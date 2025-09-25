Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да подаде оставка, предаде агенция УНИАН.
Украинският лидер няма планове да управлява страната след края на войната. Той направи това изявление пред The Axios Show. Освен това държавният глава обеща да се обърне към украинския парламент с искане за организиране на избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня.
На въпроса дали ще смята работата си за завършена след края на войната, Зеленски отговори, че ще бъде „готов“ да подаде оставка. „Целта ми е да прекратя войната, а не да продължа да се кандидатирам за поста“, увери украинският президент.
Според украинския лидер, ситуацията със сигурността и конституцията на страната представляват определени предизвикателства, но той вярва, че изборите са възможни. Киев многократно е посочвал, че ще има избори, но не и по време на войната, започната от Русия.
Зеленски беше избран с убедителна разлика през 2019 г. Ако не беше войната, петгодишният му мандат щеше да приключи през май 2024 г. Популярността му скочи до около 90% в първите месеци на войната. През февруари Тръмп невярно заяви, че е спаднала до 4%, пише axios.com. Ако Зеленски одобри законопроект за организиране на избори, той вероятно ще бъде приет лесно, предвид голямото мнозинство на партията му в парламента.
Изборите са изрично забранени съгласно конституцията на Украйна по време на военно положение. Около 20% от Украйна е окупирана от Русия и милиони украинци са разселени. Цялата страна е в обсега на руски удари, в случай че Москва се опита да попречи на процеса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд до тълпите
Коментиран от #18, #22
12:29 25.09.2025
2 Време е за премахване на виновните!
Коментиран от #12
12:29 25.09.2025
3 пешо
Коментиран от #96
12:30 25.09.2025
4 Ротшилд до тълпите
12:30 25.09.2025
5 Време е!
12:30 25.09.2025
6 стоян георгиев
12:30 25.09.2025
7 Респект 👍
Коментиран от #9, #20
12:30 25.09.2025
8 малиии
Коментиран от #36
12:31 25.09.2025
9 Софиянец
До коментар #7 от "Респект 👍":Бухахаха 😅
12:31 25.09.2025
10 нннн
12:31 25.09.2025
11 Хах
Коментиран от #24
12:31 25.09.2025
12 бебето
До коментар #2 от "Време е за премахване на виновните!":путин няма смелост да се гръмне.
Коментиран от #97
12:31 25.09.2025
13 Стойко
Коментиран от #79
12:32 25.09.2025
14 Пламен
Бункерния заедно е корееца ще си присаждат органи да живеят до 150 години
Коментиран от #51
12:32 25.09.2025
15 604
12:32 25.09.2025
16 Бягайте докато е рано надрусаняк !
Коментиран от #90
12:32 25.09.2025
18 Друже Тито ,
До коментар #1 от "Ротшилд до тълпите":Ми ти се кунемо .. по-здрави на Кобзон .
Коментиран от #23
12:33 25.09.2025
19 ха ха ха ...
Потника ще трябва да изпие чашата до дъно и сам да си сложи край ...
12:33 25.09.2025
20 Очевидец
До коментар #7 от "Респект 👍":Бункерният плъх ще го извлекат от бункера един месец след като се е разложил.
12:34 25.09.2025
21 Димитър
На 9 юни 2023 г. 28-годишният Димитър Стоянов напуска родното си село и заминава за Русия, примамен с обещания за бързи пари и постоянна работа в логистичен център. Роднините го изпращат с тревога — Димитър е израснал в социална институция и след навършване на пълнолетие никога не е имал стабилна опора.
Вместо договор и редовно заплащане, той попада в капан: лишен от документи, принуден да носи униформа и пренасочен към бойни райони. Неговото последно съобщение преди да попадне в истинския ад е смразяващо: „Това не е работа. Тук ни казват да държим калаш“ — след което връзката е прекъсната.
