Калас: Съжалявам, че държави от ЕС още купуват руски петрол и газ, те просто са по-евтини

Лидерите на ЕС не планират да призовават САЩ да наложат санкции на Унгария и Словакия заради закупуването на газ и петрол от Русия, заяви първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас в интервю за Sky News.
„Те могат да намерят алтернативни доставчици, за да се отърват от руския петрол и газ, както поиска президентът Тръмп“, каза тя.
„Направихме много, за да се отървем от руския петрол и газ. Има няколко държави, които все още купуват петрол. Но Америка има лостове за влияние върху тях, защото са добри приятели на САЩ. Съседите на тези държави също предложиха алтернативи. Но в крайна сметка петролът и газът от Русия са просто по-евтини.“
Калас добави, че настоящата ситуация, в която някои държави-членки на ЕС продължават да купуват руски енергийни ресурси, „я кара да съжалява“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорки
Коментиран от #18
05:22 25.09.2025
2 Бъдеще
Коментиран от #6
05:22 25.09.2025
3 Жоро
05:23 25.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дупедавци
05:39 25.09.2025
6 ганю
До коментар #2 от "Бъдеще":скоро всички ще пикаят върху
простите ви тикви европарламентски
рядко проста жена.
скоро няма да получавате никакви ресурси и суровини от брикс
а само крайни продукти на високи цени
потрай бабо за хубост
05:39 25.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
Коментиран от #12
05:40 25.09.2025
9 Не разбирам
05:42 25.09.2025
10 Георги
До коментар #7 от "Евтиното винаги излиза":друго си е да зависим от сащ. Ето и оръжията от там и газта и нефта,а в замяна получаваш мита!
05:42 25.09.2025
11 Коза Стръвница
05:43 25.09.2025
12 Тя има
До коментар #8 от "Георги":предвид стойността на държавите като морал !
05:45 25.09.2025
13 Сандо
05:46 25.09.2025
14 Амии
05:47 25.09.2025
15 А где,
05:47 25.09.2025
16 Логично
05:47 25.09.2025
17 Математика
05:49 25.09.2025
18 А Мария Калас - баба и
До коментар #1 от "Сорки":беше свястна жена ,оперна певица...
06:00 25.09.2025
19 Тази защо не си
Нали уж имаме пазарна икономика? И къде да купуваме, дето е най-скъпо ли???
И нека намери на пазарите безгрешни продавачи???Няма такива.
06:03 25.09.2025
20 Госあ
06:03 25.09.2025
21 ха ха
06:06 25.09.2025
22 хихи
06:17 25.09.2025
23 Kaлпазанин
06:19 25.09.2025
24 Оня
06:20 25.09.2025
25 Фен
06:22 25.09.2025
26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
06:24 25.09.2025
27 Как да се нарече това
06:26 25.09.2025
28 Еврогражданино
06:28 25.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Старец
06:58 25.09.2025