09.2025

  • 23 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Да се чете и разбира първия идиот на съюза ,вещицата Урсула впрочем е кралицата на идиотите ,а ние сме оФцете ,нацизма си е жив но в нова форма в съюз с евреите

    06:19 25.09.2025

  • 24 Оня

    2 0 Отговор
    ден в Америка Костинбродски на годишната сбирка на ООН официално каза , че България ще прекрати договорите си до края на годината с Русия за газ и от 2028 вече няма да купува !

    06:20 25.09.2025

  • 25 Фен

    5 0 Отговор
    Е, те са по-евтини. За бедните. Като Унгария и Словакия. И целият останал свят. А ние, нали вече сме богати, ще си купуваме от скъпите. От най-скъпите, дори.

    06:22 25.09.2025

  • 26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 5 Отговор
    Точка.Бай Дончо каза никакъв руски петрол в Европа.Точка.

    06:24 25.09.2025

  • 27 Как да се нарече това

    2 0 Отговор
    Евродиктатура ,не повече , не по-малко ,но не и деморация и пазарна икономика.

    06:26 25.09.2025

  • 28 Еврогражданино

    4 0 Отговор
    Плащай, плащай!

    06:28 25.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Старец

    2 0 Отговор
    Тая е толкова проста, че ме кара да съжалявам.

    06:58 25.09.2025