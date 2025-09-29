Берлин: Няма съмнение в американския ядрен чадър, но трябва да правим повече за сигурността си

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че лидерите на Европа не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО, но Европа трябва да увеличи приноса си към алианса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Няма съмнения около ядрения чадър“, заяви Вадефул в изказване на конференцията по сигурността във Варшава. „Европа обаче е готова да направи повече за сигурността. Разбира се, че трябва да носим повече отговорност за собствената си сигурност, отколкото преди“, добави той.
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви още, че никоя държава членка на НАТО няма да бъде оставена сама пред лицето на ''руската провокация под формата на вълна от хибридни атаки''.
"Русия иска да изпита нашата решителност и да предизвика вълнения. Това е опасно и трябва да се отговори ясно и еднозначно“, заяви Вадефул на пресконференция във Варшава, където говори заедно с полския и френския си колега Радослав Сикорски и Жан-Ноел Баро.
''НАТО ще защити всеки сантиметър от територията на нашия Алианс, никоя държава членка няма да бъде оставена сама да се справя с тези заплахи, обобщава той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Джон Тръмп
25 септември 2025, 20:40 часа
Снимка: Getty Images
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.
Коментиран от #3, #4
23:26 29.09.2025
2 демократ
23:26 29.09.2025
3 Сатана Z
До коментар #1 от "Доналд Джон Тръмп":Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум
23:26 29.09.2025
4 Хеми значи бензин
До коментар #1 от "Доналд Джон Тръмп":Русия направи така че Украина никога да не може да се съвземе без нея друго ячр казано спечелиха войната.
Коментиран от #7
23:27 29.09.2025
5 Име
23:28 29.09.2025
7 Спечелиха да
До коментар #4 от "Хеми значи бензин":Милиони танцуващи в един по добър свят клети раши...на концерта на кобзон
Коментиран от #11
23:29 29.09.2025
8 Пешо Волгата - 4 хилядник
23:32 29.09.2025
9 Бгг
23:35 29.09.2025
10 Само Германия може да помогне на Европа
23:35 29.09.2025
11 Хеми значи бензин
До коментар #7 от "Спечелиха да":от 140млн на 138млн е едно а друго е от 30млн на 15млн.
23:36 29.09.2025
12 Анонимен
23:37 29.09.2025
13 Всъщност
23:37 29.09.2025
14 604
23:37 29.09.2025
15 Меркел, комсомолката от ГДР
23:38 29.09.2025
16 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
23:40 29.09.2025
18 Старшината
23:46 29.09.2025