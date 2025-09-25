Новини
Зеленски пред ООН: "Оръжията определят кой ще оцелее"
  Тема: Украйна

Зеленски пред ООН: "Оръжията определят кой ще оцелее"

25 Септември, 2025 13:05

Международните организации не могат да направят нищо, за да спрат войната в Украйна, критикува Зеленски

Зеленски пред ООН: "Оръжията определят кой ще оцелее" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украинският президент Володимир Зеленски започна речта си пред Общото събрание на ООН с критики към международната организация. Предупрежденията в речите му обаче преди не са имали почти никакъв ефект, каза той. "Въпреки всички кръвопролития, няма нито една международна институция, която може наистина да сложи край на войната. Точно толкова отслабени са всички тези институции”.

"Оръжията определят кой ще оцелее"

Още новини от Украйна

Критиките на Зеленски напомняха на онова, което американският държавен глава Доналд Тръмп каза в своята реч предходния ден. Той обвини ООН, че постига единствено "празни приказки”. Речта на Зеленски след три и половина години война в Украйна се фокусира най-вече върху една тема - единствените гаранции за сигурността на страната, от които зависи оцеляването ѝ са съюзниците и оръжията.

Киев няма достатъчно ракети с голям обсег и затова се налага да разчита на дронове, които могат да прелетят до 3000 километра, припомни Зеленски. Русия обаче има по-софистицирани безпилотни самолети и произвежда още и още от тях. "Колапсът на международното право и слабостта на международните организации прави оръжията все по-важни”, каза Володимир Зеленски в Ню Йорк. "Оръжията определят кой ще оцелее”.

Путин иска да разшири войната си, а не да я спре

Към това се добавя и опасността, която представлява използването на изкуствен интелект в оръжейните системи, предупреди Зеленски: "В момента преживяваме най-разрушителната надпревара във въоръжаването в историята на човечеството.” Зеленски обвини руския президент Владимир Путин, че иска да разшири войната с дронове и към Европа. Украйна е само първата страна, която Русия атакува, смята Зеленски.

Руски дронове вече летят над Европа, припомни украинският президент. "А руските операции вече се разпространяват и в други страни. Путин иска да продължи и разшири войната”, предупреди Зеленски. Европа вече е загубила Грузия и Беларус в полза на Москва. Сега Европа трябва да направи всичко възможно, за да не загуби и Молдова, каза още държавният глава на Украйна. В малката европейска държава предстоят парламентарни избори в края на тази седмица, които са белязани от безпрецедентни опити за намеса от Москва.

Нова близост с Доналд Тръмп

Зеленски отново благодари на американския президент Доналд Тръмп, с когото се срещна през предходния ден в Ню Йорк. По думите на украинския държавен глава срещата е била ползотворна. Повече подробности за нея обаче не бяха предоставени.

Самият Доналд Тръмп написа в социалните мрежи коментар след срещата си със Зеленски, който мнозина характеризираха като обрат в позицията му по отношение на войната в Украйна. Американският президент заяви, че вече смята, че Киев може да си върне всички територии, които Русия е окупирала в страната. Зеленски не направи допълнителен коментар по тази тема по време на речта си пред Общото събрание на ООН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    31 2 Отговор
    А то ги нямаш. Просиш наред, ама пак няма достатъчно. А руснаците имат много. Изключително много.

    13:06 25.09.2025

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    31 32 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! и вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!

    п.с. Да сте чули някой "русофил" да иска да се изсели в московското блато?

    Коментиран от #6, #10, #11, #12, #15

    13:06 25.09.2025

  • 3 Европеец

    30 1 Отговор
    Разбира се че няма да чета какво е казал ненормалника зелен.... А няма и да коментирам после същество....

    Коментиран от #14

    13:07 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Георги

    1 9 Отговор
    сега от венецуела тръмп пренасочва лодките направо към украйна

    13:11 25.09.2025

  • 6 Брачед,

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не одобрявам дългите писания , но тук си много точен .. 👍

    13:11 25.09.2025

  • 7 Баце ЕООД

    13 2 Отговор
    Зелю ти, държавата ти, ЕС.. Всички сте пътници...

    13:11 25.09.2025

  • 8 Зелю

    18 1 Отговор
    Молим господин Тръмп да ни даде баре един самолет който фърчи, а господин Путин да не ни тепа ако може!

    13:11 25.09.2025

  • 9 Оръжията фашисте

    18 1 Отговор
    определят само колко народ ще избиеш в Украйна. Нещастник мръсен.

    13:11 25.09.2025

  • 10 Самото

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Изявление е от щатите, а не Украйна.. Не знам кого лъжеш

    13:12 25.09.2025

  • 11 Георги

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    интересна глупост си написал. Само да попитам вярваш ли в нея?

