Тръмп повтори: Украйна има шанс да си възвърне територия, крайно недоволен съм от Русия

Американският президент Доналд Тръмп каза отново снощи, че Украйна има шанс да си възвърне територия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Според мен те (украинците - бел. ред.) имат шанса да сторят това, защото аз наблюдавам начина, по който действа Русия и какво Русия прави. Аз съм крайно недоволен от това, което върши Русия", отбеляза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Преди два дни държавният глава на САЩ, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния ѝ вид и може би да отиде дори по-далеч" спрямо Русия.