Повдигнаха обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми заради "руската намеса" във вота от 2016 г. ВИДЕО

26 Септември, 2025 05:36, обновена 26 Септември, 2025 05:49 1 122 4

Грози го присъда до 5 години затвор

Повдигнаха обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми заради "руската намеса" във вота от 2016 г. ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ заяви снощи, че е повдигнало обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми за неверни твърдения и възпрепятстване на разследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е ескалация на кампанията на президента Доналд Тръмп, търсещ отмъщение срещу хора, които са го разследвали или критикували, отбелязва Ройтерс.

Ако Коми бъде осъден, го грози присъда до пет години затвор.

Тръмп уволни директора на ФБР през 2017 г., в началото на първия си президентски мандат. Оттогава републиканецът редовно критикува разследването, ръководено от Коми, за връзките на руснаци с предизборната му кампания през 2016 г., припомня Ройтерс

"Аз съм невинен", заяви във видео, разпространено в социалната мрежа "Инстаграм", бившият ръководител на ФБР след повдигането на обвиненията.

"Сърцето ми е разбито от действията на Министерството на правосъдието, но вярвам в правосъдната система и съм невинен. Така че нека има процес и да вярваме", каза той.

Според публикация на репортер на телевизия Си Ен Ен в "Екс" се очаква Джеймс Коми да се предаде днес.

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари тази година, неговото Министерство на правосъдието разглежда показанията на Коми от 2020 г. пред Съдебната комисия на Сената на САЩ, когато, в отговор на критиките на републиканците, той отрече да е разрешавал подаването на поверителна информация към медиите за връзките на Тръмп с Русия, припомня Ройтерс.

Обвинителният акт, подкрепен от разширен състав от съдебни заседатели, дойде, след като президентът оказа натиск върху министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди, която според него не е действала достатъчно бързо при повдигането на наказателни обвинения срещу Коми и други видни критици на президента на САЩ.

"Никой не е над закона“, написа Бонди в публикация в социалните мрежи снощи. "Днешното обвинение отразява ангажимента на Министерството на правосъдието да търси отговорност на онези, които злоупотребяват с власт, за да подвеждат американския народ“, посочи тя.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    4 1 Отговор
    А срещу Колин Пауъл, който излъга в ООН за оръжията на Садам, кога?

    04:43 26.09.2025

  • 2 Перо

    2 1 Отговор
    М-во на правосъдието са прави, но действат бавно! Имаше безброи мръсни трикове, злоупотреба с власт, ползване на цялата държавна машина и собствениците на медии от една етнос, нарушения на изборния процес и лъжлива пропаганда от страна на демократите и джендърията! Даже в БГ измислените “неолиберали” от червената буржоазия ползваха парите на Шорош и НПО да пропагандират яростно против Тръмп и републиканците! От САЩ ги подгониха и се свряха в ЕС, последната крепост на джендърията, която е тежко бреме за всички общества и държави!

    05:24 26.09.2025

  • 3 Кремълските Тампони

    0 1 Отговор
    Веднага взеха да поемат
    Червената урина .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Трябва винаги да са напоени
    Със Аромата на Блатна Мърша .

    05:56 26.09.2025

  • 4 Ами

    0 0 Отговор
    Този лъга под клетва. Със сигурност ще го осъдят

    06:09 26.09.2025