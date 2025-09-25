Новини
Свят »
Литва »
Турция е изпратила радарен самолет в Литва след руските нарушения
  Тема: Украйна

25 Септември, 2025 13:41 855 18

  • литва-
  • русия-
  • турция-
  • радарен самолет-
  • радар-
  • awacs-
  • нато

Радарният самолет, който наземните радари не могат да засекат, е бил изпратен в Литва в понеделник

Турция е изпратила радарен самолет в Литва след руските нарушения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е изпратила радарeн самолет АУАКС (AWACS) в Литва след нарушения от страна на Русия на въздушното пространство на държави от НАТО, съобщиха турски медии, позовавайки се на агенция Блумбърг, предаде БТА.

Представители на турските власти са заявили пред американската медия, че радарният самолет, който наземните радари не могат да засекат, е бил изпратен в Литва в понеделник, 24 септември. Според публикацията, цитирана от турските сайтове "Дикен", "Оксижен" и "Нефес", мисията на АУАКС, способен да засича безпилотни летателни апарати и други обекти, ще приключи днес.

Още новини от Украйна

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалене съобщи междувременно пред журналисти, че тези мисии в балтийската република ще продължат.

"Ще има няколко подобни мисии", каза тя, цитирана от ТАСС, пред журналисти след съобщенията за изпращането в Литва на турски самолет АУАКС. Министърът не уточни датите на провеждането им "от съображения за сигурност", но подчерта, че "това няма да бъде единична мисия".

Според източниците на Блумбърг, които са пожелали да останат анонимни, тъй като информацията е класифицирана, временната мисия е израз на солидарност между членовете на НАТО.

Това става, след като за по-малко от две седмици бе съобщено за три случая на навлизане на руски дронове или изтребители над страни от НАТО - Полша, Румъния и Естония. На 9 септември Полша обяви, че руски дронове са нарушили нейното въздушно пространство. След това руски безпилотен летателен апарат беше засечен и в румънското въздушно пространство, а накрая, на 19 септември, бе съобщено, че руски самолети са нарушили естонското въздушно пространство и се е наложило самолети на НАТО да бъдат вдигнати във въздуха по тревога.

На 24 септември литовският министър на отбраната Довиле Шакалене заяви, че испанските изтребители Юрофайтър (Eurofighter), разположени в региона, са готови да реагират на евентуални нарушения на въздушното пространство от руски безпилотни летателни апарати, напомнят още медиите.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 атлантически делириум

    15 5 Отговор
    Малеее страх!

    Коментиран от #6, #11

    13:43 25.09.2025

  • 2 Митко

    13 3 Отговор
    Моля не пишете глупости - този самолет не е от тези, които не могат да се засичат. Това е много голям самолет, който мноого лесно се засича. Това е летящ радар, с който се засичат други самолети. Предимството му е, че засича всякакви цели, включително нисколетящи, които обикновенните радари могат трудно да засекат - т.е. особенно полезен за засичане на дрони.

    Коментиран от #18

    13:45 25.09.2025

  • 3 зелник

    14 2 Отговор
    Нека позна, руснаците ще навлизат, само когато този самолет е кацнал за презареждане.

    13:46 25.09.2025

  • 4 Тоз самальот

    9 6 Отговор
    да не е от картон. То сега почват дъждовете в Литва.

    13:47 25.09.2025

  • 5 Турция обича да сваля

    9 8 Отговор
    руските кюнци.

    Коментиран от #12

    13:48 25.09.2025

  • 6 ЩурЕц

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "атлантически делириум":

    Турския аскер вече е и в Латва

    13:49 25.09.2025

  • 7 А нали Капейките

    10 8 Отговор
    Твърдяха
    Че Ердо го било страх от Путян .

    Хахахахаха

    Ердо изобщо не се съобразява
    Със някакъв Бункерен Плъх

    13:50 25.09.2025

  • 8 Майна

    4 1 Отговор
    Утре може да ги настани и в България
    Зад Ердо е ръката на дълбокото лондонсити

    13:50 25.09.2025

  • 9 Жалко

    6 7 Отговор
    Ама точно турците няма да допуснат руските жм.уди в България

    13:53 25.09.2025

  • 10 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 6 Отговор
    17 секунди - толкова трае турския военен нарушител на граница на НАТО.

    13:55 25.09.2025

  • 11 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "атлантически делириум":

    Страх???? Турция вече е сваляла руски самолети, без да им мигне окото! Дали няма да го направят пак?

    Коментиран от #13

    13:56 25.09.2025

  • 12 123

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Турция обича да сваля":

    тУРЦИЯ общо взето обича да си сваля гащите.

    Коментиран от #14

    13:59 25.09.2025

  • 13 атлантически делириум

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Турският аскер традиционно винаги си ял бой от руските, факт!

    14:01 25.09.2025

  • 14 Жаси

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "123":

    Май си прав, кеф ти евреи, руснаци, амеиканци и пр.
    Който дава най големия са при него.

    14:02 25.09.2025

  • 15 АНОНИМЕН

    5 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ!!!

    14:03 25.09.2025

  • 16 Иван

    6 4 Отговор
    Не пишете глупости на Ердоган му струваха няколко милиарда тази глупост и поста който го свали.

    14:06 25.09.2025

  • 17 Професор

    3 1 Отговор
    В отговор Путин одържави всички турски фабрики за бира Ефес в Русия. Без да плати една лира.

    14:25 25.09.2025

  • 18 Много ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Митко":

    Тоя самолет се засича дори радара да ползва капак от тенджера за антена. Голяма страшка е .

    14:41 25.09.2025

