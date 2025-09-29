Берлин: Няма съмнение в американския ядрен чадър, но трябва да правим повече за сигурността си

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че лидерите на Европа не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО, но Европа трябва да увеличи приноса си към алианса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Няма съмнения около ядрения чадър“, заяви Вадефул в изказване на конференцията по сигурността във Варшава. „Европа обаче е готова да направи повече за сигурността. Разбира се, че трябва да носим повече отговорност за собствената си сигурност, отколкото преди“, добави той.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви още, че никоя държава членка на НАТО няма да бъде оставена сама пред лицето на ''руската провокация под формата на вълна от хибридни атаки''.



"Русия иска да изпита нашата решителност и да предизвика вълнения. Това е опасно и трябва да се отговори ясно и еднозначно“, заяви Вадефул на пресконференция във Варшава, където говори заедно с полския и френския си колега Радослав Сикорски и Жан-Ноел Баро.



''НАТО ще защити всеки сантиметър от територията на нашия Алианс, никоя държава членка няма да бъде оставена сама да се справя с тези заплахи, обобщава той.