„Гардиън“: Промяната в позицията на Тръмп спрямо Русия не вдъхва особено доверие
  Тема: Украйна

„Гардиън“: Промяната в позицията на Тръмп спрямо Русия не вдъхва особено доверие

25 Септември, 2025 10:35 712 29

Преценката на човек, който не може да различи агресора от жертвата, не заслужава уважение

„Гардиън“: Промяната в позицията на Тръмп спрямо Русия не вдъхва особено доверие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският в. "Гардиън" коментира най-скорошната промяна в позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на конфликта в Украйна, предаде БТА.

Промяната в позицията на Тръмп следва да бъде приветствана, но не вдъхва особено доверие, пише в редакционна статия британското издание.

След като политиката му на умиротворяване се провали и изчерпа, американският президент може би най-накрая е готов да упражни натиск върху Москва, отбелязва всекидневникът.

Преценката на човек, който не може да различи агресора от жертвата, когато говори за руско-украинската война, не заслужава уважение. За съжаление, когато този човек е президентът на САЩ, мнението му не може да бъде пренебрегнато, пише в. "Гардиън".

По-рано тази година Тръмп каза, че руският президент Владимир Путин държи "всички козове" и призова Володимир Зеленски да се съгласи на мир, който прилича на капитулация. Тази седмица Тръмп обяви, че Киев може да постигне пълна победа, като освободи всички свои територии, които са понастоящем под руска окупация.

Тръмп изказа това мнение, след като по думите му е преминал през процес, описан като "запознаване с военното и икономическото положение на Украйна и Русия и пълното им разбиране". Тръмп предложи да продължи да доставя американски оръжия за НАТО, "за да правят с тях, каквото поискат". Когато му бе зададен въпрос за руските нахлувания във въздушното пространство на държави членки на алианса, президентът отвърна, че самолетите нарушители може да бъдат свалени. По-късно бе заявено, че този съвет е само за ситуации, в които "те атакуват".

Като бъде взета предвид склонността на Тръмп към хиперболите, противоречащите си едно на друго изказвания и говоренето на глупости е трудно да се прецени значението на внезапния му ентусиазъм за освобождаването на Украйна и войнствените му изказвания по отношение на руските военни провокации, отбелязва "Гардиън".

Британското издание окачествява постоянните промени на позицията на Тръмп по отношение на конфликта в Украйна като хронична ненадеждност. Тази ненадеждност, пише всекидневникът, ни кара да се съмняваме в благите намерения на Белия дом. Тъй като защитата на демокрацията от авторитарна атака и стратегическото инвестиране в сигурността на историческите съюзници на САЩ, за съжаление, не звучат като убедително обяснение.

От тази гледна точка, по-вероятната причина е фактът, че Тръмп продължава да иска да си спечели славата на голям миротворец, в комбинация със закъснялото осъзнаване, че Путин няма да сложи край на една война, която все още вярва, че може да спечели. След като се опита да накара Украйна да капитулира, Тръмп сега може би опитва нещо, което повече прилича на сдържане - да повиши цената на войната за Кремъл, за да види дали това няма да тласне нещата към спиране на огъня.

Ако е така, това със сигурност е по-добър план от умиротворяването, което само насърчаваше по-нататъшната агресия, заключава в. "Гардиън".


