Новини
Свят »
САЩ »
САЩ обмислят доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна
  Тема: Украйна

САЩ обмислят доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна

29 Септември, 2025 10:20 1 199 67

  • украйна-
  • томахоук-
  • сащ-
  • русия-
  • джей ди ванс

Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахоук" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна

САЩ обмислят доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ обмислят искането на Украйна да получи ракети "Томахоук" с голям обсег, за да отблъсне руските сили, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахоук" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването "Фокс нюз сънди", че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще вземе "окончателното решение" дали да разреши сделката. "Разглеждаме редица искания от европейците", заяви Ванс.

Още новини от Украйна

Ракетите "Томахоук" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове. Подобна доставка на оръжие почти сигурно ще бъде разгледана от Русия като ескалация на войната в Украйна, отбелязва ДПА.

В миналото Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с голям обсег, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение.

Ванс също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки.

"От самото начало на мандата си ние активно се стремим към мир, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Много хора умират. Те нямат кой знае какво да покажат като резултат", подчерта той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 14 Отговор
    Те се управляват дистанционно от ядрени подводници.

    Коментиран от #6

    10:21 29.09.2025

  • 2 Бункерен милиционер ВВП

    11 22 Отговор
    Много съм страхлив и немощен, купейки. Ахахаха... 3-дневна ахахах

    10:22 29.09.2025

  • 3 Путин

    7 12 Отговор
    Многоходов съм

    Коментиран от #25

    10:22 29.09.2025

  • 4 мошЕто

    32 9 Отговор
    Зелената въшка освен да иска друго си не може . Каквото и да му дават отсега нататък - все тая ! Укрията си заминава бавно , но сигурно !

    Коментиран от #19

    10:23 29.09.2025

  • 5 Шойгу

    26 3 Отговор
    А пък ние обмисляме доставка на Ярс и Булава за Америка. Директа доставка и при това експресна.

    Коментиран от #50

    10:24 29.09.2025

  • 6 Дрътия Софианец

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сичко знаеш , бе ... 🤭😁

    10:24 29.09.2025

  • 7 ха-ха

    17 3 Отговор
    Дотук - добре , но дали ще стигнат до укрите тия ракети , и ако стигнат - дали ще оцелеят ?!

    10:24 29.09.2025

  • 8 Хаха

    18 3 Отговор
    Истинатата е че янките са отказали директно. Ни все пак са обещали,. да помислят. И нашите мисирки надуват бахура вече ...

    10:24 29.09.2025

  • 9 Робин Хорсфол

    23 3 Отговор
    Явно някои заблудени коментиращи не си дават сметка колко сме близо до ядрена война. Искренно се надявам да не разберете. Независимо дали сте русофили, русофоби или прости тъп4ци.

    Коментиран от #13, #15

    10:25 29.09.2025

  • 10 стоян георгиев

    7 19 Отговор
    Не само томахоук идват 3500 ракети въздух земя както и нови планиращи бомби.вчера сащ официално позволиха на Украйна .да удря където реши с оръжията които получава.та идват интересно времена за руската инфраструктура.

    10:25 29.09.2025

  • 11 Пич

    11 1 Отговор
    Е. М. на тези крави ! Четвърта поредна година обмислят.....

    10:25 29.09.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    дайте да поизравним нещата

    10:26 29.09.2025

  • 13 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Робин Хорсфол":

    Не мога ве, многоходови сме.

    10:26 29.09.2025

  • 14 Боже , опази ни

    8 3 Отговор
    От Оранжавата чума, пръв приятел на Зеленста холера.

    Коментиран от #16, #33

    10:26 29.09.2025

  • 15 стоян георгиев

    8 17 Отговор

    До коментар #9 от "Робин Хорсфол":

    Ние сме близо до ядрена война откакто путлер дойде на власт в русия.само че станахме още по близо когато му дадохме шанс да си мисли че може да завладее европа.