Когато през август в един от южните участъци на фронта ескалират боевете, група украински защитници от подразделението „Азов“ откриват объркана и разпръсната група чуждестранни бойци. В суматохата Димитър е ранен, в шок и отделен от останалите. Според разказа на боец от „Азов“: „Намерихме го със счупен крак и кръв по лицето. Нямаше сили да говори. Когато разбра, че няма да бъде оставен, заплака като дете.“
Операцията за извеждане е рискова: кратък коридор през вражески позиции, прикрито прехвърляне на ранени и задържани. Благодарение на бързата реакция и медицинската помощ, Димитър е стабилизиран и подложен на първична помощ в полеви пункт. Вместо да бъде изпратен веднага назад, обаче, той остава в отряда — първоначално заради раните, после по собствен избор.
След възстановяване в безопасна зона
Коментиран от #26, #31, #40
12:34 25.09.2025
22 Муахахах
До коментар #1 от "Ротшилд до тълпите":Никой не вярва на евреи и западни еврейски "медии".... Никой не чете дори
12:34 25.09.2025
23 Кобзон поздравява два милиона укри
До коментар #18 от "Друже Тито ,":С успешното пристигане на концертите !!!
Коментиран от #60
12:34 25.09.2025
24 Хеми значи бензин
До коментар #11 от "Хах":Грйрманците ли бе дето се къпят веднъж на седмица и пръдят на масата.
Коментиран от #55, #93
12:34 25.09.2025
25 Като видиш източника униан
12:34 25.09.2025
26 Димитър
До коментар #21 от "Димитър":След възстановяване в безопасна зона Димитър взема трудно решение: остава с подразделението „Азов“. „Не дойдох тук, за да стрелям — казва той на един от командирите, — но вече видях какво се случва. Ако мога да помагам и да спася хора, ще остана.“ От началото на септември 2023 г. той участва в логистична и помощна дейност в рамките на отряда — пренася храни, оказва първа помощ и евакуира ранени цивилни.
За близките му новината носи неочаквана вълна от емоции. Майка му не е съсипана, а изпълнена с благодарност:
„За мен е важно, че синът ми е жив. Бог го е запазил и му е дал втори шанс. Ако е намерил смисъл да помага там, значи така е трябвало да стане. Гордост е да знам, че моето дете спасява животи.“
Историята на Димитър вече не е просто разказ за измамен младеж. Тя е разказ за човек, който оцелява, изправя се и взема съзнателно решение да остане там, където е бил спасен — не като жертва, а като част от нещо по-голямо и възвишено.
Коментиран от #41
12:34 25.09.2025
27 стоян георгиев
Коментиран от #34, #35, #43
12:34 25.09.2025
28 Георгиев
Коментиран от #38
12:34 25.09.2025
29 Полуфабрикат
12:35 25.09.2025
30 хахах кой ще се върже на наркоман
Коментиран от #42, #49
12:35 25.09.2025
31 това ти ли си бе Димитре
До коментар #21 от "Димитър":Автобиография ли съчиняваш или разкази под шипковия храст ?!!
Коментиран от #54
12:35 25.09.2025
32 Гост
12:35 25.09.2025
33 Ксанибa
Коментиран от #45
12:36 25.09.2025
34 разбира се брат
До коментар #27 от "стоян георгиев":Потника е най големия просяк на тоя свят и като подаде оставка трябва да ръководи гилдията на просяците .
Коментиран от #37
12:36 25.09.2025
35 за какъв лидер говориш
До коментар #27 от "стоян георгиев":наркоман -днес дали си взел метадона който ти се полага
12:37 25.09.2025
36 Зеленски!
До коментар #8 от "малиии":Кошмарът на русодебилскта Измет..
Коментиран от #39
12:37 25.09.2025
37 стоян георгиев
До коментар #34 от "разбира се брат":Зеленски ще бъде изучаван в учебниците по история в следващите 1000 години като спасителя на европа.ти няма как да разбереш защото не си европеец.
