Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да подаде оставка, предаде агенция УНИАН.

Украинският лидер няма планове да управлява страната след края на войната. Той направи това изявление пред The Axios Show. Освен това държавният глава обеща да се обърне към украинския парламент с искане за организиране на избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня.

На въпроса дали ще смята работата си за завършена след края на войната, Зеленски отговори, че ще бъде „готов“ да подаде оставка. „Целта ми е да прекратя войната, а не да продължа да се кандидатирам за поста“, увери украинският президент.

Според украинския лидер, ситуацията със сигурността и конституцията на страната представляват определени предизвикателства, но той вярва, че изборите са възможни. Киев многократно е посочвал, че ще има избори, но не и по време на войната, започната от Русия.

Зеленски беше избран с убедителна разлика през 2019 г. Ако не беше войната, петгодишният му мандат щеше да приключи през май 2024 г. Популярността му скочи до около 90% в първите месеци на войната. През февруари Тръмп невярно заяви, че е спаднала до 4%, пише axios.com. Ако Зеленски одобри законопроект за организиране на избори, той вероятно ще бъде приет лесно, предвид голямото мнозинство на партията му в парламента.

Изборите са изрично забранени съгласно конституцията на Украйна по време на военно положение. Около 20% от Украйна е окупирана от Русия и милиони украинци са разселени. Цялата страна е в обсега на руски удари, в случай че Москва се опита да попречи на процеса.