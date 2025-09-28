Гласът на Путин за украинските заплахи за удари по Москва: По-добре е дори да не говорим за това!

Кремъл в неделя омаловажи изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че руските ръководители трябва "да знаят къде са бомбоубежищата". Според Москва Украйна губи войната, а преговорните ѝ позиции се влошават с всеки изминал ден,цитира думите му "Ройтерс".
На въпрос дали поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп за посещение в Москва остава в сила, Песков заяви:
"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп."
През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да се състои в Москва. Американският президент тогава посочи, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде остро критикуван за подобна стъпка.
В интервю за Axios Зеленски посочи, че центровете на руската власт, включително Кремъл, могат да бъдат потенциални цели.
"Зеленски се опитва да демонстрира пред европейците, които сега играят ролята на негови спонсори, че е храбър войник. Междувременно ситуацията на фронта показва обратното," заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната телевизия.
"С всеки изминал ден положението за Украйна неумолимо се влошава. И всеки ден преговорните позиции на Украйна неумолимо се влошават."
По данни на проукраинския проект DeepState, Русия в момента контролира 114 918 кв. км (около 19% от територията на Украйна) и е завзела 4 729 кв. км през последната година.
Запитан от телевизионния кореспондент Павел Зарубин как Кремъл би реагирал на атака срещу центъра на руската власт, Песков отговори: "По-добре е дори да не говорим за това."
Припомня се, че през май 2023 г. Москва обвини Украйна в опит за атака с дронове срещу Кремъл, когато президентът Владимир Путин не е бил в сградата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #8
16:29 28.09.2025
2 ΓΛαΔοΜορ
Много ги жали !!!
Коментиран от #7, #15, #21
16:29 28.09.2025
3 Бутача
Коментиран от #10
16:30 28.09.2025
4 45678
16:30 28.09.2025
5 Миротворец
16:30 28.09.2025
6 Бой по тая кочина бе
16:32 28.09.2025
7 Анджо
До коментар #2 от "ΓΛαΔοΜορ":Внимавай какво си пожелаваш.
Коментиран от #11
16:32 28.09.2025
8 Путн е
До коментар #1 от "си дзън":Плъх
16:33 28.09.2025
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
и каня всички да минат през моя "бункер ",
безплатно 😉😘
16:35 28.09.2025
10 Кавал
До коментар #3 от "Бутача":А сирене ядеш ли?
16:36 28.09.2025
11 Сталин
До коментар #7 от "Анджо":Х0х0ляките както са останали
има-няма 20 милиона !!!
при още един подобен гладомор
директно са занулени 😁
Коментиран от #14
16:37 28.09.2025
12 Как да не харесваме
Руснаците непрекъснато напредват а процентите завзета територия намаляват.
Преди 2 години беше 20%, а сега е 19%
16:38 28.09.2025
13 Критик
16:42 28.09.2025
14 9988
До коментар #11 от "Сталин":Много се перчиш при положение,че всички такива опити да величие на рашистите ви завършват с купони за хляб,а после САЩ трябва да ви спасява отново от глад.
16:45 28.09.2025
15 хххх
До коментар #2 от "ΓΛαΔοΜορ":И как по точно бункерният nлъx ще занули каквото и да било ? Русия е военно джудже което няма военната сила да излезе на 100 км от собствената си граница та какво ще зануляват тея мишки и ти не знаеш.Много по-вероятно е Украйна да занули тоя обор русия ,ако имаха позволение да удрят на дълбоко в руския обор.
Коментиран от #18, #24
16:47 28.09.2025
16 Възрожденче кретенче
16:48 28.09.2025
17 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Преди време написах, че яснота за изхода на тези две решаващи сражения ще има след около 14 дни.
Е, тези 14 дни изтекоха и на къде отиват нещата вече е ясно. Очертава се поредният разгром на ВСУ във войната срещу Русия. Този път последствията от загубата ще са значителни за Киев, т.к. при Доброполе, руснаците са пробили всички изградени от ВСУ отбранителни линии и излизат на оперативен простор...
Другата седмица Киев вече ще бъде изправен пред трудни решения, за кието просрочения вече предупреди....
🤣🤣🤣
16:48 28.09.2025
18 Εβροмин ΔиΛи
До коментар #15 от "хххх":Щом като Русия е толкова слаба
що урсуланковците сте се развили
по всички направления като
гладни м@стии на месечина ?!!!
16:52 28.09.2025
19 Ъхъъъъъ....
16:53 28.09.2025
20 пиночет
Коментиран от #22, #25
16:53 28.09.2025
21 Има ни пак
До коментар #2 от "ΓΛαΔοΜορ":Трета година се влачи Путин. А щеше да ги занули за една седмица. Кой още му вярва на него. Съсипа си народа и икономиката с тая война. Също като тулупа. И всичко е от лакомия и алчност.
16:54 28.09.2025
22 Усмихнат
До коментар #20 от "пиночет":Браво! Точно така. Но много са обърканите му почитатели.
16:56 28.09.2025
23 Миризлив руски палячо крепостен
16:58 28.09.2025
24 Ъъъъъъъъ
До коментар #15 от "хххх":"Много по-вероятно е Украйна да занули тоя обор русия ,ако имаха позволение да удрят на дълбоко в руския обор."
Колкото събориха Кримския мост, толкова ще ударят и Кремъл.
16:59 28.09.2025
25 Путин
До коментар #20 от "пиночет":Я кончаю в твоя рот
16:59 28.09.2025
26 горски
17:00 28.09.2025