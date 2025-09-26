Ердоган: Постигнахме разбирателство с Тръмп за примирие и мир в Газа

„Нашата среща беше ключова, защото изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп подчерта необходимостта от спиране на сраженията и постигане на траен мир. Обсъдихме възможни начини за прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина и постигнахме съгласие по този въпрос“, заяви Ердоган пред репортери, цитиран от кабинета му, предава БТА.

Той добави, че решението за две държави представлява „формулата за траен мир в региона“ и подчерта, че „настоящата ситуация не може да продължава“.

Освен това Ердоган отбеляза, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е от голямо значение за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.