Тръмп повтори: Украйна има шанс да си възвърне територия, крайно недоволен съм от Русия
  Тема: Украйна

Тръмп повтори: Украйна има шанс да си възвърне територия, крайно недоволен съм от Русия

26 Септември, 2025 05:07, обновена 26 Септември, 2025 04:10 316 2

Наблюдавам начина, по който действа Москва, заяви американският президент

Тръмп повтори: Украйна има шанс да си възвърне територия, крайно недоволен съм от Русия - 1
Снимка: Одеска областна администрация
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп каза отново снощи, че Украйна има шанс да си възвърне територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Според мен те (украинците - бел. ред.) имат шанса да сторят това, защото аз наблюдавам начина, по който действа Русия и какво Русия прави. Аз съм крайно недоволен от това, което върши Русия", отбеляза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Още новини от Украйна

Преди два дни държавният глава на САЩ, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния ѝ вид и може би да отиде дори по-далеч" спрямо Русия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 делта форс

    0 0 Отговор
    Айдеее Ленинград и Сталинград за 3 дни сега

    04:19 26.09.2025

  • 2 Фен

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    04:20 26.09.2025