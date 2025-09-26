Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: Постигнахме разбирателство с Тръмп за примирие и мир в Газа

Ердоган: Постигнахме разбирателство с Тръмп за примирие и мир в Газа

26 Септември, 2025 14:54 590 6

  • ердоган-
  • тръмп-
  • газа-
  • примирие-
  • мир

Двамата лидери обсъдиха прекратяване на огъня и формулата за две държави като решение на конфликта.

Ердоган: Постигнахме разбирателство с Тръмп за примирие и мир в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Нашата среща беше ключова, защото изразихме воля за прекратяване на кланетата в Газа. Г-н Тръмп подчерта необходимостта от спиране на сраженията и постигане на траен мир. Обсъдихме възможни начини за прекратяване на огъня в Газа и цяла Палестина и постигнахме съгласие по този въпрос“, заяви Ердоган пред репортери, цитиран от кабинета му, предава БТА.

Той добави, че решението за две държави представлява „формулата за траен мир в региона“ и подчерта, че „настоящата ситуация не може да продължава“.

Освен това Ердоган отбеляза, че участието на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Общото събрание на ООН е от голямо значение за глобалната легитимност на новото сирийско правителство.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Тръмп ще строи хотели и казина в Палестина.Евреите ще играят там вместо в България.

    Коментиран от #6

    14:56 26.09.2025

  • 2 Ааааа

    2 0 Отговор
    Някой пита ли Биби

    14:59 26.09.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:00 26.09.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:01 26.09.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:01 26.09.2025

  • 6 Лудият от портиерната

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И казината на тръмпи пак ще фалиат. Само гл.у. пак моге да фалира казино !

    15:03 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания