„Гардиън“: Промяната в позицията на Тръмп спрямо Русия не вдъхва особено доверие

Британският в. "Гардиън" коментира най-скорошната промяна в позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на конфликта в Украйна, предаде БТА.
Промяната в позицията на Тръмп следва да бъде приветствана, но не вдъхва особено доверие, пише в редакционна статия британското издание.
След като политиката му на умиротворяване се провали и изчерпа, американският президент може би най-накрая е готов да упражни натиск върху Москва, отбелязва всекидневникът.
Преценката на човек, който не може да различи агресора от жертвата, когато говори за руско-украинската война, не заслужава уважение. За съжаление, когато този човек е президентът на САЩ, мнението му не може да бъде пренебрегнато, пише в. "Гардиън".
По-рано тази година Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин държи "всички козове" и призова Володимир Зеленски да се съгласи на мир, който прилича на капитулация. Тази седмица Тръмп обяви, че Киев може да постигне пълна победа, като освободи всички свои територии, които са понастоящем под руска окупация.
Тръмп изказа това мнение, след като по думите му е преминал през процес, описан като "запознаване с военното и икономическото положение на Украйна и Русия и пълното им разбиране". Тръмп предложи да продължи да доставя американски оръжия за НАТО, "за да правят с тях, каквото поискат". Когато му бе зададен въпрос за руските нахлувания във въздушното пространство на държави членки на алианса, президентът отвърна, че самолетите нарушители може да бъдат свалени. По-късно бе заявено, че този съвет е само за ситуации, в които "те атакуват".
Като бъде взета предвид склонността на Тръмп към хиперболите, противоречащите си едно на друго изказвания и говоренето на глупости е трудно да се прецени значението на внезапния му ентусиазъм за освобождаването на Украйна и войнствените му изказвания по отношение на руските военни провокации, отбелязва "Гардиън".
Британското издание окачествява постоянните промени на позицията на Тръмп по отношение на конфликта в Украйна като хронична ненадеждност. Тази ненадеждност, пише всекидневникът, ни кара да се съмняваме в благите намерения на Белия дом. Тъй като защитата на демокрацията от авторитарна атака и стратегическото инвестиране в сигурността на историческите съюзници на САЩ, за съжаление, не звучат като убедително обяснение.
От тази гледна точка, по-вероятната причина е фактът, че Тръмп продължава да иска да си спечели славата на голям миротворец, в комбинация със закъснялото осъзнаване, че Путин няма да сложи край на една война, която все още вярва, че може да спечели. След като се опита да накара Украйна да капитулира, Тръмп сега може би опитва нещо, което повече прилича на сдържане - да повиши цената на войната за Кремъл, за да види дали това няма да тласне нещата към спиране на огъня.
Ако е така, това със сигурност е по-добър план от умиротворяването, което само насърчаваше по-нататъшната агресия, заключава в. "Гардиън".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелания
10:38 25.09.2025
2 хихи
от страна на Путин си вдъхва много доверие.
И от моя страна си е пълно доверие(ще плащаме оръжия на САЩ, колкото си поискаме) на САЩ кво им е?
10:40 25.09.2025
3 ТО И ТУКА ИМАМЕ ТАКЪВ
10:41 25.09.2025
4 !!!?
10:42 25.09.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тръмпета как-то и да каже все го плюят.Каже - не слаби сте- виновен,каже - бийте Русия ,Силни сте,подигравка било,хахахх
Все в г ....а
Коментиран от #22
10:42 25.09.2025
6 Така е
Коментиран от #10
10:43 25.09.2025
7 Пипи
10:43 25.09.2025
8 Баш Балък
10:44 25.09.2025
9 мдаааа
Коментиран от #14
10:44 25.09.2025
10 да питам
До коментар #6 от "Така е":Това някакво признание ли е ?!🤭
10:45 25.09.2025
11 И ТОЗИ ШАШКАВЕЛНИК
10:45 25.09.2025
12 Я пък тоя
запада май иска да пробва до къде може да си опъва краката!
Първо дронове нарушители, после самолети... подготвят публиката за оправданието: те бяха нарушители, затова ги свалихме.
Май забравиха как Ердоган ходи да иска прошка от Путин, след като свали руски самолет.
Играят си с огъня, не са се опарили още, защото Путин е търпелив, обаче всичко си има граници. Ще ядат бахура.
10:46 25.09.2025
13 Тръмпача
Коментиран от #17
10:47 25.09.2025
15 Републиканец
10:52 25.09.2025
16 Георги
10:53 25.09.2025
17 Брачет,
До коментар #13 от "Тръмпача":Ту го плюеме, ту го величаеме .. И нас май ни хапе кучето ... По глъвътъ
Коментиран от #24
10:54 25.09.2025
18 Един
Тръмп каза и друго, което европейските медии удобно не споменават - каза, цитирам по памет: Европейските държави се сриват с политиките които водят и ще страдат...
10:57 25.09.2025
19 идиоти вън
10:57 25.09.2025
20 Републиканец
Тръмп би продал оръжия на всеки, на РФ включително. РФ не купува от САЩ оръжия, защото са около 10 ПЪТИ по-скъпи от руските, китайските и корейските, а не защото САЩ отказва да продаде. Ако Европа плати, РФ също ще купи. Хахаха😂🤣😂🤣
10:59 25.09.2025
21 Киев за два дня и все
11:00 25.09.2025
22 Киев за два дня.
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #26
11:01 25.09.2025
23 Тома
11:04 25.09.2025
24 Тръмп
До коментар #17 от "Брачет,":го величаят само простите и глупави хора. Българите не забелязват, че евреите си слагат кукли на конци с тежка деменция. На единия ден говорят едно, на другия друго, а на третия правят съвсем друго. И на този му хлопат дъските, заплашва и сочи с пръст, макар никой да не го взема на сериозно. Ще поживеем какво ще сътвори и този клоун! Мъск беше много прав за него.
11:04 25.09.2025
25 Дедо..
Коментиран от #28
11:04 25.09.2025
26 Републиканец
До коментар #22 от "Киев за два дня.":Никакви 3дня! До пълно изтребление на бандеровците!
3 дня ядене и пиене, когато дойдат в България. Ракия в бъклици, вино е дамаджани, печени агнета и телетата. ГЕРБ ще хранят и поят, инак Белене!
11:04 25.09.2025
27 Българин
Коментиран от #29
11:08 25.09.2025
28 ДЕДЕ ,
До коментар #25 от "Дедо..":Нема нужда се извиняваш ... Не си сам ..
11:08 25.09.2025
29 Републиканец
До коментар #27 от "Българин":Азов режат трупи в КОМИ и газят кал до пояс. Спят в бараки и пеят химна преди хранене. Кой не работи или не пее не яде.
11:10 25.09.2025