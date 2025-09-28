Кремъл в неделя омаловажи изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че руските ръководители трябва "да знаят къде са бомбоубежищата". Според Москва Украйна губи войната, а преговорните ѝ позиции се влошават с всеки изминал ден,цитира думите му "Ройтерс".

На въпрос дали поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп за посещение в Москва остава в сила, Песков заяви:

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп."

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да се състои в Москва. Американският президент тогава посочи, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде остро критикуван за подобна стъпка.

В интервю за Axios Зеленски посочи, че центровете на руската власт, включително Кремъл, могат да бъдат потенциални цели.

"Зеленски се опитва да демонстрира пред европейците, които сега играят ролята на негови спонсори, че е храбър войник. Междувременно ситуацията на фронта показва обратното," заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната телевизия.

"С всеки изминал ден положението за Украйна неумолимо се влошава. И всеки ден преговорните позиции на Украйна неумолимо се влошават."

По данни на проукраинския проект DeepState, Русия в момента контролира 114 918 кв. км (около 19% от територията на Украйна) и е завзела 4 729 кв. км през последната година.

Запитан от телевизионния кореспондент Павел Зарубин как Кремъл би реагирал на атака срещу центъра на руската власт, Песков отговори: "По-добре е дори да не говорим за това."

Припомня се, че през май 2023 г. Москва обвини Украйна в опит за атака с дронове срещу Кремъл, когато президентът Владимир Путин не е бил в сградата.