Коментиран от #46, #47, #48, #65, #70, #91
12:38 25.09.2025
38 Скакалец
До коментар #28 от "Георгиев":Бакшишчето с токчетата пак ли ще се върже на еврейската измама?
12:39 25.09.2025
39 зареди си вибриращия пингвин
До коментар #36 от "Зеленски!":стуенчо-георгиев соросидна подлога
12:39 25.09.2025
40 ти я кажи за нашето момче
До коментар #21 от "Димитър":от Сандански . Български гражданин с Български паспорт . На всичкото това отгоре инвалид с дясната ръка .
Как го бусонизираха укрите от улицата и го пратиха в поделенията на смъртниците .
12:39 25.09.2025
41 За органи
До коментар #26 от "Димитър":После обаче го приклещва Зелювица и приказката за Митака приключва. Сега живее, живее... на много места едновременно. Ако ме разбираш. Херой! Слава на такъви
12:39 25.09.2025
42 Сметах,сметах
До коментар #30 от "хахах кой ще се върже на наркоман":До нова година Вашингтон трябваше да е руски.
Коментиран от #50, #53, #56, #74
12:39 25.09.2025
44 Баце ЕООД
12:40 25.09.2025
45 !!!?
До коментар #33 от "Ксанибa":Путин му вярва...затова продължава войната за да не бъде отново преизбран Зеленски !
12:40 25.09.2025
46 И хитлер стоенчо
До коментар #37 от "стоян георгиев":така се изучаваше и изучава. Лошото е, че света не си взе поука.
Коментиран от #63
12:41 25.09.2025
47 какви 1000 години бре наркоман
До коментар #37 от "стоян георгиев":след 1000 години ням ада има учебници и никой няма да се сеща за най големия друг наркоман да си пиеш метадона наркоман
12:41 25.09.2025
48 разбира се брат
До коментар #37 от "стоян георгиев":Путин ще го помнят 1 000 години , а тебе докато уври боба .
А потника ще е нарицателно като Хитлер .
И следващия в списъка след Карл Велики , Бисмарк ,Наполеон ,Хитлер ....
Коментиран от #61, #68, #95
12:41 25.09.2025
50 стуенчо наркомане
До коментар #42 от "Сметах,сметах":седи гледай мача ма моме мъжка но си зареди вибриращия пингвин джендър
12:42 25.09.2025
51 Зввиждаш
До коментар #14 от "Пламен":Че западът е на десетилетия от подобен научен пробив ли?
12:42 25.09.2025
52 Ай ся...?!
Бай-Дончо обяви,че ви оставя и каза-оправяйте се,аз бях до тук...!
И ти веднага...готов да избягаш от отговорност...- подавам оставка...?!
Не е честно спрямо героичният украински народ,който има нужда от Водач,като Теб...!
12:42 25.09.2025
53 Сметах , сметах
До коментар #42 от "Сметах,сметах":Бандерите отдавна трябваше да са във Владивосток .
Още преди три години разнасяха една шарена греда и търсеха де е границата .
12:42 25.09.2025
54 Госта.
До коментар #31 от "това ти ли си бе Димитре":Сценарий за Холивуд ,търси се режисьор.
12:43 25.09.2025
55 Дедо
До коментар #24 от "Хеми значи бензин":Е па и тук бехме така. Къпане сал у неделя! У среда са подмиват ама манко да се не аби вода и ток.
Коментиран от #85
12:43 25.09.2025
56 И аз сметах сметах
До коментар #42 от "Сметах,сметах":До сега вече трябваше са си заченал. Ама тя тая работа не става просто така, като ти издълбаят дупка в чучура. Трябват си и анатомични дадености, обаче продължавай да опитваш де
Коментиран от #64
12:43 25.09.2025
57 Пич
12:43 25.09.2025
58 Знае
12:44 25.09.2025
59 стоян георгиев
До коментар #43 от "Стоенчо, стоенчо":Какво е фашизъм другарю.обясно ми моля да знам.
