Нетаняху се срещна със съюзници преди да говори в ООН

Нетаняху се срещна със съюзници преди да говори в ООН

26 Септември, 2025 07:22, обновена 26 Септември, 2025 06:27 816 5

Премиерът на Израел търси подкрепа на усилията си да издейства освобождаването на заложниците в ивицата Газа

Нетаняху се срещна със съюзници преди да говори в ООН - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху се срещна в Ню Йорк снощи с лидери на съюзнически държави преди дългоочакваната му реч днес пред Общото събрание на ООН, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нетаняху търси подкрепа на усилията си да издейства освобождаването на заложниците, все още държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, отбелязва агенцията.

Аржентинският президент Хавиер Милей предложи на Нетаняху своята пълна подкрепа за освобождаването на останалите в плен на "Хамас" заложници, обяви в изявление канцеларията на президента в Буенос Айрес.

Милей е ревностен поддръжник на Израел - той посети неколкократно страната и периодично е декларирал интереса си към юдаизма, отбелязва ДПА.

Нетаняху се срещна и с президента на Сърбия Александър Вучич, като му благодари за "непоколебимата подкрепа" на израелските усилия да бъдат освободени всички пленници. Алон Охел, похитен от "Хамас" преди близо две години и появил се във видео, разпространено от ислямистите, има, освен израелско, и сръбско гражданство.

По време на срещата си с държавния глава на Парагвай - Сантяго Пеня, израелският министър-председател похвали "твърдата позиция" на южноамериканската държава "против антисемитизма и против терора".

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.


