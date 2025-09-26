Хусите изстреляха хиперзвукова ракета с множество бойни глави по Тел Авив, предаде техния Telegram канал.

„Йеменските сили проведоха висококачествена военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати за многократно влизане в атмосферата. Операцията беше насочена към няколко важни цели в окупирания регион Яфа“, се посочва в съобщението.

По-рано в четвъртък израелските военновъздушни сили извършиха серия от въздушни удари срещу цели на хусите в Сана. Според военните са били атакувани сградата на главния щаб на хусите, съоръженията за сигурност и разузнаване, щабът на Дирекцията за военна информация и военните лагери в района на йеменската столица.

Това е отговорът на израелските отбранителни сили на удара с дрон срещу град Ейлат, при който бяха ранени над 20 души.

От края на 2023 г. хусите атакуват Израел със стотици ракети и дронове, позовавайки се на солидарност с палестинския народ в Газа, където продължава военната операция на израелските отбранителни сили. Повечето от ударите бяха предотвратени. Израел от своя страна извърши няколко мащабни въздушни операции срещу цели на хусите в Йемен, включително пристанища, електроцентрали, фабрики и летището в Сана.