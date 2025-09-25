Турция е изпратила радарен самолет в Литва след руските нарушения

Турция е изпратила радарeн самолет АУАКС (AWACS) в Литва след нарушения от страна на Русия на въздушното пространство на държави от НАТО, съобщиха турски медии, позовавайки се на агенция Блумбърг, предаде БТА.
Представители на турските власти са заявили пред американската медия, че радарният самолет, който наземните радари не могат да засекат, е бил изпратен в Литва в понеделник, 24 септември. Според публикацията, цитирана от турските сайтове "Дикен", "Оксижен" и "Нефес", мисията на АУАКС, способен да засича безпилотни летателни апарати и други обекти, ще приключи днес.
Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалене съобщи междувременно пред журналисти, че тези мисии в балтийската република ще продължат.
"Ще има няколко подобни мисии", каза тя, цитирана от ТАСС, пред журналисти след съобщенията за изпращането в Литва на турски самолет АУАКС. Министърът не уточни датите на провеждането им "от съображения за сигурност", но подчерта, че "това няма да бъде единична мисия".
Според източниците на Блумбърг, които са пожелали да останат анонимни, тъй като информацията е класифицирана, временната мисия е израз на солидарност между членовете на НАТО.
Това става, след като за по-малко от две седмици бе съобщено за три случая на навлизане на руски дронове или изтребители над страни от НАТО - Полша, Румъния и Естония. На 9 септември Полша обяви, че руски дронове са нарушили нейното въздушно пространство. След това руски безпилотен летателен апарат беше засечен и в румънското въздушно пространство, а накрая, на 19 септември, бе съобщено, че руски самолети са нарушили естонското въздушно пространство и се е наложило самолети на НАТО да бъдат вдигнати във въздуха по тревога.
На 24 септември литовският министър на отбраната Довиле Шакалене заяви, че испанските изтребители Юрофайтър (Eurofighter), разположени в региона, са готови да реагират на евентуални нарушения на въздушното пространство от руски безпилотни летателни апарати, напомнят още медиите.
