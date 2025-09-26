Хусите изстреляха хиперзвукова ракета с множество бойни глави по Тел Авив, предаде техния Telegram канал.
„Йеменските сили проведоха висококачествена военна операция, използвайки хиперзвукова балистична ракета „Палестина-2“ с множество балистични апарати за многократно влизане в атмосферата. Операцията беше насочена към няколко важни цели в окупирания регион Яфа“, се посочва в съобщението.
По-рано в четвъртък израелските военновъздушни сили извършиха серия от въздушни удари срещу цели на хусите в Сана. Според военните са били атакувани сградата на главния щаб на хусите, съоръженията за сигурност и разузнаване, щабът на Дирекцията за военна информация и военните лагери в района на йеменската столица.
Това е отговорът на израелските отбранителни сили на удара с дрон срещу град Ейлат, при който бяха ранени над 20 души.
От края на 2023 г. хусите атакуват Израел със стотици ракети и дронове, позовавайки се на солидарност с палестинския народ в Газа, където продължава военната операция на израелските отбранителни сили. Повечето от ударите бяха предотвратени. Израел от своя страна извърши няколко мащабни въздушни операции срещу цели на хусите в Йемен, включително пристанища, електроцентрали, фабрики и летището в Сана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядото
06:36 26.09.2025
2 🚽🚽🚽
Коментиран от #7, #21
06:38 26.09.2025
3 Жеуезния купол
Коментиран от #4, #14
06:39 26.09.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Жеуезния купол":Орешник от Путин.
06:45 26.09.2025
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #10
06:46 26.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Правилно
До коментар #2 от "🚽🚽🚽":Целият свободен свят снабдява смелите хуси в битката им с фашиста смотаняхо!
Коментиран от #11, #24
06:54 26.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 зелю айдук
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":в тебе са пуснали малки хеситчета
07:01 26.09.2025
11 а тебе
До коментар #7 от "Правилно":с днк матрял
07:02 26.09.2025
12 ти га я еди
До коментар #8 от "Евреите ще ядат":ни рИва
07:02 26.09.2025
13 50/50
07:03 26.09.2025
14 Леля Дрол
До коментар #3 от "Жеуезния купол":Гледам, онзи ден, Асанчо от Столипиново мъкнеше една хиперзвукова нанякъде, но не каза накъде. Сега нещата се навързаха.
07:12 26.09.2025
15 ТИГО
Коментиран от #25
07:23 26.09.2025
16 ТИГО
07:24 26.09.2025
17 Дудов
Коментиран от #19
07:28 26.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Госあ
До коментар #17 от "Дудов":Или биологично или химическо !
Коментиран от #20
07:29 26.09.2025
20 Госあ
До коментар #19 от "Госあ":там е лесно - няма невинни ! Вчера гледах в WeChat едно видео как евреите унищожават хуманитарните помощи от адаптирано сухо мляко за бебета и вода за Палестина !!! Една нагла еврейка обясняваше, че нямало да допуснат хуманитарни помощи за Хамас ! Коментиращият видеото попита, как точно тези психопати приписват бебешките храни на Хамас ?!!!!
07:33 26.09.2025
21 Циник
До коментар #2 от "🚽🚽🚽":Купили са си я от Тему, най-вероятно
07:34 26.09.2025
22 Механик
А се оказа, че някакво тъмнокожо племенце, дето до вчера никой не го чувал, им разказва играта и то много сериозно. И забележете, но това племенце воюва смело, мъжествено и доблестно, а не като еврейските терористи да слага бомби по входовете на хората и да им гърми пейджърите.
07:41 26.09.2025
23 хаха
07:41 26.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 факуса
До коментар #15 от "ТИГО":писаха,че и двете са верни било нещо с произношението
08:13 26.09.2025
26 Гост
До коментар #24 от "Добре де":Малко ви трепаха такива като тебе в газовите камери
08:24 26.09.2025