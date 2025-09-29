Новини
Берлин: Няма съмнение в американския ядрен чадър, но трябва да правим повече за сигурността си

29 Септември, 2025 23:23

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че лидерите на Европа не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО

Берлин: Няма съмнение в американския ядрен чадър, но трябва да правим повече за сигурността си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че лидерите на Европа не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО, но Европа трябва да увеличи приноса си към алианса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Няма съмнения около ядрения чадър“, заяви Вадефул в изказване на конференцията по сигурността във Варшава. „Европа обаче е готова да направи повече за сигурността. Разбира се, че трябва да носим повече отговорност за собствената си сигурност, отколкото преди“, добави той.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви още, че никоя държава членка на НАТО няма да бъде оставена сама пред лицето на ''руската провокация под формата на вълна от хибридни атаки''.

"Русия иска да изпита нашата решителност и да предизвика вълнения. Това е опасно и трябва да се отговори ясно и еднозначно“, заяви Вадефул на пресконференция във Варшава, където говори заедно с полския и френския си колега Радослав Сикорски и Жан-Ноел Баро.

''НАТО ще защити всеки сантиметър от територията на нашия Алианс, никоя държава членка няма да бъде оставена сама да се справя с тези заплахи, обобщава той.


Полша
  • 1 Доналд Джон Тръмп

    2 1 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожаля на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #3, #4

    23:26 29.09.2025

  • 2 демократ

    1 3 Отговор
    Дизелови танкове и кашици с гранари рова е лицето на геЙрмания изостанала допотопна ко чина.

    23:26 29.09.2025

  • 3 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Джон Тръмп":

    Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум

    23:26 29.09.2025

  • 4 Хеми значи бензин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Джон Тръмп":

    Русия направи така че Украина никога да не може да се съвземе без нея друго ячр казано спечелиха войната.

    Коментиран от #7

    23:27 29.09.2025

  • 5 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:28 29.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спечелиха да

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хеми значи бензин":

    Милиони танцуващи в един по добър свят клети раши...на концерта на кобзон

    Коментиран от #11

    23:29 29.09.2025

  • 8 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 1 Отговор
    Германците да започнат да влагат пари в разработването на ядрени оръжия. Имат и икономическият и технологичен потенциал за това. Както Франция и Великобритания подържат ядрени сили, същото е по силите и на най- богатата и развита европейска държава. Украинците вече имат не само далекобойни балистични ракети "Сапсан" и крилати "Фламинго", но и ядрени бойни глави за тях. Точно поради тази причина Зеленски , ще удари Кремъл в най- скоро време, без да се притеснява от руските заплахи.

    23:32 29.09.2025

  • 9 Бгг

    0 2 Отговор
    В последното изречение казва че ще подържат режимите въпреки несъгласието на народите им. Това се нарича външна окупация на страните.

    23:35 29.09.2025

  • 10 Само Германия може да помогне на Европа

    2 1 Отговор
    като пак изтрепе 30-40 милиона маскаля!

    23:35 29.09.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спечелиха да":

    от 140млн на 138млн е едно а друго е от 30млн на 15млн.

    23:36 29.09.2025

  • 12 Анонимен

    1 1 Отговор
    Като онези младежи, които си купуват на старо луксозни коли, които се карат до първия ремонт!

    23:37 29.09.2025

  • 13 Всъщност

    1 4 Отговор
    А Русия с лопата за 5 рубли размазва цялото нато с военен бюджет от 3 трилиона долара.

    23:37 29.09.2025

  • 14 604

    0 2 Отговор
    да се разбира дайте ми пари за оружие от чичи сам...

    23:37 29.09.2025

  • 15 Меркел, комсомолката от ГДР

    1 0 Отговор
    хариза на Путин 7 трилиона евро зо газ, а той с тези пари правеше ракети и сега ги цели към немските тъпи чутури!

    23:38 29.09.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    23:40 29.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Старшината

    0 0 Отговор
    Копейки, от вас разплути и безформени деб.или, трябва да направим железни натовски войни само в рамките на няколко месеца. Никой от вас да не си прави илюзията, че ще остане да пърцуни на дивана, да се налива с шльокавица и да пише: "Удри, Вова". Времената на троленето и пропагандата минаха, идва времето, когато ще се види кой от вас двеста килограмови шебеци ще може да понесе тежестта на тежките тренировки и да стане герой на НАТО.

    23:46 29.09.2025