Коментиран от #72, #78
12:45 25.09.2025
60 Друже Тито , ъ
До коментар #23 от "Кобзон поздравява два милиона укри":Вервай ми .. по време на "СВО" има загуби , не само на едната страна . Що ли ми се струва , че се кефиш , на дивана
12:46 25.09.2025
61 стоян георгиев
До коментар #48 от "разбира се брат":Путин също както о хитлер ще има място в историята.
Коментиран от #81
12:46 25.09.2025
62 гост
12:46 25.09.2025
63 стоян георгиев
До коментар #46 от "И хитлер стоенчо":Путин е новия хитлер.за това си прав.
Коментиран от #71, #76
12:47 25.09.2025
64 Като
До коментар #56 от "И аз сметах сметах":От твойта дупка в чучура ли вадиш изводи?
12:48 25.09.2025
65 Ауууу,колко трогателно...!
До коментар #37 от "стоян георгиев":Все едно слушам характеристика ,четена от Комсомолски Секретар,за Другарят Тодор Живков...😂🤣😝😂🤣!
12:48 25.09.2025
66 Соваж бейби
12:48 25.09.2025
67 И Кво чака
12:49 25.09.2025
68 Герги
До коментар #48 от "разбира се брат":До тези изброените, има запазено място за Путлер...
12:49 25.09.2025
69 Гого
Путин отчаяно се опитва да въвлече НАТО в конфликта, за да оправдае поражението си в Украйна!
Коментиран от #75, #80
12:50 25.09.2025
70 Соваж бейби
До коментар #37 от "стоян георгиев":Мисля че е обратно ,ще го пише в учебника ама като предател на собствения си народ .....Този е по зле и от Хитлер
12:50 25.09.2025
71 Всички виждат стоенчо новият хитлер
До коментар #63 от "стоян георгиев":Избива цивилни в Украйна, отвлича хора, репресира собственият си народ, залива го с лъжи и пропаганда, гони свещеници и т.н. Лъжата стоенче е приоритет на пропаднали хора, а те се ползват от фашисткият режим в Украйна. фашистите сте зло стоенче.
12:50 25.09.2025
72 Кривоверен алкаш
До коментар #59 от "стоян георгиев":е как да ти отговори като е папагал....така са му наредили и това си повтаря...до следващото нареждане....
Коментиран от #82
12:51 25.09.2025
73 Подла гнидо
12:51 25.09.2025
74 да питам
До коментар #42 от "Сметах,сметах":Коя година ?
12:52 25.09.2025
75 Баце ЕООД
До коментар #69 от "Гого":Гого, още мнпатки имаш да лапаш май, моето момче.
Нищо не си разбрал
12:52 25.09.2025
76 Руснаков
До коментар #63 от "стоян георгиев":Когато пиша че в сайта си прави явка проруската мрша,не пиша празни приказки...
12:53 25.09.2025
77 Ъхъъъъъ....
12:53 25.09.2025
78 Пак ли стиоенче 😄
До коментар #59 от "стоян георгиев":За кой път стоенче? 😄 Кратко и ясно фашиста зеленски, а такива като теб показват фашизма там. 😄
12:53 25.09.2025
79 Помни .
До коментар #13 от "Стойко":Явно Зеленият юдей е забравил съдбата на избягалите във Великобритания Березовски , Литвиненко , че даже и на Скрипал ... Петров и Баширов все още на са се пенсионирали. Снощи взривиха така складовете и помещенията на индустриолната зона в град Суиндън където почти бе построен завод за безпилотници, че зарята от вторичните детонации продължи цяла нощ , а властите призоваха населението в града и региона да не си отваря прозорците и вратите на домовете , да не се изпотрови . ФАКТИ кога ще се наканят да ни информират за тази потвърдена информация от Британският град Суиндън , а не да ни подхвърлят неподтвърдени соросоидни бандеровски дезинформации ???
