САЩ обмислят доставка на ракети „Томахоук“ за Украйна

САЩ обмислят искането на Украйна да получи ракети "Томахоук" с голям обсег, за да отблъсне руските сили, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Украинският президент Володимир Зеленски е поискал от САЩ да продадат ракети "Томахоук" на европейски държави, които да ги изпратят в Украйна. Ванс заяви в предаването "Фокс нюз сънди", че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще вземе "окончателното решение" дали да разреши сделката. "Разглеждаме редица искания от европейците", заяви Ванс.
Ракетите "Томахоук" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове. Подобна доставка на оръжие почти сигурно ще бъде разгледана от Русия като ескалация на войната в Украйна, отбелязва ДПА.
В миналото Тръмп е отхвърлял исканията на Украйна за използване на ракети с голям обсег, но е все по-разочарован от отказа на руския президент Владимир Путин да сключи мирно споразумение.
Ванс също така заяви, че руското нашествие в Украйна е в застой, като напоследък не са постигнати значителни териториални придобивки.
"От самото начало на мандата си ние активно се стремим към мир, но руснаците трябва да се събудят и да приемат реалността. Много хора умират. Те нямат кой знае какво да покажат като резултат", подчерта той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
10:21 29.09.2025
2 Бункерен милиционер ВВП
10:22 29.09.2025
3 Путин
Коментиран от #25
10:22 29.09.2025
4 мошЕто
Коментиран от #19
10:23 29.09.2025
5 Шойгу
Коментиран от #50
10:24 29.09.2025
6 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сичко знаеш , бе ... 🤭😁
10:24 29.09.2025
7 ха-ха
10:24 29.09.2025
8 Хаха
10:24 29.09.2025
9 Робин Хорсфол
Коментиран от #13, #15
10:25 29.09.2025
10 стоян георгиев
10:25 29.09.2025
11 Пич
10:25 29.09.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:26 29.09.2025
13 Путин
До коментар #9 от "Робин Хорсфол":Не мога ве, многоходови сме.
10:26 29.09.2025
14 Боже , опази ни
Коментиран от #16, #33
10:26 29.09.2025
15 стоян георгиев
До коментар #9 от "Робин Хорсфол":Ние сме близо до ядрена война откакто путлер дойде на власт в русия.само че станахме още по близо когато му дадохме шанс да си мисли че може да завладее европа.
Коментиран от #18, #20, #49
10:26 29.09.2025
16 стоян георгиев
До коментар #14 от "Боже , опази ни":Как комунягите станахте християни след като идва томахоук а?киев за три дена се трансформира в молитва за мир...хаха
Коментиран от #26, #60
10:28 29.09.2025
17 фбр
10:28 29.09.2025
18 любопитен
До коментар #15 от "стоян георгиев":А хаповете кой ще си ги пие?
10:28 29.09.2025
19 Соваж бейби
До коментар #4 от "мошЕто":Много е нагъл и жена му с цялото с нахалство ходи на воля да пазарува в скъпи бутици из Европа, по опери не знам се къде още и определя кай имал право и не да влиза като публика в друга държава!Защо не са в Украйна и двамата и украинските мигранти си гледат войната която искаха ,а тормозят и обременяват Европа с лудите им проблеми?
Коментиран от #65
10:29 29.09.2025
21 Факти
Коментиран от #30, #32, #35
10:30 29.09.2025
22 Учуден
Няма лошо - ето нашите козячета да заделят по една заплата и да съберат пари за да купят поне една ракета. Ама те са свикнали да тролят за пари а не да подпомагат с тях идола си зеления пигмей. До сега едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ или поне да прати една заплата за Украйна - защо така бе господа козячета ви се разминават приказките с действията.
Коментиран от #43
10:31 29.09.2025
23 Госあ
Коментиран от #53
10:32 29.09.2025
24 Гук
10:32 29.09.2025
25 Не си многоходов
До коментар #3 от "Путин":а си многопроzт.
Безполезен, неумен и некрасив.
10:33 29.09.2025
26 Припока
До коментар #16 от "стоян георгиев":Неграмотен си, явно си и кух и няма да разбереш нищо, ако седнат да ти обясняват))
10:33 29.09.2025
27 ха-ха
10:33 29.09.2025
29 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
10:33 29.09.2025
30 Антитрол
До коментар #21 от "Факти":Това го слушаме още от 2022 година - аз още чакам рублата да стане 200 за долар и Русия да се разпадне. Нещо ново не може ли да ви родят мозъчетата - или мисленето е мисия невъзможна.
Коментиран от #34, #40
10:33 29.09.2025
31 Механик
10:34 29.09.2025
32 оли ,
До коментар #21 от "Факти":Успя да ни развеселиш ! Голям майтапчия си бил , бе , мой ...
10:34 29.09.2025
33 мдаааа
До коментар #14 от "Боже , опази ни":Опази ни , Боже ... Опази ни , ние не искаме Руззкий мир
10:35 29.09.2025
34 Тихо пръдльо!
До коментар #30 от "Антитрол":Не си компетентен в областа на икономиката.
10:35 29.09.2025
35 Това са безспорни
До коментар #21 от "Факти":Факти.
10:36 29.09.2025
36 Бог
Коментиран от #38, #42
10:36 29.09.2025
37 Всяка сутрин милиарди хора по света
10:36 29.09.2025
38 Тошо Сводката
До коментар #36 от "Бог":Нема бензин.
10:37 29.09.2025
39 койдазнай
10:38 29.09.2025
40 Механик
До коментар #30 от "Антитрол":Днес е ден 1114 от тридневната СВО.
