Гласът на Путин за украинските заплахи за удари по Москва: По-добре е дори да не говорим за това!
  Тема: Украйна

Гласът на Путин за украинските заплахи за удари по Москва: По-добре е дори да не говорим за това!

28 Септември, 2025 16:27 1 199 26

През май 2023 г. Москва обвини Украйна в опит за атака с дронове срещу Кремъл, когато президентът Владимир Путин не е бил в сградата

Гласът на Путин за украинските заплахи за удари по Москва: По-добре е дори да не говорим за това! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Кремъл в неделя омаловажи изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че руските ръководители трябва "да знаят къде са бомбоубежищата". Според Москва Украйна губи войната, а преговорните ѝ позиции се влошават с всеки изминал ден,цитира думите му "Ройтерс".

На въпрос дали поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп за посещение в Москва остава в сила, Песков заяви:

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп."

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да се състои в Москва. Американският президент тогава посочи, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде остро критикуван за подобна стъпка.

В интервю за Axios Зеленски посочи, че центровете на руската власт, включително Кремъл, могат да бъдат потенциални цели.

"Зеленски се опитва да демонстрира пред европейците, които сега играят ролята на негови спонсори, че е храбър войник. Междувременно ситуацията на фронта показва обратното," заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната телевизия.

"С всеки изминал ден положението за Украйна неумолимо се влошава. И всеки ден преговорните позиции на Украйна неумолимо се влошават."

По данни на проукраинския проект DeepState, Русия в момента контролира 114 918 кв. км (около 19% от територията на Украйна) и е завзела 4 729 кв. км през последната година.

Запитан от телевизионния кореспондент Павел Зарубин как Кремъл би реагирал на атака срещу центъра на руската власт, Песков отговори: "По-добре е дори да не говорим за това."

Припомня се, че през май 2023 г. Москва обвини Украйна в опит за атака с дронове срещу Кремъл, когато президентът Владимир Путин не е бил в сградата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    18 29 Отговор
    При атака към Масква, руснаците просто ... подвиват опашка и търсят мазета.

    Коментиран от #8

    16:29 28.09.2025

  • 2 ΓΛαΔοΜορ

    34 14 Отговор
    Време е Путин да ги занулява .
    Много ги жали !!!

    Коментиран от #7, #15, #21

    16:29 28.09.2025

  • 3 Бутача

    11 16 Отговор
    Отпушвам Газа на задръстени русофили-БЕЗПЛАТНО

    Коментиран от #10

    16:30 28.09.2025

  • 4 45678

    1 0 Отговор
    11111112......

    16:30 28.09.2025

  • 5 Миротворец

    7 7 Отговор
    страхливецът пази дупе с приказки

    16:30 28.09.2025

  • 6 Бой по тая кочина бе

    10 7 Отговор
    Бой бе.

    16:32 28.09.2025

  • 7 Анджо

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "ΓΛαΔοΜορ":

    Внимавай какво си пожелаваш.

    Коментиран от #11

    16:32 28.09.2025

  • 8 Путн е

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Плъх

    16:33 28.09.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Днес съм работя прИмоционално
    и каня всички да минат през моя "бункер ",
    безплатно 😉😘

    16:35 28.09.2025

  • 10 Кавал

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бутача":

    А сирене ядеш ли?

    16:36 28.09.2025

  • 11 Сталин

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Анджо":

    Х0х0ляките както са останали
    има-няма 20 милиона !!!
    при още един подобен гладомор
    директно са занулени 😁

    Коментиран от #14

    16:37 28.09.2025

  • 12 Как да не харесваме

    16 8 Отговор
    медиите си.
    Руснаците непрекъснато напредват а процентите завзета територия намаляват.
    Преди 2 години беше 20%, а сега е 19%

    16:38 28.09.2025

  • 13 Критик

    12 11 Отговор
    Президентът Зеленски пpocто си прави гаргара с бункерната xлeбapка Путлер. 😂

    16:42 28.09.2025

  • 14 9988

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Много се перчиш при положение,че всички такива опити да величие на рашистите ви завършват с купони за хляб,а после САЩ трябва да ви спасява отново от глад.