12:53 25.09.2025
80 Соваж бейби
До коментар #69 от "Гого":Дано е истина което казваш, другото ти е смехория .А дано ги настъпи Русия,Америка да връща Аляска и Луйзяна тяхната.... .... гадна
Коментиран от #83
12:53 25.09.2025
81 И се оглежай
До коментар #61 от "стоян георгиев":Че вече си заслужила, оловото.
12:54 25.09.2025
82 Не изглеждаш по малко жалко стоенче
До коментар #72 от "Кривоверен алкаш":като си пишеш и отговаряш. 😄 Падението на глупака няма дъно!
Коментиран от #86, #89
12:54 25.09.2025
83 гост
До коментар #80 от "Соваж бейби":твоят кяр какъв е от цялата далавера, че си така надъхан...
Коментиран от #98
12:55 25.09.2025
84 Най-великият Президент на 21 век
12:56 25.09.2025
85 Не си разбрал
До коментар #55 от "Дедо":Германците в момента не се къпят, не преди.. Не ползват дезодорант, не си мият дрехите...
12:56 25.09.2025
86 Кривоверен алкаш
До коментар #82 от "Не изглеждаш по малко жалко стоенче":Ти си живият пример че има........
12:56 25.09.2025
87 Факти
Коментиран от #94
12:57 25.09.2025
88 Възpожденец 🇧🇬
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! и вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!
п.с. Да сте чули някой "русофил" да иска да се изсели в московското блато?
12:57 25.09.2025
89 Ти остави
До коментар #82 от "Не изглеждаш по малко жалко стоенче":Като ти цъкне минус, само си признава колко е глупав и на дъното. Няма нищо де, винаги може да се покопае това дъно
12:57 25.09.2025
90 Знае
До коментар #16 от "Бягайте докато е рано надрусаняк !":Зеленият евреин е доказан агент на британското МИ6. За това охраната му е от британски командоси . За това , ще го ликвидират британците когато разберат , че им е станал безполезен . Така , както навремето ликвидираха отявленият бандеровец , Сашко Белий.
12:58 25.09.2025
91 Ти си ссссиганин
До коментар #37 от "стоян георгиев":Защо изобщо се имаш за нещо..
12:58 25.09.2025
92 Голям
Води Украйна с кураж и отдаденост, показвайки, че за него най-важното е благото на народа, а не личната власт. Истинско вдъхновение!
12:59 25.09.2025
93 да питам
До коментар #24 от "Хеми значи бензин":Кво ??! Спри са могона
12:59 25.09.2025
94 Факти
До коментар #87 от "Факти":Путин се запозна а 3ма Папи.
12:59 25.09.2025
95 Факти
До коментар #48 от "разбира се брат":Прав си, че Путин ще го помнят дълго време. Това, че заличи Русия като независима държава и я превърна в китайска губерния е постижение за историята.
12:59 25.09.2025
96 Европеец
До коментар #3 от "пешо":Че е пътник, пътник е.... Въпроса е кога..... Съжалявам ,че прочетох статията боза.... Поредния умел пиар на зеления....Укра доказаха, часа стадо и заслужават съдбата си.... Недоумявам тактиката на Путин да оставя зеления жив, както и че само веднъж използва орещника..... Предполагам, че тия дни украинците пак ще реват.....
13:00 25.09.2025
97 Еми то и ти така...
До коментар #12 от "бебето":Сежса?
13:00 25.09.2025
98 Соваж бейби
До коментар #83 от "гост":За Европа е джак пот си върне Луйзяна, ако се случи Тръмп и Америка може само да мечтае да налага мита !Защо мислиш са тормозили Наполеон ако не е важно и с помощта на англичаните двете злобни държави Америка и Англия после и Германия за други неща .
13:00 25.09.2025
99 Боклук
13:02 25.09.2025