    Коментиран от #18, #20, #49

    10:26 29.09.2025

  • 16 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #14 от "Боже , опази ни":

    Как комунягите станахте християни след като идва томахоук а?киев за три дена се трансформира в молитва за мир...хаха

    Коментиран от #26, #60

    10:28 29.09.2025

  • 17 фбр

    16 3 Отговор
    Зеленски иска да получи Орешник по умната си кратуна !!!

    10:28 29.09.2025

  • 18 любопитен

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    А хаповете кой ще си ги пие?

    10:28 29.09.2025

  • 19 Соваж бейби

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "мошЕто":

    Много е нагъл и жена му с цялото с нахалство ходи на воля да пазарува в скъпи бутици из Европа, по опери не знам се къде още и определя кай имал право и не да влиза като публика в друга държава!Защо не са в Украйна и двамата и украинските мигранти си гледат войната която искаха ,а тормозят и обременяват Европа с лудите им проблеми?

    Коментиран от #65

    10:29 29.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факти

    6 16 Отговор
    Ако Украйна получи истинска помощ с Русия е свършено.

    Коментиран от #30, #32, #35

    10:30 29.09.2025

  • 22 Учуден

    16 3 Отговор
    "САЩ да продадат ракети "Томахоук" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна"

    Няма лошо - ето нашите козячета да заделят по една заплата и да съберат пари за да купят поне една ракета. Ама те са свикнали да тролят за пари а не да подпомагат с тях идола си зеления пигмей. До сега едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ или поне да прати една заплата за Украйна - защо така бе господа козячета ви се разминават приказките с действията.

    Коментиран от #43

    10:31 29.09.2025

  • 23 Госあ

    15 1 Отговор
    За съжаление, мисля че е време руснаците да покажат удовлетворителни за сатанистите резултати като тези в Палестина…а ако наистина завършат конфликта без такива резултати, то те ще останат в историята отново като благородна нация.

    Коментиран от #53

    10:32 29.09.2025

  • 24 Гук

    1 4 Отговор
    Радвам се.

    10:32 29.09.2025

  • 25 Не си многоходов

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    а си многопроzт.
    Безполезен, неумен и некрасив.

    10:33 29.09.2025

  • 26 Припока

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Неграмотен си, явно си и кух и няма да разбереш нищо, ако седнат да ти обясняват))

    10:33 29.09.2025

  • 27 ха-ха

    12 0 Отговор
    Янките плашат мечката с ракети , но тия ракети ще се върнат като бумеранг при тях при първа възможност ! И те го знаят най-добре , затова плашат със санкции и тям подобните щуротии , а не смеят да припарят до Русия , защото не им стиска . Да ги трепят укрите , като им е толкова акъла ...

    10:33 29.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 7 Отговор
    Точка.

    10:33 29.09.2025

  • 30 Антитрол

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Това го слушаме още от 2022 година - аз още чакам рублата да стане 200 за долар и Русия да се разпадне. Нещо ново не може ли да ви родят мозъчетата - или мисленето е мисия невъзможна.

    Коментиран от #34, #40

    10:33 29.09.2025

  • 31 Механик

    2 2 Отговор
    Благи вести.

    10:34 29.09.2025

  • 32 оли ,

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Успя да ни развеселиш ! Голям майтапчия си бил , бе , мой ...

    10:34 29.09.2025

  • 33 мдаааа

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Боже , опази ни":

    Опази ни , Боже ... Опази ни , ние не искаме Руззкий мир

    10:35 29.09.2025

  • 34 Тихо пръдльо!

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Антитрол":

    Не си компетентен в областа на икономиката.

    10:35 29.09.2025

  • 35 Това са безспорни

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Факти.

    10:36 29.09.2025

  • 36 Бог

    2 4 Отговор
    Путин е пътник.

    Коментиран от #38, #42

    10:36 29.09.2025

  • 37 Всяка сутрин милиарди хора по света

    1 4 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    10:36 29.09.2025

  • 38 Тошо Сводката

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бог":

    Нема бензин.