    13:13 25.09.2025

  • 12 Ахаха

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Във Великобритания има отлив на милионери в Русия наплив.. Интересно..

    13:13 25.09.2025

  • 13 Бай Ганьо

    2 10 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    13:14 25.09.2025

  • 14 И аз не го чета

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Прочетох в западни медии, че присъствието е залата е било рехаво. Доста западни лидери са се изнизали с досада при неговата "реч".

    13:15 25.09.2025

  • 15 Като видя пар цал

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ползван от пропадналият запад и се чудя какво му се е случило на някой, за да стане отпадък и да го ползват за простотия и лъжи с нисък интелект. Запада не спира да пропада! Поне с тъпотията показвате пропадането на запада. После защо света застана зад Русия

    13:17 25.09.2025

  • 16 Анализатор:

    13 3 Отговор
    Напълно е прав ЗеленияНаркоманчо
    Оръжията определят кой ще оцелее
    Да така е, но НАТО и Америка Свършиха оръжията
    И сега какво ще правим!
    Изглежда, че Укрия, НАТО и Америка няма да оцелеят!

    13:17 25.09.2025

  • 17 нннн

    12 2 Отговор
    Абе, цял ден глупостите на Зеленски ли ще публикуват? Както вчера, навярно и утре. Клоунът да не е купил медиите? Пари има. Нашите пари.

    13:19 25.09.2025

  • 18 Мишел

    11 3 Отговор
    Прав е, но дали осъзнава, че Русия има пълно превъзходство във всички видове оръжия?

    13:19 25.09.2025

  • 19 Баце ЕООД

    9 3 Отговор
    Ма той това пред празната зала в ООН ли е казал наистина 🤣🤣🤣🤣🤝 добре Зелю, ае беги ся

    13:20 25.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Евроатлантик

    3 8 Отговор
    Абсолютно прав е президент Зеленски ☝️...
    За момента единствено ВСУ налага истински "санкции" на фашисткия окупатор с дронове, ракети и масово утилизиране на рашистите.

    Коментиран от #25

    13:23 25.09.2025

  • 22 Анонимен

    5 0 Отговор
    Спокойно Зеленски,баба Урсула ще ти купи оръжия от САЩ с нашите пари.

    13:24 25.09.2025

  • 23 Зеленски е номер 1

    1 5 Отговор
    Зеленски пред ООН изразява суровата реалност: „Оръжията определят кой ще оцелее“. Миролюбивата и трудолюбива Украйна е принудена да се защитава срещу нахлуването на фашисткия агресор, докато международните организации наблюдават бездейно. Но духът на украинския народ не може да бъде смачкан – те се борят за своята земя, за своите семейства, за свободата си. В този момент на изпитание, лидерството на Зеленски блести с решимост, смелост и стратегическа проницателност.

    Коментиран от #24

    13:25 25.09.2025

  • 24 Типично

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Зеленски е номер 1":

    фашистка пропаганда!

    13:26 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    5 0 Отговор
    Тия дойчавеле станаха като жълт весник

    13:27 25.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Истина

    5 0 Отговор
    Тоа сайт само си измисля. Зелю говорил пред празна зала уе

    13:31 25.09.2025

  • 29 Ако

    4 0 Отговор
    В Обединената Общност на Нациите всички излязат докато говориш.. Пак ли е новина??

    13:32 25.09.2025

  • 30 Напудреното носле

    4 1 Отговор
    Без оцелели.
    Перкото Б. ДгонсЪн каза
    до последния УКраИнец.

    13:32 25.09.2025

  • 31 Дядо Гъдю

    7 1 Отговор
    Тази статия е за малопомнещи.
    Първо: руснаците ви предложиха мир два месеца след Началото на СВО.
    Второ: след готов мирен договор дойде Рошавия рижак ,почеса се по една специална пета опорна точка на тялото си и се здрависа със Вечноревящия мистър Дай Дай,което сложи край на мира.
    Трето : Последва указ със забрана за мирни преговори от Смъркащия.
    После план за победа едно,план за победа две,три и закана за маршируване по Червения площад.
    После нахлуване в Русия с оръжие,подарено от Колективните в Курска област.
    Сега хленч от катедрата на ООН и лафове от рода на ,,би могло това" , ,,би могло онова"
    Народа е казал: ,,Който сее ветрове,жъне бури."

    13:32 25.09.2025

  • 32 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Топло,топло.Но иска още въглища.Ама те не са ли под руски контрол?Значи много повече време.Бавно,но славно,ще загрее.

