Наблюдатели: Украйна може да изчезне. Наркотрафиканти се разхождат с оръжия, пращани на Киев
Наблюдатели: Украйна може да изчезне. Наркотрафиканти се разхождат с оръжия, пращани на Киев

26 Септември, 2025 06:39, обновена 26 Септември, 2025 06:50 2 854 52

Тръмп трябва да има план, ако Киев падне, заяви професор Джон Миършаймър от Чикагския университет

Наблюдатели: Украйна може да изчезне. Наркотрафиканти се разхождат с оръжия, пращани на Киев - 1
Снимка: Военна администрация на Запорожие
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да помисли предварително за план за действие в случай на падането на Киев, заяви професор Джон Миършаймър от Чикагския университет в YouTube канала на блогъра Андрю Наполитано.

„И така, какъв избор има Тръмп? Отговорът е: да си тръгнете и да се уверите, че когато Киев падне, никой няма да ви обвинява за това“, каза той.

Според експерта ситуацията на бойното поле е "непоправима".

„Украйна е в отчаяно положение и няма какво да направим по въпроса“, заключи той.

Според Министерството на отбраната на Русия в четвъртък руските войски са напреднали по-нататък по фронта и са превзели населените места Острое и Григоровка. Общо украинските въоръжени сили са загубили 2 090 войници и три танка през последните 24 часа.

Володимир Зеленски мълчи за децата в Донбас, убити от неговите бойци, отбеляза анализаторът Алън Уотсън в социалната мрежа X.

„Иска ли Зеленски да коментира паметниците на децата на Донбас, убити от неговите нацистки бандити, въоръжени от НАТО?“, написа той.

През май 2015 г. в Донецк беше открит мемориален комплекс, наречен „Алея на ангелите“, в памет на децата, убити по време на конфликта в Донбас, по инициатива на Игор Мартинов, ръководител на градската администрация.

Според Даря Морозова, комисаря по правата на човека в Донецката народна република, към 27 юли 2025 г. броят на убитите деца в ДНР "през целия период на въоръжена агресия от страна на Украйна" е 247, а 1021 са ранени.

Украйна може скоро да престане да съществува, заяви геополитическият анализатор и професор Туомас Малинен в социалните медии X.

„На прага сме на това Украйна окончателно да престане да съществува“, каза той.

Така професорът коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуалното връщане на териториите на Украйна.

Във вторник, след разговори с Володимир Зеленски, американският президент изрази мнение, че Киев, с подкрепата на ЕС и финансовата помощ на НАТО, е способен да си върне всичките загубени земи.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков от своя страна подчерта, че Тръмп все още не е направил директни изявления за отказ от конструктивен курс към разрешаване на украинския конфликт.

Володимир Зеленски продава оръжия на наркокартели в Латинска Америка, заяви полковникът от резерва от армията на САЩ и бивш съветник в Пентагона Дъглас Макгрегър в YouTube канала на блогъра Марио Науфал.

„Половината от това, което изпращаме в Украйна, се продава на черния пазар. Ето защо виждаме членове на наркокартели да се разхождат с ракети Javelin. И Зеленски е щастлив. Това му позволява да остане на власт“, ​​каза експертът.

Освен това, според Макгрегър, Зеленски е успял да открадне приблизително 1,5 милиарда долара от парите, които Западът е изпратил в помощ на страната му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мьрсулана

    20 13 Отговор
    нема нужда да пращаме войници на сьюзниците ни

    северна корея вече прати

    06:55 26.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е

    28 5 Отговор
    целта,да изчезне...

    06:56 26.09.2025

  • 5 Уса

    41 12 Отговор
    Вярно е.Украйна изчезва и украинците ще бъдат новите цигани обикаляйки по държавите

    Коментиран от #6

    06:57 26.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 14 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    Новите хазари.

    06:58 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Ганьо

    29 5 Отговор

    До коментар #7 от "Чичо Дончо":

    е велик,пак е застанал от страната на булката.