    10:37 29.09.2025

  • 39 койдазнай

    1 1 Отговор
    Тръмп си иска хотела в центъра на москва и това сие. И по 3000 рускини годишно!

    10:38 29.09.2025

  • 40 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Антитрол":

    Днес е ден 1114 от тридневната СВО.

    10:38 29.09.2025

  • 41 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Голямо обмисляне ще падне, ще излезете 100-ина повече статии отколкото мисли в главите на хамериканците. Тия дето бълват статии обмислят ли колко струва цялото обурудване което и ние включително ще плащаме, и какво 10-ина ракетки които Русия ще унищожи докато мигнем, язък за парите ни. Второ, дедо Дончо би го било малко страх да влезе в директна война с Русия, току виж и Китай решат да атакуват нещо. Голяма патаклама ще да е

    Коментиран от #44

    10:38 29.09.2025

  • 42 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бог":

    Факт.

    10:39 29.09.2025

  • 43 наблюдател

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Учуден":

    до 22 хубавото е че за това американско оръжие биещо по руснаците и вие ще плащате за него

    Коментиран от #47

    10:40 29.09.2025

  • 44 Копеи не философствай!

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "Баш Балък":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!

    Коментиран от #56

    10:40 29.09.2025

  • 45 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Давай, пращай ги, ние ще плащаме, нали сме иди0ти и носовете ни са кафяви вече

    10:43 29.09.2025

  • 46 Някой

    8 0 Отговор
    Имаше договор за забрана на ракети с обсег 500-5500км за от сушата. Но САЩ прекратиха договора. Нашите СС-23, които стандартно са с ядрени глави АА-60 ги нарязаха на това основание, че се водеха някъде на 480км далекобойност, но ако се сменяло горивото можело повече. Бяха нарязани по искане на Турция и САЩ.
    Томахоук са далекобойни, но безобидни като заряд. На летища в Сирия правят по едно петно на писта - имаше на снимки.
    Това може да се брои за директно участие и повод за бомбене на такива извън Украйна.

    10:44 29.09.2025

  • 47 Българин

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "наблюдател":

    70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.Със съдействието на американският Старлинк.
    Срещата в Аляска беше гавра с Путин.

    10:44 29.09.2025

  • 48 Обективно

    2 1 Отговор
    Според мене вече са решили но разиграват тоя театър за да не е толкова видно неистовото им желание да унищожат Русия която от своя страна може също да им прати ракети от хубави по хубави.

    10:45 29.09.2025

  • 49 Реципрочно бой по наглия тъмпет

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    РУСИЯ ОБМИСЛЯ ДОСТАВКА НА ЦИРКОНИ НА ХУТИТЕ, ВЕНЕСУЕЛА, НА КИМ, НА ИРАН , НА КУБА!

    Коментиран от #55

    10:46 29.09.2025

  • 50 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шойгу":

    Ако е останал и някой "цар" от времето на хрушчов да пращат и него натам

    10:47 29.09.2025

  • 51 Ха ха ха

    1 3 Отговор
    Удри бай Тръмпе! Нищо да не остане от тази тюрма на народите.
    Ех... кремълски шматки, ква я мислѝхте, а тя ква станà... Но, така е. Народния мъдрец е казал: На който му е слаба главината, трябва да му е яка гърбината.

    10:49 29.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Госあ":

    Ако мислеше, нямаше да пишеш тези тъпотии.

    10:54 29.09.2025

  • 54 Фейк на часа

    3 0 Отговор
    Не знам колко деградирал и умствено изостанал трябва да си за да се радваш на ескалация на една война, която се води на 200км от България и може всеки момент да премине в използване на ядрено оръжие. Добре, че преди 15 години си изкарах второ гражданство. Вдигам си чуковете и се махам от тази деградирала пиянска държава, където живеят някакви примитиви без способността да направят елементарни причинно-следствени връзки, да предвидят, че ще пукнат от глад или лъчева болест. Или в този сайт коментират дъртаци, които завиждат на младите и искат да ги поведат и тях в гроба.