    13:32 25.09.2025

  • 33 Като чета статиите

    8 0 Отговор
    Взема да си помисля че само Зеленски пред ООН говори и на никой друг думата не дава а? Така ли е бре смешници?

    13:34 25.09.2025

  • 34 Луд човек, кво друго да кажеш

    5 0 Отговор
    гаранциите за сигурността на страната, от които зависило оцеляването ѝ били съюзниците и оръжията.....

    13:36 25.09.2025

  • 35 Другари, дайте да дадем !!!!!!!

    3 0 Отговор
    Като не можем да помогнем на Путин, поне да си драскаме тук.

    Коментиран от #43

    13:37 25.09.2025

  • 36 Марк Бекман, старши съветник на Мелания

    5 0 Отговор
    Мелания Тръмп отказа среща с Елена Зеленска
    „Зеленска няколко пъти се свързва Мелания, за да уговори среща. Но няма да има двустранна среща, нищо официално. Тъй като нашата първа дама е много учтива, тя ще я поздрави днес. Но няма да има разговор по същество, никаква среща“, каза Бекман.

    13:37 25.09.2025

  • 37 Към кой са тея

    5 0 Отговор
    "Критиките на Зеленски" че нещо не става ясно?

    13:38 25.09.2025

  • 38 Да бе да Зели,...,,оръжията"...?!

    5 0 Отговор
    А ,,човечетата",дето са нужни да натискат спусъка на тия оръжия,къде остави...?!
    Истината е,че май не ти останаха ,,човечета",а и тия,които са на фронта,не горят от особено желание да се бият!
    Особено,като знаят как насила са ,,бусовизирани",против волята им и като добитък са закарани на фронта...!

    Коментиран от #40

    13:38 25.09.2025

  • 39 Копеите не са само русофили

    1 6 Отговор
    В душите си те са комунисти - с умствена нищета.
    И с много завист - на това се крепи идеологията им.

    Коментиран от #44

    13:38 25.09.2025

  • 40 Трябва като добитък

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Да бе да Зели,...,,оръжията"...?!":

    Като кръшкат от защита на страната си.

    Коментиран от #46

    13:39 25.09.2025

  • 41 Ъхъъъъъ....

    6 0 Отговор
    (Руски дронове вече летят над Европа, припомни украинският президент) и хората в ООН се разбягаха с врясъци а? ... Или имаше подигравки?

    13:40 25.09.2025

  • 42 Олигофрен Зелю

    5 0 Отговор
    Отново стана за смях. В ООН !

    13:41 25.09.2025

  • 43 Хе,хе...!

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Другари, дайте да дадем !!!!!!!":

    Путин да не е ,като твоят Зельо...?!
    Да хленчи и проси, по повод и без повод-помощи и оръжия...!
    Така,че не се кахъри за Путин,ами се втургай да помагаш на Зеленият Наркоман...яката я е закъсал...!

    13:42 25.09.2025

  • 44 Така е другарюююю

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Копеите не са само русофили":

    умствена нищета....
    И с много завист .... и определено 10 пъти поне по грамотни и интелигентни от теб ...

    13:43 25.09.2025

  • 45 Шопо

    4 0 Отговор
    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    13:45 25.09.2025

  • 46 А Ко прайм с...

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Трябва като добитък":

    ...тия млади,здрави,яки и усмихнати мъже-Украинци по плажовете на нашето Черноморие...платили си ,,Взятка"(Подкуп) от поне 10 хилки долара,на корумпираните до козирката Украински Власти...и избягали от мобилизация...?!
    А отгоре на това и наш РоскУ ДжилезкуФ им плаща ол инклузива,спато и нощувките в 5 звездните ни хотели...?!?!
    Ахъммм...

    13:48 25.09.2025

  • 47 Кит

    5 0 Отговор
    Абееее - и бусове си трябват, много бусове, не са само оръжията .....

    13:49 25.09.2025

  • 48 Фактите

    3 1 Отговор
    Един Су57 е отрепал 4 ф16.Руския летец е казал,че ф16 са музеен експонат и може да се ползва от блхари,ако въобще излети.България е платила за хартиените плъхове,но на практика някой взе парите и казл "ще видим"

    13:56 25.09.2025

  • 49 Мечти и реалности

    0 0 Отговор
    Зеленски искаше да вкара Украйна в НАТО? Зеленски, даброзорно ще присъедини Украйна към Русия! Не казвай Хоп преди да си скочил - българска народна мъдрост! Другото настоящо желание на Зеленото човече е войната МУ да пренасяне в световна.

    14:22 25.09.2025

  • 50 Русия

    1 0 Отговор
    Ти и твоя род със сигурност няма да оцелеете .

    14:25 25.09.2025