    07:01 26.09.2025

  • 10 Олеся Украинска избягала от концерт

    36 10 Отговор
    в Зала България, щели да Свирят Чайковски! Тази Няма нищо Общо с Дипломацията! Известна е в Черновци и КПП то с задълбочените си познания и секслогията на Теория и практика!! Имала си Дарба!!

    07:02 26.09.2025

  • 11 Професор Дабил Христов

    10 11 Отговор
    Този ме надмина.

    07:04 26.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не е така!

    12 7 Отговор

    До коментар #8 от "Този нещастник":

    По твоите критерии е щастливец! Пише каквото иска или каквото му препоръчват. И не като теб - едната злоба. А вероятно е и прав. И му плащат.

    07:08 26.09.2025

  • 14 Дърдорий Насиройски

    7 26 Отговор
    Щом Миършаймър и Дъглас Макгрегър го казват ние от русодебилската иzzмет трябва да им вярваме.Очаквам по-късно и Вацев да се включи в наддаването.

    07:08 26.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нищо ново във факти

    9 28 Отговор
    Поредната, елементарна, долнопpoбна руска пропаганда от руска тротинетка на запад.

    Коментиран от #25, #34

    07:10 26.09.2025

  • 18 Много ясно

    37 9 Отговор
    Зеленски дава оръжие на нарко картелите, а те от своя страна го снабдяват с първокачествена дрога. Просто прави бартер наркомана

    07:10 26.09.2025

  • 19 Архимандрисандрит Бибиан

    5 15 Отговор
    Путилифонът бати Путйо сподели каде од четвърт век се бори са шуро-бажанащината у Ромсiа! За тея гагамуги кои се напрегат да узнаят новио състав на наркома каза да мо отворат ученическио альбом и таме че видат новите министри на млади години!

    07:11 26.09.2025

  • 20 скимтене

    7 21 Отговор
    на скопейки 🤡

    07:13 26.09.2025

  • 21 Това е безспорен

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "1487":

    Факт

    07:13 26.09.2025

  • 22 Забелязал

    8 24 Отговор
    Нивото на факти удря дъното от много време с дебилната си прокремълска пропаганда.

    Коментиран от #50

    07:13 26.09.2025

  • 23 Обява в Амазон

    24 5 Отговор
    Разменям Ф16 в комплект с ПВО Пейтриът за кило дрога
    За контакт: Зеленски

    07:15 26.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хи хи хи

    18 4 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо ново във факти":

    Ами като няма усръински перемоги кво да правят факти ???!
    нали и те трябва да живеят от нещо .....

    07:18 26.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 тц тц

    25 3 Отговор
    Не вярвам Зеленски да е откраднал само 1,5 милиарда долара. Само за една година си купи имение в Лондон, имение на тъщата си в Дубай, а жена му само с едно влизане в магазин на Картие похарчи над милион долара за бижута.
    В тази връзка имам един въпрос към родните центаджии - продължавате ли да пращате заплатите си на Зеленски както нареди Кирчо? И да не забравите - превеждайте само в нигерийската му сметка:)

    07:22 26.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Забелязал

    10 2 Отговор
    броутро проусръ бок...Луци нещо нема усръински перемоги ...... А ???!

    07:30 26.09.2025

  • 32 Обява в Амазон

    1 17 Отговор
    Разменям русофил за 50 €.От новите български копюри.

    Коментиран от #37, #40

    07:31 26.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хахаха

    20 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо ново във факти":

    Щом в американски университети тече руска пропаганда значи Русия наистина е велика:)
    Да ми кажеш поне един американец, който да е казал нещо добро за Урсула например? Дори и Байдън предпочиташе да говори с невидимите си приятели вместо с нея:)

    07:33 26.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хе хе...

