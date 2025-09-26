Новини
Хусите изстреляха хиперзвукова ракета с множество бойни глави по Тел Авив

26 Септември, 2025 06:30, обновена 26 Септември, 2025 06:34 2 427 26

  • хуси-
  • ракета-
  • йемен-
  • израел

По-рано в четвъртък израелските военновъздушни сили извършиха серия от въздушни удари срещу цели на хусите в Сана

Хусите изстреляха хиперзвукова ракета с множество бойни глави по Тел Авив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хусите изстреляха хиперзвукова ракета с множество бойни глави по Тел Авив, предаде техния Telegram канал.

„Йеменските сили проведоха висококачествена военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати за многократно влизане в атмосферата. Операцията беше насочена към няколко важни цели в окупирания регион Яфа“, се посочва в съобщението.

По-рано в четвъртък израелските военновъздушни сили извършиха серия от въздушни удари срещу цели на хусите в Сана. Според военните са били атакувани сградата на главния щаб на хусите, съоръженията за сигурност и разузнаване, щабът на Дирекцията за военна информация и военните лагери в района на йеменската столица.

Това е отговорът на израелските отбранителни сили на удара с дрон срещу град Ейлат, при който бяха ранени над 20 души.

От края на 2023 г. хусите атакуват Израел със стотици ракети и дронове, позовавайки се на солидарност с палестинския народ в Газа, където продължава военната операция на израелските отбранителни сили. Повечето от ударите бяха предотвратени. Израел от своя страна извърши няколко мащабни въздушни операции срещу цели на хусите в Йемен, включително пристанища, електроцентрали, фабрики и летището в Сана.


Израел
Оценка 4.4 от 24 гласа.
Оценка 4.4 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дядото

    44 8 Отговор
    а защо само една.много трябват.

    06:36 26.09.2025

  • 2 🚽🚽🚽

    23 4 Отговор
    И откъде тези козари хусите имат хиперзвукови ракети, а Милене ?

    Коментиран от #7, #21

    06:38 26.09.2025

  • 3 Жеуезния купол

    20 2 Отговор
    От къде ли са я намерили?

    Коментиран от #4, #14

    06:39 26.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    18 4 Отговор

    До коментар #3 от "Жеуезния купол":

    Орешник от Путин.

    06:45 26.09.2025

  • 5 Делю Хайдутин

    36 8 Отговор
    Хусите са смели и добри хора.Пуснаха нашите моряци.

    Коментиран от #10

    06:46 26.09.2025

  • 7 Правилно

    38 10 Отговор

    До коментар #2 от "🚽🚽🚽":

    Целият свободен свят снабдява смелите хуси в битката им с фашиста смотаняхо!

    Коментиран от #11, #24

    06:54 26.09.2025

  • 10 зелю айдук

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    в тебе са пуснали малки хеситчета

    07:01 26.09.2025

  • 11 а тебе

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Правилно":

    с днк матрял

    07:02 26.09.2025

  • 12 ти га я еди

    1 8 Отговор

    До коментар #8 от "Евреите ще ядат":

    ни рИва

    07:02 26.09.2025

  • 13 50/50

    20 10 Отговор
    Който има технологии, бонбардира с авиация, обстрелва с ракети и дронове и се нарича демократ! Който няма, взема една раница с барут, взривява се на гарата и става терорист! В случая, хусите са постъпили като истинска демократична общност! Браво! Много умела интеграция към налагане щампите на цивилизования свят! Ето, Русия няма технологии и се превърна в глобален терорист!

    07:03 26.09.2025

  • 14 Леля Дрол

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Жеуезния купол":

    Гледам, онзи ден, Асанчо от Столипиново мъкнеше една хиперзвукова нанякъде, но не каза накъде. Сега нещата се навързаха.

    07:12 26.09.2025

  • 15 ТИГО

    10 0 Отговор
    Видиш ли надпис "ХУСИ" е Милен ХУТИ Tьпak0 ХУТИ

    Коментиран от #25

    07:23 26.09.2025

  • 16 ТИГО

    5 0 Отговор
    Ама и коментарите са на ниво "Хусист" до хусистчето ! Такъв бил матряла!

    07:24 26.09.2025

  • 17 Дудов

    14 2 Отговор
    Само ядрено оръжие ще поусмири нагледен ев.еи

    Коментиран от #19

    07:28 26.09.2025

  • 19 Госあ

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дудов":

    Или биологично или химическо !

    Коментиран от #20

    07:29 26.09.2025

  • 20 Госあ

    20 0 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    там е лесно - няма невинни ! Вчера гледах в WeChat едно видео как евреите унищожават хуманитарните помощи от адаптирано сухо мляко за бебета и вода за Палестина !!! Една нагла еврейка обясняваше, че нямало да допуснат хуманитарни помощи за Хамас ! Коментиращият видеото попита, как точно тези психопати приписват бебешките храни на Хамас ?!!!!

    07:33 26.09.2025

  • 21 Циник

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "🚽🚽🚽":

    Купили са си я от Тему, най-вероятно

    07:34 26.09.2025

  • 22 Механик

    15 1 Отговор
    Евреите и техните български протежета бяха ни надули главите, че Израел бил толкова напред в развитието си, че ум не го побира.
    А се оказа, че някакво тъмнокожо племенце, дето до вчера никой не го чувал, им разказва играта и то много сериозно. И забележете, но това племенце воюва смело, мъжествено и доблестно, а не като еврейските терористи да слага бомби по входовете на хората и да им гърми пейджърите.

    07:41 26.09.2025

  • 23 хаха

    0 11 Отговор
    Абе, за евреите за първи път чувам, но в Х въртят видео как Хамас разстрелват хора за това, че не са отделили "данък Хамас" от хуманитарните помощи. Има и новини как отвличат цели конвои с помощи.

    07:41 26.09.2025

  • 25 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТИГО":

    писаха,че и двете са верни било нещо с произношението

    08:13 26.09.2025

  • 26 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Добре де":

    Малко ви трепаха такива като тебе в газовите камери

    08:24 26.09.2025