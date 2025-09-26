Бившият британски премиер Тони Блеър може да ръководи временната администрация на Газа

Белият дом подкрепя план, според който бившият британски премиер Тони Блеър ще оглави временна администрация на ивицата Газа, първоначално без прякото участие на Палестинската администрация, пише вестник „Гардиън“, цитиран от БНР, позовавайки се на израелски медии.



Съгласно предложението, Тони Блеър ще оглави орган, наречен Международна преходна администрация на Газа, която ще има мандат да бъде „върховен политически и правен орган“ на Газа за период до пет години.



Според съобщения в „Аарец“ и „Таймс ъф Израел“, планът е моделиран по подобие на администрациите, които първоначално са контролирали прехода на Източен Тимор и Косово към държавност.



Предложението предполага, че администрацията първоначално може да бъде базирана в Ел-Ариш, египетска провинциална столица близо до южната граница на Газа, и в крайна сметка да се преместина територията, придружена от одобрени от ООН многонационални сили, съставени предимно от араби.



Планът предвижда „евентуално обединяване на цялата палестинска територия под Палестинската администрация.



Съгласно плана, палестинците няма да бъдат принуждавани да напускат територията, както се опасяваха, че ще се случи при предишни предложения на САЩ за развитието ѝ като „Ривиера на Газа“.



Ако планът бъде одобрен, Блеър ще оглави секретариат от до 25 души и ще председателства съвет от седем души, който да наблюдава изпълнителния орган, управляващ територията.

