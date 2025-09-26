Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп налага 100% мита върху вносните лекарства и 25% за камионите от 1 октомври

Тръмп налага 100% мита върху вносните лекарства и 25% за камионите от 1 октомври

26 Септември, 2025 05:13, обновена 26 Септември, 2025 05:22 1 019 3

  • тръмп-
  • фармацевтични продукти-
  • мита-
  • сащ-
  • внос

Ще бъдат направени изключения за фармацевтични производители, които вече са започнали изграждането на своите фабрики в Съединените щати

Тръмп налага 100% мита върху вносните лекарства и 25% за камионите от 1 октомври - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати ще наложат 100% мита върху вноса на фармацевтични продукти на 1 октомври. Президентът Доналд Тръмп обяви това тази сутрин в Truth Social.

Според президента, Вашингтон „ще наложи 100% мита върху всички маркови или патентовани фармацевтични продукти, считано от 1 октомври“.

Тръмп добави, че ще бъдат направени изключения за производители, които вече са започнали изграждането на своите фабрики в Съединените щати.

На 12 май президентът подписа изпълнителна заповед, намаляваща цените на лекарствата в Съединените щати с 59-90%. На пресконференция той заяви, че ще наложи мита върху вносните фармацевтични продукти, ако цените в страната не се изравнят с тези в други страни.

Тръмп обяви, че ще наложи 25% мито върху вносните камиони, считано от 1 октомври.

„За да защитя нашите големи производители на тежкотоварни камиони от нелоялна чуждестранна конкуренция, считано от 1 октомври 2025 г. ще наложа 25% мито върху всички тежкотоварни камиони, произведени в други части на света“, написа той в Truth Social.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Президента Доналд Тръмп е

    2 1 Отговор
    пич, Милин Ганев не е.

    05:24 26.09.2025

  • 2 Гориил

    2 2 Отговор
    Доналд, не наричай G-20 хартиен тигър.

    05:26 26.09.2025

  • 3 Палачинков

    3 0 Отговор
    До първи има много време !

    05:27 26.09.2025