Калас: Съжалявам, че държави от ЕС още купуват руски петрол и газ, те просто са по-евтини

Лидерите на ЕС не планират да призовават САЩ да наложат санкции на Унгария и Словакия заради закупуването на газ и петрол от Русия, заяви първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас в интервю за Sky News.

„Те могат да намерят алтернативни доставчици, за да се отърват от руския петрол и газ, както поиска президентът Тръмп“, каза тя.

„Направихме много, за да се отървем от руския петрол и газ. Има няколко държави, които все още купуват петрол. Но Америка има лостове за влияние върху тях, защото са добри приятели на САЩ. Съседите на тези държави също предложиха алтернативи. Но в крайна сметка петролът и газът от Русия са просто по-евтини.“

Калас добави, че настоящата ситуация, в която някои държави-членки на ЕС продължават да купуват руски енергийни ресурси, „я кара да съжалява“.