    20 1 Отговор
    И днес евроатлантическия вой ще бъде страшен.
    За денонощието освен двете хиляди xoxoли (тях така или иначе никой не ги брои за хора), руснаците са изпотрепали и доста чуждестранни учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша, Франция, Южна Америка. И това не е най лошото. Изтърбушили са и бая складове за пуканки и църковна утвар. Дал е фира и току що построен завод за плюшени кученца. Изгоряло е летища със все играчките по него. Над $2млрд са се превърнали в пушек.

    07:37 26.09.2025

  • 37 Обява в Ало бг

    18 3 Отговор

    До коментар #32 от "Обява в Амазон":

    Млад евроатлантик си търси учебник по български език за 1 клас за да се научи как се пише "купюри"

    07:37 26.09.2025

  • 38 ЧЕ ТО ИМА ЛИ ОЩЕ ОКРАИНА??

    16 0 Отговор
    Отдавна е една фалирала територия превърната в плацдарм на британската агресия срещу Русия и място за крадене от войната.

    07:38 26.09.2025

  • 39 Тиква

    13 1 Отговор
    Нацистите не трябва да съществуват, окрабандеровците същото,слава на Русия.

    07:39 26.09.2025

  • 40 КУПЮРИ БЕ, НЕГРАМОТНИК

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "Обява в Амазон":

    Учете бе натюфци, учете бе.

    Коментиран от #48

    07:40 26.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Василеску

    11 1 Отговор
    Разбира се, че по време на война корупцията, кражбите и мародерствата се увеличават експоненциално. А Украйна е от най-корумпираните страни още преди войната. Та сега ли. А пък при евентуално възстановяване, да не говорим. Тук ще се намесят и нашите "миротворци". Затова сега са толкова активни подръжници на Зельо. Мошеници.

    07:47 26.09.2025

  • 43 ха ха хааа

    0 8 Отговор
    Пълно е с руzки "наблюдатели " ...🤭😁

    07:48 26.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гай Турий

    10 0 Отговор
    Това че изкуствено създадената страна укра, факт който е съвсем неизвестен на повечето гламави диванни доценти и професори, любители на грапата и джукарките, може да изчезне, не никак неочаквано събитие. Това е съвсем логично да се случи като максимален вариант. Даже в ползата на установяването на вечен мир, това ще е абсолютно необходимо условие. Ликвидацията на гнездото на жидобандеровци в Европа, окопали се и мърсящи в древните български земи със своята гнилоч и паразитизъм, ще доведе до успокояване на международната обстановка. Това трябва да бъде проумяно от дивия запад, който продължава във вреда на всички да подклажда и нажежава военно-политическата обстановка в този географски регион. Това трябва да се проумее от нашите безментални управляващи, станали роби на дивия либерален глобализъм и в това им качество са спуснати да властват във вреда на българите и България.

    07:56 26.09.2025

  • 46 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Путин: ще бъде!

    08:01 26.09.2025

  • 47 Здрасти

    7 0 Отговор
    И какво излиза, ние сме съюзници с един от най големите боклуци живеещи в момента на земята. Нашите боклуци се съюзи ха с другите боклуци и определят съдбата на родината ни.

    08:04 26.09.2025

  • 48 факуса

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "КУПЮРИ БЕ, НЕГРАМОТНИК":

    учат руски скришом

    08:08 26.09.2025

  • 49 това не е добре за козляците сутрин

    5 0 Отговор
    Цял ден ще ходят вкиснати . И баничките няма да са им вкусни .

    08:10 26.09.2025

  • 50 ха ха ха ...

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Забелязал":

    Козляците искат само козя пропагандаа ....бееее....

    08:18 26.09.2025

  • 51 а бе Милечуу а бе Ганчууу

    1 0 Отговор
    Гол да го вараш бе Цар .Вул .

    08:20 26.09.2025

  • 52 Анджо

    2 0 Отговор
    Пълни глупости, от кога и Американците започнаха да пускат 200%лъжи. Те самите продават нелегално оръжие и това е известно от много отдавна. Тая статия според мен е пълна боза . Америката даже лъже колко милиарда са дали помощи.

    08:21 26.09.2025