    Коментиран от #59, #67

    10:56 29.09.2025

  • 55 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Реципрочно бой по наглия тъмпет":

    Руся ни дреме на ..а какво обмисля.нали прочете?дреме ни на дедовия.имаше.период в който се опитваш да се разбереш с някого.той като не иска няма ядове.русия да зарежда иран северна корея венецуела...не че не го прави.

    10:56 29.09.2025

  • 56 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Копеи не философствай!":

    А не Искаш ли да ти напълним ануса с малки човечета, а пeeраcчe?

    Коментиран от #58

    11:02 29.09.2025

  • 57 Тома

    1 0 Отговор
    А Русия обмисля да даде ракети орешник на хусите

    11:06 29.09.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Хаха":

    Защо всеки копей го избива на хомо секс?мине не мине и все мъжки задни части ви са в полезрението.ако си много голям ..ач ела да се видиш с.мен не да плашиш другите .да видиш кое как се пълни ...хаха

    11:07 29.09.2025

  • 59 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Фейк на часа":

    Изкарал си си Двойно/Второ/ гражданство преди 15г както казваш,но не се отказваш от Българското?Не споменаваш в коя Държава ти е това гражданство,но нам ходиш само на гости,а си стоиш основно Тука- в "най-бедната" Държава в ЕС?Та изкарваш "радостни" Българите че Войната която се води само на 200 км Ескалира и може да премине в Ядрена...А какво предлагаш?Или Нищо ,за по-лесно?Ясен си като Слънчев ден само с лек полъх на вятъра- Искаш да настъпи Мир в Украйна който закономерно ще настъпи след Завладяването й от Русия.А защо не предположиш съвсем случайнои спонтанно че СЛЕДВА ДЪРЖАВА за превземане ще е точно България ,в която 300 Хил. Руски граждани/Частни лица,както и Руски и Българо-Руски фирми/ притежават 500 хил Имота?Колкото до предвидливата ти находчивост да се сдобиеш с Двойно гражданство - ВСЕКИ ДЕБИЛ го може това,достатъчно е да сключи Брак с която и да е мургава "Чуждоземка"...

    Коментиран от #62, #64, #66

    11:23 29.09.2025

  • 60 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Комунизма и християнството се бият, защото са подобни:
    Ако имаш 2 ризи, дай едната на ближният си.
    Това и в комунизма и християнството.
    Виж евреите се възползват, че в християнството лихварството е грях и така успяват да захапят тази сфера и банкирането.

    Коментиран от #63

    11:24 29.09.2025

  • 61 М да

    0 0 Отговор
    Щом и Джей Ди Ванс мина на украйнска страна спукана им е работата на рашките

    11:29 29.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Някой":

    Най ми е приятно да слушам или чета как комунист тълкува христоянството.при комунизма нямаше ризи другар .това му е проблема.комунизма все раздава ризите дето не са негови
    От там ви остана о до днес да сте счетоводители на парите на другите.

    11:32 29.09.2025

  • 64 Гледай себе си нещастник

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    За другите не мисли. Мугравелка е оная дето те е изтропала на бял свят.

    11:32 29.09.2025

  • 65 кАпЙейка с кухая лейка

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    Московският кремълски човекоядец винаги е мразил тия които живеят добре и свободно , иска всичко поробено и в кочината !

    11:35 29.09.2025

  • 66 Естествено, че има радостни

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    Оръжейният бизнес, прекупвачите на газ и нефт, хиляди търтеи, които точат бюджета и европрограмите. Те ще си вдигнат чуковете преди мен, но ти ще пукнеш от лъчева болест.

    11:35 29.09.2025

  • 67 Орколюб

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Фейк на часа":

    в Русия е още по-хубаво ...ходи там !

    11:37 29.09.2025