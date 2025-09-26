Тръмп налага 100% мита върху вносните лекарства и 25% за камионите от 1 октомври

Съединените щати ще наложат 100% мита върху вноса на фармацевтични продукти на 1 октомври. Президентът Доналд Тръмп обяви това тази сутрин в Truth Social.

Според президента, Вашингтон „ще наложи 100% мита върху всички маркови или патентовани фармацевтични продукти, считано от 1 октомври“.

Тръмп добави, че ще бъдат направени изключения за производители, които вече са започнали изграждането на своите фабрики в Съединените щати.

На 12 май президентът подписа изпълнителна заповед, намаляваща цените на лекарствата в Съединените щати с 59-90%. На пресконференция той заяви, че ще наложи мита върху вносните фармацевтични продукти, ако цените в страната не се изравнят с тези в други страни.

Тръмп обяви, че ще наложи 25% мито върху вносните камиони, считано от 1 октомври.

„За да защитя нашите големи производители на тежкотоварни камиони от нелоялна чуждестранна конкуренция, считано от 1 октомври 2025 г. ще наложа 25% мито върху всички тежкотоварни камиони, произведени в други части на света“, написа той в Truth Social.