    16:45 28.09.2025

  • 15 хххх

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ΓΛαΔοΜορ":

    И как по точно бункерният nлъx ще занули каквото и да било ? Русия е военно джудже което няма военната сила да излезе на 100 км от собствената си граница та какво ще зануляват тея мишки и ти не знаеш.Много по-вероятно е Украйна да занули тоя обор русия ,ако имаха позволение да удрят на дълбоко в руския обор.

    Коментиран от #18, #24

    16:47 28.09.2025

  • 16 Възрожденче кретенче

    2 3 Отговор
    Време е Атакам,с да направят заря над кремле

    16:48 28.09.2025

  • 17 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Киев губи битката за Красноармейск/Покровск на киевския диалект/ и Доброполе. Помните ли, че просрочения нещо там ги хвалеше и награждаваше за "успеха"? Е подрани, естествено с PR цел както винаги!
    🤣🤣🤣

    Преди време написах, че яснота за изхода на тези две решаващи сражения ще има след около 14 дни.

    Е, тези 14 дни изтекоха и на къде отиват нещата вече е ясно. Очертава се поредният разгром на ВСУ във войната срещу Русия. Този път последствията от загубата ще са значителни за Киев, т.к. при Доброполе, руснаците са пробили всички изградени от ВСУ отбранителни линии и излизат на оперативен простор...

    Другата седмица Киев вече ще бъде изправен пред трудни решения, за кието просрочения вече предупреди....
    🤣🤣🤣

    16:48 28.09.2025

  • 18 Εβροмин ΔиΛи

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "хххх":

    Щом като Русия е толкова слаба
    що урсуланковците сте се развили
    по всички направления като
    гладни м@стии на месечина ?!!!

    16:52 28.09.2025

  • 19 Ъхъъъъъ....

    3 1 Отговор
    Евтаназия за украинците, сиреч благосмъртие

    16:53 28.09.2025

  • 20 пиночет

    3 3 Отговор
    Идва краят на Путин!

    Коментиран от #22, #25

    16:53 28.09.2025

  • 21 Има ни пак

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ΓΛαΔοΜορ":

    Трета година се влачи Путин. А щеше да ги занули за една седмица. Кой още му вярва на него. Съсипа си народа и икономиката с тая война. Също като тулупа. И всичко е от лакомия и алчност.

    16:54 28.09.2025

  • 22 Усмихнат

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "пиночет":

    Браво! Точно така. Но много са обърканите му почитатели.

    16:56 28.09.2025

  • 23 Миризлив руски палячо крепостен

    0 2 Отговор
    Да ама, на нас Путин ни каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    16:58 28.09.2025

  • 24 Ъъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "хххх":

    "Много по-вероятно е Украйна да занули тоя обор русия ,ако имаха позволение да удрят на дълбоко в руския обор."

    Колкото събориха Кримския мост, толкова ще ударят и Кремъл.

    16:59 28.09.2025

  • 25 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "пиночет":

    Я кончаю в твоя рот

    16:59 28.09.2025

  • 26 горски

    0 0 Отговор
    Темата Израел и Нетаняху е врял картоф за САЩ. Повтарям прогнозата си. Възможно е да се наложи военна интервенция в Израел за сваляне на Нетаняху и прекратяване на войните му. Това ще стане ясно след като видим плана на Тръмп за Газа, план, за който знаем със сигурност, че е изработен от английската Дълбока Държава със съдействието на американските ционисти в лицето на Джаред Кушнър, зетят на Тръмп. Междувременно случаят Кърк все повече се утвърждава като втори Кенеди случай, при който официалната версия е съвсем очевидно лъжовна, и все повече излиза истинската причина и тя се казва - Израел. Наистина, грешка е твърдението, че Кърк е убит от либерализма. Русия помага на Тръмп засега, припомням и думите, които му каза Путин при срещата им - ТУК СЪМ, ЗА ДА ВИ ПОМОГНА, и обявява за основни врагове на мира в Украйна Англия, Франция и Германия и....НАТО. Обаче НАТО е 50% САЩ. В изказването си Лавров каза, че няма промяна в курса на Тръмп спрямо договореното. Това не е слепота у Русия.

    17:00 28.09.2025

Новини по държави:
