Ердоган: Постигнахме разбирателство с Тръмп за примирие и мир в Газа

„Нашата среща беше ключова, защото изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп подчерта необходимостта от спиране на сраженията и постигане на траен мир. Обсъдихме възможни начини за прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина и постигнахме съгласие по този въпрос“, заяви Ердоган пред репортери, цитиран от кабинета му, предава БТА.
Той добави, че решението за две държави представлява „формулата за траен мир в региона“ и подчерта, че „настоящата ситуация не може да продължава“.
Освен това Ердоган отбеляза, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е от голямо значение за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:56 26.09.2025
2 Ааааа
14:59 26.09.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
15:00 26.09.2025
4 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:01 26.09.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
15:01 26.09.2025
6 Лудият от портиерната
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И казината на тръмпи пак ще фалиат. Само гл.у. пак моге да фалира казино !
15:03 26.09.2025