10:38 29.09.2025
41 Баш Балък
Коментиран от #44
10:38 29.09.2025
42 Това е безспорен
До коментар #36 от "Бог":Факт.
10:39 29.09.2025
43 наблюдател
До коментар #22 от "Учуден":до 22 хубавото е че за това американско оръжие биещо по руснаците и вие ще плащате за него
Коментиран от #47
10:40 29.09.2025
44 Копеи не философствай!
До коментар #41 от "Баш Балък":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!
Коментиран от #56
10:40 29.09.2025
45 ООрана държава
10:43 29.09.2025
46 Някой
Томахоук са далекобойни, но безобидни като заряд. На летища в Сирия правят по едно петно на писта - имаше на снимки.
Това може да се брои за директно участие и повод за бомбене на такива извън Украйна.
10:44 29.09.2025
47 Българин
До коментар #43 от "наблюдател":70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.Със съдействието на американският Старлинк.
Срещата в Аляска беше гавра с Путин.
10:44 29.09.2025
48 Обективно
10:45 29.09.2025
49 Реципрочно бой по наглия тъмпет
До коментар #15 от "стоян георгиев":РУСИЯ ОБМИСЛЯ ДОСТАВКА НА ЦИРКОНИ НА ХУТИТЕ, ВЕНЕСУЕЛА, НА КИМ, НА ИРАН , НА КУБА!
Коментиран от #55
10:46 29.09.2025
50 Герп боклуци
До коментар #5 от "Шойгу":Ако е останал и някой "цар" от времето на хрушчов да пращат и него натам
10:47 29.09.2025
51 Ха ха ха
Ех... кремълски шматки, ква я мислѝхте, а тя ква станà... Но, така е. Народния мъдрец е казал: На който му е слаба главината, трябва да му е яка гърбината.
10:49 29.09.2025
53 Ха ха ха
До коментар #23 от "Госあ":Ако мислеше, нямаше да пишеш тези тъпотии.
10:54 29.09.2025
54 Фейк на часа
Коментиран от #59, #67
10:56 29.09.2025
55 стоян георгиев
До коментар #49 от "Реципрочно бой по наглия тъмпет":Руся ни дреме на ..а какво обмисля.нали прочете?дреме ни на дедовия.имаше.период в който се опитваш да се разбереш с някого.той като не иска няма ядове.русия да зарежда иран северна корея венецуела...не че не го прави.
10:56 29.09.2025
56 Хаха
До коментар #44 от "Копеи не философствай!":А не Искаш ли да ти напълним ануса с малки човечета, а пeeраcчe?
Коментиран от #58
11:02 29.09.2025
57 Тома
11:06 29.09.2025
58 стоян георгиев
До коментар #56 от "Хаха":Защо всеки копей го избива на хомо секс?мине не мине и все мъжки задни части ви са в полезрението.ако си много голям ..ач ела да се видиш с.мен не да плашиш другите .да видиш кое как се пълни ...хаха
11:07 29.09.2025
59 оня с коня
До коментар #54 от "Фейк на часа":Изкарал си си Двойно/Второ/ гражданство преди 15г както казваш,но не се отказваш от Българското?Не споменаваш в коя Държава ти е това гражданство,но нам ходиш само на гости,а си стоиш основно Тука- в "най-бедната" Държава в ЕС?Та изкарваш "радостни" Българите че Войната която се води само на 200 км Ескалира и може да премине в Ядрена...А какво предлагаш?Или Нищо ,за по-лесно?Ясен си като Слънчев ден само с лек полъх на вятъра- Искаш да настъпи Мир в Украйна който закономерно ще настъпи след Завладяването й от Русия.А защо не предположиш съвсем случайнои спонтанно че СЛЕДВА ДЪРЖАВА за превземане ще е точно България ,в която 300 Хил. Руски граждани/Частни лица,както и Руски и Българо-Руски фирми/ притежават 500 хил Имота?Колкото до предвидливата ти находчивост да се сдобиеш с Двойно гражданство - ВСЕКИ ДЕБИЛ го може това,достатъчно е да сключи Брак с която и да е мургава "Чуждоземка"...
Коментиран от #62, #64, #66
11:23 29.09.2025
60 Някой
До коментар #16 от "стоян георгиев":Комунизма и християнството се бият, защото са подобни:
Ако имаш 2 ризи, дай едната на ближният си.
Това и в комунизма и християнството.
Виж евреите се възползват, че в християнството лихварството е грях и така успяват да захапят тази сфера и банкирането.
Коментиран от #63
11:24 29.09.2025
61 М да
11:29 29.09.2025
63 стоян георгиев
До коментар #60 от "Някой":Най ми е приятно да слушам или чета как комунист тълкува христоянството.при комунизма нямаше ризи другар .това му е проблема.комунизма все раздава ризите дето не са негови
От там ви остана о до днес да сте счетоводители на парите на другите.
11:32 29.09.2025
64 Гледай себе си нещастник
До коментар #59 от "оня с коня":За другите не мисли. Мугравелка е оная дето те е изтропала на бял свят.
11:32 29.09.2025
65 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #19 от "Соваж бейби":Московският кремълски човекоядец винаги е мразил тия които живеят добре и свободно , иска всичко поробено и в кочината !
11:35 29.09.2025
66 Естествено, че има радостни
До коментар #59 от "оня с коня":Оръжейният бизнес, прекупвачите на газ и нефт, хиляди търтеи, които точат бюджета и европрограмите. Те ще си вдигнат чуковете преди мен, но ти ще пукнеш от лъчева болест.
11:35 29.09.2025
67 Орколюб
До коментар #54 от "Фейк на часа":в Русия е още по-хубаво ...ходи там !
11:37 29.09.2025